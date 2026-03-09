Новини
Свят »
Ескалираща война! Извънредни мерки заради скока на цените на петрола

Ескалираща война! Извънредни мерки заради скока на цените на петрола

9 Март, 2026 09:13 1 647 42

  • петрол-
  • опек-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей

В отговор редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици, предава "Ройтерс"

Ескалираща война! Извънредни мерки заради скока на цените на петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Цените на петрола рязко се повишиха, а световните борсови пазари се понижиха на фона на опасенията, че ескалиращата война между САЩ и Израел срещу Иран може да доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки и индустрията. В отговор редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици, предава "Ройтерс".

Президентът на Южна Корея Ли Дже Мюн заяви, че правителството планира да въведе таван на вътрешните цени на горивата - за първи път от близо 30 години. Сеул също така ще търси алтернативни източници на енергия, различни от доставките, преминаващи през стратегическия Ормузки проток. По думите на президента може да бъде разширена и програма за стабилизиране на пазара на стойност 100 трилиона вона (около 67 млрд. долара), ако ситуацията се влоши.

В Япония правителството е инструктирало един от обектите на националния стратегически петролен резерв да се подготви за евентуално освобождаване на суров петрол. Това съобщи пред "Ройтерс" депутатът от опозиционния Центристки реформаторски алианс Акира Нагацума. Кога точно може да бъде освободен петролът засега не е уточнено.

Виетнам също предприема стъпки за гарантиране на доставките. Правителството обяви, че временно ще премахне митата върху вноса на горива, за да смекчи ефекта от евентуални смущения на пазара. Мярката се очаква да остане в сила до края на април.

В Бангладеш властите прибягват до по-драстична стъпка, като затварят всички университети от понеделник, изтегляйки по-рано ваканцията за празника Ид ал-Фитр. Решението е част от извънредни мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и горива.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цял живот

    34 4 Отговор
    ни наказват заради едни 6иб@ни евреи

    Коментиран от #41

    09:15 09.03.2026

  • 2 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    31 8 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни.Ударен е голям възел за логистика в Аврвиджан в Кувейт,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" предизвикаха=6 млрд.$ загуби на САЩ+ уни

    Коментиран от #35

    09:16 09.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    32 5 Отговор
    Путин:
    - Таварищи чистачки, да изтупате хубаво килимчето за да не се излагаме пред чужденците! Като започнат да идват и да се изтягат върху него, да не гълтат косми хората...

    09:17 09.03.2026

  • 5 Сталин

    28 6 Отговор
    В САЩ вече започнаха мобилизация и навсякъде по летища и гари може да се видят военни които заминават към поделенията си ,и,и забележете 99% от тях са бели ,и много военни търсят правна помощ да не ходят да умират за ционизма и исраhell,иначе който откаже отива на съд и затвор,същото чака и цървулите,както казва Сатаняху който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    Коментиран от #18

    09:17 09.03.2026

  • 6 Чао Газпром

    8 22 Отговор
    Чао Роснефт

    Коментиран от #31

    09:17 09.03.2026

  • 7 пиночет

    7 34 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от Кремълските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #12, #20

    09:17 09.03.2026

  • 8 Оранжева катастрофа

    31 3 Отговор
    Не знам какво Иранско успя да потопи Тръмп, но със сигурност ще потопи и удави световната икономика.

    09:18 09.03.2026

  • 9 Пич

    29 3 Отговор

    До коментар #3 от "Целта оправдава средствата":

    Има оправия, но не и с тъпите Урсулианци! Трябва да дойдат умни хора, които да изтичат до Русия!!!

    Коментиран от #16, #19

    09:19 09.03.2026

  • 10 Как се

    24 2 Отговор
    ...кефя, на тия дето мълчат за щурутийте на Изрел и Саш да атакуват суверенна държава, а сметката ще га платят същите мълчеливци или народа им. Вижда се, че е време да се смени тоя строй, капитализма и тая фалшива демокрация са фарс...

    Коментиран от #25

    09:20 09.03.2026

  • 11 Хе хе...

    26 2 Отговор
    И това е едва деветия ден. Съюзниците на инфантилния идиот тръмп из арабския полуостров и Азия се гърчат конвулсивно и се чудят как да си спасяват икономиките.

    09:21 09.03.2026

  • 12 Леко...

    19 1 Отговор

    До коментар #7 от "пиночет":

    Че майка ти ако те види какви глупости пишеш, ще ти спре джобните за цялата седмица!

    09:21 09.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евродебил

    14 2 Отговор
    У нас проблем с горивата няма,така,че никой не си прави труда.Важни са поредните избори,в който са ни нарочили поредния месия,който пък се покри някъде.Също така,като основен приоритет се явява нуждата да са добре заредени американските цистерни на летището в София.

    09:22 09.03.2026

  • 15 Ццц

    15 2 Отговор
    Тия са луди да се притесняват за глупости. Гладам на вчерашния 8-ми март Ганьо си маа ракия и кебапчета в чест на жената и очаква същото от нея - и тя да му окаже чест като си легне. Основният въпрос сега не е от къде ще вземем нефт за рафинерията след месец март, а дали Радев действително е срещу НАТО или само вестниците на Пеевски имат сигурна информация да това. Пий българино, с кола, без кола..никога не ти е пречило на пиенето.

    09:23 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин:

    20 0 Отговор
    Трамп, Благодаря ти много, че Повиши драстично
    цената на петрола и вдигна Стандарта на Живот на Русия!
    Урсулите ще се изприщят от злоба заради това!

    09:24 09.03.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Каквато и мобилизация да направят повече от десет милиона не могат да съберат Само Ким ще излезе с десет милиона За Китай не искам да говоря

    Коментиран от #27

    09:24 09.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Подсети ме

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "пиночет":

    за поне един терорист иранец и терористичен акт извършен от иранец.
    Персите са хилядолетна цивилизация и образован, интелигентен и смел народ.
    Ако ги нападнат, воюват почтено, а не с мръснишки подли номера ..както едни други..

    09:26 09.03.2026

  • 21 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Ще ходите да плачете пред вратата на Кремъл и да се молите на Путин за евтин петрол ама нЕма

    Коментиран от #26

    09:26 09.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Герп боклуци

    11 0 Отговор
    Веднага да се спре всякаква европейска помощ за зелю и да се компенсират цените на петрола суответно и горивата, иначе иде фалит за ЕС с поскъпване на всичко

    09:28 09.03.2026

  • 24 ккк

    3 2 Отговор
    ние в Европата не искаме нито руски нито ирански петрол нито газ

    09:29 09.03.2026

  • 25 Семейство Свинсънс

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как се":

    Иран могат да победят израелците и на летящи килимчета, гола вода са без сащ

    09:30 09.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Виж през прозореца

    1 8 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Какъв стандарт се е вдигнал? В Русия болшинството живеят в Хурсчовки строени преди 70 години или дървени бараки строени при Сталин. Нямат нормални пътища, нямат нормални улици. Ако при нас по пъщитата е кочина, в Русия е 10 пъти по-зле.

    Коментиран от #33

    09:31 09.03.2026

  • 28 Агресията на Американският ционизъм

    5 1 Отговор
    Според Daily Mail, Великобритания разполага с останали резерви от газ само за два дни. Страната ще трябва да го купува от чужбина на най-високите цени в Европа. На фона на напрежението в Ормузкия проток нарастват опасенията от скок в цените на петрола.

    Междувременно в Англия и Испания вече се регистрират дълги опашки на бензиностанциите .

    Според CNBC, петролът отчете най-силното си еднодневно покачване от близо 40 години, приближавайки се до 120 долара за барел. Цената на суровия петрол Brent и WTI се повиши с над 25% за един ден. Азиатските фондови пазари се сринаха на фона на скока на цените.
    А Путин го е натопорчил и чака.. ооох, котьооо..)))

    09:32 09.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мисит

    2 1 Отговор
    У нас скоро ще има ,,Епичен гняв,, на жълтите павета!

    09:33 09.03.2026

  • 31 Мишел

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чао Газпром":

    Смешно е да се пишат такива коментари при световна криза с горивата. САЩ и Израел тотално провалиха плана и усилията на Тръмп да срути руския бюджет, като намали цената на руските нефт и газ.

    09:35 09.03.2026

  • 32 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не Пич, а МЪЖ":

    Сигурно е било титаничен труд да се научиш да пишеш и четеш, а може би след половин век ще се научиш и да разбираш !!! То на такива като тебе и кукувицата от часовника им говори, а те спорят с нея.... Но...!!! Къде точно в поста ми видя, че Русия трябва да продава по евтино ?! А...?! Обаче ще продава по евтино !!? А сега нека видя колко мозък имаш, като отговориш ЗАЩО Русия ще продава по евтино !!!???

    09:36 09.03.2026

  • 33 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Виж през прозореца":

    Мен разни стандарти не ме интересуват Говорим за реални възможности Единствената свястна армия в нато има Турция Другото е нещо неясно и мъгляво

    09:37 09.03.2026

  • 34 Има зло

    2 1 Отговор
    Ако хитлеристка Германия бе злото на 20-век, ционистки Израел е злото на 21-век. 80 процента от изродите в мини територията подкрепят геноцида над палестинците, убийствата на жени и деца и кражбите на чужди земи!

    09:38 09.03.2026

  • 35 наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    до 2 значи иранците печелят войната радвайте се бедните купейки тогава

    09:38 09.03.2026

  • 36 Мдаа...

    1 0 Отговор
    И по стар български обичай ние пак сме откъм булката...

    09:38 09.03.2026

  • 37 Основният въпрос е

    4 0 Отговор
    До кога българите ще търпим атлантическата сган да се гаври с нас?

    09:38 09.03.2026

  • 38 Ескалираща война, но в Израел

    0 2 Отговор
    всичко е спокойно и живота си тече нормално. Железния Купол ги пази!
    Ако някоя копейка реши че лъжа, да ми даде линк за някоя сериозна истинска медия, където да пише обратното!

    09:39 09.03.2026

  • 39 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не Пич, а МЪЖ":

    От кой от 30-те пола си бре МЪЖо ???!

    09:40 09.03.2026

  • 40 Ами

    2 0 Отговор
    Ушатият терорист-ционист държи картите. Дончо президента няма думата. Държавите, които разполагат с енергийни ресурси ще бъдат защитени. Останалите ще духат супата.
    САЩ имат предостатъчно ресурси - петрол и метан. Ако се наложи, винаги могат да въведат пределни цени и да забранят износа.
    Ойро шматките да му мислят.

    09:40 09.03.2026

  • 41 Фюрера

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "цял живот":

    Трябваше да ликвидира!

    09:41 09.03.2026

  • 42 Основното което трябва да се разбере

    2 0 Отговор
    Че всички атлантици и атлантически партии са еднакво вредни. Без значение името на партията и в коя дупка са се окупали те са еднакво вредни. На тях трябва да се гледа глобално като на едно общо зло

    09:42 09.03.2026