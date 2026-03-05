Иран: Израел стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи обвини днес Израел, че стои зад атаките с дронове срещу Азербайджан, които според него имат за цел да увредят двустранните отношения на Техеран с Баку, предаде Франс прес, съобщи БТА.
По време на телефонен разговор с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов Арагчи "отрече Иран да е изстрелвал летателни апарати срещу Азербайджан" и заклейми ролята на "израелския режим в атаките, които имат за цел да отклонят вниманието на обществеността и да уронят добрите отношения между Иран и съседите му", гласи обобщително съобщение на иранското външно министерство.
По-рано днес дронове удариха автономния азербайджански ексклав Нахичеван, граничещ с Ислямската република, при което президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди извършването на "терористичната атака" с ирански дронове. Дроновете раниха 4 души в ексклава.
"Няма да толерираме този необоснован акт на тероризъм и агресия срещу Азербайджан. Нашите въоръжени сили са получили насоки да подготвят и приложат необходимите ответни мерки. Готови сме да покажем нашата сила срещу всяка една враждебна държава. В Иран не трябва да забравят това", подчерта президентът Алиев.
Азербайджан обяви също така, че затваря въздушното пространство в южната част на страната, след като четири ирански дрона са прелетели над границата. Въздушното пространство ще остане затворено в продължение на 12 часа, гласи издаденото от Азербайджан известие до авиационните екипажи.
От своя страна, иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади отхвърли твърденията, че Техеран е атакувал Нахичеван.
"Ние не нападаме нашите съседни страни", изтъкна Гарабабади пред азербайджанската медия "Ейнюз" (AnewZ).
Нападение с дронове бе извършено днес срещу международното летище в Нахичеван, съобщи азербайджанската информационна агенция АЗЕРТАДЖ.
Дрон, излетял от територията на Иран, се е взривил на летището, а друг дрон се е взривил в близост до училище в село Шакерабад, район Бабек.
Азербайджанските власти посочиха, че разследват какъв тип дронове са били използвани при атаката.
Азербайджан е основен производител на нефт и природен газ, като изнася тези суровини предимно към Турция и Европа чрез тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Всяка една щета по енергийната инфраструктура на страната би могла още повече да повиши международните цени на енергията, отбелязва Ройтерс.
"Настояваме Иран да даде ясно обяснение за атаките с дронове в Нахичеван, ранили двама души", заяви азербайджанското Външно министерство, цитирано от АЗЕРТАДЖ.
"Тези нападения срещу територията на Азербайджан представляват нарушение на нормите и принципите на международното право, и допринасят за ескалация на напрежението в региона", посочи ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
20:07 05.03.2026
2 очевидец
Тръмп: „Когато луди хора имат ядрени оръжия, се случват лоши неща.“ Прав е. Само погледнете Америка – единствената страна, която действително ги е използвала. Срещу цивилни. Два пъти
Коментиран от #7
20:08 05.03.2026
3 Коста
Коментиран от #11, #37, #41
20:08 05.03.2026
4 Груйо
20:09 05.03.2026
5 Данко Харсъзина
20:09 05.03.2026
6 Сатана Z
Нещо като Петрохан-Околчица
Коментиран от #36
20:11 05.03.2026
7 Коста
До коментар #2 от "очевидец":Ами Израел? Малко ли са луди? И с ядрено оръжие??? Което обаче Те можели да имат??? Иран видиш ли не? Колко атаки има от Израел към Иран и обратно и кои са винаги първи? Може да разберете кой кого напада и кой трябва да се защитава. Дори и с ядрено оръжие.
Коментиран от #38
20:12 05.03.2026
9 Не ми пука кой стои зад атаките срещу
Коментиран от #17
20:12 05.03.2026
10 Иран
20:12 05.03.2026
11 Шпек
До коментар #3 от "Коста":Евреите ги режат по рождение.Така се разпознават,като им свалиш гащите.
20:12 05.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АТАКИТЕ В ДРОНОВЕ. ..
.....
ЩОМ САЩ ПРЕКРОЯВАТ СВЕТА, ВРЕМЕ Е АЗЕРБЕЙДЖАН
ДА СИ Е ПАК РУСКИ
......
КОЧА АЛИЕВ АКО НАПАДНЕ ИРАН .И
ЦЯЛ КАВКАЗ ЩЕ ГО тра лалала
..... ДАЖЕ ЩЕ ИМА И ГРУЗИНСКИ ДОБРОВОЛЦИ В РУСКАТА АРМИЯ :(
20:12 05.03.2026
13 логиката е правилна
20:13 05.03.2026
15 Познати
20:13 05.03.2026
16 Ало, Ало
20:14 05.03.2026
17 Пръц
До коментар #9 от "Не ми пука кой стои зад атаките срещу":Как да ти кажат като и те не знаят.
20:14 05.03.2026
18 Какво
20:14 05.03.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
20:14 05.03.2026
20 ШЕФА
20:15 05.03.2026
21 между другото
20:16 05.03.2026
22 хаха
И байганьовците са на същото ниво. Нииииииииииско в калта тоест.
"Саудитският политически анализатор Ахмед Ал-Ибрахим пред Ал Арабия: Двама агенти на Мосад, които са поставяли бомби в Саудитска Арабия, са били арестувани от саудитските сили за сигурност."
Коментиран от #27
20:16 05.03.2026
23 Ха Ха
До коментар #14 от "Колко ви плати ?":Защото знаят че от краят на света много ме е страх, да не паднем от смях!
20:17 05.03.2026
24 очевидец
Предчувствие бе хора, предчувствие. САЩ убиват хора заради шестото чувство на Тръмп. ШОК И УЖАС!
20:17 05.03.2026
25 Кого лъжат
Коментиран от #32
20:18 05.03.2026
26 Никакво значение няма
20:18 05.03.2026
27 гру гайтанджиева
До коментар #22 от "хаха":Руски фейкове колега.
Коментиран от #29
20:19 05.03.2026
29 хаха
До коментар #27 от "гру гайтанджиева":Ходи гледай интервюто за Ал Арабия бе байганьовец кух и необразован.
20:20 05.03.2026
30 Тити
20:20 05.03.2026
31 Факти
20:20 05.03.2026
32 Маша Z
До коментар #25 от "Кого лъжат":Тези лъжат почти колкото нас.
20:22 05.03.2026
33 Нали си знаеш
20:31 05.03.2026
34 стоян георгиев
Със сигурност стоят и зад взривовете в Азербайджан с което целят да вкарат целия регион и да настройват съседите на Иран срещу иранската държава.
20:35 05.03.2026
35 оня с коня
20:35 05.03.2026
36 оня с коня
До коментар #6 от "Сатана Z":вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген
20:36 05.03.2026
37 Свилен
До коментар #3 от "Коста":А и ти ли си рязан ?
20:39 05.03.2026
38 Свилен
До коментар #7 от "Коста":Ти луд ли си ? Ислямски фанатици с ядрено оръжие ?
20:40 05.03.2026
39 Израел е мръсна
20:40 05.03.2026
40 Логично
20:52 05.03.2026
42 Нема мине тази
20:59 05.03.2026