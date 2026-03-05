Новини
Свят »
Телефони, камери, агенти: Как САЩ и Израел откриха Хаменей

Телефони, камери, агенти: Как САЩ и Израел откриха Хаменей

5 Март, 2026 13:49 1 542 50

  • иран-
  • израел-
  • техеран-
  • мосад-
  • цру-
  • шин бет-
  • аятолах али хаменей-
  • бенямин нетаняху

От дълги години израелските служби са фокусирани над Иран, независимо от това, че иранското разузнаване е сериозен противник

Телефони, камери, агенти: Как САЩ и Израел откриха Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

По какъв начин тайните служби на Израел и САЩ са успели да открият местонахождението на иранския върховен водач Али Хаменей в Техеран, който беше убит в събота? Какво е известно за технологиите на ЦРУ и Мосад?

“Машина за установяване на цели”, задвижвана от изкуствен интелект - така израелски източници описват пред Си Ен Ен системата, която са използвали в Иран за локализирането и ликвидирането на аятолах Али Хаменей. Камерите за следене на трафика в Техеран са били инфилтрирани от службите на Израел и са позволили на разузнавачите да получат ясна картина за движенията на върховния лидер на Ислямската република, както и да следят в реално време какво се случва в иранската столица.

“Познавахме Техеран, така както познаваме Йерусалим”

Сателитни изображения, източници на терен, сигнали от прехванати комуникационни линии и още много разузнавателни похвати са помогнали на САЩ и Израел да елиминират Хаменей още в първия ден на войната срещу Иран, съобщава “Файненшъл Таймс”. Огромното количество информация, събирана от службите на Израел и САЩ, е била сортирана и анализирана с помощта на мощни компютри, така че да се установят точните мишени на потенциалните удари. Системата е разработвана в последното десетилетие и за нея са работили инженери, анализатори на бази данни, специалисти по технологиите и още десетки хора, пише Си Ен Ен.

Израел е използвал тази система и преди – с нейна помощ бяха убити някои от водещите ядрени специалисти на Иран, както и политическият лидер на Хамас Исмаил Хания, докато той се намираше в Техеран. Същата система е била ползвана и по време на 12-дневната война на САЩ срещу Иран през юни 2025 година.

Дълго преди бомбите да паднат, “вече познавахме Техеран така, както познаваме Йерусалим”, казва представител на израелските служби пред “Файненшъл Таймс”. “Когато познаваш едно място така добре, както улицата, на която си израснал, лесно забелязваш и най-малката нередност.”

Не всички подробности за последната операция са известни, пише американският вестник. Някои от тях може би никога няма да бъдат оповестени публично, за да се защитят източниците и методите, които все още се използват за проследяване на други цели.

Телефонни обаждания, камери, агенти на терен

Когато ЦРУ и Израел установяват, че в събота сутринта Хаменей ще проведе среща на улица “Пастьор” в Техеран, те забелязват шанс да го ликвидират заедно с голяма част от висшето ръководство на Иран. Това става възможно и с помощта на специфична ракета, използвана от израелските пилоти. Името ѝ е “Врабче” и някои нейни варианти могат да ударят с голяма прецизност и много малка цел - например обект с големината на маса за хранене от разстояние над 1000 км. Решението да се направи опит да бъде убит върховният лидер на Ислямската република още в първите часове на операцията е свързано и с преценката на американските и израелските служби, че след като войната започне, той навярно ще се укрие.

Въпреки че Хаменей не е живеел в укрития през цялото време, както например лидерът на Хизбула Хасан Насрала, който беше убит през 2024 г., е било ясно, че в обстановка на война Хаменей най-вероятно е щял да използва някой от двата си бункера, казват израелски източници за “Файненшъл Таймс”.

Решението войната да започне точно на 28 февруари е свързано тъкмо с тези разузнавателни оценки - системата на Израел за следене на върховния лидер на Иран е показала с точност, че в събота сутрин той ще проведе среща със съветниците си на ул. “Пастьор” в столицата.Използвайки информацията от камерите по пътищата в града и прехванати телефонни разговори, израелските служби съобщават с високо ниво на сигурност, че аятолахът пътува към въпросния адрес. Според източниците на “Файненшъл Таймс” ЦРУ е разполагало дори с още по-сигурна информация - от агент на терен.

Убийството на лидери вече не е табу?

От дълги години израелските служби са фокусирани над Иран, независимо от това, че иранското разузнаване е сериозен противник. През 2022 г. група, свързана с иранските служби за сигурност, публикува данни, за които се твърди, че са извлечени от телефон на съпругата на шефа на Мосад. Иран също така проби камери за видеонаблюдение в Йерусалим по време на войната през 2025 г., за да получи оценки за щетите в реално време, тъй като Израел цензурираше разпространението на кадри от ударите.

Убийството на лидери на чужди държави по принцип се избягва, поради това, че един неуспешен опит може само да бетонира властта на съответния лидер, пише “Файненшъл Таймс”. Израел обаче в последните години извърши няколко подобни успешни удара, убивайки лидерите на Хамас и Хизбула и извършвайки мащабната атака с пейджъри срещу ливанската милиция. Изглежда това е накарало Израел да изпитва повече сигурност и в тази операция, която се увенча с успех.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Направиха

    25 7 Отговор
    Го Мъченик по голям подарък от това на човек който е вече на 86 год няма

    Коментиран от #21, #33

    13:50 05.03.2026

  • 2 Българин

    26 4 Отговор
    Много просто. По стария начин - с предатели.

    Коментиран от #50

    13:50 05.03.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    След Хаменей, путен не е излизал от бункера!

    Коментиран от #5, #12, #24

    13:51 05.03.2026

  • 4 един след друг

    18 2 Отговор
    Скоро и Сатаnaху.

    13:52 05.03.2026

  • 5 близлизко

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    А оранжевото евръййско прасе тръмп къде е според теб?

    13:54 05.03.2026

  • 6 Иван 1

    23 4 Отговор
    Направиха го с пари много пари а сега се чудят какво да правят, защото иранците ги бият.

    13:54 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еми

    4 6 Отговор
    Той бай Доню преди месец каза че го знае де е. Що не се е скрил по убау?

    13:55 05.03.2026

  • 10 Ушар

    2 6 Отговор
    Май скоро ще пада Атома

    Коментиран от #14

    13:56 05.03.2026

  • 11 ФАКТ

    2 9 Отговор
    Глупа кът Путлер също е обграден от предатели работещи за Мосад.

    Коментиран от #17

    13:56 05.03.2026

  • 12 Еда

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ама Путин ша оцели самлетносача може и с ядренно тропедо

    13:57 05.03.2026

  • 13 Хаменей го открихте , ама

    11 1 Отговор
    Нетаней нещо никой не може да го открие откакто му праснаха резиденцията. Защо ли ?

    13:57 05.03.2026

  • 14 Дано

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ушар":

    Да изчисти най мръсно то племе на земята.

    13:58 05.03.2026

  • 15 Нетаней

    2 1 Отговор
    Тук съм гледам от високо

    Коментиран от #22

    13:59 05.03.2026

  • 16 ка Путин боклук

    6 9 Отговор
    От как полуеврея Шаломов целуна кОрана много сте се помюсюлманчили бе "русофили"!!!
    Идват празници. С какво очи ще се появите пред майките и бащите си и ще седнете на трепезата да хапнете ахнешко и козунак?

    Коментиран от #18, #26

    14:00 05.03.2026

  • 17 Обяснение

    1 6 Отговор

    До коментар #11 от "ФАКТ":

    Путин-Шеломов е агент на Мосад.

    Коментиран от #34

    14:02 05.03.2026

  • 18 Фют

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "ка Путин боклук":

    Как с какви? Те и бащите са им еничари, а майките от мургавото ислямско малцинство.

    14:03 05.03.2026

  • 19 Сигурно

    9 1 Отговор
    Той не се криел. И не е вярвал, че евреите ще го убият. Но те са Епщейн.

    14:03 05.03.2026

  • 20 Георги

    9 1 Отговор
    какво има да му откриват, той не се е крил, нали водиха преговори?

    14:03 05.03.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Направиха":

    направиха го за смях , както и държавицата му , скапана и съюзника им РАШАта , и онуй нещо -БРИКС

    Коментиран от #30, #42

    14:04 05.03.2026

  • 22 Възнесе ли се?

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нетаней":

    Горкия човечец. А как заплашваше ..

    14:04 05.03.2026

  • 23 Сталин

    6 3 Отговор
    Великият Хаменей никога не се крил като тези страхливи кучета кошерните плъхове

    14:05 05.03.2026

  • 24 Кмета на Симитли

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Не Путин не е в бункера ами при леляти и са чисто голи

    Коментиран от #43

    14:05 05.03.2026

  • 25 Сталин

    9 4 Отговор
    Кошерните плъхове са най долните мастии,да нападнат Иран докато водят преговори

    14:06 05.03.2026

  • 26 много просто

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "ка Путин боклук":

    като тебе
    6. Не убивай. - а ти очевидно подкрепяш нарушителите.

    14:07 05.03.2026

  • 27 Хаха

    7 3 Отговор
    Той си беше в резиденцията стареца. Отказал е да ходи да се крие. Какви израелски служби, какво разузнаване, какви пет лева.

    14:07 05.03.2026

  • 28 Тома

    7 3 Отговор
    Значи с камерите са видели и четири годишната му внучка и членове от семейството му и са натиснали старта на ракетата.Хубаво е че Господ гледа отгоре и ще ги накаже

    14:08 05.03.2026

  • 29 Сталин

    6 2 Отговор
    Никога не обръщай гръб на тези талмудистки изроди ,те са долни мастии

    14:08 05.03.2026

  • 30 Георги

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    страшен смях, разчитат на други държави да им пропускат самолетите и ракетите, като в същото време ги пазят от отговора.

    14:09 05.03.2026

  • 31 Убили

    6 1 Отговор
    са жена му, снаха му и едното му внуче. И това е повод за гордост. Луда работа.

    14:09 05.03.2026

  • 32 Цеко сифоня

    4 1 Отговор
    Я DWc сега да каже как откриха училището с децата.

    Коментиран от #35

    14:10 05.03.2026

  • 33 Камери, агенти..

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Направиха":

    Намерили с какво да, се хвалят, че убили горкия човек.
    Господ да го прости!

    14:10 05.03.2026

  • 34 Атина Палада

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Обяснение":

    Мосад е създаден от кагебейци! Не Путин е агент на Мосад ,а Мосад са КГБ! В Израел се говори на руски..Указателни табели на руски език,надписи на обществени заведения на руски език ...Там са руските евреи ,изключително лоялни на Русия.За тях тяхната родина е Русия.

    Коментиран от #40

    14:11 05.03.2026

  • 35 Георги

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Цеко сифоня":

    еврейте ще кажат, че отдолу е имало тунел на Хамас и готово. ДВ само ще го повтори колкото там пъти трябва за да стане истина.

    14:11 05.03.2026

  • 36 Детеубийци

    4 5 Отговор
    са евреите. Прочетете тъй наречения "стар завет". Първобитни варвари.

    14:11 05.03.2026

  • 37 всичко е подготовка и логистика

    2 0 Отговор
    нищо в този бизнес не е на късмет

    14:11 05.03.2026

  • 38 Ха Ха

    2 1 Отговор
    Сгащиха ги с уличните камери които поставиха те.Точно улична камера потвърди влизането на Хеменей в сградата!

    14:12 05.03.2026

  • 39 Бай ОНЯ

    2 3 Отговор
    Светът ще стане поне една идея по-добър когато измислената държава Израел изчезне от картите.

    14:12 05.03.2026

  • 40 Евреина

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    няма родина. Той е верен само на племето. Племенна култура и светоглед.

    Коментиран от #45

    14:12 05.03.2026

  • 41 Иван

    2 3 Отговор
    Открили го в резиденцията му....

    14:13 05.03.2026

  • 42 Еле ние..

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Голям смях ще падне, ток троен, горивата растат, ракети падат на поразия, а тези безбожници се хвалят, че избиват деца и възрастни...

    14:15 05.03.2026

  • 43 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кмета на Симитли":

    Да бе ,той Путин ще се излага при леля му Кончита Вурст:) В Русия жените са Богини , Путин ще ходи при някакви неопределени като пол..

    14:15 05.03.2026

  • 44 Констатация

    2 2 Отговор
    Ся, разбрахте ли защо дедо Путин не излиза от Бункеро!? -)))) Щото от УССР може по всяко време да долети нещо! Мнозина, може би си задават въпроса: Защо дедо Путин обеща и твърдо спазва обещанието си да не пипа Клоуна!? Най-вероятно щото Запада е намерил слабото му местенце, тоест, стиснал го е за "Фабержетата"! -)))))))))

    14:17 05.03.2026

  • 45 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #40 от "Евреина":

    Не мисля така! Познавам един евреин ,роден през 80-те години на миналия век в Съветска Русия..Към 92-ра година с родителите си емигрират в Израел .Говори само на руски език.Казва,че неговата родина е Русия .Обича си Русия ..Вече е женен за руска еврейка .Руските евреи,където и да са по света , си обичат Русия..

    14:20 05.03.2026

  • 46 Разведка

    7 1 Отговор
    Мосад знае почти всичко за враговете на Израел.
    Копейките да внимават какво пишат! ☝️

    14:20 05.03.2026

  • 47 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 48 Георги

    0 5 Отговор
    "...с нейна помощ бяха убити някои от водещите ядрени специалисти на Иран..." това признание, че Израел отдавна извършва поръчкови убийства ли е?

    Коментиран от #49

    14:24 05.03.2026

  • 49 Не са поръчкови, а

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Георги":

    целесъобразни елиминации на враговете на Израел.

    14:25 05.03.2026

  • 50 Точно това е, евреите знаят как да

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    подкупват, с пари всичко става,както и американците само превозиха Мадуро, който им го дадоха без бой. Абе чифутска работа, не случайно Хитлер ги е мразел.

    14:32 05.03.2026