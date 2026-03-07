Меркел призова Европа да използва дипломация за край на войната в Украйна

На фона на променящата се геополитическа ситуация, бившият германски канцлер Ангела Меркел (2005-2021) заяви, че Европа трябва да стане по-независима, включително от САЩ, и да засили дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна.
„Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце повече от всякога“, каза Меркел, говорейки на традиционния прием „Матие-Мал“ в кметството на Хамбург. Тя също така подчерта, че Европа трябва да може да говори с един глас и да бъде възприемана като независима политическа сила на световната сцена. „За мен това далеч надхвърля въпросите на сигурността“, отбеляза бившият германски канцлер. Освен това, каза тя, ЕС трябва да постигне по-голяма независимост в дигиталната сфера.
Относно ситуацията в Украйна, Меркел заяви, че Европейският съюз трябва „да действа като военен поддръжник на Украйна“ и „да заложи дипломатическата си мощ на везните, за да сложи край“ на конфликта. Тя отбеляза, че още през 2021 г. е вярвала, че преговорите с руския президент Владимир Путин не могат да бъдат оставени единствено на САЩ.
Бившият германски канцлер обаче смята, че независимостта и самодостатъчността на ЕС могат да бъдат постигнати само с подходящи финансови ресурси. „Поради тази причина здравата и развиваща се икономика, както и укрепването на вътрешния пазар и търговията с неевропейски страни, са от първостепенно значение“, заключи Меркел, цитирайки неотдавнашните търговски споразумения с Индия и страните от МЕРКОСУР.
1 пешо
Коментиран от #16
15:54 07.03.2026
2 Тая докара орките
15:54 07.03.2026
3 Деций
15:55 07.03.2026
4 Дориана
15:56 07.03.2026
5 Миниските съглашения
15:57 07.03.2026
6 Деций
15:59 07.03.2026
7 пешо
Коментиран от #11
15:59 07.03.2026
8 Дас Хаген
15:59 07.03.2026
9 Анджо
16:00 07.03.2026
10 хаха
Петилетката за 3 години! 5 млн рушляка по канавките!
Коментиран от #14
16:01 07.03.2026
11 Мурка
До коментар #7 от "пешо":МНОГО СИ САМОКРИТИЧЕН
16:02 07.03.2026
12 Сандо
16:02 07.03.2026
13 ЩЕ КАЖА САМО ТОВА..
16:03 07.03.2026
14 Мурка
До коментар #10 от "хаха":ПСИХИЧНО БОЛНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА КОМЕНТИРАТ
16:04 07.03.2026
15 Този конфликт не може да бъде
Коментиран от #20
16:05 07.03.2026
16 Анджо
До коментар #1 от "пешо":Да , защото всички си мълчаха за Крим и искаха газ е две убави неща на едно место нема.
16:05 07.03.2026
17 Без глас
16:06 07.03.2026
18 Меркел
16:06 07.03.2026
19 Мдаааа
16:06 07.03.2026
20 Анджо
До коментар #15 от "Този конфликт не може да бъде":Пирова победа.
16:07 07.03.2026
21 Ташаков
16:08 07.03.2026