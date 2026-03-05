Говори Москва: Тук няма никакви промени! Техеран не е искал доставки на руско оръжие

Кремъл заяви, че Иран не се е обръщал към Москва с искания за доставки на оръжие и че позицията на Русия по въпроса е добре известна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
„В дадения случай няма никакви постъпили искания от страна на Иран. Нашата последователна позиция е добре известна на всички. Тук няма никакви промени“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Груйо
Коментиран от #27
14:21 05.03.2026
2 руската мечка
14:22 05.03.2026
3 Русия за жалост
14:22 05.03.2026
4 Иран има достатъчно
Коментиран от #11
14:22 05.03.2026
5 Нямат край
14:22 05.03.2026
6 си дзън
Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора.
14:23 05.03.2026
7 Световните медии
14:23 05.03.2026
8 Презвитер Козма
14:23 05.03.2026
9 Московски лъжи
14:23 05.03.2026
10 Зам. аятолаха
Нали подписахме стратегически договор 2025г.?
14:25 05.03.2026
11 Иранските военни
До коментар #4 от "Иран има достатъчно":заводи са унищожени, а ти се надяваш напразно не нещо, което е невъзможно да се случи на съюзник на САЩ.
Коментиран от #15
14:25 05.03.2026
12 Русодебил
14:26 05.03.2026
13 Ха-ха
14:26 05.03.2026
14 Ха Ха
14:26 05.03.2026
15 Пропагандата
До коментар #11 от "Иранските военни":винаги има за цел глупака!
14:26 05.03.2026
16 Абе
Коментиран от #21
14:27 05.03.2026
17 Тези ли имаха договор?
14:28 05.03.2026
18 Руското ПВО в Иран
14:28 05.03.2026
19 Бийк
14:28 05.03.2026
20 ТАСС
1. Руското ПВО не струва пукната пара. Русофилите втори ден са в ступор. Всичките им суперзвукови глупости отидоха в канала.
2. Арабският свят се оказа изцяло оборудван с американско ПВО, което фактически ги спаси.
3. Новият аятолах изкара по-малко от Цицелков на поста и също като при последния, постът може да остане свободен.
4. . Единственият успех на иранците е, че потопиха кораб, обаче той се оказа братски – от сенчестия руски флот.
5. Косвена жертва на краха на режима в Иран се оказа Русия, която остава без ирански дронове във войната с Украйна. Що за падение – да си „втората“ армия е света и да чакаш аятоласите да ти направят дронове.
6. Като гледам по новините някои от блокираните в Дубай ми идва да се разхиля на глас.
7. Януари Мадуро, февруари Хаменей. Заприличва на сафари. Очертава се вълнуваща година, а и мандатът е още в началото!
Коментиран от #28
14:29 05.03.2026
21 Абе
До коментар #16 от "Абе":Не е полезно за здравето ти, както видяхме!
14:30 05.03.2026
22 Атина Палада
14:30 05.03.2026
23 Факти
14:30 05.03.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНИ ИГРАЧИ СА БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ, ЕКСОН И ТОТАЛ
.......
ГАДНО БРИТАНЦИТЕ ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧАТ :)
.
14:31 05.03.2026
25 Колко
14:31 05.03.2026
26 Освен
Може единствено стратегически ракети за континентално истребление от времето на СССР.(новите не се знае колко са годни), но няма да даде.
Като цяло нищо общо със СССР е Русия в момента - който каквото иска да си мисли, но това е положението.
14:31 05.03.2026
27 Атина Палада
До коментар #1 от "Груйо":Цели три броя Ф35 свалиха завчера в Кувейт с ПВО С300 ха ха ха
14:31 05.03.2026
28 Троленето е жалко занимание 😄
До коментар #20 от "ТАСС":Освен падението на тролещият, се вижда падението на запада, да опре до лъжи и евтини глупаци срещу Русия, в отчаянието си!
14:32 05.03.2026
29 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
14:32 05.03.2026