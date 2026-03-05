Лавров: Русия ще направи всичко възможно да осуети военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

Русия ще направи всичко по силите си, за да направи съвместна военна операция на Съединените щати и Израел срещу Иран „невъзможна“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.
„Говорим за наши близки приятели. Всички, които страдат от американската и израелската агресия, са наши стратегически партньори и ние поддържаме диалог с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност, включително в Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание на ООН, за да създадем атмосфера, която ще направи тази операция абсолютно невъзможна“, подчерта той на среща в посолството.
Лавров настоя, че конфликтът трябва да бъде спрян незабавно. По думите му разбирането на САЩ за ситуацията в Близкия изток показва намерение да бъде „довършен“ настоящият режим в Иран.
Вчера руското външно министерство обвини Съединените щати, че използват въображаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред в страната.
Русия има договор за стратегическо партньорство с Иран, а руският президент Владимир Путин осъди „циничното убийство“ на върховния лидер Али Хаменей, който загина в първия ден от войната, започната от САЩ и Израел в събота.
1 Сила
Коментиран от #6
12:31 05.03.2026
2 Пламен
12:32 05.03.2026
3 0001
12:32 05.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #14
12:32 05.03.2026
5 Пич
12:33 05.03.2026
6 Нямат край
До коментар #1 от "Сила":руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂
12:33 05.03.2026
7 Софийски
12:33 05.03.2026
8 Християнски ционист
12:34 05.03.2026
9 венецуелец
12:35 05.03.2026
10 дааа
12:36 05.03.2026
11 дааа
12:37 05.03.2026
12 Охобохо
12:37 05.03.2026
13 Швейк
12:37 05.03.2026
14 удри си още 20 плюса
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И ще ти повЕрвам
12:38 05.03.2026
15 трън
12:43 05.03.2026
16 Сталин
Коментиран от #17
12:45 05.03.2026
17 койдазнай
До коментар #16 от "Сталин":Който е тръгнал срещу евреите, хаур не е видял.
12:46 05.03.2026