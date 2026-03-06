Министри застават пред депутатите по ключови теми от седмицата

В рамките на дневния ред на Народното събрание пленарният ден се очаква да бъде посветен на парламентарен контрол.

В началото на заседанието е предвиден и блиц контрол към министрите на служебното правителство.



В петъчния парламентарен контрол шест въпроса са отправени към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Сред тях са теми като назначаването на бившия директор на ОДМВР Пазарджик като съветник към министъра, ефектът от отнемането на автомобили с чуждестранна регистрация при контрол на средната скорост, мерките срещу кибертормоза над деца в област Кюстендил.



На въпроси ще отговаря и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те са свързани с провеждането на учение на съюзническите военновъздушни сили на НАТО на градското летище в Сеславци в София, както и пребиваването на чуждестранни военнослужещи на летище Враждебна.



В сферата на образованието министър Сергей Игнатов ще бъде питан за действията на образователната система при тежки случаи на самоубийства сред ученици и мерките за превенцията им.



В дневния ред са включени и въпроси за осъществяването на контрол върху дейността на частно средно училище "Космос".



Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов ще отговаря на въпроси, свързани с бъдещето на бивше агролетище край село Славотин, а сред темите е и казусът със стадото на животновъд от Велинград и предлаганите промени в наредбата за директните плащания към земеделските стопани.



Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще отговаря на въпроси, свързани с договор за доставка на хидроамортисьори за пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй" и за искане на оставката на ръководството на централата заради твърдения за управленски пробиви.