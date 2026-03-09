Новини
Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

9 Март, 2026 10:18 1 162 27

Испания обаче има проблем с това, което очевидно за Германия е приемливо, Мадрид забрани на САЩ да използват военни съоръжения на испанска земя

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Рамщайн е най-голямата американска военна база в Европа. Колко е важна тя за атаките срещу Иран и противоречи ли използването ѝ на международното право?

Доналд Тръмп е възхитен - Германия е "страхотна", заяви той пред своя гост в Белия дом - канцлера Фридрих Мерц. Хвалбите от Тръмп се отнасят до факта, че германското правителство подкрепя атаката на САЩ и Израел срещу Иран, която е много спорна от гледна точка на международното право .

Без да споменава американската военновъздушна база Рамщайн в провинция Райнланд-Пфалц, беше ясно за какво Тръмп благодари на своя гост: "Вие ни позволявате да кацаме в определени райони и ние ценим това."

Испания отказва на САЩ достъп до военни бази

Испания обаче има проблем с това, което очевидно за Германия е приемливо. Мадрид забрани на САЩ да използват военни съоръжения на испанска земя. "Операциите, които се провеждат от базите, трябва да бъдат в рамките на международното право", аргументира се испанката министърка на отбраната Маргарита Роблес. Войната срещу Иран не попада в тази категория, допълни тя.

Германското правителство избягва да даде еднозначен отговор на този въпрос: "Германия не поставя под съмнение международното право. Но има и интереси, свързани със сигурността, които не са обхванати от международното право", заяви говорител на канцлера Мерц.

Законно ли е използването на Рамщайн срещу Иран?

Във връзка с това Министерството на външните работи се позовава на решение на Федералния конституционен съд от 2025 г. То се отнасяше до смъртоносни атаки с дронове в Йемен, които бяха контролирани от американската военновъздушна база Рамщайн. "Решението постановява, че подобни действия са законни", заяви говорител на германския външен министър Йохан Вадефул.

Това обаче важи само по отношение на конкретно разгледания иск на двама мъже, чиито близки са загинали през 2012 г. при целенасочена атака с дронове на САЩ в Йемен. Решението в никакъв случай не представлява картбланш за неограничено военно използване на Рамщайн, както може да се прочете и в мотивите на Федералния конституционен съд.

Съгласно това съдебно решение Германия трябва да защитава основните човешки права и основните норми на международното хуманитарно право и по отношение на хората в чужбина. При това трябва да се отчита и сериозната опасност от систематично нарушаване на международното право. Според Федералния конституционен съд не такъв е бил конкретният случай с дроновите атаки в Йемен.

Според съдиите САЩ в тяхната борба срещу международния тероризъм са отчели в достатъчна степен защитата на цивилните граждани. В решението се говори за "легитимни военни цели". Войната в Иран предизвика интензивна дискусия относно международното право, така че не е ясно как би се произнесъл Конституционният съд, ако бъде заведено такова дело.

Колко важна е базата в Германия за САЩ?

При управляваната от Рамщайн атака с дронове на САЩ срещу предполагаеми терористи в Йемен загинаха и невинни хора. "Ако не знаят точно кого атакуват, в случай на съмнение трябва да приемат, че става дума за цивилно лице", обяснява в тази връзка юристката Паулина Старски от Университета във Фрайбург. Целенасочените убийства са изключително проблематични не само от хуманитарна гледна точка, но и от гледна точка на международното право.

Според информациите до момента, които не са официално потвърдени, при атаките на САЩ и Израел срещу цели в Иран вече са загинали невинни хора - става дума за няколкостотин жертви. Ако в бъдеще бъдат заведени искове срещу Германия за всеки отделен случай ще трябва да се докаже, че атаката, довела до смъртта, е била проведена през Рамщайн.

Няма съмнение, че най-голямата американска военновъздушна база в Европа играе важна роля във войната с Иран. "Оттам се планират операции в Близкия изток, анализират се разузнавателни данни или се предават команди на пилоти на дронове в зоната на операциите", обобщава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 8 Отговор
    Базата в Безмер е третата по значение в света от 900 американски бази.

    10:21 09.03.2026

  • 2 честен ционист

    14 5 Отговор
    Военната база Рамщайн я преместиха вече на Терминал 2.

    10:21 09.03.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 6 Отговор
    Когато помагаш на Т-ЕРОР-ИСТИ ,
    ти ставаш СЪУЧАСТНИК ‼️

    Коментиран от #7

    10:21 09.03.2026

  • 4 777

    13 3 Отговор
    Вярвам на западните медии на Епщайн и Ротшилд.

    10:23 09.03.2026

  • 5 Боко

    8 2 Отговор
    За фашагите ядро и 💩🪦💩🪦💩🪦

    10:23 09.03.2026

  • 6 НА ЕДНА РЪКА

    11 3 Отговор
    РАЗСТОЯНИЕ ОТ ОРЕШНИК И СБОГОМ.

    Коментиран от #8

    10:26 09.03.2026

  • 7 Те няма да

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    помагат на терористи, а точно обратното- срещу радикални ислямисти и джихадисти.

    Коментиран от #11, #15, #21

    10:27 09.03.2026

  • 8 Завода

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "НА ЕДНА РЪКА":

    за орешници и взривен.

    10:27 09.03.2026

  • 9 Ха Ха

    13 3 Отговор
    Дойче Веле и немските васали да те убеждават за Международното Право - Майтап!

    10:28 09.03.2026

  • 10 Кънчо

    3 8 Отговор
    След като НАТО разположиха ядрени боеприпаси в България, вече няма много изказвания против нас...

    10:28 09.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Те няма да":

    ОДИ СИ ПРАЙ ВЕТАР

    Коментиран от #14

    10:28 09.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    3 4 Отговор
    Не ,те изобщо не са лицемерни а еврейското зеле сега оплаква ли ги или хвали испанци и швабите

    10:29 09.03.2026

  • 13 Хасковски каунь

    5 4 Отговор
    Снощи слушах Запрянчук по БТВ и съм принуден да му вярвам. Трябва да е ептен гьонсурат, та да се изттъпани на екран и да послъгва.

    10:31 09.03.2026

  • 14 И защо, не е ли

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    вярно че САЩ ликвидират радикална ислямистка групировка в Иран, избила над 120 000 иранци ?

    10:33 09.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Те няма да":

    Значи да бомбардираш училище и да УБИЕШ над 160 НЕВИННИ ДЕЦА в независима и суверенна държава НЕ Е Е Т-ЕРОР-ИЗЪМ🤔
    Ами да не е про.100 тероризъм,
    това е ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ‼️
    Ама то с човек без НИК и без УМ -
    няма смисъл да се спори❗

    Коментиран от #17

    10:33 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това са рисковете на

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    войната. Ако Аятолаха беше се съгласил да се откаже от ядрените оръжия, нямаше да се стигне до тук.

    Коментиран от #23

    10:35 09.03.2026

  • 18 Честито атлантически наааа цисти !

    4 5 Отговор
    Да ви тъъъковам и престъпното НАТЮ ....Федералния конституционен съд на Германия 2025 г. бил заявил че всякакви смъртоносни атаки с дронове и всички други военнопрестъпления, пресъпления срещу човечеството и терористични актове които са контролирани от американската военновъздушна база Рамщайн. били "законни" и го бил заяви някакъв там говорител на германския наааацисткият външен министър Йохан Вадефул.....аууууууойох каква красота неземна. Доналд Тръмп е възхитен - Германия е "страхотна", заяви той пред своя гост в Белия дом - канцлера Фридрих Мерц. ....

    10:35 09.03.2026

  • 19 Мурка

    3 1 Отговор
    РАМЩАИН ---БЮК ДИГ

    10:39 09.03.2026

  • 20 Базата Пидирин

    4 2 Отговор
    Тиририм, тирирам ..база на Евровизия Рамщайн в провинция Райнланд-Пфалц юберскубер

    10:40 09.03.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Те няма да":

    Ти нямаш не само НИК , а нямаш и УМ
    за да вНИКнеш, че целта на ШАШт не е това с което те залъгват❗
    Удариха Иран защото бил на пет дни от производство на атомна бомба, а преди няколко месеца същият ТръНп, обяви как е сринал тази програма ❗
    После искали Иран да остане без ракети ❗
    Сега какво , ще ги правят ХРИСТИЯНИ ли🤔❗
    Спомни си как влязоха в Ирак заради ОВ, а накрая ИЗБИХА милион иракчани, на не откриха ДОРИ ЕДНА ЕПРУВЕТКА с ОВ‼️

    10:40 09.03.2026

  • 22 Реалист

    4 4 Отговор
    Испания била забранила, хахаха...смешници! Ако на САЩ им се наложи да си използват базите, няма да им пука от никакви "забрани" точно пък на Испания. Ще си кацат и излитат като дОма си, а шпаньолците ще гледат учно и като нас рани...

    10:40 09.03.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Това са рисковете на":

    Пак пишеш БЕЗ ДА ЗНАЕШ,
    Или ЗНАЕШ , НО ПИШЕШ🤔❓
    Аятолахът СЕ БЕШЕ СЪГЛАСИЛ НА ПРЕГОВОРИТЕ С ИСКАНЕТО НА ШАШт ДА ПРЕДАДЕ ОБОГАТЕНИЯ УРАН НА ТРЕТА СТРАНА ‼️

    10:43 09.03.2026

  • 24 И къв го дирят тогава

    4 2 Отговор
    Самолетите от Рамщайн в София?

    10:45 09.03.2026

  • 25 Очи пълни с болка и печал

    6 2 Отговор
    Атлантическа гнус. Иначе гражданската индустрия на Германия тотално баталясва и минава на военно производство с бюджетно финансиране... това което от нея е останало

    10:48 09.03.2026

  • 26 Много забогатя от наеми тая

    2 0 Отговор
    Германия с тоя Рамщайн нали? Направо се чудят кво да ги правят тея пари

    10:57 09.03.2026

  • 27 Интересно щом

    1 0 Отговор
    Целенасочените убийства са били "изключително проблематични" има ли за атлантическите нацисти проблем? А? Какво точно ни се внушава със тази статия ? Какви морални наративи ни се прокламират ? Някой мнение има ли?

    11:03 09.03.2026

Новини по държави:
