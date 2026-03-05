Новини
Иран: Израел стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан

5 Март, 2026 20:05

Азербайджанските власти посочиха, че разследват какъв тип дронове са били използвани при атаката

Иран: Израел стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини днес Израел, че стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан, които според него имат за цел да увредят двустранните отношения на Техеран с Баку, предаде Франс прес, съобщи БТА.

По време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов Арагчи "отрече Иран да е изстрелвал летателни апарати срещу Азербайджан" и заклейми ролята на "израелския режим в атаките, които имат за цел да отклонят вниманието на обществеността и да уронят добрите отношения между Иран и съседите му", гласи обобщително съобщение на иранското външно министерство.

По-рано днес дронове удариха автономния азербайджански ексклав Нахичеван, граничещ с Ислямската република, при което президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди извършването на "терористичната атака" с ирански дронове. Дроновете раниха 4 души в ексклава.

"Няма да толерираме този необоснован акт на тероризъм и агресия срещу Азербайджан. Нашите въоръжени сили са получили насоки да подготвят и приложат необходимите ответни мерки. Готови сме да покажем нашата сила срещу всяка една враждебна държава. В Иран не трябва да забравят това", подчерта президентът Алиев.

Азербайджан обяви също така, че затваря въздушното пространство в южната част на страната, след като четири ирански дрона са прелетели над границата. Въздушното пространство ще остане затворено в продължение на 12 часа, гласи издаденото от Азербайджан известие до авиационните екипажи.

От своя страна, иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади отхвърли твърденията, че Техеран е атакувал Нахичеван.

"Ние не нападаме нашите съседни страни", изтъкна Гарабабади пред азербайджанската медия "Ейнюз" (AnewZ).

Нападение с дронове бе извършено днес срещу международното летище в Нахичеван, съобщи азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.

Дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на летището, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.

Азербайджанските власти посочиха, че разследват какъв тип дронове са били използвани при атаката.

Азербайджан е основен производител на нефт и природен газ, като изнася тези суровини предимно към Турция и Европа чрез тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Всяка една щета по енергийната инфраструктура на страната би могла още повече да повиши международните цени на енергията, отбелязва Ройтерс.

"Настояваме Иран да даде ясно обяснение за атаките с дронове в Нахичеван, ранили двама души", заяви азербайджанското Външно министерство, цитирано от АЗЕРТАДЖ.

"Тези нападения срещу територията на Азербайджан представляват нарушение на нормите и принципите на международното право, и допринасят за ескалация на напрежението в региона", посочи ведомството.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    41 7 Отговор
    Много вероятно е това да е така. Просто една провокация.

    20:07 05.03.2026

  • 2 очевидец

    47 7 Отговор
    Лудите хора не осъзнават ,че са луди.

    Тръмп: „Когато луди хора имат ядрени оръжия, се случват лоши неща.“ Прав е. Само погледнете Америка – единствената страна, която действително ги е използвала. Срещу цивилни. Два пъти

    Коментиран от #7

    20:08 05.03.2026

  • 3 Коста

    30 8 Отговор
    Голяма грешка на евреите терористи. Ще ядат рязане!

    Коментиран от #11, #37, #41

    20:08 05.03.2026

  • 4 Груйо

    22 1 Отговор
    А зад бомбардировките в Иран, стоят марсиянци

    20:09 05.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    9 7 Отговор
    Израелски дронове с части от Ирански перални.

    20:09 05.03.2026

  • 6 Сатана Z

    16 5 Отговор
    България трябва да внимава с Еврейските спящи клетки в София за да сме стане като в Азербайджан,че и по-лошо.
    Нещо като Петрохан-Околчица

    Коментиран от #36

    20:11 05.03.2026

  • 7 Коста

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    Ами Израел? Малко ли са луди? И с ядрено оръжие??? Което обаче Те можели да имат??? Иран видиш ли не? Колко атаки има от Израел към Иран и обратно и кои са винаги първи? Може да разберете кой кого напада и кой трябва да се защитава. Дори и с ядрено оръжие.

    Коментиран от #38

    20:12 05.03.2026

  • 9 Не ми пука кой стои зад атаките срещу

    19 4 Отговор
    Азербайджан а ме интересува защо Урсула фондерлайън и европейската комисия не излизат С отношение от къде в Европа ще вкарваме нефт и природен газ на цени които могат да ни подсигурят нормално съществуване. Предполагам че и те се чудят същото което ме озадачава . Едва ли някой ще ни отпусне нещо което няма да е на международни цени. А това мълчание е злокобно за европейския съюз.

    Коментиран от #17

    20:12 05.03.2026

  • 10 Иран

    12 4 Отговор
    не стреля по ислямски държави!Само потапя самолетоносачи!

    20:12 05.03.2026

  • 11 Шпек

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Евреите ги режат по рождение.Така се разпознават,като им свалиш гащите.

    20:12 05.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор
    НЕ ИЗКЛЮЧВАМ И БРАТУШКИТЕ ДА СТОЯТ ЗАД
    АТАКИТЕ В ДРОНОВЕ. ..
    .....
    ЩОМ САЩ ПРЕКРОЯВАТ СВЕТА, ВРЕМЕ Е АЗЕРБЕЙДЖАН
    ДА СИ Е ПАК РУСКИ
    ......
    КОЧА АЛИЕВ АКО НАПАДНЕ ИРАН .И
    ЦЯЛ КАВКАЗ ЩЕ ГО тра лалала
    ..... ДАЖЕ ЩЕ ИМА И ГРУЗИНСКИ ДОБРОВОЛЦИ В РУСКАТА АРМИЯ :(

    20:12 05.03.2026

  • 13 логиката е правилна

    10 1 Отговор
    ся да видим колко са умни азерите

    20:13 05.03.2026

  • 15 Познати

    5 10 Отговор
    руски маниери!

    20:13 05.03.2026

  • 16 Ало, Ало

    6 3 Отговор
    Думам ти, дъще, сещай се, снахо!

    20:14 05.03.2026

  • 17 Пръц

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не ми пука кой стои зад атаките срещу":

    Как да ти кажат като и те не знаят.

    20:14 05.03.2026

  • 18 Какво

    4 1 Отговор
    Им се обеснявате на тия , в държава която праща хората си в самолети да ги убиват за да може богопомазаното семейство да си напълни джоба , я отпиши .

    20:14 05.03.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 4 Отговор
    ДНЕС АЛИЕВ СЕ Е СРЕЩНАЛ С ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА БЛЯКРОК И БРУКФИЙЛД В САЩ :)

    20:14 05.03.2026

  • 20 ШЕФА

    13 4 Отговор
    Мръсният чиф... и долният кравар са в дъното на всички престъпления и мръсотий в света.За тях само смъ.....

    20:15 05.03.2026

  • 21 между другото

    5 0 Отговор
    Новини, които са забранени за коментар, не чета!

    20:16 05.03.2026

  • 22 хаха

    13 3 Отговор
    От пислямисти и юдейска паплач - толкова. Хвани едното, та удари другото.
    И байганьовците са на същото ниво. Нииииииииииско в калта тоест.


    "Саудитският политически анализатор Ахмед Ал-Ибрахим пред Ал Арабия: Двама агенти на Мосад, които са поставяли бомби в Саудитска Арабия, са били арестувани от саудитските сили за сигурност."

    Коментиран от #27

    20:16 05.03.2026

  • 23 Ха Ха

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Колко ви плати ?":

    Защото знаят че от краят на света много ме е страх, да не паднем от смях!

    20:17 05.03.2026

  • 24 очевидец

    9 3 Отговор
    Ливит: „Президентът имаше предчувствието, че Иран ще удари САЩ.“ Дами и господа, малко политика на високо ниво от 21-ви век.
    Предчувствие бе хора, предчувствие. САЩ убиват хора заради шестото чувство на Тръмп. ШОК И УЖАС!

    20:17 05.03.2026

  • 25 Кого лъжат

    5 8 Отговор
    Няма как израелците да стрелят от иранска територия

    Коментиран от #32

    20:18 05.03.2026

  • 26 Никакво значение няма

    9 2 Отговор
    Кой стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан. Рано или късно и Азербайджан ще го отнесе. Изключително подла и нагла е политиката на Азербайджан и това се дължи на многото чфути там и наследствени олигарси мечтаещи шейхове да станат

    20:18 05.03.2026

  • 27 гру гайтанджиева

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #29

    20:19 05.03.2026

  • 29 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "гру гайтанджиева":

    Ходи гледай интервюто за Ал Арабия бе байганьовец кух и необразован.

    20:20 05.03.2026

  • 30 Тити

    3 8 Отговор
    Иранците почнаха с Рашистите номера.

    20:20 05.03.2026

  • 31 Факти

    8 1 Отговор
    Израел си хаби ракетите да удари Азерите и да си има проблеми с Турция.

    20:20 05.03.2026

  • 32 Маша Z

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кого лъжат":

    Тези лъжат почти колкото нас.

    20:22 05.03.2026

  • 33 Нали си знаеш

    3 1 Отговор
    Маро целия под очилата с крем.

    20:31 05.03.2026

  • 34 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Вярвам клепоухите гърбуноси сатанистки изчадия ✡️стоят зад всичко гадости в света.
    Със сигурност стоят и зад взривовете в Азербайджан с което целят да вкарат целия регион и да настройват съседите на Иран срещу иранската държава.

    20:35 05.03.2026

  • 35 оня с коня

    2 3 Отговор
    вече гръмне някой АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    20:35 05.03.2026

  • 36 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    20:36 05.03.2026

  • 37 Свилен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    А и ти ли си рязан ?

    20:39 05.03.2026

  • 38 Свилен

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Ти луд ли си ? Ислямски фанатици с ядрено оръжие ?

    20:40 05.03.2026

  • 39 Израел е мръсна

    6 4 Отговор
    и подла сган. Не е за учудване такива действия!

    20:40 05.03.2026

  • 40 Логично

    1 1 Отговор
    Израелски дронове са прелетели цял Иран до Азърбайджан....

    20:52 05.03.2026

  • 42 Нема мине тази

    3 0 Отговор
    Израел и Азербайджан са в многогодишни отлични отношения.

    20:59 05.03.2026

