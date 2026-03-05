Новини
КЕВР: 98% от жалбите за високи сметки са от домакинства, които се отопляват на ток

5 Март, 2026 12:21

Зам.-министър на енергетиката посочи, че основната причина за по-високите сметки е по-голямото индивидуално потребление

КЕВР: 98% от жалбите за високи сметки са от домакинства, които се отопляват на ток - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 98% от жалбите за завишени сметки за електроенергия, постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране, са подадени от клиенти, които използват ток за отопление, основно чрез климатици. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента, поискано от парламентарната група на „Възраждане“.

По думите му броят на подадените сигнали е изключително голям и значително надхвърля обичайния годишен обем жалби към комисията. „Всеки ден получаваме около 200 жалби“, посочи Младеновски. В момента КЕВР работи по над 4600 сигнала, като до този момент са анализирани 2548 от тях. Проверки продължават, тъй като обработката на всички случаи изисква време.

Енергийният регулатор извършва проверки в пет основни направления. Първото е дали правилно са приложени цените на електроенергията. Младеновски напомни, че тарифите не са променяни от 1 юли 2025 г. и до момента не са установени нарушения.

Второто направление е свързано с продължителността на отчетния период, който трябва да бъде до 31 дни. И по този показател не са открити отклонения. Проверка е извършена и по отношение на превалутирането на сметките, като и там не са констатирани проблеми.

Регулаторът е анализирал и количествата електроенергия, закупени от доставчиците на Българската независима енергийна борса. Данните показват, че заради температурните колебания през зимата снабдителите са закупили близо 40% повече електроенергия на месечна база в края на годината. Младеновски обясни, че ноември 2024 г. е бил по-топъл, докато декември е бил значително по-студен, което е довело до по-голямо потребление.

Подобно мнение изрази и заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Той посочи, че основната причина за по-високите сметки през този отоплителен сезон е по-голямото индивидуално потребление, породено от по-ниските температури през януари в сравнение със същия период на миналата година.

Ненов обърна внимание и на състоянието на сградния фонд, като подчерта, че енергийната ефективност на жилищата също оказва влияние върху разхода на електроенергия.

Министерството на енергетиката е извършило извънредни проверки на около 1000 електромера, избрани на случаен принцип. В някои случаи са установени технически проблеми, свързани с безопасността на измервателните устройства, но те не са причина за отчетените високи сметки. Там, където са открити технически неизправности, те вече са отстранени, а сметките на засегнатите клиенти ще бъдат коригирани.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Георги

    1 0 Отговор
    ние сме на термопомпа. За декемяри имахме 300лв,на 3 януари термопомпата се развали и я оправиха на 20 февруари, през това време се отоплявахме на камина, но някак си за януари имаме 500лв.

    Коментиран от #13

    12:23 05.03.2026

  • 2 Зевс

    1 0 Отговор
    Нали има глобално затопляне, което борим с европейски директиви, сега ще вземете да кажете, че зимата е била по-студена.

    12:25 05.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Чуждите фирми пари не връщат.Те са дошли да грабят.

    12:27 05.03.2026

  • 4 голямото потребление от

    1 0 Отговор
    софтуерна манипулация-веднага да се върнат механичните електромери

    12:29 05.03.2026

  • 5 Голям

    0 0 Отговор
    Поставяш си контролен електромер и сравняваш показанията им и ако не са еднакви съдиш енерго дружеството, за манипулиране на външния електромер, иначе няма да се научат, някои от енерго дружествата продаващи елекроенергия са надписвали сметките на клиентите, като са надписвали повече киловати едно към гьотере, целта ня което е да има недоволни клиенти, които да се поддадат на манипулации и гласуват за русофилски 60клуци, които им обещават всичко, което меже да се обещае...

    Коментиран от #12

    12:30 05.03.2026

  • 6 нннн

    0 0 Отговор
    Ама тези домакинства и преди са се отоплявали с ток! И са плащали подобни сметки, но в левове.
    Прави бяха препатилите в други страни, влезли в еврозоната: Което е било 1 лев, ще стане 1 евро, казваха.
    Не гласувайте за еничарите, които ни вкараха в тази дупка!

    Коментиран от #9

    12:31 05.03.2026

  • 7 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Клиентът няма право да знае какво количество дневна и нощна ел енергия е изразходвал за да регулира консумацията си.
    Няма ги електромерите с тези данни. Сега консуматорът/ не само на ел.енергия/ трябва да е офчица и каквото му кажат да го приема.
    Няма хънта.мънтъ

    12:32 05.03.2026

  • 8 Имахме парно НО

    2 0 Отговор
    Нагли съседи които не бяха си платили сметките към Паровата манипулираха останалите глупаци и те спряха парното . Останалите сме принудени да се отопляваме на ток то и комините са запушени пак от такива съседи така че нямаме избор но тука въпроса е защо Паровата вместо да си събере парите от длъжниците наказа коректните платци и остави некоректните да манипулират и да развалят установената парова инфраструктура.

    12:34 05.03.2026

  • 9 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    Възрожденец, скрий се в дупката.

    12:36 05.03.2026

  • 10 Работата стана нещо като

    0 0 Отговор
    Петрохан.
    Всички знаят истината,но никой не признава.

    12:37 05.03.2026

  • 11 Хаджи Папурко

    1 0 Отговор
    Добре де, защо ни лъжете и държавата е енерго дружествата. Нали НЕК продава ел. енергия на енерго дружествата. Проверете колко ток е продаден от НЕК и колко е фактуриран от енерго дружествата и сметката ще излезе.
    Вероятно енерго дружествата са продали повече ток отколкото са получили.

    12:37 05.03.2026

  • 12 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Голям":

    сам си слагаш електромер, който по всяка вероятност не е заверен в НИМХ и имаш пълен достъп да го барникаш , а след това на база на неговия отчет ще съдиш някого?!?! Това в кой филм го гледа?

    12:40 05.03.2026

  • 13 Голям

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Според мен са ви надписали киловати и които не сте ползвали, целта на занятието е да се ядосате и гласувате, за русофилския 60клук Румен Радев... Всичко е много добре замислено. Сравнете показанието на елекромера си, напълно е възможно още да не сте ги стигнали тези киловати, ей така надписали по тяхно усмотрение екстра киловати, ей така, за здраве, нищо че си похабявате нервите с техните идиотски изпълнения, така координирани от някой приближен до русофили, които ни се заканиха, визирам такива русофили като копейкин от "Възраждане", че ще срутят държавата... натам дълбаят, просто не бива да се поддаваме и да гласуваме за нещастници като Румен Радев, нищо добро не ни чака с това русофилско съащество, послушник на Путин.

    12:44 05.03.2026

Новини по градове:
