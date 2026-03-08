Иранският дрон, ударил британската база в Кипър, съдържал руска технология

Произведеният в Иран дрон „Шахед“, който удари британската военновъздушна база „Акротири“ в Кипър миналия понеделник, е съдържал руска технология, съобщава британският вестник „Таймс“, предава News.bg.
Според изданието, дронът е бил оборудван с руска навигационна система „Комета-Б“, която за първи път е видяна в руски безпилотни летателни апарати, прехванати от украинските противовъздушни сили през декември миналата година. Възстановените компоненти на дрона вече са изпратени за по-нататъшно разследване в лаборатория в Обединеното кралство.
Системата „Комета-Б“ е проектирана да защитава руските дронове от технологии за заглушаване, осигурявайки, че безпилотните апарати достигат целите си въпреки електронни противодействия.
Откриването на руската технология в иранския дрон се смята за първото конкретно доказателство за използване на руска военна техника в конфликта. Това следва изказване на началника на отбраната на Обединеното кралство, Ричард Найтън, който подчерта, че „няма съмнение“ за предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран.
„Това е сигнал за внимание. Сътрудничеството между Иран и Русия прави техните сили по-способни и по-опасни, затова трябва да сме подготвени“, посочи Найтън.
Междувременно руският посланик в Лондон Андрей Келин заяви, че страната му „не е неутрална“ и открито подкрепя Иран в конфликта.
1 Тома
Коментиран от #30, #32
18:48 08.03.2026
2 А УЖ ИРАНЦИТЕ ДАВАЛИ НА РАША
18:49 08.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фейк на часа
18:49 08.03.2026
5 Уйдоха
18:49 08.03.2026
6 АХАХАХА
18:50 08.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ФАКТ
18:50 08.03.2026
9 Сталин
Коментиран от #28
18:51 08.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ФАКТ
18:53 08.03.2026
12 ТИР
помагате на укрите по всякакъв начин да удрят по РФ а сега умувате дали руснаците ще помагат Иран,,,
18:54 08.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И КОЙ ТОЧНО
18:54 08.03.2026
15 И КАЮ КАЛАС
18:55 08.03.2026
16 Емо
18:55 08.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":България може да е всяква, ма поне не ни бръмчат дронове по нощите и тичаме по порутените стълбища към тъмните мазета, като моите pyccкие съграждани ☝️
18:57 08.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И какво лошо има че
Коментиран от #62
18:58 08.03.2026
21 цирк московски
18:59 08.03.2026
22 ВВП
19:00 08.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И какво от това,
19:02 08.03.2026
25 Путин
19:02 08.03.2026
26 Сандо
19:02 08.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Шопо
До коментар #9 от "Сталин":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
19:03 08.03.2026
29 ВВП
Коментиран от #35
19:04 08.03.2026
30 Европеец
До коментар #1 от "Тома":Абе прав си.... Прочетох глупавото заглавие, видях авторката "журналиста" и до тук, ще чета коментарите. ..
19:06 08.03.2026
31 Браво на Русия
Коментиран от #33
19:08 08.03.2026
32 Чичо Дончо
До коментар #1 от "Тома":Защо само в Кипър изведнъж възникнаха протести против военната база на Велика Вритания?
19:10 08.03.2026
33 Пепи Волгата
До коментар #31 от "Браво на Русия":Аз избрах да с живея на Запад при световните терористи.
€€€
Коментиран от #36
19:10 08.03.2026
34 Ами
а го правите чрез посредници както например окраина?
Коментиран от #38
19:11 08.03.2026
35 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #29 от "ВВП":Ще погинат сумати путинофили.🤣🤣🤣
19:11 08.03.2026
36 Браво на Русия
До коментар #33 от "Пепи Волгата":Иран е нападнат от световните терористи САЩ и Израел!
19:12 08.03.2026
37 Дзак
Коментиран от #41
19:13 08.03.2026
38 Буданов
До коментар #34 от "Ами":Избиваме качествено руснаците.
Коментиран от #42
19:13 08.03.2026
39 Рублевка
19:13 08.03.2026
40 К ПЕЙКИ с чалми
19:14 08.03.2026
41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #37 от "Дзак":Намериха ли главата на аятолаха?
Коментиран от #55, #77
19:14 08.03.2026
42 Загиват хора
До коментар #38 от "Буданов":заради интересите и интригите на световното зло САЩ, което унищожава Европа!
19:14 08.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аунас
19:14 08.03.2026
45 Чиба Рашка Козарска
19:14 08.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ШЕКЕЛИТЕ ПАДАТ ОТ НЕБЕТО
19:16 08.03.2026
48 мушмул
19:17 08.03.2026
49 УЖАС
Коментиран от #59
19:17 08.03.2026
50 Миньоро
До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Защо не излезеш на мегдана и да направиш това изказване? От дивана е лесно.
19:18 08.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бай ОНЯ
Коментиран от #56
19:20 08.03.2026
55 1234
До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти беше изчезнал заедно с оня водолаза заедно. Да не си възкръснал. Имаше с вас двамата и един Бай курти.
19:21 08.03.2026
56 Тихо ма
До коментар #54 от "Бай ОНЯ":Шлю хо затваряй чофффката .
19:22 08.03.2026
57 Тихо бре
До коментар #53 от "Ла п как Боз ду га на":британски индианецо. Тва верно по тъпо нещо от британски паткан нема
19:23 08.03.2026
58 ?????
И кво?
Украинците воюват само със западни технологии, но нещо не ги обсъждат за тва.
Коментиран от #64
19:25 08.03.2026
59 Ами като си т ъ п .
До коментар #49 от "УЖАС":Що умуваш тук.Шахед и Геран са едно към едно ,а системите за управление се развиват.Двигателя му е китайски на иранските е друг.Ама уроците струват пари тъп чо.
19:25 08.03.2026
60 летящите кемпери
До коментар #46 от "Системата „Комета-Б“ ? казали британците":ши бранят натюфска България каза там един мнистър Балалайко
19:25 08.03.2026
61 А ГДЕ
Коментиран от #71
19:26 08.03.2026
62 Идеята е да се оправдаят
До коментар #20 от "И какво лошо има че":"-Млатят ни яко отвсякъде, но не са сами, ами им помагат" --- стар изтъркан лузърски с номер.
Чак и медиите си , са активирали :)
Коментиран от #69
19:26 08.03.2026
63 Гоце Делчев
Коментиран от #66
19:27 08.03.2026
64 Ти да видиш
До коментар #58 от "?????":За това ли сега ги викат за консултации за борба с дронове.Най добрите прихващачи на дронове са украински и се усъвършенстват всеки ден.Украински ракети фламинго вече къртят руски цели.Непгун отдавна се доказа питай екипажа на крайцера Мацква.
Коментиран от #76
19:28 08.03.2026
65 Браво! Достойна позиция
Коментиран от #68
19:28 08.03.2026
66 Има кой да мисли
До коментар #63 от "Гоце Делчев":Ти не се напъвай.
19:28 08.03.2026
67 койдазнай
Коментиран от #78
19:29 08.03.2026
68 Щом е Браво
До коментар #65 от "Браво! Достойна позиция":Ти чий го дириш тук ма руска урус пи йо.
Коментиран от #73
19:29 08.03.2026
69 Абе ти от
До коментар #62 от "Идеята е да се оправдаят":Коя планета си бре.
19:30 08.03.2026
70 И България трябва
Коментиран от #72
19:31 08.03.2026
71 кажПутин съм
До коментар #61 от "А ГДЕ":Ми не знам аз съм в бункера.
19:31 08.03.2026
72 Верно ли бе
До коментар #70 от "И България трябва":Ма много си смела ма.
19:32 08.03.2026
73 Каде е това "тук" бре
До коментар #68 от "Щом е Браво":чфуткоооо ционистка ? В България 90% сме за Иран
19:33 08.03.2026
74 Файърфлай
19:34 08.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ?????
До коментар #64 от "Ти да видиш":Как да кажа?
Тяхна си работа.
А докато защитават монархиите кой ще ги защитава тях?
Или тва е друго? А?
19:39 08.03.2026
77 А ти искаш ли моята
До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":глава, скрита м/у палците под пъпа ми да откриеш
19:42 08.03.2026
78 Явно
До коментар #67 от "койдазнай":доста неща трябва да научиш, преди да продължиш да пишеш тъпотии. Първо, научи български. Второ, ГЛОНАС е руската спътникова навигационна система, която е алтернатива на GPS. Трето, руснаците си имат технологиите за тази система много преди Китай въобще да разбере за нея. А думата "приемник" ще я оставя без коментар, защото тя показва колко "разбираш" от тези неща.
19:43 08.03.2026
79 Карго 200
ЛЕКА НОЩ ИРАН!
19:43 08.03.2026
80 СТИГА БЕ
А вие веднага, Руско това, Руско онова
19:46 08.03.2026
81 Браво на руснаците!
19:48 08.03.2026
82 хихи
сигурно е от приятелски огън, защото демократът знае, че домкратичните оръжия поразяват само военни и тук там по някоя сватба в Афганистан или училище в Иран...
19:48 08.03.2026