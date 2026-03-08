Земетресение с магнитуд 5.3 разлюля Гърция

Рано тази сутрин, в 05:32 часа, районът около Арта в Гърция беше разтърсен от земетресение с магнитуд 5.3, съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, предава News.bg.

Според данните на Националния сеизмологичен център към НИГГГ, епицентърът се намира на около 20 км северно от Арта, на 300 км от Петрич, 340 км от Благоевград и 420 км от София.

Към момента няма съобщения за загинали или пострадали в следствие на земетресението.