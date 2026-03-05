Войната срещу Иран излезе от пределите на Близкия изток

Водената от САЩ и Израел война срещу Иран се разшири далеч отвъд пределите на Близкия изток вчера, пише британският в. "Индипендънт".

В същото време Великобритания се готвеше да изпрати военен кораб за защита на Кипър и изготвяше планове за репатриране на хиляди британски граждани, блокирани в региона, посочва вестникът. Иран засипа съседите си с ракети и дронове, а Вашингтон се готви да разшири ударите си, като се похвали, че на практика е потопил иранския флот, обръща внимание "Индипендънт".

"Американска подводница потопи ирански военен кораб, чийто екипаж смяташе, че е в безопасност в международни води. Вместо това беше потопен от торпедо. Тиха смърт", заяви на брифинг американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от британския вестник. Той добави, че САЩ са готови да водят дълга война с Иран, като в региона пристигат още американски бомбардировачи и изтребители, отбелязва "Индипендънт".

"Това никога не е било планирано като честна борба и не е честна борба", каза той. "Бием ги, докато са паднали. Нашите системи за противовъздушна отбрана и тези на нашите съюзници имат достатъчно пространство за маневри. Лесно можем да водим тази битка толкова дълго, колкото е необходимо", добавя Хегсет.

В същото време НАТО беше принудена да свали иранска балистична ракета, насочена към Турция – най-близкото събитие до момента до директна атака срещу страна от НАТО, което може да въвлече Турция и нейните съюзници в колективен отговор, акцентира "Индипендънт".,

НАТО заяви, че "твърдо подкрепя всички съюзници, включително Турция, в момент когато Иран продължава безразборните си атаки в региона". Анкара призова за сдържаност, за да се избегне по-нататъшна ескалация на конфликта, отбелязва вестникът.

Иранските сили заявиха, че зачитат суверенитета на Турция и отрекоха твърденията, че са изстреляли ракета към нея, посочва на свой ред британският в. "Гардиън".

Иран заяви, че е нанесъл удари срещу кюрдски групи в Ирак, които "се противопоставят на революцията". Техеран предупреди "сепаратистките групи" да не се включват в разширяващата се война, след публикации в медиите, че САЩ се опитват да въоръжат кюрдски бойци, за да проникнат в Иран. Ударите, при които според представител на групата е загинал член на иранска кюрдска група в изгнание, са нанесени след предупреждение от ирански официални лица, пояснява "Гардиън".

"Сепаратистките групи не трябва да мислят, че е настъпила промяна и да се опитват да предприемат действия", заяви секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани. "Няма да ги толерираме по никакъв начин".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи от своя страна постигнатия напредък като "15 от 10", отбелязва британският в. "Телеграф". Американският президент похвали американските сили, които заедно с израелците от събота насам бомбардират Иран по въздуха.

Според Тръмп САЩ "се справят добре", войските им са в "много силна позиция". Той повтори и твърдението си, че ако САЩ не бяха атакували Иран, "те щяха да имат ядрено оръжие до две седмици".

Международната агенция за атомна енергия заяви във вторник, че "няма доказателства" Иран да строи ядрена бомба, отбелязва "Телеграф". Говорителката на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Шош Бедросян, обаче заяви, че войната е станала необходима, защото Иран е възстановявал програмата си за ядрена бомба в "нови подземни бункери". Тя добави, че е имало признаци, че Иран планира "атака срещу Израел и американските сили в Близкия изток".

Тръмп е подложен на политически натиск заради войната, въпреки че снощи демократите не успяха да накарат Сената да приеме резолюция, която щеше да принуди президента да поиска одобрението на Конгреса за продължаване на ударите. Във вторник, на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц, президентът Тръмп заяви, че решението му да нареди атака срещу Иран е било предимно въпрос на инстинкт относно намеренията на Техеран, отбелязва американският в. "Ню Йорк таймс".

"Водехме преговори с тези лунатици и моето мнение беше, че те ще атакуват първи", заяви той, докато неговият гост Мерц седеше безизразно, описва "Ню Йорк таймс". "Мисля, че те щяха да атакуват първи, а аз не исках това да се случи. Така че, ако нещо, може би съм принудил Израел да действа. Но Израел беше готов и ние бяхме готови", каза още президентът, цитиран от американското издание.

Ден по-рано държавният секретар Марко Рубио беше дал обратното обяснение, като заяви, че тъй като Израел е щял да действа, Тръмп не е имал друг избор, освен да се присъедини към "превантивен" удар, нанесен преди Иран да атакува американските бази и съюзници, припомня "Ню Йорк таймс".

В същото време Ливан отново се озова въвлечен в регионална война, отбелязва френският в. "Монд". По-малко от седмица след атаката на Израел и САЩ срещу Иран израелските сили продължават да нанасят въздушни удари в съседната си държава.

Ливан беше въвлечен във войната от понеделник, след първата атака срещу Израел от страна на ливанското шиитско движение "Хизбула", което заяви, че иска да "отмъсти" за гибелта на Върховния лидер на Иран Али Хаменей. Вчера бойните действия между Израел и "Хизбула" се засилиха. Вечерта израелската армия обяви, че е нанесла удари по позиции в южната част на Ливан, на юг от река Литани, след като по-рано следобеда беше призовала жителите на района да се евакуират, посочва "Монд".

"Хизбула" пое отговорност за най-малко 23 атаки срещу Израел, включително удар с дронове срещу израелски аерокосмически предприятия, разположени в централната част на страната. Организацията също така заяви, че е ударила с "прецизна ракета" военна база в северната част на страната.

От друга страна, канадският премиер Марк Карни заяви, че не може да изключи военното участие на страната си във войната, която се засилва в Близкия изток, отбелязва френският в. "Фигаро".

"Никога не можем категорично да изключим участие", заяви той на съвместна пресконференция с австралийския си колега Антъни Албанезе в Канбера. "Ще подкрепим нашите съюзници".

В събота, след началото на израелско-американската военна операция, Марк Карни увери САЩ в подкрепата на Канада, като заяви, че Иран не е успял да прекрати ядрената си програма и да спре да подкрепя въоръжени групи.

По време на среща в института "Лоуи" в Сидни Марк Карни призова "всички страни", участващи във войната, да спазват международните правила за водене на военни действия и призова за "деескалация". Макар да заяви, че Канада приветства мерките за промяна на иранския режим, който той определи като "основен източник на нестабилност и тероризъм" в Близкия изток, премиерът изрази съжалението си, че международните усилия не са успели да разоръжат Иран.

"САЩ и Израел действаха, без да се обърнат към ООН и без да се консултират със своите съюзници, включително Канада", подчерта той, цитиран от "Фигаро".

От месеци Марк Карни не спира да повтаря, че светът е станал все по-опасен и че САЩ вече не са надежден партньор. Намаляването на силната зависимост на страната му от американската икономика е в основата на неговата външноикономическа политика, подчертава френското издание.

"Въпросът, който днес стои пред средните сили като нашите, е дали да създадем конвенции и да допринесем за изработването на нови правила, които ще определят нашата сигурност и просперитет, или да оставим хегемонистичните сили да диктуват резултатите в новата глобална среда", подчерта Карни в днешната си реч пред двете камари на австралийския парламент в Канбера, посочва "Фигаро".