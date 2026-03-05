Говори Москва: Тук няма никакви промени! Техеран не е искал доставки на руско оръжие

Кремъл заяви, че Иран не се е обръщал към Москва с искания за доставки на оръжие и че позицията на Русия по въпроса е добре известна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„В дадения случай няма никакви постъпили искания от страна на Иран. Нашата последователна позиция е добре известна на всички. Тук няма никакви промени“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие.