Кая Калас: Украйна готова да предостави прехващачи на дронове на страните от Персийския залив

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предложи Украйна да помогне на страните от Персийския залив с производството на прехващачи за дронове, след като бяха споделени опасения за сигурността им, предава News.bg.
Изказването ѝ беше направено при пристигането ѝ на срещата на министрите на външните работи на ЕС в Брюксел. Калас отбеляза, че съюзниците от Персийския залив са останали изненадани от готовността на Киев да съдейства, въпреки продължаващия украински конфликт.
„Една от възможностите е Украйна също да предостави прехващачи на дронове“, заяви Калас, добавяйки, че е насърчила страните от региона да се свържат директно с украинския президент Володимир Зеленски.
В публикация в социалната мрежа X тя предупреди, че „Техеран се опитва да изнесе войната в колкото се може повече страни“ и поясни, че същите дронове, използвани при атаките срещу Киев, вече представляват заплаха и за партньорите на ЕС в Близкия изток.
1 Мале
Запада ще се ликвидира идните седмици
Докоде се докараха
13:43 05.03.2026
2 Каяка Лас
13:43 05.03.2026
3 Очакваме
И цялата картина ще се изясни
Новия световен ред идва и ние БГ пак сме на губещата страна
13:45 05.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смешник
13:47 05.03.2026
6 Русодебил
Нали сме си еничари по принцип!
Коментиран от #13, #21
13:47 05.03.2026
7 ООрана държава
13:48 05.03.2026
8 Ковача
13:48 05.03.2026
9 Маскалия е под масиран обстрел
13:49 05.03.2026
10 Трол
13:49 05.03.2026
11 Кака Нашева
13:49 05.03.2026
12 Атина Палада
13:51 05.03.2026
13 хаха🤣
До коментар #6 от "Русодебил":Не знам кво ще слагаш козяшки мин .дилл ,ама навремето ба щатти е трябвало да сложи шлифера .
Коментиран от #20
13:51 05.03.2026
14 Аман вече
13:54 05.03.2026
15 не може да бъде
13:54 05.03.2026
16 ?????
Нека дават.
Те себе си не могат да защитят, а сега като дадат и тва което имат ще настане съвсем изуй гащи.
На гол тумбак чифте пищови му се вика на тва.
13:56 05.03.2026
17 Иван 1
13:57 05.03.2026
18 руската мечка
13:57 05.03.2026
19 Госあ
13:59 05.03.2026
20 хаха 🤣
До коментар #13 от "хаха🤣":остави ги козяците, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
13:59 05.03.2026
21 Атина Палада
До коментар #6 от "Русодебил":Навремето руснаците дойдоха и свалиха чалмата от главата на дядо ти и му направиха държава..Със следващото идване на руснаците ,свалиха галошите на баща ти и го изпратиха в космоса! След тях дойдоха американците ,те пък те свалиха от космоса и ти нахлузиха отново галошите на теб:)
Коментиран от #23
14:00 05.03.2026
22 Украйна
14:01 05.03.2026
23 хаха 🤣
До коментар #21 от "Атина Палада":и сега копейките пак сложиха чалмите и застанаха на амбразурата да пазят хамас и хизбулла, смях, смях 🤣
Коментиран от #26
14:04 05.03.2026
24 Абсолютни
14:05 05.03.2026
25 СПРАВЕДЛИВ
14:09 05.03.2026
26 Мнение
До коментар #23 от "хаха 🤣":Чудя се какво ви е толкова смешно на вас лгбт педо отрпките към нпо-тата на шорош, след като ви има в официални списъци към тези нпо-та?!
Нали режимът в България рано или късно ще се промени, и ще трябва да обясняваш от къде са ти сребърниците?!
Споко Белене отново ще ви приеме вас продажната пасмина!!!
14:15 05.03.2026
27 желязната лейди
14:15 05.03.2026
28 1356
14:19 05.03.2026
29 Световните медии
14:20 05.03.2026
30 Урсул фон дер Бандер
14:20 05.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Величко
14:24 05.03.2026
33 Верно ли
14:30 05.03.2026