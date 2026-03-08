Новини
Иранският дрон, ударил британската база в Кипър, съдържал руска технология

8 Март, 2026 18:47 1 652 82

  • иран-
  • дрон-
  • кипър-
  • русия

Открита е навигационна система „Комета-Б“, подсилваща дроновете срещу заглушаване, а Русия потвърди подкрепа за Иран

Иранският дрон, ударил британската база в Кипър, съдържал руска технология - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Произведеният в Иран дрон „Шахед“, който удари британската военновъздушна база „Акротири“ в Кипър миналия понеделник, е съдържал руска технология, съобщава британският вестник „Таймс“, предава News.bg.

Според изданието, дронът е бил оборудван с руска навигационна система „Комета-Б“, която за първи път е видяна в руски безпилотни летателни апарати, прехванати от украинските противовъздушни сили през декември миналата година. Възстановените компоненти на дрона вече са изпратени за по-нататъшно разследване в лаборатория в Обединеното кралство.

Системата „Комета-Б“ е проектирана да защитава руските дронове от технологии за заглушаване, осигурявайки, че безпилотните апарати достигат целите си въпреки електронни противодействия.

Откриването на руската технология в иранския дрон се смята за първото конкретно доказателство за използване на руска военна техника в конфликта. Това следва изказване на началника на отбраната на Обединеното кралство, Ричард Найтън, който подчерта, че „няма съмнение“ за предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран.

„Това е сигнал за внимание. Сътрудничеството между Иран и Русия прави техните сили по-способни и по-опасни, затова трябва да сме подготвени“, посочи Найтън.

Междувременно руският посланик в Лондон Андрей Келин заяви, че страната му „не е неутрална“ и открито подкрепя Иран в конфликта.


Кипър
  • 1 Тома

    86 1 Отговор
    Че нали до сега руските дронове бяха иранските шахеди.Как стана обратното.

    Коментиран от #30, #32

    18:48 08.03.2026

  • 2 А УЖ ИРАНЦИТЕ ДАВАЛИ НА РАША

    73 1 Отговор
    Дезинформация по шорошки ?

    18:49 08.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фейк на часа

    83 2 Отговор
    Не било руска технология, а ще да е било части от открадната украинска пералня машина, а двигателя на дрона от крадена украинска прахосмукачка.

    18:49 08.03.2026

  • 5 Уйдоха

    40 2 Отговор
    и офшорките в Кипър .

    18:49 08.03.2026

  • 6 АХАХАХА

    49 3 Отговор
    Много ясно. Само изнасилвачите на деца ши имат право да подкрепят враждебни тоталитарни еврейски режими като украинския???

    18:50 08.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ФАКТ

    45 1 Отговор
    Западните режими са съставени само от ла.на и прилежащите им ланояди.

    18:50 08.03.2026

  • 9 Сталин

    59 0 Отговор
    Ами Иран са суверенна държава и могат да ползват каквито оръжия си искат

    Коментиран от #28

    18:51 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ФАКТ

    39 0 Отговор
    Еврейската "демокрация" на Епщайн и Баал е най-гигантското ла но във Вселената.

    18:53 08.03.2026

  • 12 ТИР

    41 2 Отговор
    Само заглавието прочетох,,,
    помагате на укрите по всякакъв начин да удрят по РФ а сега умувате дали руснаците ще помагат Иран,,,

    18:54 08.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И КОЙ ТОЧНО

    32 0 Отговор
    Го боли за това какъв е дрона.

    18:54 08.03.2026

  • 15 И КАЮ КАЛАС

    28 0 Отговор
    Съдържа руска технология.

    18:55 08.03.2026

  • 16 Емо

    1 20 Отговор
    Изтумбиха ли новият аятолах?

    18:55 08.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    5 21 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    България може да е всяква, ма поне не ни бръмчат дронове по нощите и тичаме по порутените стълбища към тъмните мазета, като моите pyccкие съграждани ☝️

    18:57 08.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И какво лошо има че

    28 1 Отговор
    иранският дрон, ударил британската база в Кипър е "съдържал" руска технология ? Верно щяхме да сме по горди ако беше българска но не е

    Коментиран от #62

    18:58 08.03.2026

  • 21 цирк московски

    3 23 Отговор
    Като го знаем руснаците какво са "технологици" руската част вътре най вероятно е била пияна

    18:59 08.03.2026

  • 22 ВВП

    21 1 Отговор
    Тия в Кипър да ги излупат с лопатата ,,Орешник,и да свърши мъката им..

    19:00 08.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И какво от това,

    27 0 Отговор
    нали пък украинските са пълни с американски и западни технопоги, значи положението е квит, квото поовикало, това се обадиро........

    19:02 08.03.2026

  • 25 Путин

    3 11 Отговор
    Ние не подаряваме, ние продаваме! Бизнес бате land-leasse по руски!

    19:02 08.03.2026

  • 26 Сандо

    22 0 Отговор
    Ами браво на руснаците!Макар да скриват от нас от каква марка пералня са частите.

    19:02 08.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Шопо

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    19:03 08.03.2026

  • 29 ВВП

    19 2 Отговор
    РФ има оръжие да затрият половината свят за броени минути.Трябва да започнат с английските папераси.

    Коментиран от #35

    19:04 08.03.2026

  • 30 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Абе прав си.... Прочетох глупавото заглавие, видях авторката "журналиста" и до тук, ще чета коментарите. ..

    19:06 08.03.2026

  • 31 Браво на Русия

    18 1 Отговор
    Иран е нападнат от световните терористи САЩ и Израел!

    Коментиран от #33

    19:08 08.03.2026

  • 32 Чичо Дончо

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Защо само в Кипър изведнъж възникнаха протести против военната база на Велика Вритания?

    19:10 08.03.2026

  • 33 Пепи Волгата

    2 14 Отговор

    До коментар #31 от "Браво на Русия":

    Аз избрах да с живея на Запад при световните терористи.
    €€€

    Коментиран от #36

    19:10 08.03.2026

  • 34 Ами

    11 0 Отговор
    В такъв случай, защо не тръгнете да воювате направо с Русия,
    а го правите чрез посредници както например окраина?

    Коментиран от #38

    19:11 08.03.2026

  • 35 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 10 Отговор

    До коментар #29 от "ВВП":

    Ще погинат сумати путинофили.🤣🤣🤣

    19:11 08.03.2026

  • 36 Браво на Русия

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пепи Волгата":

    Иран е нападнат от световните терористи САЩ и Израел!

    19:12 08.03.2026

  • 37 Дзак

    8 0 Отговор
    Откриха ли откъде е дошъл дрона?

    Коментиран от #41

    19:13 08.03.2026

  • 38 Буданов

    1 10 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Избиваме качествено руснаците.

    Коментиран от #42

    19:13 08.03.2026

  • 39 Рублевка

    6 2 Отговор
    В Кипър Зеленски си купи казино.

    19:13 08.03.2026

  • 40 К ПЕЙКИ с чалми

    2 7 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    19:14 08.03.2026

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Дзак":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #55, #77

    19:14 08.03.2026

  • 42 Загиват хора

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Буданов":

    заради интересите и интригите на световното зло САЩ, което унищожава Европа!

    19:14 08.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аунас

    7 2 Отговор
    Новият върховен лидер на Иран първо ще се нуждае от одобрение от Съединените щати , заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред ABC News. Той заплаши, че в противен случай новият държавен глава „няма да издържи дълго“ Демокроция

    19:14 08.03.2026

  • 45 Чиба Рашка Козарска

    1 7 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове и брадати козари бъде обилен както досега. УСПЕХ на СИНИТЕ!!

    19:14 08.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ШЕКЕЛИТЕ ПАДАТ ОТ НЕБЕТО

    4 1 Отговор
    Пиши пропаганда и събирай.

    19:16 08.03.2026

  • 48 мушмул

    5 1 Отговор
    Този случай отдавна мина в архив! Разбра се, че платките от Комета Б/М или т.н. е устройство от украинския конфликт. Системата показана на видеото от украинците е четири канална, надписите и пукнатините удивително съвпадат с уж показаните в иранския дрон. А вече руснаците правят 12 канална Комета.

    19:17 08.03.2026

  • 49 УЖАС

    7 0 Отговор
    Каква стана тя. Руснаците използват в украйна ирански дронове, а иранците в персийския залив използват руски дронове. УЖАС УЖАС УЖАС

    Коментиран от #59

    19:17 08.03.2026

  • 50 Миньоро

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Защо не излезеш на мегдана и да направиш това изказване? От дивана е лесно.

    19:18 08.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бай ОНЯ

    6 0 Отговор
    Всички жендърски мисирки лъжат като за световно. И какво като е руска технология? Ама то няма как да е руска технология. Нали руснаците крадяха перални за да им взимат чиповете...

    Коментиран от #56

    19:20 08.03.2026

  • 55 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти беше изчезнал заедно с оня водолаза заедно. Да не си възкръснал. Имаше с вас двамата и един Бай курти.

    19:21 08.03.2026

  • 56 Тихо ма

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Бай ОНЯ":

    Шлю хо затваряй чофффката .

    19:22 08.03.2026

  • 57 Тихо бре

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ла п как Боз ду га на":

    британски индианецо. Тва верно по тъпо нещо от британски паткан нема

    19:23 08.03.2026

  • 58 ?????

    6 0 Отговор
    Ха ха.
    И кво?
    Украинците воюват само със западни технологии, но нещо не ги обсъждат за тва.

    Коментиран от #64

    19:25 08.03.2026

  • 59 Ами като си т ъ п .

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "УЖАС":

    Що умуваш тук.Шахед и Геран са едно към едно ,а системите за управление се развиват.Двигателя му е китайски на иранските е друг.Ама уроците струват пари тъп чо.

    19:25 08.03.2026

  • 60 летящите кемпери

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Системата „Комета-Б“ ? казали британците":

    ши бранят натюфска България каза там един мнистър Балалайко

    19:25 08.03.2026

  • 61 А ГДЕ

    4 0 Отговор
    Кая Калас

    Коментиран от #71

    19:26 08.03.2026

  • 62 Идеята е да се оправдаят

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "И какво лошо има че":

    "-Млатят ни яко отвсякъде, но не са сами, ами им помагат" --- стар изтъркан лузърски с номер.

    Чак и медиите си , са активирали :)

    Коментиран от #69

    19:26 08.03.2026

  • 63 Гоце Делчев

    4 0 Отговор
    Бе търсите си причина да въвлечете Русия то е ясно

    Коментиран от #66

    19:27 08.03.2026

  • 64 Ти да видиш

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "?????":

    За това ли сега ги викат за консултации за борба с дронове.Най добрите прихващачи на дронове са украински и се усъвършенстват всеки ден.Украински ракети фламинго вече къртят руски цели.Непгун отдавна се доказа питай екипажа на крайцера Мацква.

    Коментиран от #76

    19:28 08.03.2026

  • 65 Браво! Достойна позиция

    6 0 Отговор
    Междувременно руският посланик в Лондон Андрей Келин заяви, че страната му „не е неутрална“ и открито подкрепя Иран в конфликта. ++++

    Коментиран от #68

    19:28 08.03.2026

  • 66 Има кой да мисли

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "Гоце Делчев":

    Ти не се напъвай.

    19:28 08.03.2026

  • 67 койдазнай

    0 3 Отговор
    Руската "технология" е китайски приемник, който подържа ГПС и ГЛОНАС и в русия го наричат "Комета"

    Коментиран от #78

    19:29 08.03.2026

  • 68 Щом е Браво

    0 4 Отговор

    До коментар #65 от "Браво! Достойна позиция":

    Ти чий го дириш тук ма руска урус пи йо.

    Коментиран от #73

    19:29 08.03.2026

  • 69 Абе ти от

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Идеята е да се оправдаят":

    Коя планета си бре.

    19:30 08.03.2026

  • 70 И България трябва

    7 1 Отговор
    открито да подкрепя Иран в конфликта ! Правото е на страната на Иран. САЩ и нацистки Израел са агресори военнопрестъпници и международни терористи. Това е истината. И на децата даже вече това им е ясно

    Коментиран от #72

    19:31 08.03.2026

  • 71 кажПутин съм

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "А ГДЕ":

    Ми не знам аз съм в бункера.

    19:31 08.03.2026

  • 72 Верно ли бе

    0 3 Отговор

    До коментар #70 от "И България трябва":

    Ма много си смела ма.

    19:32 08.03.2026

  • 73 Каде е това "тук" бре

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Щом е Браво":

    чфуткоооо ционистка ? В България 90% сме за Иран

    19:33 08.03.2026

  • 74 Файърфлай

    2 0 Отговор
    А в Украйна намериха доста хора,заченати по UK технология,демек британци.Мъръви.Това за какво е доказателство ?

    19:34 08.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ти да видиш":

    Как да кажа?
    Тяхна си работа.
    А докато защитават монархиите кой ще ги защитава тях?
    Или тва е друго? А?

    19:39 08.03.2026

  • 77 А ти искаш ли моята

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    глава, скрита м/у палците под пъпа ми да откриеш

    19:42 08.03.2026

  • 78 Явно

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "койдазнай":

    доста неща трябва да научиш, преди да продължиш да пишеш тъпотии. Първо, научи български. Второ, ГЛОНАС е руската спътникова навигационна система, която е алтернатива на GPS. Трето, руснаците си имат технологиите за тази система много преди Китай въобще да разбере за нея. А думата "приемник" ще я оставя без коментар, защото тя показва колко "разбираш" от тези неща.

    19:43 08.03.2026

  • 79 Карго 200

    0 1 Отговор
    ТепРЪВЕ ПАРАДА!
    ЛЕКА НОЩ ИРАН!

    19:43 08.03.2026

  • 80 СТИГА БЕ

    2 0 Отговор
    НАЛИ писаха, че е изстрелян от Ливан от някаква групировка, може да е краден
    А вие веднага, Руско това, Руско онова

    19:46 08.03.2026

  • 81 Браво на руснаците!

    0 0 Отговор
    Подкрепа за подкрепа!

    19:48 08.03.2026

  • 82 хихи

    0 0 Отговор
    Невъзможно е защото всеки демократ знае, че диктаторските оръжия поразяват само цивилни...
    сигурно е от приятелски огън, защото демократът знае, че домкратичните оръжия поразяват само военни и тук там по някоя сватба в Афганистан или училище в Иран...

    19:48 08.03.2026