Телефони, камери, агенти: Как САЩ и Израел откриха Хаменей

По какъв начин тайните служби на Израел и САЩ са успели да открият местонахождението на иранския върховен водач Али Хаменей в Техеран, който беше убит в събота? Какво е известно за технологиите на ЦРУ и Мосад?
“Машина за установяване на цели”, задвижвана от изкуствен интелект - така израелски източници описват пред Си Ен Ен системата, която са използвали в Иран за локализирането и ликвидирането на аятолах Али Хаменей. Камерите за следене на трафика в Техеран са били инфилтрирани от службите на Израел и са позволили на разузнавачите да получат ясна картина за движенията на върховния лидер на Ислямската република, както и да следят в реално време какво се случва в иранската столица.
“Познавахме Техеран, така както познаваме Йерусалим”
Сателитни изображения, източници на терен, сигнали от прехванати комуникационни линии и още много разузнавателни похвати са помогнали на САЩ и Израел да елиминират Хаменей още в първия ден на войната срещу Иран, съобщава “Файненшъл Таймс”. Огромното количество информация, събирана от службите на Израел и САЩ, е била сортирана и анализирана с помощта на мощни компютри, така че да се установят точните мишени на потенциалните удари. Системата е разработвана в последното десетилетие и за нея са работили инженери, анализатори на бази данни, специалисти по технологиите и още десетки хора, пише Си Ен Ен.
Израел е използвал тази система и преди – с нейна помощ бяха убити някои от водещите ядрени специалисти на Иран, както и политическият лидер на Хамас Исмаил Хания, докато той се намираше в Техеран. Същата система е била ползвана и по време на 12-дневната война на САЩ срещу Иран през юни 2025 година.
Дълго преди бомбите да паднат, “вече познавахме Техеран така, както познаваме Йерусалим”, казва представител на израелските служби пред “Файненшъл Таймс”. “Когато познаваш едно място така добре, както улицата, на която си израснал, лесно забелязваш и най-малката нередност.”
Не всички подробности за последната операция са известни, пише американският вестник. Някои от тях може би никога няма да бъдат оповестени публично, за да се защитят източниците и методите, които все още се използват за проследяване на други цели.
Телефонни обаждания, камери, агенти на терен
Когато ЦРУ и Израел установяват, че в събота сутринта Хаменей ще проведе среща на улица “Пастьор” в Техеран, те забелязват шанс да го ликвидират заедно с голяма част от висшето ръководство на Иран. Това става възможно и с помощта на специфична ракета, използвана от израелските пилоти. Името ѝ е “Врабче” и някои нейни варианти могат да ударят с голяма прецизност и много малка цел - например обект с големината на маса за хранене от разстояние над 1000 км. Решението да се направи опит да бъде убит върховният лидер на Ислямската република още в първите часове на операцията е свързано и с преценката на американските и израелските служби, че след като войната започне, той навярно ще се укрие.
Въпреки че Хаменей не е живеел в укрития през цялото време, както например лидерът на Хизбула Хасан Насрала, който беше убит през 2024 г., е било ясно, че в обстановка на война Хаменей най-вероятно е щял да използва някой от двата си бункера, казват израелски източници за “Файненшъл Таймс”.
Решението войната да започне точно на 28 февруари е свързано тъкмо с тези разузнавателни оценки - системата на Израел за следене на върховния лидер на Иран е показала с точност, че в събота сутрин той ще проведе среща със съветниците си на ул. “Пастьор” в столицата.Използвайки информацията от камерите по пътищата в града и прехванати телефонни разговори, израелските служби съобщават с високо ниво на сигурност, че аятолахът пътува към въпросния адрес. Според източниците на “Файненшъл Таймс” ЦРУ е разполагало дори с още по-сигурна информация - от агент на терен.
Убийството на лидери вече не е табу?
От дълги години израелските служби са фокусирани над Иран, независимо от това, че иранското разузнаване е сериозен противник. През 2022 г. група, свързана с иранските служби за сигурност, публикува данни, за които се твърди, че са извлечени от телефон на съпругата на шефа на Мосад. Иран също така проби камери за видеонаблюдение в Йерусалим по време на войната през 2025 г., за да получи оценки за щетите в реално време, тъй като Израел цензурираше разпространението на кадри от ударите.
Убийството на лидери на чужди държави по принцип се избягва, поради това, че един неуспешен опит може само да бетонира властта на съответния лидер, пише “Файненшъл Таймс”. Израел обаче в последните години извърши няколко подобни успешни удара, убивайки лидерите на Хамас и Хизбула и извършвайки мащабната атака с пейджъри срещу ливанската милиция. Изглежда това е накарало Израел да изпитва повече сигурност и в тази операция, която се увенча с успех.
