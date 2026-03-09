Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Въоръжените сили на САЩ атакуваха плавателен съд в Тихия океан

9 Март, 2026 16:43 1 242 34

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви, че операцията е била насочена срещу предполагаеми наркотрафиканти

Въоръжените сили на САЩ атакуваха плавателен съд в Тихия океан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ съобщиха, че при техен удар срещу предполагаем плавателен съд за пренасяне на наркотици в източната част на Тихия океан са загинали шестима души, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

С вчерашната атака броят на загиналите достигнаха най-малко 157 души, откакто администрацията на Тръмп започна кампания срещу лица, които определя като „наркотерористи“ в малки плавателни съдове в началото на септември миналата година.

Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви, че операцията е била насочена срещу предполагаеми наркотрафиканти по известните маршрути за контрабанда. Това повтаря изявленията при повече от четирийсетте удара, нанесени в източната част на Тихия океан и Карибско море, отбелязва АП.

Въоръжените сили на САЩ не предоставиха доказателства, че плавателния съд е пренасял наркотици. Публикуваният от тях клип в социалната мрежа Екс показва лодка, която бива взривена, докато плава.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ е във „военен конфликт“ с картели в Латинска Америка и оправда атаките, определяйки ги като необходима ескалация, с която да прекрати потока на наркотици към Съединените щати. Въпреки това, неговата администрация е предоставила малко доказателства в подкрепа на твърдението си, че убива „наркотерористи“.

По време на среща с лидери на редица латиноамерикански държави в събота, Тръмп призова те да се присъединят към САЩ за предприемане на военни действия срещу картели, пренасящи наркотици и транснационални групировки. По думите му те представляват „неприемлива заплаха“ за сигурността на региона.

САЩ и Еквадор проведоха през изминалата седмица военни операции срещу организирани престъпни групи в южноамериканската страна.

С това Тръмп се стремеше да покаже, че той продължава да се фокусира върху външната политика на САЩ на Западното полукълбо, дори докато води война с Иран, която има отражения върху целия Близък изток.

Критици се съмняват в правното основание на ударите върху лодките, както и в тяхната ефективност, в частност защото наркотикът фентанил, водещ до множество смъртоносни свръхдози, най-често се вкарва в САЩ по суша през Мексико, където се произвежда с химикали, внесени от Китай и Индия, отбелязва АП.

Ударите привличат остра критика след разкритието, че въоръжените сили са убили оцелелите от първата такава атака с повторен удар. Администрацията на Тръмп, както и много законодатели от републиканската партия твърдят, че това е легално и необходимо, докато такива от демократичната партия и правни експерти заявяват, че тези смъртни случаи са убийства, а може би и военни престъпления.


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Пирати.

    16:45 09.03.2026

  • 2 Владимир Путин върховен лидер на Бензино

    3 11 Отговор
    Нищо не можем да им кажем, многоходови сме.

    Коментиран от #4, #6

    16:46 09.03.2026

  • 3 Кукуруку

    20 1 Отговор
    Тръмп с наркотрафиканти си оправдава убийствата на обикновени рибари. Той освен миротворец ще се окаже и рекетьор от световна величина

    16:46 09.03.2026

  • 4 666

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин върховен лидер на Бензино":

    Няма нужда да го споменаваш. И децата знаят, че в Русия всички сте многоходови.

    Коментиран от #25

    16:47 09.03.2026

  • 5 САЩ

    16 2 Отговор
    са
    ТЕРОРИСТИ !

    Мястото на терористите не е на този свят ...

    Коментиран от #7

    16:47 09.03.2026

  • 6 Путин

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин върховен лидер на Бензино":

    Децата ни са на запад, разберете ни и нас. Кабаева иска западни марки, а не китайски и от БРИКС

    16:48 09.03.2026

  • 7 Путин

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ":

    Не можем, те са ни приятели и партньори

    Коментиран от #11

    16:49 09.03.2026

  • 8 Пич

    5 3 Отговор
    Арее, закъсаха го рибарите с " плавателни съдове" от разни острови Чукундрамундра, Будалундра и Тъпишундра! Дори застреляха един Брамин с плавателен съд (леген) в който си киснеше краката...

    16:49 09.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 604

    7 0 Отговор
    малко да вдигнът рейтингъ, че чалмите ги напрайхъ на швейцарку сиряни....пхахаххахахахаахя

    16:52 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бункера връща кафяво и жълто

    2 5 Отговор
    Попиляха му армията

    Коментиран от #16

    16:52 09.03.2026

  • 13 604

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Украйна изтреля днес по Русия":

    оди дъ им крепиш дронувити, ккикикикики

    16:53 09.03.2026

  • 14 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Украйна изтреля днес по Русия":

    Не бе 7540 дрона бяха

    16:53 09.03.2026

  • 15 Точно

    9 0 Отговор
    Психото се държи като нюйоркска мутра! Скоро ще си го получи...

    16:53 09.03.2026

  • 16 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бункера връща кафяво и жълто":

    Ама разменят телата на 14 000 укри за 156 руснака

    Коментиран от #21

    16:54 09.03.2026

  • 17 Сорос

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Санитаря от Карлуково":

    Всички Путини са от Карлуково. Най-вече оригиналният

    Коментиран от #23

    16:57 09.03.2026

  • 18 Историк

    4 0 Отговор
    "въоръжените сили са убили оцелелите от първата такава атака с повторен удар"

    Даже и нацистите през ВСВ не са го правили - в някои случаи даже и са помагали на екипажите на потопените кораби.

    16:57 09.03.2026

  • 19 Тома

    6 0 Отговор
    Войната с Иран забравихме за наркотиците и добре че Марчето ни подсети

    16:57 09.03.2026

  • 20 българина

    5 1 Отговор
    кога най сетне някой ще потопи краварски кораб насред океана???

    Коментиран от #22, #28

    16:57 09.03.2026

  • 21 777

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Запознат":

    Това във в. Правда ли го чете?

    Коментиран от #27

    16:58 09.03.2026

  • 22 Путин7248

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "българина":

    Не можем ве, Сорос каза да сме "многоходови".

    Коментиран от #24

    16:59 09.03.2026

  • 23 Санитаря от Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сорос":

    Е така те и двамата казват че са оригиналния Путин - та тоя където пише не го знам от коя стая е че да увелича дозата.

    16:59 09.03.2026

  • 24 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Путин7248":

    Виж сега ако си от втора стая се пиши Путин2 а другия от пета стая да се пише Путин5 - да знам на кого да давам лекарствата.

    17:01 09.03.2026

  • 25 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    НЕКСТ АТАК АИСЛЪНД СЕИН ДЖЕМС

    17:04 09.03.2026

  • 26 Пирата Тръмп

    4 0 Отговор
    Вие знаете ли го ? От Карибски пирати 5. Много зла душичка с едно ухо

    17:04 09.03.2026

  • 27 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "777":

    Не съвсем официална бройка е на договорените размени на тела на убити - общо три размени. Та някое козяче ще ми каже ли защо така се получава - ужким руските загуби "огромни" а разменят 1 руснак за 89 укри.

    17:05 09.03.2026

  • 28 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "българина":

    Скоро. Те иранците вече потопиха краварски корита нищо че ония не си признават.

    17:09 09.03.2026

  • 29 Този гнусен тиранин

    3 0 Отговор
    Не може ли да живее нормално и да има нормални връзки. Съвсем го е сбъркал оня Епщайн

    17:09 09.03.2026

  • 30 Д-р Ментал

    4 0 Отговор
    Ако дойде на преглед при нас в св Иван Рилски, ще го задържа за принудително лечение. Тръмп е за психодиспансера

    17:12 09.03.2026

  • 31 Смотани терористи

    3 0 Отговор
    блабла.....срещу предполагаеми наркотрафиканти по известните маршрути за контрабанда......

    17:12 09.03.2026

  • 32 Смотани терористи

    2 0 Отговор
    блабла.....срещу предполагаеми наркотрафиканти по известните маршрути за контрабанда......

    17:14 09.03.2026

  • 33 пиратството е техен занаят

    2 0 Отговор
    Хептен пощуряха вече . Предполагаем съд ??!! Само предполагаем или доказано ?!

    Коментиран от #34

    17:15 09.03.2026

  • 34 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "пиратството е техен занаят":

    Виж сега още от средновековието каперството е било съвсем законно при англосаксонците - когато си пират и плащаш данък на короната е законно а само ако не плащаш вече си пират. Много от пиратите които не са плащали данъци се заселват в краварника - цялата им държава е съставена от крадци, разбойници, и всичката из.ме.т от целия свят.

    17:22 09.03.2026