Украйна търси промяна на мястото на следващия кръг от тристранните преговори с Русия
Украйна търси промяна на мястото на следващия кръг от тристранните преговори с Русия

5 Март, 2026 12:19 637 28

По-рано тази седмица украинският президент заяви, че срещата не е отменена, но потвърди, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби

Украйна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

„Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март, в зависимост от развитията по света. В момента има поредна война в Близкия изток“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.

По-рано тази седмица украинският президент заяви, че срещата не е отменена, но потвърди, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби (ОАЕ).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 3 Отговор
    Украйна бави играта, но това вече е безмислено!!! Помощи няма да има !!!

    12:20 05.03.2026

  • 4 Я пък тоя

    6 3 Отговор
    Украйна е забравена, Иран на първо място!
    Краля умря - да живее краля!

    12:20 05.03.2026

  • 6 руската мечка

    3 8 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    12:22 05.03.2026

  • 7 Някой

    5 3 Отговор
    Аз не съм убеден, че ще има следващ кръг от преговори. Видя се, че който преговаря със САЩ, нещо много лошо му се случва след това. И преговорите са на практика безсислени.
    Зельо да взема да мисли къде ще бяга в скоро време. Има доста имоти по света, но дали там ще е в безопасност?

    Коментиран от #11

    12:23 05.03.2026

  • 8 Кирило Буданов, разведчик

    2 6 Отговор
    Последния кръг будет в Москва с Буданов !!!
    След което съюзниците на Русия ке будут Капитулация и Репарация ☝️😄

    Коментиран от #18

    12:24 05.03.2026

  • 9 Ухото

    4 3 Отговор
    Хижата в Петрохан е свобод на ще ви сеатя чайче

    Коментиран от #26

    12:25 05.03.2026

  • 10 Многоходовото

    4 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #21, #23, #24

    12:25 05.03.2026

  • 11 Този конфликт

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    не може да бъде решен чрез преговори. Гаранциите също нямат значение. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за това. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена.

    Коментиран от #22

    12:26 05.03.2026

  • 12 Следващото място за преговори ще

    5 1 Отговор
    бъде трудова изправителна колония в Сибир.

    12:26 05.03.2026

  • 13 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    УКРИЯ УТЕЧЕ!

    Коментиран от #15

    12:26 05.03.2026

  • 14 Линда

    2 3 Отговор
    Какъв срам за цялата рушня .САЩ водят уср.ното джудже за ръка по срещите.

    12:26 05.03.2026

  • 15 Истината е, че в тази война,

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Боруна Лом":

    най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #20

    12:27 05.03.2026

  • 16 Не е ли време

    0 0 Отговор
    за двустранна среща?

    12:27 05.03.2026

  • 17 Азз

    0 0 Отговор
    На летището в София става.

    12:27 05.03.2026

  • 18 Последният кръг ще бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":

    кабинета на главния лекар от Карлуково.

    12:27 05.03.2026

  • 19 Урсул фон дер Бандер

    4 1 Отговор
    Жълтопаветните ни урсулки са като кая калас, изпадат в менопауза преди да започнат пубертета ..😅

    12:28 05.03.2026

  • 20 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината е, че в тази война,":

    ТООО ПА!

    12:28 05.03.2026

  • 22 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Този конфликт":

    Не мисля, че Русия ще загуби тази война. Не мисля и че губи милиони войници - силно преувеличават руските загуби. Предимно западни източници.
    Но пък Русия успя да сложи на колене ЕС, че и НАТО. ЕС е пред фалит, особено след започване на войната срещу Иран. И то от най-големият им "съюзник".
    НАТО е изпразнило складовете с оръжия, а след започване на войната с Иран, недостига е очеизваден. Нямат капацитет за бързо запълване, защото производството е хем бавно, хем скъпо.
    Не ги мисли руснаците, няма да загубят.

    Коментиран от #25, #27

    12:30 05.03.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Многоходовото":

    Многоходовия се оказа с един ход - мат, а Русия изпpъднян кьopфишек. Което отдавна се подозираше.
    Не може народ който не миe pъце след гoлямaта нyжда и ползва намачкана гaзета, да е читав народ 😁

    12:33 05.03.2026

  • 25 Русия вече

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    загуби тази война.

    12:34 05.03.2026

  • 26 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ухото":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:35 05.03.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Още нищо не е случило.А днес по новините казаха, лично Путин, че Русия обмисля варианта да прекрати доставките на газ за Европа среди срока кой-то си е определил ЕС, 2027.Предвид обстановката, газета повече струва на други пазари които я иска, а не както ЕС да се отказват. Дадено е нарождается на правителствлто да разгледа ситуацията.

    12:38 05.03.2026

  • 28 Преговорите

    0 0 Отговор
    са вредни за мира и не са нищо повече от юдео-ционистки параван за продължаващата гражданска война на руска и окраинска територия.

    Ако наркоЗеленски иска мир, веднага ще изтегли укро-нациските войски под неговото върховно юдео-ционистко командване от историческите руски земи на Донбас, Запорожие и Херсон.

    Крайната цел на юдео-ционистите е да обезлюдят руската територия на Украина и на нейно място да създадат нова юдео-ционистка държава - Нов хазарски хаганат - на територията на Днепропетровска, Запорожка, Херсонска, Николаевска и Одеска области, с тенденция да присвоят и Крим и Харковска област.

    След това се предвижда препогребване на погребания в Бруклин равин Мендел Шнеерсон, обявен приживе а месията на хасидските юдо-хазари от юдаистката секта Хабад Любавич, за да "възкръсне" (да го клонират), за да бъде Антихристът, който да обяви световното господство на юдео-сатанистите над народите по света.

    И съгласно изявленията на един хасидски равин, крале, президенти и министър-председатели от цял свят ще се стичат в юдео-хасидския център в Днипро (Днепропетровск) за да целуват пантофите на хасидите.

    Именно в Днепропетровст още от сега е построен най-големия център на юдаизма в света.

    12:44 05.03.2026

