Новини
Свят »
Украйна »
Кая Калас: Украйна готова да предостави прехващачи на дронове на страните от Персийския залив
  Тема: Украйна

Кая Калас: Украйна готова да предостави прехващачи на дронове на страните от Персийския залив

5 Март, 2026 13:42 822 33

  • украйна-
  • кая калас-
  • дронове-
  • персийски залив

Върховният представител на ЕС подчерта готовността на Киев да подпомогне съюзниците в региона въпреки продължаващия конфликт.

Кая Калас: Украйна готова да предостави прехващачи на дронове на страните от Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас предложи Украйна да помогне на страните от Персийския залив с производството на прехващачи за дронове, след като бяха споделени опасения за сигурността им, предава News.bg.

Изказването ѝ беше направено при пристигането ѝ на срещата на министрите на външните работи на ЕС в Брюксел. Калас отбеляза, че съюзниците от Персийския залив са останали изненадани от готовността на Киев да съдейства, въпреки продължаващия украински конфликт.

„Една от възможностите е Украйна също да предостави прехващачи на дронове“, заяви Калас, добавяйки, че е насърчила страните от региона да се свържат директно с украинския президент Володимир Зеленски.

В публикация в социалната мрежа X тя предупреди, че „Техеран се опитва да изнесе войната в колкото се може повече страни“ и поясни, че същите дронове, използвани при атаките срещу Киев, вече представляват заплаха и за партньорите на ЕС в Близкия изток.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мале

    44 3 Отговор
    Щом Украйна ще помага


    Запада ще се ликвидира идните седмици


    Докоде се докараха

    13:43 05.03.2026

  • 2 Каяка Лас

    43 2 Отговор
    А защо Зеленото наркоманизирано еврейче постоянно проси и реве да му подаряват още и още дронове и ракети?

    13:43 05.03.2026

  • 3 Очакваме

    30 3 Отговор
    Китай и Северна Корея да отворят нови 2 фронта до седмици

    И цялата картина ще се изясни


    Новия световен ред идва и ние БГ пак сме на губещата страна

    13:45 05.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смешник

    33 3 Отговор
    Тая куха лейка Калас не е добре с главата Откога Украйна ще предоставя прехващачи за дронове на съюзниците като те самите са в киреча Зеления наркоман постоянно проси оръжия и пари от Запада

    13:47 05.03.2026

  • 6 Русодебил

    8 21 Отговор
    Казаха ни да слагаме чалми!
    Нали сме си еничари по принцип!

    Коментиран от #13, #21

    13:47 05.03.2026

  • 7 ООрана държава

    30 2 Отговор
    Чакай малко, ние ги плащаме и даваме на орхайна а те ще ги продават насам и натам и после пак ще викат дайте пари... Омагьосан кръг...

    13:48 05.03.2026

  • 8 Ковача

    21 2 Отговор
    Кайче,тя,Крайна,отде ги има тези "инструменти"?демек Европа помага на онези задокеански палячовци

    13:48 05.03.2026

  • 9 Маскалия е под масиран обстрел

    5 21 Отговор
    с украински ракети в момента!

    13:49 05.03.2026

  • 10 Трол

    14 1 Отговор
    Г-н Зеленски е изпреварил събитията и вече е предоставил всевъзможна техника в Близкия изток, на разумна цена.

    13:49 05.03.2026

  • 11 Кака Нашева

    24 1 Отговор
    Да ползват Кая Калас за прехващач на дронове и без това никва .....ка не става от нея .

    13:49 05.03.2026

  • 12 Атина Палада

    15 2 Отговор
    Невнятните от БрУсел се показаха :) беха се скрили като мишки:)

    13:51 05.03.2026

  • 13 хаха🤣

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Русодебил":

    Не знам кво ще слагаш козяшки мин .дилл ,ама навремето ба щатти е трябвало да сложи шлифера .

    Коментиран от #20

    13:51 05.03.2026

  • 14 Аман вече

    14 1 Отговор
    От три РЗИ идиото,това вече не се трае.проклети да са до 9 коляно тия дето наи набутаха в тоя съюз

    13:54 05.03.2026

  • 15 не може да бъде

    15 1 Отговор
    Извинявайте че не мога да се сдържа но подобно изявление не знам как по-друг начин да се коментира -само един невменяем човек би направил такова изявление!?

    13:54 05.03.2026

  • 16 ?????

    11 2 Отговор
    Ха ха.
    Нека дават.
    Те себе си не могат да защитят, а сега като дадат и тва което имат ще настане съвсем изуй гащи.
    На гол тумбак чифте пищови му се вика на тва.

    13:56 05.03.2026

  • 17 Иван 1

    12 3 Отговор
    Тъпанари ако могат да прехващат щяха да прехващат всички руски дронове,а не да реват като вдовица за...

    13:57 05.03.2026

  • 18 руската мечка

    6 10 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:57 05.03.2026

  • 19 Госあ

    11 4 Отговор
    Киро острото пък, подобно на тая шпрота, беше урЕдил ток от украина 😂😂😂

    13:59 05.03.2026

  • 20 хаха 🤣

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "хаха🤣":

    остави ги козяците, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    13:59 05.03.2026

  • 21 Атина Палада

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Русодебил":

    Навремето руснаците дойдоха и свалиха чалмата от главата на дядо ти и му направиха държава..Със следващото идване на руснаците ,свалиха галошите на баща ти и го изпратиха в космоса! След тях дойдоха американците ,те пък те свалиха от космоса и ти нахлузиха отново галошите на теб:)

    Коментиран от #23

    14:00 05.03.2026

  • 22 Украйна

    6 2 Отговор
    Има много голям опит с дроновете, по-голям от всяка друга страна в света.

    14:01 05.03.2026

  • 23 хаха 🤣

    5 12 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    и сега копейките пак сложиха чалмите и застанаха на амбразурата да пазят хамас и хизбулла, смях, смях 🤣

    Коментиран от #26

    14:04 05.03.2026

  • 24 Абсолютни

    7 3 Отговор
    смешници, жалки подобия на Homo Sapiens.

    14:05 05.03.2026

  • 25 СПРАВЕДЛИВ

    8 2 Отговор
    МРЪСНА ДЪРТОФЕЛНИЦА -ФАШИСТКА НОМЕР 2

    14:09 05.03.2026

  • 26 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "хаха 🤣":

    Чудя се какво ви е толкова смешно на вас лгбт педо отрпките към нпо-тата на шорош, след като ви има в официални списъци към тези нпо-та?!
    Нали режимът в България рано или късно ще се промени, и ще трябва да обясняваш от къде са ти сребърниците?!
    Споко Белене отново ще ви приеме вас продажната пасмина!!!

    14:15 05.03.2026

  • 27 желязната лейди

    0 1 Отговор
    Забравени са старите и ефективни ПВО системи срещу ниско бавно летящи витлови бомадировачи - евтините ЗКУ (зенитно картечни установки) които спечелиха небето над фолклендските острови чрез непрекъсната зенитно картечна завеса.

    14:15 05.03.2026

  • 28 1356

    0 2 Отговор
    Ох боже боже боже

    14:19 05.03.2026

  • 29 Световните медии

    2 1 Отговор
    "Успешната операция за елиминиране на иранския шеф Али Хаменей шокира и уплаши президента Владимир Путин."

    14:20 05.03.2026

  • 30 Урсул фон дер Бандер

    2 0 Отговор
    жълтопаветните ни урсулки са като кая калас, изпадат в менопауза преди да започнат пубертета ..😅

    14:20 05.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Величко

    1 0 Отговор
    А , те сега ще ми досаждате с тая коза ... ! Не съм зоофилик ... ! Намерете и някой африкански пръч и я пуснете да пасе ...

    14:24 05.03.2026

  • 33 Верно ли

    0 0 Отговор
    Тая откога е говорител на Киев???

    14:30 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания