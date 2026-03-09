Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Япония засилва отбраната си с нови ракети с дълъг обсег

9 Март, 2026 10:25 521 6

Токио разполага модернизираните ракети Тип-12 на фона на нарастващото напрежение в региона

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония се подготвя да разположи първата серия от произведени в страната ракети с голям обсег. Пусковите установки пристигнаха днес във военна база, докато държавата предприема стъпки за укрепване на своите настъпателни способности на фона на засилващите се предизвикателства в региона, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Модернизираните ракети земя-кораб Тип-12 ще бъдат разположени в лагер „Кенгун“ в югозападната префектура Кумамото. Очаква се процесът да приключи до края на месеца, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара, без да предоставя допълнителни подробности.

При пристигането на пусковите установки десетки граждани се събраха на протест пред военната база. Според критиците решението е взето без достатъчно прозрачност, а разполагането на ракетите може да превърне района в потенциална цел при евентуален конфликт.

Подобрената версия на ракетата Тип-12 е разработена и произведена от Mitsubishi Heavy Industries. Тя има приблизителен обсег от около 1000 километра, което ѝ позволява да достигне континенталната част на Китай - значително увеличение спрямо около 200-километровия обсег на предходния модел. По-късно през годината се планира системата да бъде разположена и в лагер „Фуджи“, разположен западно от Токио.

Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми също заяви миналия месец, че страната планира да разположи зенитно-ракетни комплекси със среден обсег на най-западния японски остров Йонагуни, който се намира източно от Тайван. Според плановете това трябва да се случи до март 2031 г.

По-рано премиерът Санае Такаичи заяви намерение да преразгледа националната стратегия за сигурност. Тя цели допълнително укрепване на японските въоръжени сили чрез развитие на безпилотни бойни системи и ракети с дълъг обсег. Правителството ѝ също така обмисля да премахне ограниченията върху износа на летални оръжия през следващите седмици, за да стимулира развитието на отбранителната индустрия на страната и да засили сътрудничеството с партньорски държави.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо?

    2 2 Отговор
    А с какъв бензин ще фърчат, като нема?!

    Коментиран от #3, #4

    10:27 09.03.2026

  • 2 12340

    1 1 Отговор
    "...ракети с дълъг обсег.":))

    10:29 09.03.2026

  • 3 Гончар Романенко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо?":

    С уасаби

    10:30 09.03.2026

  • 4 Не ги мисли

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо?":

    японците, че нямали нефт и други суровини. Русийката като има всичко колко Москвич-и произвежда в сравнение само с Тойота? Сега Япония и по ракети ще ги бие.

    Коментиран от #5

    10:36 09.03.2026

  • 5 Аоо?

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Не ги мисли":

    Нали обеща на майка ти в понеделник да не говориш глупости! Да не ти тръгва седмицата на тъпотия!

    10:46 09.03.2026

  • 6 Мишел

    0 0 Отговор
    На илюстрацията е Пейтриът.

    11:02 09.03.2026

