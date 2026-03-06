Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Министри застават пред депутатите по ключови теми от седмицата

Министри застават пред депутатите по ключови теми от седмицата

6 Март, 2026 07:07, обновена 6 Март, 2026 06:13 290 3

  • парламент-
  • депутати-
  • министри-
  • контрол

В началото на днешното заседанието е предвиден блиц контрол

Министри застават пред депутатите по ключови теми от седмицата - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

В рамките на дневния ред на Народното събрание пленарният ден се очаква да бъде посветен на парламентарен контрол.

В началото на заседанието е предвиден и блиц контрол към министрите на служебното правителство.

В петъчния парламентарен контрол шест въпроса са отправени към служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Сред тях са теми като назначаването на бившия директор на ОДМВР Пазарджик като съветник към министъра, ефектът от отнемането на автомобили с чуждестранна регистрация при контрол на средната скорост, мерките срещу кибертормоза над деца в област Кюстендил.

На въпроси ще отговаря и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те са свързани с провеждането на учение на съюзническите военновъздушни сили на НАТО на градското летище в Сеславци в София, както и пребиваването на чуждестранни военнослужещи на летище Враждебна.

В сферата на образованието министър Сергей Игнатов ще бъде питан за действията на образователната система при тежки случаи на самоубийства сред ученици и мерките за превенцията им.

В дневния ред са включени и въпроси за осъществяването на контрол върху дейността на частно средно училище "Космос".

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов ще отговаря на въпроси, свързани с бъдещето на бивше агролетище край село Славотин, а сред темите е и казусът със стадото на животновъд от Велинград и предлаганите промени в наредбата за директните плащания към земеделските стопани.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще отговаря на въпроси, свързани с договор за доставка на хидроамортисьори за пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй" и за искане на оставката на ръководството на централата заради твърдения за управленски пробиви.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    06:13 06.03.2026

  • 2 Наспахте ли се

    4 0 Отговор
    След като са в оставка защо са в парламента и получават заплати.

    06:15 06.03.2026

  • 3 малко уточнение кои е софиянеца

    2 0 Отговор
    мизерника последния софиянец се появи със истривалката , което ще рече че е един и същ човек

    06:15 06.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове