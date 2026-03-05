КЕВР: 98% от жалбите за високи сметки са от домакинства, които се отопляват на ток

Около 98% от жалбите за завишени сметки за електроенергия, постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране, са подадени от клиенти, които използват ток за отопление, основно чрез климатици. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента, поискано от парламентарната група на „Възраждане“.
По думите му броят на подадените сигнали е изключително голям и значително надхвърля обичайния годишен обем жалби към комисията. „Всеки ден получаваме около 200 жалби“, посочи Младеновски. В момента КЕВР работи по над 4600 сигнала, като до този момент са анализирани 2548 от тях. Проверки продължават, тъй като обработката на всички случаи изисква време.
Енергийният регулатор извършва проверки в пет основни направления. Първото е дали правилно са приложени цените на електроенергията. Младеновски напомни, че тарифите не са променяни от 1 юли 2025 г. и до момента не са установени нарушения.
Второто направление е свързано с продължителността на отчетния период, който трябва да бъде до 31 дни. И по този показател не са открити отклонения. Проверка е извършена и по отношение на превалутирането на сметките, като и там не са констатирани проблеми.
Регулаторът е анализирал и количествата електроенергия, закупени от доставчиците на Българската независима енергийна борса. Данните показват, че заради температурните колебания през зимата снабдителите са закупили близо 40% повече електроенергия на месечна база в края на годината. Младеновски обясни, че ноември 2024 г. е бил по-топъл, докато декември е бил значително по-студен, което е довело до по-голямо потребление.
Подобно мнение изрази и заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Той посочи, че основната причина за по-високите сметки през този отоплителен сезон е по-голямото индивидуално потребление, породено от по-ниските температури през януари в сравнение със същия период на миналата година.
Ненов обърна внимание и на състоянието на сградния фонд, като подчерта, че енергийната ефективност на жилищата също оказва влияние върху разхода на електроенергия.
Министерството на енергетиката е извършило извънредни проверки на около 1000 електромера, избрани на случаен принцип. В някои случаи са установени технически проблеми, свързани с безопасността на измервателните устройства, но те не са причина за отчетените високи сметки. Там, където са открити технически неизправности, те вече са отстранени, а сметките на засегнатите клиенти ще бъдат коригирани.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георги
Коментиран от #13
12:23 05.03.2026
2 Зевс
12:25 05.03.2026
3 Последния Софиянец
12:27 05.03.2026
4 голямото потребление от
12:29 05.03.2026
5 Голям
Коментиран от #12
12:30 05.03.2026
6 нннн
Прави бяха препатилите в други страни, влезли в еврозоната: Което е било 1 лев, ще стане 1 евро, казваха.
Не гласувайте за еничарите, които ни вкараха в тази дупка!
Коментиран от #9
12:31 05.03.2026
7 Хасковски каунь
Няма ги електромерите с тези данни. Сега консуматорът/ не само на ел.енергия/ трябва да е офчица и каквото му кажат да го приема.
Няма хънта.мънтъ
12:32 05.03.2026
8 Имахме парно НО
12:34 05.03.2026
9 Казуар
До коментар #6 от "нннн":Възрожденец, скрий се в дупката.
12:36 05.03.2026
10 Работата стана нещо като
Всички знаят истината,но никой не признава.
12:37 05.03.2026
11 Хаджи Папурко
Вероятно енерго дружествата са продали повече ток отколкото са получили.
12:37 05.03.2026
12 Георги
До коментар #5 от "Голям":сам си слагаш електромер, който по всяка вероятност не е заверен в НИМХ и имаш пълен достъп да го барникаш , а след това на база на неговия отчет ще съдиш някого?!?! Това в кой филм го гледа?
12:40 05.03.2026
13 Голям
До коментар #1 от "Георги":Според мен са ви надписали киловати и които не сте ползвали, целта на занятието е да се ядосате и гласувате, за русофилския 60клук Румен Радев... Всичко е много добре замислено. Сравнете показанието на елекромера си, напълно е възможно още да не сте ги стигнали тези киловати, ей така надписали по тяхно усмотрение екстра киловати, ей така, за здраве, нищо че си похабявате нервите с техните идиотски изпълнения, така координирани от някой приближен до русофили, които ни се заканиха, визирам такива русофили като копейкин от "Възраждане", че ще срутят държавата... натам дълбаят, просто не бива да се поддаваме и да гласуваме за нещастници като Румен Радев, нищо добро не ни чака с това русофилско съащество, послушник на Путин.
12:44 05.03.2026