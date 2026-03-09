Новият аятолах полага клетва днес, първият дипломат на Иран Абас Арагчи се закле във вярност към Моджтаба Хаменей

Церемонията по полагане на клетва за вярност на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей ще се проведе на 9 март в Техеран, съобщи информационната агенция Фарс.

Според агенцията церемонията ще започне в 15:00 ч. местно време (13:30 ч. българско) на площад Енгелаб в центъра на иранската столица.

Иранският външен министър Абас Арагчи поздрави Моджтаба Хаменей за избирането му за върховен лидер на Иран и се закле във вярност към новия лидер от името на целия дипломатически корпус на страната.

Обръщението на иранския външен министър беше публикувано на официалния уебсайт на министерството.

Изборът на нов върховен лидер, се казва в посланието, „в настоящата опасна ситуация за страната гарантира запазването на нейния суверенитет и териториална цялост и укрепва националното единство“.

От свое име и от името на всички дипломати на Ислямската република, Арагчи „се закле във вярност към третия върховен лидер на страната и се закле да не изоставя нито за миг защитата на правата на иранския народ и напредъка на националните интереси на Иран на международната арена“.

Службите за сигурност на Катар задържаха над 300 души за разпространение на "невярна информация" за ситуацията в страната по време на въоръжения конфликт.

Тази информация беше разпространена от Министерството на вътрешните работи.

През последните дни в емирството са арестувани 313 лица от различни националности за фотографиране и видеозаснемане, публикуване и разпространение на подвеждаща информация, според доклад на Министерството на вътрешните работи, цитиран от Sky News Arabia.

Медиите публикуваха кадри от очевидци на предполагаема неизправност на американската система за противовъздушна отбрана Patriot по време на отблъскване на ракетна атака срещу Бахрейн.

Кадрите са публикувани в Telegram канала Clash Report.

Видеото заснема момента на евентуален полет на ракета-прехващач на ниска височина и последвали експлозии близо до жилищни сгради. Друго видео, заснето от очевидци, показва последствията от усилията на системата за противовъздушна отбрана да отблъсне ракетния удар. Според Clash Report, системата за противовъздушна отбрана Patriot, вероятно е била повредена и може да е ударила жилищни сгради в Бахрейн.