Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Лавров: Русия ще направи всичко възможно да осуети военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

Лавров: Русия ще направи всичко възможно да осуети военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

5 Март, 2026 12:32, обновена 5 Март, 2026 12:29 712 17

  • сергей лавров-
  • военна операция-
  • сащ-
  • израел-
  • иран

Москва ще работи с партньори в ООН за създаване на международен натиск, който да направи подобна операция „абсолютно невъзможна“

Лавров: Русия ще направи всичко възможно да осуети военна операция на САЩ и Израел срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще направи всичко по силите си, за да направи съвместна военна операция на Съединените щати и Израел срещу Иран „невъзможна“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава News.bg.

„Говорим за наши близки приятели. Всички, които страдат от американската и израелската агресия, са наши стратегически партньори и ние поддържаме диалог с тях. Ще направим всичко възможно да работим с други миролюбиви членове на международната общност, включително в Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание на ООН, за да създадем атмосфера, която ще направи тази операция абсолютно невъзможна“, подчерта той на среща в посолството.

Лавров настоя, че конфликтът трябва да бъде спрян незабавно. По думите му разбирането на САЩ за ситуацията в Близкия изток показва намерение да бъде „довършен“ настоящият режим в Иран.

Вчера руското външно министерство обвини Съединените щати, че използват въображаема заплаха от Иран като претекст за сваляне на конституционния ред в страната.

Русия има договор за стратегическо партньорство с Иран, а руският президент Владимир Путин осъди „циничното убийство“ на върховния лидер Али Хаменей, който загина в първия ден от войната, започната от САЩ и Израел в събота.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 3 Отговор
    Ще , ще , ще ...."Киев за три дни ..." Ще , ще , ще ....

    Коментиран от #6

    12:31 05.03.2026

  • 2 Пламен

    7 2 Отговор
    И какво ще направи русия. Силици няма

    12:32 05.03.2026

  • 3 0001

    2 0 Отговор
    Русия искаше да помогне на Иран, но нямаше възможност 😂

    12:32 05.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Кюрдски банди въоръжени от САЩ са нахлули от Ирак в Иран.

    Коментиран от #14

    12:32 05.03.2026

  • 5 Пич

    1 2 Отговор
    Дано да не се започне някакъв ефект на доминото в разпространението на агресията и участниците във войната, че никой няма да оцелее накрая!!!

    12:33 05.03.2026

  • 6 Нямат край

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:33 05.03.2026

  • 7 Софийски

    3 0 Отговор
    СмЕх

    12:33 05.03.2026

  • 8 Християнски ционист

    5 0 Отговор
    Ако падне Иран , идва ред на Русия!!!!!

    12:34 05.03.2026

  • 9 венецуелец

    5 0 Отговор
    Ех коньо. И ко ша направите? Ша целунете кОрана пак и ще се молите в посока Мека?

    12:35 05.03.2026

  • 10 дааа

    5 0 Отговор
    Колкото направихте в Сирия и Венецуела...

    12:36 05.03.2026

  • 11 дааа

    5 0 Отговор
    Колкото направихте в Сирия и Венецуела...

    12:37 05.03.2026

  • 12 Охобохо

    3 0 Отговор
    Тръмп си мести аксесоара от единия в другия крачол, а коня нека да си цвили...

    12:37 05.03.2026

  • 13 Швейк

    5 0 Отговор
    Не знаех че имало и изкуфели коне.....

    12:37 05.03.2026

  • 14 удри си още 20 плюса

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И ще ти повЕрвам

    12:38 05.03.2026

  • 15 трън

    0 0 Отговор
    :) :) :)

    12:43 05.03.2026

  • 16 Сталин

    1 1 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси които чистят света от кошерната чума която е отговорна за геноцид тероризъм ваксини лихви пандемии инфлация и търговия с деца

    Коментиран от #17

    12:45 05.03.2026

  • 17 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Който е тръгнал срещу евреите, хаур не е видял.

    12:46 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания