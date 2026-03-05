Украйна търси промяна на мястото на следващия кръг от тристранните преговори с Русия

Украйна е разговаряла със САЩ относно възможността за промяна на мястото и за отлагане на следващия кръг от тристранните преговори с Русия заради събитията в Близкия изток, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
„Следващата тристранна среща между Украйна, САЩ и Русия бе планирана за периода от 5 до 9 март, в зависимост от развитията по света. В момента има поредна война в Близкия изток“, написа Зеленски в публикация в „Екс“.
По-рано тази седмица украинският президент заяви, че срещата не е отменена, но потвърди, че Киев обмисля ново място за преговорите, които трябваше да се състоят в Абу Даби (ОАЕ).
1 Пич
12:20 05.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Я пък тоя
Краля умря - да живее краля!
12:20 05.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 руската мечка
12:22 05.03.2026
7 Някой
Зельо да взема да мисли къде ще бяга в скоро време. Има доста имоти по света, но дали там ще е в безопасност?
Коментиран от #11
12:23 05.03.2026
8 Кирило Буданов, разведчик
След което съюзниците на Русия ке будут Капитулация и Репарация ☝️😄
Коментиран от #18
12:24 05.03.2026
9 Ухото
Коментиран от #26
12:25 05.03.2026
10 Многоходовото
Коментиран от #21, #23, #24
12:25 05.03.2026
11 Този конфликт
До коментар #7 от "Някой":не може да бъде решен чрез преговори. Гаранциите също нямат значение. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за това. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена.
Коментиран от #22
12:26 05.03.2026
12 Следващото място за преговори ще
12:26 05.03.2026
13 Боруна Лом
Коментиран от #15
12:26 05.03.2026
14 Линда
12:26 05.03.2026
15 Истината е, че в тази война,
До коментар #13 от "Боруна Лом":най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #20
12:27 05.03.2026
16 Не е ли време
12:27 05.03.2026
17 Азз
12:27 05.03.2026
18 Последният кръг ще бъде
До коментар #8 от "Кирило Буданов, разведчик":кабинета на главния лекар от Карлуково.
12:27 05.03.2026
19 Урсул фон дер Бандер
12:28 05.03.2026
20 Боруна Лом
До коментар #15 от "Истината е, че в тази война,":ТООО ПА!
12:28 05.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Някой
До коментар #11 от "Този конфликт":Не мисля, че Русия ще загуби тази война. Не мисля и че губи милиони войници - силно преувеличават руските загуби. Предимно западни източници.
Но пък Русия успя да сложи на колене ЕС, че и НАТО. ЕС е пред фалит, особено след започване на войната срещу Иран. И то от най-големият им "съюзник".
НАТО е изпразнило складовете с оръжия, а след започване на войната с Иран, недостига е очеизваден. Нямат капацитет за бързо запълване, защото производството е хем бавно, хем скъпо.
Не ги мисли руснаците, няма да загубят.
Коментиран от #25, #27
12:30 05.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Многоходовото":Многоходовия се оказа с един ход - мат, а Русия изпpъднян кьopфишек. Което отдавна се подозираше.
Не може народ който не миe pъце след гoлямaта нyжда и ползва намачкана гaзета, да е читав народ 😁
12:33 05.03.2026
25 Русия вече
До коментар #22 от "Някой":загуби тази война.
12:34 05.03.2026
26 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #9 от "Ухото":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
12:35 05.03.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Някой":Още нищо не е случило.А днес по новините казаха, лично Путин, че Русия обмисля варианта да прекрати доставките на газ за Европа среди срока кой-то си е определил ЕС, 2027.Предвид обстановката, газета повече струва на други пазари които я иска, а не както ЕС да се отказват. Дадено е нарождается на правителствлто да разгледа ситуацията.
12:38 05.03.2026
28 Преговорите
Ако наркоЗеленски иска мир, веднага ще изтегли укро-нациските войски под неговото върховно юдео-ционистко командване от историческите руски земи на Донбас, Запорожие и Херсон.
Крайната цел на юдео-ционистите е да обезлюдят руската територия на Украина и на нейно място да създадат нова юдео-ционистка държава - Нов хазарски хаганат - на територията на Днепропетровска, Запорожка, Херсонска, Николаевска и Одеска области, с тенденция да присвоят и Крим и Харковска област.
След това се предвижда препогребване на погребания в Бруклин равин Мендел Шнеерсон, обявен приживе а месията на хасидските юдо-хазари от юдаистката секта Хабад Любавич, за да "възкръсне" (да го клонират), за да бъде Антихристът, който да обяви световното господство на юдео-сатанистите над народите по света.
И съгласно изявленията на един хасидски равин, крале, президенти и министър-председатели от цял свят ще се стичат в юдео-хасидския център в Днипро (Днепропетровск) за да целуват пантофите на хасидите.
Именно в Днепропетровст още от сега е построен най-големия център на юдаизма в света.
12:44 05.03.2026