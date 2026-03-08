Иранският дрон, ударил британската база в Кипър, съдържал руска технология

Произведеният в Иран дрон „Шахед“, който удари британската военновъздушна база „Акротири“ в Кипър миналия понеделник, е съдържал руска технология, съобщава британският вестник „Таймс“, предава News.bg.

Според изданието, дронът е бил оборудван с руска навигационна система „Комета-Б“, която за първи път е видяна в руски безпилотни летателни апарати, прехванати от украинските противовъздушни сили през декември миналата година. Възстановените компоненти на дрона вече са изпратени за по-нататъшно разследване в лаборатория в Обединеното кралство.

Системата „Комета-Б“ е проектирана да защитава руските дронове от технологии за заглушаване, осигурявайки, че безпилотните апарати достигат целите си въпреки електронни противодействия.

Откриването на руската технология в иранския дрон се смята за първото конкретно доказателство за използване на руска военна техника в конфликта. Това следва изказване на началника на отбраната на Обединеното кралство, Ричард Найтън, който подчерта, че „няма съмнение“ за предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран.

„Това е сигнал за внимание. Сътрудничеството между Иран и Русия прави техните сили по-способни и по-опасни, затова трябва да сме подготвени“, посочи Найтън.

Междувременно руският посланик в Лондон Андрей Келин заяви, че страната му „не е неутрална“ и открито подкрепя Иран в конфликта.