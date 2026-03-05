Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Говори Москва: Тук няма никакви промени! Техеран не е искал доставки на руско оръжие

5 Март, 2026 14:19 675 29

В дадения случай няма никакви постъпили искания от страна на Иран, нашата последователна позиция е добре известна на всички, заяви Дмитрий Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че Иран не се е обръщал към Москва с искания за доставки на оръжие и че позицията на Русия по въпроса е добре известна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„В дадения случай няма никакви постъпили искания от страна на Иран. Нашата последователна позиция е добре известна на всички. Тук няма никакви промени“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос дали Русия планира да окаже някаква помощ на Иран например с доставки на оръжие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Груйо

    14 11 Отговор
    Те и да са искали диставките щяха да бъдат унищожени от Ф-35 още на вокзала в Москва.

    Коментиран от #27

    14:21 05.03.2026

  • 2 руската мечка

    11 7 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:22 05.03.2026

  • 3 Русия за жалост

    5 9 Отговор
    също се управлява от евреи..........

    14:22 05.03.2026

  • 4 Иран има достатъчно

    7 8 Отговор
    за да направи Израел на нива и американските бази на равнина!

    Коментиран от #11

    14:22 05.03.2026

  • 5 Нямат край

    13 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:22 05.03.2026

  • 6 си дзън

    9 6 Отговор
    Няма промени в русията от времето на Петър I, който е казал:
    Със западняците можеш да се разбереш.А аз се опитвам от животни да направя хора.

    14:23 05.03.2026

  • 7 Световните медии

    12 6 Отговор
    "Успешната операция за елиминиране на иранския шеф Али Хаменей шокира и уплаши президента Владимир Путин."

    14:23 05.03.2026

  • 8 Презвитер Козма

    9 5 Отговор
    Какво да искат като самите рушняци използват магарешки впрягове и моторчета “Иж” за местните си атаки в Донбас в Специалната Тридневна Операция

    14:23 05.03.2026

  • 9 Московски лъжи

    9 5 Отговор
    Москва може да изнесе само магарета за Иран!

    14:23 05.03.2026

  • 10 Зам. аятолаха

    9 3 Отговор
    Путинее, памаги!
    Нали подписахме стратегически договор 2025г.?

    14:25 05.03.2026

  • 11 Иранските военни

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Иран има достатъчно":

    заводи са унищожени, а ти се надяваш напразно не нещо, което е невъзможно да се случи на съюзник на САЩ.

    Коментиран от #15

    14:25 05.03.2026

  • 12 Русодебил

    5 2 Отговор
    Нас ни казаха да слагаме чалмите.

    14:26 05.03.2026

  • 13 Ха-ха

    7 4 Отговор
    Русийката е под вода, без шнорхел. Бъблук-бълбук.!

    14:26 05.03.2026

  • 14 Ха Ха

    3 0 Отговор
    Надявам се че Русия не са учили иранският режим как да обогатяват уран и да завършат успешно ядрената си програма.

    14:26 05.03.2026

  • 15 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иранските военни":

    винаги има за цел глупака!

    14:26 05.03.2026

  • 16 Абе

    5 2 Отговор
    Дори и да помага нужно ли е да знае всеки боклук?

    Коментиран от #21

    14:27 05.03.2026

  • 17 Тези ли имаха договор?

    4 2 Отговор
    Тези ли имаха договор за стратегическо партньорство? И се хвалеха колко самолети и безаналогови системи ще продадат на Иран. А преди това купуваха от тях ракети и дронове. Пази Боже да си съюзник на Путин. Ще те зареже при първото влошаване на международната обстановка.

    14:28 05.03.2026

  • 18 Руското ПВО в Иран

    6 3 Отговор
    се оказа пълен треш!

    14:28 05.03.2026

  • 19 Бийк

    4 1 Отговор
    Стига сте се оправдавали бе дeбили

    14:28 05.03.2026

  • 20 ТАСС

    2 1 Отговор
    Изясниха се няколко неща:
    1. Руското ПВО не струва пукната пара. Русофилите втори ден са в ступор. Всичките им суперзвукови глупости отидоха в канала.
    2. Арабският свят се оказа изцяло оборудван с американско ПВО, което фактически ги спаси.
    3. Новият аятолах изкара по-малко от Цицелков на поста и също като при последния, постът може да остане свободен.
    4. . Единственият успех на иранците е, че потопиха кораб, обаче той се оказа братски – от сенчестия руски флот.
    5. Косвена жертва на краха на режима в Иран се оказа Русия, която остава без ирански дронове във войната с Украйна. Що за падение – да си „втората“ армия е света и да чакаш аятоласите да ти направят дронове.
    6. Като гледам по новините някои от блокираните в Дубай ми идва да се разхиля на глас.
    7. Януари Мадуро, февруари Хаменей. Заприличва на сафари. Очертава се вълнуваща година, а и мандатът е още в началото!

    Коментиран от #28

    14:29 05.03.2026

  • 21 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Не е полезно за здравето ти, както видяхме!

    14:30 05.03.2026

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Ракетостроенето в Иран е толкова развито,имат такива специалисти ,щял да иска от Русия:)))

    14:30 05.03.2026

  • 23 Факти

    2 0 Отговор
    Говори А нал ния Ана то ли …

    14:30 05.03.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    КРОТКО ЩЕ ГОРЯТ ГАЗОВИТЕ И ПЕТРОЛНИТЕ ПОЛЕТА В АЗЕРБЕЙДЖАН В КОИТО
    ГЛАВНИ ИГРАЧИ СА БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ, ЕКСОН И ТОТАЛ
    .......
    ГАДНО БРИТАНЦИТЕ ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧАТ :)
    .

    14:31 05.03.2026

  • 25 Колко

    0 0 Отговор
    руски инструктори и наемници са в Иран?

    14:31 05.03.2026

  • 26 Освен

    0 0 Отговор
    Освен самовари, самогон, петрол, газ и някое друго ископаемо, докторски салам, картошки(реекспорт от Беларус) и автобус с шаврантии какво друго може...
    Може единствено стратегически ракети за континентално истребление от времето на СССР.(новите не се знае колко са годни), но няма да даде.
    Като цяло нищо общо със СССР е Русия в момента - който каквото иска да си мисли, но това е положението.

    14:31 05.03.2026

  • 27 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Груйо":

    Цели три броя Ф35 свалиха завчера в Кувейт с ПВО С300 ха ха ха

    14:31 05.03.2026

  • 28 Троленето е жалко занимание 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ТАСС":

    Освен падението на тролещият, се вижда падението на запада, да опре до лъжи и евтини глупаци срещу Русия, в отчаянието си!

    14:32 05.03.2026

  • 29 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Поне един самолетоносач да бяхте изпратили.
    🤣🤣🤣

    14:32 05.03.2026

Новини по държави:
