Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Юлиян Попов: Много бързото вдигане на цените на горивата е странно, сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки

Юлиян Попов: Много бързото вдигане на цените на горивата е странно, сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки

7 Март, 2026 19:30 938 25

  • юлиян попов-
  • цени на горивата-
  • вдигане-
  • странно-
  • правителство-
  • проверки

"Аз съм министър на водата, дето я има, не на водата, дето е няма. Водата, дето я няма, е във ВиК-тата и в земеделието, а не в Министерството на околната среда и водите", коментира още Попов

Юлиян Попов: Много бързото вдигане на цените на горивата е странно, сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството ще започне проверки на какво се дължи бързото вдигане на цените на горивата по бензиностанциите. Това обясни в студиото на "Говори сега" по БНТ министърът на околната среда и водите Юлиян Попов. На места покачването само за седмица е от 7-8 цента на литър.

"Много бързото вдигане е странно, сигурен съм, че правителството ще реагира с проверки на какво се дължи бързото вдигане. Колко точно ще се вдигне цената е трудно да се каже, зависи много как ще се развият военните действия и как ще се пребалансира световният пазар."

По отношения на цената на суровия петрол, Попов коментира:

"Бих се учудил, ако цената на петрола се вдигне трайно над 100 долара за барел. Това е още едно напомняне принципно на зависимостта на ЕС от внос на горива. В тази постоянно нестабилна световна ситуация ние трябва да мислим и да придвижваме политики, които намаляват тази зависимост и това е много важно. Пазарът е глобален. По отношение на отказа от руските горива, ЕС плати трилиони повече заради това, че разчиташе на руски горива. Русия манипулираше пазарите на горива преди войната в Украйна и ако направим една сметка - колко ние платихме отгоре като ЕС, ще излезе нещо огромно."

На въпрос очаква ли се инфлационна вълна и покачване на цените на храните и стоките, екоминистърът отговори:

"Високите сметки за ток и вода са особен разговор. Високи ли са, не са ли високи и основателно ли е тяхното вдигане. Всяко правителството има инструменти, с които може да се противопостави на инфлационни вълни. Има разбира се антиинфлационни мерки, които могат да бъдат приложени, но това трябва да се изчака малко, да видим какъв ще бъде резултатът. Аз не бих подканвал да изпаднем в някаква паника. Просто трябва да гледаме какво става и да бъдем подготвени за това."

Няма критично ниски, нито критично високи нива на язовирите в България в момента, съобщи министърът.

"Аз съм министър на водата, дето я има, не на водата, дето е няма. Водата, дето я няма, е във ВиК-тата и в земеделието, а не в Министерството на околната среда и водите. МОСВ управлява 52 язовира, които са комплексни язовири. Това са големите язовири. Няма нито едно селище, което е на воден режим и се обслужва от тези язовири. Т.е. от гледна точка на МОСВ, ние сме с чиста съвест. Няма критично ниски, няма критично високи също нива на язовири. Имаше преди две седмици паника, много дъжд пада, почват да преливат язовирите. Някои язовири преливат. Те имат преливници. Преливникът е за преливане. Така че никой не трябва да се притеснява. По отношение обаче на това, което наричаме водна криза, тя не е с природните води. Въпреки, че България по принцип е бедна на водни ресурси. Тя не е богата на водни ресурси. Но основните дупки са във ВиК-тата, във водоснабдителната мрежа. Има много селища, които са с загуби от 90%, дори и нагоре. Така че там е единият проблем. И другия проблем е в земеделието. Аз мисля, че сегашното правителство адресира вече доста сериозно този проблем. Но имаме много работа за вършене в тази посока. ВиК и управлението на ВиК е проблемът, който трябва да адресираме."

Ще има населени места на воден режим и това лято, отбеляза екоминистърът.

"Аз лично ще бъда на воден режим, защото имам къща на място, което няма водоснабдяване. И винаги, когато съм министър, вече трети път ми се случва, моите съселяни казват: "Какъв министър на водите си, а не може да прекараш една тръба до тук? Аз ще опитам, като не съм министър. Докато съм министър, няма да мога. Малките селища са проблем. И места като Плевен и други, където не е въпрос на язовир. Трябва да се запълнят дупките в системата, те да паднат и тогава може да мислим, какво да бъде водоснабдяването и от къде то да дойде. Отгоре на всичко това идват и климатичните промени, които повишават стреса, но не те са проблемът."

Въоръженият конфликт в Иран може да повлияе върху европейската икономика основно през цените на енергията, което от своя страна неизменно ще оскъпи въглеродните квоти и може да доведе до стагфлация. Спорът за премахването на квотите започна още преди поредната война. Екоминистърът обясни позицията на България:

"Това, че има бунт, това не значи, че има проблем. Напротив, търговията с емисии работи изключително добре. Тя е пазарно базирана. Има спор каква е базата на този пазар. Има хора, които не вярват в това, че въглеродните емисии имат вредно въздействие. Има такива. Цялата наука и освен това, 200 държави, всички държави в света, всички правителства, в това число и китайското, и руското, и венецуелското, т.е. тези страни, които обикновено се асоциират с високи интереси в сферата на фосиилните горива - те са подкрепили тази позиция. Т.е. това не е позиция на Брюксел. Така, че заплащането на тези квоти, под една или друга форма, е глобално възприето. В света има 50 пазара на емисии, не само европейския пазар."

Цените на електроенергията в България са едни от най-ниските в Европейския съюз, посочи Попов.

"Това, че се качват цените на горивата, не означава, че ще се качат цените на квотите. В някакъв смисъл относително е точно обратното. Сега, ако имаме скок на цените на електроенергията, например, този компонент, който е отговорен за вдигане заради квотите, ще стане много по-малък. Ще стане дори незначителен, ако се вдигнат, да се надяваме, че това няма да се случи, много, ако се вдигнат цените. Другото нещо, което много хора избягват и не си дават сметка, че търговията с емисии генерира приход. Приход, с който държавата разполага. Нашите цени на електроенергията са най-ниските в Европейския съюз, или вторите най-ниски в Европейския съюз, заради прихода, който се получава от цените на квотите, които влизат във фонда за сигурност на енергияната система и с този фонд се потиска цената на електроенергията. Ако ние нямаме този приход, ние не можем да потискаме цената на електроенергията. Аз лично не съм съгласен с тази политика на потискане на цените на електроенергия. Тя трябва да бъде насочена към енергийно бедните, а не към всички, защото по този начин на практика се субсидират по-богатите хора, които няма нужда да бъдат субсидирани, т.е. това не е социална политика. Това е антисоциална политика, намаляването на цените на електроенергията. Но ние намаляваме цените на електроенергията благодарение на тези квоти. Така че те се запазват и това е политически инструмент, който е в ръцете на правителството, на Народното събрание и въобще на управлението на държавата.

Юлиян Попов подчерта, че България нарушава директива на ЕС по отношение на квотите.

"Ние нарушаваме между другото директива на Европейския съюз, която директива ние сме подкрепили, между другото, от 2003 година, която твърдо ясно заявява, че приходите от квотите трябва да отиват за декарбонизация на икономиката, с едно изключение - за подкрепа на енергийно-интензивната индустрия за един определен сегмент, който е важен. Така че ние с подкрепата на потискането, с тази грешна политика на потискането на цените, ние се лишаваме от един ресурс, с който можем да помогнем на българската индустрия да се развива и да бъде по-конкурентоспособна."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ТИ НЕ СИ ВЯРВАШ,

    27 0 Отговор
    ЧЕ ЩЕ РЕАГИРАТ.
    ЗА КОЕ ТОЧНО ТЕАГИРАХА....А?...
    ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК,ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ,ЗА ДАНЪЦИ,ЗА.....????

    19:40 07.03.2026

  • 2 няма държава

    27 0 Отговор
    има мафия

    19:41 07.03.2026

  • 3 гражданин

    27 0 Отговор
    Тези ненужни комисии да се закриват до една !! Та нали има министри , и те чрез техните подчинени трябва да работят !

    19:41 07.03.2026

  • 4 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Цените са от сутринта.Лондон .

    19:43 07.03.2026

  • 5 Яшар

    14 0 Отговор
    Абсолютно НЕуместен коментар на Юлиан Попов ,който го играе на всяка манджа меродия винаги ..къде е МОСВ къде е цената на петрола ...абе в бг всякакви стават менистри...не си гледат неграмотните и некомпетентни служители по РИОСВ тат а...който го играят кат слски прчки....пфу

    19:44 07.03.2026

  • 6 Харвардските шарлатани

    8 4 Отговор
    В ЕС бензина е вече 5 лв литъра и ще се дига още.

    19:44 07.03.2026

  • 7 Цените

    21 1 Отговор
    в цяла Европа експлодират , не е коректно да се залъгват българските граждани с "няма страшно" . Ето и днес летището в София беше затворено.... Но никой от тези , които трябва да информират , не говори в прав текст .

    19:45 07.03.2026

  • 8 Сталин

    20 1 Отговор
    Няма нищо странно,спекулата е жътвата на евреите

    19:45 07.03.2026

  • 9 Ей,народе,

    15 1 Отговор
    Кога ще е следващия протест срещу поробването ни????

    19:48 07.03.2026

  • 10 Бай Ганьо

    12 0 Отговор
    Бързото вдигане на цените на горивата по бензиностанциите се дължи на бай Ганьо!
    Бай Ганьо е иска бързо да забогатее,ако може да не плати за нещо,да изхитрува,да заобиколи закона....

    19:50 07.03.2026

  • 11 Хасковски каунь

    12 1 Отговор
    Црикахте, че на Запад цените били по-ниски от българските. Фактури и касови бележки показвахте.От кръчми и нинам си къде.
    Сега ще видите какви са цените на Запад за нашите заплати и пенсии. Лъгаха ви и лъгаха да глътните кукичката с еврак за примамка

    Коментиран от #14

    19:52 07.03.2026

  • 12 Абсолютен

    14 0 Отговор
    хитрец , от клон на клон за далавери и пари . След развода с първата си жена , се ожени за изключително влиятелната и заможна Таня Бризби . Как го трае ?!

    19:56 07.03.2026

  • 13 Много умен?

    9 1 Отговор
    Кво ще проверяваш? То цените на горивата по цял свят се качиха, заради войната на саш и израел... Доставките вече се затрудниха и естествено така цените се качват. По-добре си гледай водите. А ако нещо не знаеш, питай министъра на гръмотевиците. Той ще ти обясни.

    19:57 07.03.2026

  • 14 Никой

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Не е искал фалшивите им евраци.
    Набутаха ни ги с 200...
    Сега продажните урсуляци трябва да си платят поразиите.

    19:57 07.03.2026

  • 15 Гост

    14 0 Отговор
    Как ще е странно бе, чиче?!! Българската мутра като се понижи цената на петрола се оправдава, с това че е купила на скъпото и докато не свърши скъпото, няма намаляне, обаче като се вдигне цената на петрола, нямат евтини залежи, цената веднага скача, даже със задна дата. Е такива са българските търговци-мутри

    19:57 07.03.2026

  • 16 Файърфлай

    10 0 Отговор
    Няма кво да се чудиш.В Иран Аятолаха е един,тука са много.И не носят чалми,а Армани и Версаче.И освен това прекалено,даже престъпно много обичат парите.

    20:01 07.03.2026

  • 17 Ами да все

    4 0 Отговор
    Мнение на хора дето незнаят на кой свят живеят .

    20:11 07.03.2026

  • 18 Бързо го вдигам и аз

    1 0 Отговор
    Но никой не ме проверява

    20:17 07.03.2026

  • 19 Правилно са ти казали

    4 0 Отговор
    "моите съселяни казват: "Какъв министър на водите си, а не може да прекараш една тръба до тук?"
    Лаладжия.

    20:17 07.03.2026

  • 20 Тома

    1 0 Отговор
    Да правителството ще реагира като ще ги глоби с 500 евро

    20:29 07.03.2026

  • 21 Това е отвратително нпо

    2 0 Отговор
    се бори за освобождаване цените на енергията за обикновените потребители или вдигане така да се каже за нас а поемане от държавата на част от цената за бизнеса защото те били по бедни. Също се издъни за цените на въглеводородите. Мошеник

    20:29 07.03.2026

  • 22 000

    2 0 Отговор
    Вроденит в туземците васалитет води до обиране на същите. Ще плащате туземци покорни и ще мълчите.

    20:31 07.03.2026

  • 23 Кароли

    1 0 Отговор
    За водата дето я няма попитайте политиците с водните централи точещи вече 30 години без да спрат. Всичките са били или лично в парламента или с подставени лица за собственици на централите. Лобито им е там на всички изедници, крадящи със прокарани всякакви удобни за личната им собственост и фирми закони. Не е само водата . Вижте си цена на енергия всякаква ,такси на банките ,КАТ изедниците , застрахователи и лекари. Сега и горивата.

    20:33 07.03.2026

  • 24 Гечко

    1 0 Отговор
    По пътя на Копринката всичко е точно,няма нищо странно в цените на горивата,спокойни бъдете няма криза! Малко € само да наберем,за Просперитета и ще Ви върнем в тинята.

    20:37 07.03.2026

  • 25 Да бе

    0 0 Отговор
    Това се случва за пръв път ! 😀

    И точно как ще реагира "дъргавата" !
    Нека малко си починат, че много се узориха със сметките за ток !
    Смешкиииииии ....... !

    20:43 07.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол