Кая Калас: Украйна готова да предостави прехващачи на дронове на страните от Персийския залив

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предложи Украйна да помогне на страните от Персийския залив с производството на прехващачи за дронове, след като бяха споделени опасения за сигурността им, предава News.bg.

Изказването ѝ беше направено при пристигането ѝ на срещата на министрите на външните работи на ЕС в Брюксел. Калас отбеляза, че съюзниците от Персийския залив са останали изненадани от готовността на Киев да съдейства, въпреки продължаващия украински конфликт.

„Една от възможностите е Украйна също да предостави прехващачи на дронове“, заяви Калас, добавяйки, че е насърчила страните от региона да се свържат директно с украинския президент Володимир Зеленски.

В публикация в социалната мрежа X тя предупреди, че „Техеран се опитва да изнесе войната в колкото се може повече страни“ и поясни, че същите дронове, използвани при атаките срещу Киев, вече представляват заплаха и за партньорите на ЕС в Близкия изток.