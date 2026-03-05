Експлозии в Доха и инциденти с дронове в Абу Даби на фона на нови ирански атаки

Нови експлозии бяха чути днес в катарската столица Доха, съобщава "Франс прес". Над града се издигна стълб от черен дим, предава News.bg.
Министерството на отбраната на Катар уточни, че армията е задействала мерки за прехващане на насочена ракетна атака. По-рано властите започнаха евакуация на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в столицата.
Междувременно в Абу Даби, ОАЕ, падащи отломки от прехванат дрон раниха шестима души с пакистанско и непалско гражданство. Шрапнелите са паднали на две различни места след успешното прихващане на дрона от системите за противовъздушна отбрана.
"Властите реагираха на инцидента в района на ICAD 2, където падането на отломки доведе до шест леки и средни наранявания на граждани от Пакистан и Непал", се посочва в съобщение от медийния офис на Абу Даби. Жителите на ОАЕ са били предупредени със сирени, а силните звуци, които се чуха, са от успешните прехващания на противовъздушната отбрана.
На фона на тези събития Иран започна нова серия от удари срещу Израел, американски бази и страни в региона, като отправи заплахи към САЩ за отговор на торпилирането на ирански военен кораб в Индийския океан. Израел също обяви, че е поразил множество цели на територията на Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
14:07 05.03.2026
2 .....
14:09 05.03.2026
3 Змията най силно хапе,
14:10 05.03.2026
4 Само питам
Коментиран от #7
14:10 05.03.2026
5 Бум
ТЕХЕРАН, 5 март. /ТАСС/. Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното военно поделение на Иран) нанесе ракетни удари в четвъртък сутринта срещу летище „Бен Гурион“ в Израел и базата на 27-ма ескадрила на израелските военновъздушни сили, съобщи пресслужбата на КСИР.
14:12 05.03.2026
6 Наташките от Израел
14:12 05.03.2026
7 И аз да попитам
До коментар #4 от "Само питам":Какво е дискомбобулатор?
Коментиран от #9
14:13 05.03.2026
8 Смешник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма такова нещо Самите кюрди отрекоха тая информация
14:17 05.03.2026
9 Офчий мозък
До коментар #7 от "И аз да попитам":Това е устройство от което ти просветва Офчата мисъл
14:17 05.03.2026
10 Ал Хаменей Ебн Махмуд
14:26 05.03.2026
11 Аятолах в хамак
14:31 05.03.2026