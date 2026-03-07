Иран избира нов аятолах до 24 часа

Според члена на съвета Хосейн Мозафари, среща на Иранското експертно събрание - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер на страната, ще се проведе в рамките на следващите 24 часа, според иранската информационна агенция Fars.
''Народните представители в Експертния съвет, както и вие, с нетърпение очакват създаването на условия за провеждане на среща и обсъждане на избора на нов лидер и наследник на мъченика Имам [Али Хаменей].Твърдо се надяваме, че ако е рекъл Бог, това ще се случи в рамките на следващите 24 часа'', цитира думите му информационната агенция.
Избраният орган от 88 висши духовници вероятно ще проведе дистанционни срещи, за да избере новия върховен лидер на Иран, след като Израел удари сградата, в която се провежда събранието, тази седмица.
Държавните медии съобщиха преди дни, че американско-израелските удари са ударили комплекса на Събранието на експертите в Техеран в понеделник, а във вторник израелският военен говорител Ефи Дефрин потвърди удар по комплекса в град Кум.
По време на удара в сградата не се е провеждало заседание на събранието, според Fars.
Аятолах Али Хаменей няма официално обявен наследник. След убийството на Хаменей, неговите правомощия бяха временно прехвърлени на тричленен съвет, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и висш духовник от Съвета на пазителите, докато не бъде избран нов върховен лидер.
7 Март, 2026 19:30, обновена 7 Март, 2026 19:57 1 297 69
1 аятолах Бенямини
19:39 07.03.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5, #22
19:39 07.03.2026
3 мачкате еврея
Коментиран от #59
19:40 07.03.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #63
19:41 07.03.2026
5 С пушек
До коментар #2 от "Атина Палада":е.... ама от другаде им припушва.
Коментиран от #10
19:43 07.03.2026
6 Сталин
Коментиран от #37
19:43 07.03.2026
7 Сталин
Коментиран от #12, #45
19:43 07.03.2026
8 Ххх
19:44 07.03.2026
9 Али
Коментиран от #23
19:44 07.03.2026
10 Атина Палада
До коментар #5 от "С пушек":Като на мошетата ли?
Коментиран от #19
19:44 07.03.2026
11 Ами
Тръмп не е допуснат до участие :)
19:46 07.03.2026
12 Офффф
До коментар #7 от "Сталин":Ми питай ги 30% от персите, където живеят в мизерия кой им е виновен.
19:46 07.03.2026
13 Ционист
19:46 07.03.2026
14 Един от русенско
Коментиран от #18, #24
19:47 07.03.2026
15 гост
19:47 07.03.2026
16 Омазана ватенка
19:49 07.03.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:49 07.03.2026
18 Саймън каза
До коментар #14 от "Един от русенско":Иран не е Персия.
Коментиран от #20
19:49 07.03.2026
19 Сигурно
До коментар #10 от "Атина Палада":.... Фърчат си с по 50+ самолета над техеран, и си бомбят все едно са си на учение......
Коментиран от #30
19:50 07.03.2026
20 Зороастризъм
До коментар #18 от "Саймън каза":Ми не е
19:51 07.03.2026
21 Zaxaрова
19:51 07.03.2026
22 Амадор Ривас
До коментар #2 от "Атина Палада":За специалните ефекти се грижат Израелските военновъздушни сили....
19:51 07.03.2026
23 Абе
До коментар #9 от "Али":Да залагаме кога ще му е.м-та.
Давам 5дена .
19:51 07.03.2026
24 Дългият
До коментар #14 от "Един от русенско":Виждаш ли парадокса,древна държава и в момента е на никъде...САЩ има няма 250 год.държава и номер едно на планетата....извода за теб...
Коментиран от #28, #33, #42, #46
19:51 07.03.2026
25 Домакин
19:52 07.03.2026
26 демократ
19:53 07.03.2026
27 .....
19:53 07.03.2026
28 Копейките освен че са предатели
До коментар #24 от "Дългият":Са и неграмотни.
19:53 07.03.2026
29 Хихихи
19:54 07.03.2026
30 Атина Палада
До коментар #19 от "Сигурно":А руините Тел Авив и други градове от какво са? Училищата затворени в Израел..Хората в бомбоубежищата..
Коментиран от #35, #47, #48
19:54 07.03.2026
31 минимум
19:55 07.03.2026
32 Новия аятолах
Дистанционно?
Коментиран от #39
19:55 07.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Блатна подлога
19:56 07.03.2026
35 Не става дума
До коментар #30 от "Атина Палада":за Израел.
Все се набутваш.
19:56 07.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Давид Барнеа
До коментар #6 от "Сталин":Със специални пейджъри...подарък
19:57 07.03.2026
38 Чувам, че новият щял да е AI,
19:57 07.03.2026
39 Глас от бункера
До коментар #32 от "Новия аятолах":С Морзовата азбука.
Коментиран от #43
19:58 07.03.2026
40 А деви ците
АааааааХахахаха
19:58 07.03.2026
41 Възраждане
Коментиран от #44, #51
19:58 07.03.2026
42 Атина Палада
До коментар #24 от "Дългият":Извода е много п.рост,ама не очаквам от вас - ж.ълто.пав ет.ници.те да а може да го направите!
19:58 07.03.2026
43 И с пощенски гълъби
До коментар #39 от "Глас от бункера":Персийска им работа.
19:59 07.03.2026
44 Атина Палада
До коментар #41 от "Възраждане":Аз ще гласувам за Възраждане! Всичко останало са Петро.ханци.
Коментиран от #50, #53
19:59 07.03.2026
45 Сталинист
До коментар #7 от "Сталин":Без ваксини, баце, щеше да си умрял на 5 годишна възраст. Да ти припомня ли, че ваксините при комунизма бяха направени задължителни.
Коментиран от #58
20:00 07.03.2026
46 Яшар
До коментар #24 от "Дългият":Това са твои разбирания .
20:00 07.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Омазана ватенка
До коментар #30 от "Атина Палада":Абе ти нали щеше да умир.аш. за лева?
20:01 07.03.2026
49 0703
20:01 07.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Я някой
До коментар #41 от "Възраждане":да го изтипоса с чалма, да видим как би му стояла.
20:04 07.03.2026
52 Див,аци
20:05 07.03.2026
53 Оня с парчето
До коментар #44 от "Атина Палада":Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
20:06 07.03.2026
54 От 13 год
Нема КИЕВ за 2 ДНЯ, нема Гиви, Мото рола, КГБ гир КИН..нема Вагнер, Менделсон, Башо и рамАзан,.. нема КИЕВ Харков, Херсон, Одеса, ЧЕРНИГОВ СУМИ--монголски навсегда,... Нема даже Купянск и Покровск...
У... ЙЛО СДА ВАЙ СЯ
АааааааХахахаха
20:07 07.03.2026
55 нннн
Аятолах Доналд Тръмп. Добре звучи.
20:09 07.03.2026
56 Да ви се
Дотук докарахте Иран..
Добре, че българите не са в час какво ви е управлението...
Коментиран от #61
20:09 07.03.2026
57 фицо
20:10 07.03.2026
58 Хахахаха
До коментар #45 от "Сталинист":Помня, че при Тошово време, ако откажеш ваксина си у Белене. Ама пуста демокрация, много разлигави хората. Явно българина е за вилата на врата и яка диктатура.
20:11 07.03.2026
59 фицо
До коментар #3 от "мачкате еврея":Като гледам аятоласите как са смачкали евреите та чак ми се плаче...Аланкольо явно си чалма..
20:12 07.03.2026
60 Само минавам тъдява ама да попитам де
Коментиран от #67
20:14 07.03.2026
61 Атина Палада
До коментар #56 от "Да ви се":Колко си к( У) х :))) Аятолаха е духовен водач на шиитите,а шиити няма само в Иран! Аятолаха е като Папата на католиците..
20:23 07.03.2026
62 дистанционни срещи
20:23 07.03.2026
63 Тръмп се готви
До коментар #4 от "Сатана Z":Но в ноември избирателите ще го сготвят
20:25 07.03.2026
64 Утре израелците ше га избегнат
20:32 07.03.2026
65 Иран избира нов аятолах до 24 часа
Коментиран от #69
20:35 07.03.2026
66 000
20:36 07.03.2026
67 МА ТОЙ Вовка пич-КИНа
До коментар #60 от "Само минавам тъдява ама да попитам де":НЕ ПРАПУСКАЯТЬ ДА цалива КУ РАН СЛЕД КУ РАН. КУ РАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ БАЛЬШАЯТА ЕМУ СЛАБАСТЬ ВОТ!
20:42 07.03.2026
68 Коста
20:42 07.03.2026
69 Коста
До коментар #65 от "Иран избира нов аятолах до 24 часа":Натаняху е взел дал. Шшшт, Военна тайна!
20:45 07.03.2026