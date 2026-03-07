Меркел призова Европа да използва дипломация за край на войната в Украйна

На фона на променящата се геополитическа ситуация, бившият германски канцлер Ангела Меркел (2005-2021) заяви, че Европа трябва да стане по-независима, включително от САЩ, и да засили дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце повече от всякога“, каза Меркел, говорейки на традиционния прием „Матие-Мал“ в кметството на Хамбург. Тя също така подчерта, че Европа трябва да може да говори с един глас и да бъде възприемана като независима политическа сила на световната сцена. „За мен това далеч надхвърля въпросите на сигурността“, отбеляза бившият германски канцлер. Освен това, каза тя, ЕС трябва да постигне по-голяма независимост в дигиталната сфера.

Относно ситуацията в Украйна, Меркел заяви, че Европейският съюз трябва „да действа като военен поддръжник на Украйна“ и „да заложи дипломатическата си мощ на везните, за да сложи край“ на конфликта. Тя отбеляза, че още през 2021 г. е вярвала, че преговорите с руския президент Владимир Путин не могат да бъдат оставени единствено на САЩ.

Бившият германски канцлер обаче смята, че независимостта и самодостатъчността на ЕС могат да бъдат постигнати само с подходящи финансови ресурси. „Поради тази причина здравата и развиваща се икономика, както и укрепването на вътрешния пазар и търговията с неевропейски страни, са от първостепенно значение“, заключи Меркел, цитирайки неотдавнашните търговски споразумения с Индия и страните от МЕРКОСУР.