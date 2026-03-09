Ескалираща война! Извънредни мерки заради скока на цените на петрола

Цените на петрола рязко се повишиха, а световните борсови пазари се понижиха на фона на опасенията, че ескалиращата война между САЩ и Израел срещу Иран може да доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки и индустрията. В отговор редица азиатски държави вече предприемат извънредни мерки, за да ограничат икономическите последици, предава "Ройтерс".

Президентът на Южна Корея Ли Дже Мюн заяви, че правителството планира да въведе таван на вътрешните цени на горивата - за първи път от близо 30 години. Сеул също така ще търси алтернативни източници на енергия, различни от доставките, преминаващи през стратегическия Ормузки проток. По думите на президента може да бъде разширена и програма за стабилизиране на пазара на стойност 100 трилиона вона (около 67 млрд. долара), ако ситуацията се влоши.

В Япония правителството е инструктирало един от обектите на националния стратегически петролен резерв да се подготви за евентуално освобождаване на суров петрол. Това съобщи пред "Ройтерс" депутатът от опозиционния Центристки реформаторски алианс Акира Нагацума. Кога точно може да бъде освободен петролът засега не е уточнено.

Виетнам също предприема стъпки за гарантиране на доставките. Правителството обяви, че временно ще премахне митата върху вноса на горива, за да смекчи ефекта от евентуални смущения на пазара. Мярката се очаква да остане в сила до края на април.

В Бангладеш властите прибягват до по-драстична стъпка, като затварят всички университети от понеделник, изтегляйки по-рано ваканцията за празника Ид ал-Фитр. Решението е част от извънредни мерки за намаляване на потреблението на електроенергия и горива.