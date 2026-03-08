Новини
Земетресение с магнитуд 5.3 разлюля Гърция

8 Март, 2026 12:48 459 1

Трусът е регистриран рано тази сутрин, няма съобщения за пострадали или жертви

Земетресение с магнитуд 5.3 разлюля Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рано тази сутрин, в 05:32 часа, районът около Арта в Гърция беше разтърсен от земетресение с магнитуд 5.3, съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, предава News.bg.

Според данните на Националния сеизмологичен център към НИГГГ, епицентърът се намира на около 20 км северно от Арта, на 300 км от Петрич, 340 км от Благоевград и 420 км от София.

Към момента няма съобщения за загинали или пострадали в следствие на земетресението.


Гърция
