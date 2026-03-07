Иран избира нов аятолах до 24 часа

Според члена на съвета Хосейн Мозафари, среща на Иранското експертно събрание - органът, натоварен с избора на следващия върховен лидер на страната, ще се проведе в рамките на следващите 24 часа, според иранската информационна агенция Fars.



''Народните представители в Експертния съвет, както и вие, с нетърпение очакват създаването на условия за провеждане на среща и обсъждане на избора на нов лидер и наследник на мъченика Имам [Али Хаменей].Твърдо се надяваме, че ако е рекъл Бог, това ще се случи в рамките на следващите 24 часа'', цитира думите му информационната агенция.



Избраният орган от 88 висши духовници вероятно ще проведе дистанционни срещи, за да избере новия върховен лидер на Иран, след като Израел удари сградата, в която се провежда събранието, тази седмица.



Държавните медии съобщиха преди дни, че американско-израелските удари са ударили комплекса на Събранието на експертите в Техеран в понеделник, а във вторник израелският военен говорител Ефи Дефрин потвърди удар по комплекса в град Кум.



По време на удара в сградата не се е провеждало заседание на събранието, според Fars.



Аятолах Али Хаменей няма официално обявен наследник. След убийството на Хаменей, неговите правомощия бяха временно прехвърлени на тричленен съвет, състоящ се от президента, ръководителя на съдебната система и висш духовник от Съвета на пазителите, докато не бъде избран нов върховен лидер.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 Оценка 4.2 от 13 гласа.