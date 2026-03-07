Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Меркел призова Европа да използва дипломация за край на войната в Украйна

Меркел призова Европа да използва дипломация за край на войната в Украйна

7 Март, 2026 15:51 569 21

  • германия-
  • украйна-
  • ангела меркел-
  • сащ-
  • война-
  • коментар-
  • решение

Европа трябва да стане по-независима, включително от САЩ

Меркел призова Европа да използва дипломация за край на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на променящата се геополитическа ситуация, бившият германски канцлер Ангела Меркел (2005-2021) заяви, че Европа трябва да стане по-независима, включително от САЩ, и да засили дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна.

„Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце повече от всякога“, каза Меркел, говорейки на традиционния прием „Матие-Мал“ в кметството на Хамбург. Тя също така подчерта, че Европа трябва да може да говори с един глас и да бъде възприемана като независима политическа сила на световната сцена. „За мен това далеч надхвърля въпросите на сигурността“, отбеляза бившият германски канцлер. Освен това, каза тя, ЕС трябва да постигне по-голяма независимост в дигиталната сфера.

Относно ситуацията в Украйна, Меркел заяви, че Европейският съюз трябва „да действа като военен поддръжник на Украйна“ и „да заложи дипломатическата си мощ на везните, за да сложи край“ на конфликта. Тя отбеляза, че още през 2021 г. е вярвала, че преговорите с руския президент Владимир Путин не могат да бъдат оставени единствено на САЩ.

Бившият германски канцлер обаче смята, че независимостта и самодостатъчността на ЕС могат да бъдат постигнати само с подходящи финансови ресурси. „Поради тази причина здравата и развиваща се икономика, както и укрепването на вътрешния пазар и търговията с неевропейски страни, са от първостепенно значение“, заключи Меркел, цитирайки неотдавнашните търговски споразумения с Индия и страните от МЕРКОСУР.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    10 2 Отговор
    ти я започна тая война

    Коментиран от #16

    15:54 07.03.2026

  • 2 Тая докара орките

    13 2 Отговор
    И еа ма ма та на Европа

    15:54 07.03.2026

  • 3 Деций

    9 1 Отговор
    Така ли,виж ти бабата се сетила за дипломацията,навярно отново да печели време ?

    15:55 07.03.2026

  • 4 Дориана

    8 3 Отговор
    Меркел много късно се сети. Вече не може да има никаква дипломация между Украйна и Русия и за това са виновни точно Европейските лидери. Така , че войната продължава с пълна сила докато Украйна не отстъпи територии.

    15:56 07.03.2026

  • 5 Миниските съглашения

    7 2 Отговор
    Вече няма дипломация - ще е бой до последния германец!

    15:57 07.03.2026

  • 6 Деций

    6 1 Отговор
    На това хоро вече никой няма да се хване.Имаше Мински споразумения,после преговори в Турция,резултатите от които са ясни,както и причините за тяхното проваляне,човек трябва да е тежък наивник за да се хваща на една и съща въдица три пъти!

    15:59 07.03.2026

  • 7 пешо

    6 2 Отговор
    не човек а боклук

    Коментиран от #11

    15:59 07.03.2026

  • 8 Дас Хаген

    5 1 Отговор
    Баба Меркел ги тури тези, и май тя ще ги изрине! Видя че от Урсула, Кая и Мерц нищо не става!

    15:59 07.03.2026

  • 9 Анджо

    4 2 Отговор
    Тая сега ли разбра каква каша на бърка , или и тая ,че се прави на тръмп. Когато оранжевия ви каза ,че сте прекалено зависими от русия, се прави на улав. Тази е най големият разузнавач на руснаците за 21 век. А и нашият БОТАШОВ.

    16:00 07.03.2026

  • 10 хаха

    3 4 Отговор
    Да се пр3чукат колкото се може повече ватнишки пислямисти!

    Петилетката за 3 години! 5 млн рушляка по канавките!

    Коментиран от #14

    16:01 07.03.2026

  • 11 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "пешо":

    МНОГО СИ САМОКРИТИЧЕН

    16:02 07.03.2026

  • 12 Сандо

    4 0 Отговор
    Да не би бабичката да е осъзнала какви поразии направи докато беше на власт?А може и съвестта и да не и дава покой?

    16:02 07.03.2026

  • 13 ЩЕ КАЖА САМО ТОВА..

    3 0 Отговор
    Ти започна ти ги намери, твоята последователка и заробихте Европа. Сега се гърчите но е по български .... КЪСНО Е ЛИБЕ ЗА КИТКА.

    16:03 07.03.2026

  • 14 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    ПСИХИЧНО БОЛНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА КОМЕНТИРАТ

    16:04 07.03.2026

  • 15 Този конфликт не може да бъде

    2 0 Отговор
    решен чрез преговори. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е чиста загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за продължаване на войната, всички парични потоци са ограничени. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена, отколкото до момента е платила.

    Коментиран от #20

    16:05 07.03.2026

  • 16 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Да , защото всички си мълчаха за Крим и искаха газ е две убави неща на едно место нема.

    16:05 07.03.2026

  • 17 Без глас

    3 0 Отговор
    Меркелката няма думата. И без това направи сумата поразии.

    16:06 07.03.2026

  • 18 Меркел

    3 0 Отговор
    е "полезен" идиот на Путин.

    16:06 07.03.2026

  • 19 Мдаааа

    3 0 Отговор
    ТАЗИ ОЩЕ ЛИ НЕ Е ЗАД РЕШЕТКИТЕ

    16:06 07.03.2026

  • 20 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Този конфликт не може да бъде":

    Пирова победа.

    16:07 07.03.2026

  • 21 Ташаков

    1 0 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    16:08 07.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания