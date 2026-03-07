Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран избира нов аятолах до 24 часа

Иран избира нов аятолах до 24 часа

7 Март, 2026 19:30, обновена 7 Март, 2026 19:57 1 297 69

  • иран-
  • избор-
  • аятолах

Избраният орган от 88 висши духовници вероятно ще проведе дистанционни срещи

Иран избира нов аятолах до 24 часа - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Според члена на съвета Хосейн Мозафари, среща на Иранското експертно събрание - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер на страната, ще се проведе в рамките на следващите 24 часа, според иранската информационна агенция Fars.

''Народните представители в Експертния съвет, както и вие, с нетърпение очакват създаването на условия за провеждане на среща и обсъждане на избора на нов лидер и наследник на мъченика Имам [Али Хаменей].Твърдо се надяваме, че ако е рекъл Бог, това ще се случи в рамките на следващите 24 часа'', цитира думите му информационната агенция.

Избраният орган от 88 висши духовници вероятно ще проведе дистанционни срещи, за да избере новия върховен лидер на Иран, след като Израел удари сградата, в която се провежда събранието, тази седмица.

Държавните медии съобщиха преди дни, че американско-израелските удари са ударили комплекса на Събранието на експертите в Техеран в понеделник, а във вторник израелският военен говорител Ефи Дефрин потвърди удар по комплекса в град Кум.

По време на удара в сградата не се е провеждало заседание на събранието, според Fars.

Аятолах Али Хаменей няма официално обявен наследник. След убийството на Хаменей, неговите правомощия бяха временно прехвърлени на тричленен съвет, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и висш духовник от Съвета на пазителите, докато не бъде избран нов върховен лидер.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аятолах Бенямини

    6 6 Отговор
    Шалом Иран

    19:39 07.03.2026

  • 2 Атина Палада

    9 1 Отговор
    И при тях ли е като Папата с пушек от комина ?

    Коментиран от #5, #22

    19:39 07.03.2026

  • 3 мачкате еврея

    10 10 Отговор
    успех ви пожелавам макар исляма ама хич да не ме кефи

    Коментиран от #59

    19:40 07.03.2026

  • 4 Сатана Z

    11 8 Отговор
    В Обора Тръмп се готви да разпусне конгреса и да си пусне оранжеви мустачки под носа за да е лика-прилика с Австрийският художник

    Коментиран от #63

    19:41 07.03.2026

  • 5 С пушек

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    е.... ама от другаде им припушва.

    Коментиран от #10

    19:43 07.03.2026

  • 6 Сталин

    2 6 Отговор
    На машини ли ще гласуват

    Коментиран от #37

    19:43 07.03.2026

  • 7 Сталин

    16 8 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят ционистката вековна мръсотия от лицето на земята тези кошерни изроди са виновни за геноцид войни пандемия ваксини, лихви инфлация и търговия с деца

    Коментиран от #12, #45

    19:43 07.03.2026

  • 8 Ххх

    10 6 Отговор
    Дано новия бъде по-твърд и неотстъпчив пред агресорите и бедните юдейски кучета.

    19:44 07.03.2026

  • 9 Али

    10 6 Отговор
    Бог да го прости завалията...

    Коментиран от #23

    19:44 07.03.2026

  • 10 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "С пушек":

    Като на мошетата ли?

    Коментиран от #19

    19:44 07.03.2026

  • 11 Ами

    4 4 Отговор
    Изборите едва ли ще са демократични.
    Тръмп не е допуснат до участие :)

    19:46 07.03.2026

  • 12 Офффф

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ми питай ги 30% от персите, където живеят в мизерия кой им е виновен.

    19:46 07.03.2026

  • 13 Ционист

    6 5 Отговор
    Къде ще бъде сборщето ?

    19:46 07.03.2026

  • 14 Един от русенско

    9 6 Отговор
    Иран ще се справи ! Когато сащ ги е нямало още ,Иран са били вече древна и велика нация !

    Коментиран от #18, #24

    19:47 07.03.2026

  • 15 гост

    5 7 Отговор
    да не забравят да поръчат и некролози...

    19:47 07.03.2026

  • 16 Омазана ватенка

    3 6 Отговор
    За колко?

    19:49 07.03.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор
    нали избраха УЖ...или се отказа?

    19:49 07.03.2026

  • 18 Саймън каза

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Един от русенско":

    Иран не е Персия.

    Коментиран от #20

    19:49 07.03.2026

  • 19 Сигурно

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    .... Фърчат си с по 50+ самолета над техеран, и си бомбят все едно са си на учение......

    Коментиран от #30

    19:50 07.03.2026

  • 20 Зороастризъм

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Саймън каза":

    Ми не е

    19:51 07.03.2026

  • 21 Zaxaрова

    7 4 Отговор
    Приготвила съм два карамфила.

    19:51 07.03.2026

  • 22 Амадор Ривас

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    За специалните ефекти се грижат Израелските военновъздушни сили....

    19:51 07.03.2026

  • 23 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Али":

    Да залагаме кога ще му е.м-та.
    Давам 5дена .

    19:51 07.03.2026

  • 24 Дългият

    5 9 Отговор

    До коментар #14 от "Един от русенско":

    Виждаш ли парадокса,древна държава и в момента е на никъде...САЩ има няма 250 год.държава и номер едно на планетата....извода за теб...

    Коментиран от #28, #33, #42, #46

    19:51 07.03.2026

  • 25 Домакин

    1 3 Отговор
    Записах към режийните .

    19:52 07.03.2026

  • 26 демократ

    4 8 Отговор
    Избивайте ги тия чалмати клоуни джамии детски ясли супермаркети всичко.

    19:53 07.03.2026

  • 27 .....

    4 4 Отговор
    Бе тия персийци луди ги направихте хората бе, монтират им я падишах, я религиозен радикал, те хората вече са объркани.

    19:53 07.03.2026

  • 28 Копейките освен че са предатели

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Дългият":

    Са и неграмотни.

    19:53 07.03.2026

  • 29 Хихихи

    4 4 Отговор
    Като изберат аятолаха,да отидат да почешат топките Тръмп

    19:54 07.03.2026

  • 30 Атина Палада

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "Сигурно":

    А руините Тел Авив и други градове от какво са? Училищата затворени в Израел..Хората в бомбоубежищата..

    Коментиран от #35, #47, #48

    19:54 07.03.2026

  • 31 минимум

    5 6 Отговор
    С и без аятолах, бомбадировките разрушават иранските военни производствени възможности.

    19:55 07.03.2026

  • 32 Новия аятолах

    5 4 Отговор
    как ще управлява войната?
    Дистанционно?

    Коментиран от #39

    19:55 07.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Блатна подлога

    2 6 Отговор
    Получих призовка от Аятолах Хамейни.

    19:56 07.03.2026

  • 35 Не става дума

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    за Израел.
    Все се набутваш.

    19:56 07.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Давид Барнеа

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Със специални пейджъри...подарък

    19:57 07.03.2026

  • 38 Чувам, че новият щял да е AI,

    4 3 Отговор
    така щял да изкара по-дълго.

    19:57 07.03.2026

  • 39 Глас от бункера

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Новия аятолах":

    С Морзовата азбука.

    Коментиран от #43

    19:58 07.03.2026

  • 40 А деви ците

    4 3 Отговор
    И дървения кост юм ....са... армаган
    АааааааХахахаха

    19:58 07.03.2026

  • 41 Възраждане

    7 3 Отговор
    Ние предлагаме Костадин Костадинов за нов аятолах!

    Коментиран от #44, #51

    19:58 07.03.2026

  • 42 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "Дългият":

    Извода е много п.рост,ама не очаквам от вас - ж.ълто.пав ет.ници.те да а може да го направите!

    19:58 07.03.2026

  • 43 И с пощенски гълъби

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Глас от бункера":

    Персийска им работа.

    19:59 07.03.2026

  • 44 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "Възраждане":

    Аз ще гласувам за Възраждане! Всичко останало са Петро.ханци.

    Коментиран от #50, #53

    19:59 07.03.2026

  • 45 Сталинист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Без ваксини, баце, щеше да си умрял на 5 годишна възраст. Да ти припомня ли, че ваксините при комунизма бяха направени задължителни.

    Коментиран от #58

    20:00 07.03.2026

  • 46 Яшар

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дългият":

    Това са твои разбирания .

    20:00 07.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Омазана ватенка

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Абе ти нали щеше да умир.аш. за лева?

    20:01 07.03.2026

  • 49 0703

    3 1 Отговор
    За какво им е Аятолах да изберат правителство

    20:01 07.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Я някой

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Възраждане":

    да го изтипоса с чалма, да видим как би му стояла.

    20:04 07.03.2026

  • 52 Див,аци

    5 0 Отговор
    Затова ще ви изтребят до крак.

    20:05 07.03.2026

  • 53 Оня с парчето

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    20:06 07.03.2026

  • 54 От 13 год

    3 1 Отговор
    Само отчаяние,Мука и гав на за Копейките де БИЛНИ! ))))
    Нема КИЕВ за 2 ДНЯ, нема Гиви, Мото рола, КГБ гир КИН..нема Вагнер, Менделсон, Башо и рамАзан,.. нема КИЕВ Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ СУМИ--монголски навсегда,... Нема даже Купянск и Покровск...
    У... ЙЛО СДА ВАЙ СЯ
    АааааааХахахаха

    20:07 07.03.2026

  • 55 нннн

    3 1 Отговор
    Да изберат Тръмп, че да им е мирна главата.
    Аятолах Доналд Тръмп. Добре звучи.

    20:09 07.03.2026

  • 56 Да ви се

    6 0 Отговор
    И аятолаското племе..
    Дотук докарахте Иран..
    Добре, че българите не са в час какво ви е управлението...

    Коментиран от #61

    20:09 07.03.2026

  • 57 фицо

    6 1 Отговор
    Дай Боже да ги ударят точно в центъра на избора...Бой до последният аятолах...Свобода за иранчани а не за аятоласи...

    20:10 07.03.2026

  • 58 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #45 от "Сталинист":

    Помня, че при Тошово време, ако откажеш ваксина си у Белене. Ама пуста демокрация, много разлигави хората. Явно българина е за вилата на врата и яка диктатура.

    20:11 07.03.2026

  • 59 фицо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "мачкате еврея":

    Като гледам аятоласите как са смачкали евреите та чак ми се плаче...Аланкольо явно си чалма..

    20:12 07.03.2026

  • 60 Само минавам тъдява ама да попитам де

    3 0 Отговор
    Вовка пич-КИНа на тея от фотката ли им цаливаше КУ РАна?

    Коментиран от #67

    20:14 07.03.2026

  • 61 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Да ви се":

    Колко си к( У) х :))) Аятолаха е духовен водач на шиитите,а шиити няма само в Иран! Аятолаха е като Папата на католиците..

    20:23 07.03.2026

  • 62 дистанционни срещи

    1 1 Отговор
    Идеална възможност за САЩ и Израел да им изберат аятолах с ИИ ботове хакнати в системата.

    20:23 07.03.2026

  • 63 Тръмп се готви

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Но в ноември избирателите ще го сготвят

    20:25 07.03.2026

  • 64 Утре израелците ше га избегнат

    1 0 Отговор
    Ееееедехееее

    20:32 07.03.2026

  • 65 Иран избира нов аятолах до 24 часа

    1 1 Отговор
    НЕТАНЯХУ: ЧАЛМИТЕ, ДЕЙСТВАЙТЕ ПО БЪРЗО, ЧЕ НЯМАМЕ ЦЕЛИ, ВЕЧЕ 7 ДНИ!

    Коментиран от #69

    20:35 07.03.2026

  • 66 000

    1 0 Отговор
    Ционистите водят религиозна война с целия близък изток от 11.09.

    20:36 07.03.2026

  • 67 МА ТОЙ Вовка пич-КИНа

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":

    НЕ ПРАПУСКАЯТЬ ДА цалива КУ РАН СЛЕД КУ РАН. КУ РАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ БАЛЬШАЯТА ЕМУ СЛАБАСТЬ ВОТ!

    20:42 07.03.2026

  • 68 Коста

    1 0 Отговор
    Тчръмп бясното куче е кандидат за нов Аятолах - Президент. Той обещава да се използва по-ефективно нефта на Иран за да функционира държавата ефективно и Големи Американски Компании ще вкарат иранците в Клуба на Богатите. За пример Тчръмп дава България, страната с неограничените възможности

    20:42 07.03.2026

  • 69 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Иран избира нов аятолах до 24 часа":

    Натаняху е взел дал. Шшшт, Военна тайна!

    20:45 07.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания