Лавров: Русия ще направи всичко възможно да осуети военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

Русия ще направи всичко по силите си, за да направи съвместна военна операция на Съединените щати и Израел срещу Иран „невъзможна“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.

„Говорим за наши близки приятели. Всички, които страдат от американската и израелската агресия, са наши стратегически партньори и ние поддържаме диалог с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност, включително в Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание на ООН, за да създадем атмосфера, която ще направи тази операция абсолютно невъзможна“, подчерта той на среща в посолството.

Лавров настоя, че конфликтът трябва да бъде спрян незабавно. По думите му разбирането на САЩ за ситуацията в Близкия изток показва намерение да бъде „довършен“ настоящият режим в Иран.

Вчера руското външно министерство обвини Съединените щати, че използват въображаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред в страната.

Русия има договор за стратегическо партньорство с Иран, а руският президент Владимир Путин осъди „циничното убийство“ на върховния лидер Али Хаменей, който загина в първия ден от войната, започната от САЩ и Израел в събота.