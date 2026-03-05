Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Експлозии в Доха и инциденти с дронове в Абу Даби на фона на нови ирански атаки

Експлозии в Доха и инциденти с дронове в Абу Даби на фона на нови ирански атаки

5 Март, 2026 13:49, обновена 5 Март, 2026 14:06 723 11

  • експлозии-
  • доха-
  • абу даби-
  • иран-
  • атаки

Прехващания на ракети и дронове доведоха до ранени в ОАЕ и евакуация на жители в Катар, докато Израел и САЩ са въвлечени в ответни действия

Експлозии в Доха и инциденти с дронове в Абу Даби на фона на нови ирански атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нови експлозии бяха чути днес в катарската столица Доха, съобщава "Франс прес". Над града се издигна стълб от черен дим, предава News.bg.

Министерството на отбраната на Катар уточни, че армията е задействала мерки за прехващане на насочена ракетна атака. По-рано властите започнаха евакуация на жителите, живеещи в близост до посолството на САЩ в столицата.

Междувременно в Абу Даби, ОАЕ, падащи отломки от прехванат дрон раниха шестима души с пакистанско и непалско гражданство. Шрапнелите са паднали на две различни места след успешното прихващане на дрона от системите за противовъздушна отбрана.

"Властите реагираха на инцидента в района на ICAD 2, където падането на отломки доведе до шест леки и средни наранявания на граждани от Пакистан и Непал", се посочва в съобщение от медийния офис на Абу Даби. Жителите на ОАЕ са били предупредени със сирени, а силните звуци, които се чуха, са от успешните прехващания на противовъздушната отбрана.

На фона на тези събития Иран започна нова серия от удари срещу Израел, американски бази и страни в региона, като отправи заплахи към САЩ за отговор на торпилирането на ирански военен кораб в Индийския океан. Израел също обяви, че е поразил множество цели на територията на Иран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Кюрдите от Ирак нахлуха в Иран.

    Коментиран от #8

    14:07 05.03.2026

  • 2 .....

    1 3 Отговор
    Бесни прадядовците в Близкия Изток.

    14:09 05.03.2026

  • 3 Змията най силно хапе,

    1 7 Отговор
    когато умира!

    14:10 05.03.2026

  • 4 Само питам

    13 2 Отговор
    Дискомбобулаторът защо не работи срещу Иран, а само срещу Венецуела? Или не е имало никакво тайно оръжие на САЩ, а Мадуро просто е бил предаден?

    Коментиран от #7

    14:10 05.03.2026

  • 5 Бум

    10 2 Отговор
    Иранските сили изстреляха тежки ракети „Хорамшахр-4“ с бойна глава от 1 тон.

    ТЕХЕРАН, 5 март. /ТАСС/. Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното военно поделение на Иран) нанесе ракетни удари в четвъртък сутринта срещу летище „Бен Гурион“ в Израел и базата на 27-ма ескадрила на израелските военновъздушни сили, съобщи пресслужбата на КСИР.

    14:12 05.03.2026

  • 6 Наташките от Израел

    4 9 Отговор
    се преселват в България! Не искат да се връщат във великата матушка!

    14:12 05.03.2026

  • 7 И аз да попитам

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Какво е дискомбобулатор?

    Коментиран от #9

    14:13 05.03.2026

  • 8 Смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма такова нещо Самите кюрди отрекоха тая информация

    14:17 05.03.2026

  • 9 Офчий мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "И аз да попитам":

    Това е устройство от което ти просветва Офчата мисъл

    14:17 05.03.2026

  • 10 Ал Хаменей Ебн Махмуд

    1 2 Отговор
    "Нека стрелят! Имам още три живи тъщи ...".

    14:26 05.03.2026

  • 11 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор
    Запалихме им чергата

    14:31 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания