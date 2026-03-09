Въоръжените сили на САЩ атакуваха плавателен съд в Тихия океан

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че при техен удар срещу предполагаем плавателен съд за пренасяне на наркотици в източната част на Тихия океан са загинали шестима души, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
С вчерашната атака броят на загиналите достигнаха най-малко 157 души, откакто администрацията на Тръмп започна кампания срещу лица, които определя като „наркотерористи“ в малки плавателни съдове в началото на септември миналата година.
Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви, че операцията е била насочена срещу предполагаеми наркотрафиканти по известните маршрути за контрабанда. Това повтаря изявленията при повече от четирийсетте удара, нанесени в източната част на Тихия океан и Карибско море, отбелязва АП.
Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици. Публикуваният от тях клип в социалната мрежа Екс показва лодка, която бива взривена, докато плава.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ е във „военен конфликт“ с картели в Латинска Америка и оправда атаките, определяйки ги като необходима ескалация, с която да прекрати потока на наркотици към Съединените щати. Въпреки това, неговата администрация е предоставила малко доказателства в подкрепа на твърдението си, че убива „наркотерористи“.
По време на среща с лидери на редица латиноамерикански държави в събота, Тръмп призова те да се присъединят към САЩ за предприемане на военни действия срещу картели, пренасящи наркотици и транснационални групировки. По думите му те представляват „неприемлива заплаха“ за сигурността на региона.
САЩ и Еквадор проведоха през изминалата седмица военни операции срещу организирани престъпни групи в южноамериканската страна.
С това Тръмп се стремеше да покаже, че той продължава да се фокусира върху външната политика на САЩ на Западното полукълбо, дори докато води война с Иран, която има отражения върху целия Близък изток.
Критици се съмняват в правното основание на ударите върху лодките, както и в тяхната ефективност, в частност защото наркотикът фентанил, водещ до множество смъртоносни свръхдози, най-често се вкарва в САЩ по суша през Мексико, където се произвежда с химикали, внесени от Китай и Индия, отбелязва АП.
Ударите привличат остра критика след разкритието, че въоръжените сили са убили оцелелите от първата такава атака с повторен удар. Администрацията на Тръмп, както и много законодатели от републиканската партия твърдят, че това е легално и необходимо, докато такива от демократичната партия и правни експерти заявяват, че тези смъртни случаи са убийства, а може би и военни престъпления.
