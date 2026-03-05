Експлозии в Доха и инциденти с дронове в Абу Даби на фона на нови ирански атаки

Нови експлозии бяха чути днес в катарската столица Доха, съобщава "Франс прес". Над града се издигна стълб от черен дим, предава News.bg.

Министерството на отбраната на Катар уточни, че армията е задействала мерки за прехващане на насочена ракетна атака. По-рано властите започнаха евакуация на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в столицата.

Междувременно в Абу Даби, ОАЕ, падащи отломки от прехванат дрон раниха шестима души с пакистанско и непалско гражданство. Шрапнелите са паднали на две различни места след успешното прихващане на дрона от системите за противовъздушна отбрана.

"Властите реагираха на инцидента в района на ICAD 2, където падането на отломки доведе до шест леки и средни наранявания на граждани от Пакистан и Непал", се посочва в съобщение от медийния офис на Абу Даби. Жителите на ОАЕ са били предупредени със сирени, а силните звуци, които се чуха, са от успешните прехващания на противовъздушната отбрана.

На фона на тези събития Иран започна нова серия от удари срещу Израел, американски бази и страни в региона, като отправи заплахи към САЩ за отговор на торпилирането на ирански военен кораб в Индийския океан. Израел също обяви, че е поразил множество цели на територията на Иран.