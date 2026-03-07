Първи кадри от ударите с дрон по летището в Дубай (ВИДЕО)

Излязоха първите кадри от атаката с дрон на летището в Дубай в съботната утрин. Видеоклип показва момента, в който дрон се е ударил близо до терминал на международното летище в Дубай в събота сутринта. От видеото не е ясно дали ударът е причинен от прихващане или от целенасочен удар, уточнява CNN.

В по-ранна публикация в X, Дубайската медийна служба заяви, че властите са потвърдили, че „незначителен инцидент, произтичащ от падането на отломки след прихващане“, е бил „успешно овладян“ и не са съобщени пострадали. Властите „също така отрекоха съобщения, разпространяващи се в социалните медии, относно инциденти на международното летище в Дубай“.

Кадрите показват как дронът се спуска от небето, преди да се удари в земята близо до сградата, предизвиквайки експлозия и голям стълб дим.

CNN се е свързала с Дубайската медийна служба, за да потърси допълнителна яснота. След временно спиране, операциите на летището са възобновени, според по-късна публикация от Дубайската медийна служба.

Геолокацията на CNN на записа показва, че снарядът е паднал близо до източния край на зала А на летището, въпреки че от видеото не е ясно дали е кацнал на територията на летището или какво е било повредено от удара.

CNN не откри доказателства за появата на записа онлайн преди този момент, нито индикации за манипулация с изкуствен интелект.