Израелската армия започна нова вълна от удари в Иран и Ливан! Техеран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

Израел продължи тази сутрин ударите си по цели в Иран и в Ливан, съобщи ДПА, като се позовава на израелската армия, пише БТА.
"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.
Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.
По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.
Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.
В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел.
1 Бум
Коментиран от #2, #20
09:44 09.03.2026
3 Пич
09:48 09.03.2026
4 Че то има какво още да се бомби
Бетер Газа е станало но терористите оказват натиск срещу жителите да не споделят снимки и видеа защото ще ги вкарат в затвора. Ей това е да си терорист. Няма лошо всичко ще лъсне .....
Тези глупави терористи си помислиха, че това е Венецуела. Поколения напред ще споменават терористите трумп и ната целия сват за този терор.
09:48 09.03.2026
5 ООрана държава
Коментиран от #10
09:48 09.03.2026
6 Посолство на САЩ в Осло
Да Ви е сладко сутрешното кафе
Коментиран от #8, #21
09:52 09.03.2026
7 9689
09:54 09.03.2026
8 Първанов
До коментар #6 от "Посолство на САЩ в Осло":Лъжеш! Все пак можем да четем и да гледаме тв. Има малък зрив пред посолството
Коментиран от #17
09:56 09.03.2026
9 Директора👨✈️
Европейските лидери къде са?
Коментиран от #14, #26
09:56 09.03.2026
10 Мурка
До коментар #5 от "ООрана държава":Оказа се че БАТЕ ДОНИ е ухапан според досиетата на ФБР . А аз имам съмнения че не е за първи път ВЕРОЯТНО И КОН ГО Е ХАПАЛ - БЕСЕН КОН А МОЖЕ И БЯСНОТО КУЧЕ УШАТИЯТ ЗВЯР
Коментиран от #25
09:56 09.03.2026
11 Българин
09:57 09.03.2026
12 До края на март
Целта на съюзниците -постигната.
Как ще се развият събитията от там нататък ще видим. Със сигурност ще има контрол над Ормуз, така че ирански петрол да не напуска Залива. Товаза Иран е равносилно на блокада!
Ще има усилено наблюдение над Иран и отдеелни удари там, където има дани за някаква военна активност или опити за производство.
Но активните удари на съюзниците ще спрат до края на март!
10:00 09.03.2026
13 Всичко е под контрол в Тел Авив
На още няколко места има паднали отломки от свалени ракети.
Толкова за иранските "удари"... 😂
10:01 09.03.2026
14 Тимур
До коментар #9 от "Директора👨✈️":Пазят ти з...ника
10:02 09.03.2026
15 Фъргай атома бай Дончо!
10:05 09.03.2026
17 Хрушчов
До коментар #8 от "Първанов":Хи хи хи
Кеф му е - лъже,
като всички други........
ти що сЪ връзваш ???!
10:05 09.03.2026
18 ВСИЧКИТЕ ИЗРАЕЛСКИ ВЪЛНИ
10:07 09.03.2026
19 Хамас
Коментиран от #44
10:07 09.03.2026
20 Билд
До коментар #1 от "Бум":36 руски генерал станаха на тор в Донбас.Няколко и в Москва.
10:08 09.03.2026
22 Голем смех
10:10 09.03.2026
23 000
10:11 09.03.2026
24 От 60 % обогатен уран
Леки и много мощни ядрени бойни глави за ракети се правят от НАД 90 % обогатн уран.
Ирам може за няколко дни да достигне до този капацитет.
ЗА ТОВА СЕ ВОДИ ДНЕШНАТА ВОЙНА!
Коментиран от #27
10:11 09.03.2026
25 дядо поп
До коментар #10 от "Мурка":Кон или куче не знам , но е побесняло след като е ухапало Тръмп
10:11 09.03.2026
26 Соваж бейби
До коментар #9 от "Директора👨✈️":Рразбира се че ще мълчи ,не казват на глас че Тръмп и Израел са прави защото запукаха жестоко иранци .Но тази сутрин и Джордан Бардела каза иранският режим е отвратителен режим,вземи да почетеш и чуеш други новини различни от тези на руската пропаганда.Или в България не се говори истината или има много бг.мисюлмани които пишат по форумите и са антиевропейци и анти християни как да го разбирам ?
Коментиран от #29
10:16 09.03.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "От 60 % обогатен уран":От почти пет адесет години в Иран работи трактор размножител Отпадъчният продукт е ПЛУТОНИЙ За какви урани говорите Стига вече спекулации При ПЛУТОНИЙ ще обогатяват уран Само глупости се тиражират
Коментиран от #39
10:24 09.03.2026
28 Б 52 от ВИЕТНАМ
10:43 09.03.2026
29 Туман
До коментар #26 от "Соваж бейби":Къде е тази руска пропаганда, че в "демократичния" европейски съюз само новини по правилната партийна линия са позволени
Коментиран от #33
10:45 09.03.2026
30 Б 52 от ВИЕТНАМ бомби ...ИРАН
Коментиран от #34
10:47 09.03.2026
31 Анонимен
10:51 09.03.2026
32 Така
10:52 09.03.2026
33 Соваж бейби
До коментар #29 от "Туман":Разбира се че е руска пропаганда или започвам да вярвам че наистина плащат да се пише по форумите глупости ,мислих че си правите майтап.Русия ми падна в очите с защитата си на иранското правителство не казвам цял Иран всичките хора.Днес уважавам само руските хора без правителството и .Започвам наистина да схващам че Русия наистина иска унищожаване и на Европа,дори си мисля че те са виновни за глупоста на Меркел и мигрантите тук плюс атентатите в заговор с Иран да дестабилизира Европа.
10:54 09.03.2026
34 стоян георгиев
До коментар #30 от "Б 52 от ВИЕТНАМ бомби ...ИРАН":Руските батареи с 400 бяха унищожени в първите часове на войната.сега небето над иран е зона за свободни полети на американци и евреи.естествено те не летят навсякъде,но имат ракети въздух земя и планиращи бомби които могат да достигнат всяка точка на иран.в момента интензивно се обработва западен иран предимно крайбрежната зона както и територията граничеща с турция и Ирак.
Коментиран от #36
10:54 09.03.2026
35 Смърфиета
11:04 09.03.2026
36 Така де
До коментар #34 от "стоян георгиев":Тия руски С400 излязоха големи боклуци, както в Иран, така и във Венецуела.
11:04 09.03.2026
37 Ъхъъъъъъ....
11:06 09.03.2026
38 Виетнам е най спечелената война от САЩ.
11:07 09.03.2026
39 Унуфрий, чети бе
До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Към март 2026 г. няма официални данни или потвърдени доклади от международни организации като МААЕ, че Иран разполага с отделен запас от плутоний, подходящ за оръжейни цели.
Основните аспекти на иранската програма по отношение на плутония включват:
Реакторът в Арак (Хондаб): Иран притежава изследователски реактор с тежка вода, който теоретично може да произвежда плутоний като страничен продукт от облъчването на ураново гориво. Съгласно споразуменията, дизайнът му беше модифициран, за да се ограничи това производство, но след оттеглянето на САЩ от ядрената сделка, Иран продължи работата по обекта.
Липса на преработка: За да получи метален плутоний за ядрена бомба, Иран трябва да разполага със съоръжения за преработка на отработеното гориво. Към момента няма доказателства, че страната е извършила успешно преработване в значими мащаби.
Фокус върху урана: Иранската ядрена програма в момента е концентрирана почти изцяло върху обогатяването на уран. Страната разполага със значителни запаси от уран, обогатен до нива (20% и 60%), които са много близо до необходимите за създаване на оръжие.
В обобщение: Иран има техническия потенциал да произвежда плутоний в бъдеще чрез своя тежководни реактор, но текущите международни опасения са насочени основно към бързото натрупване на високообогатен уран.
11:08 09.03.2026
40 Трябва ли да бъдат избивани
11:08 09.03.2026
41 Кукуруку
11:10 09.03.2026
42 Пишете хора
11:11 09.03.2026
43 Известни личности за евреите:
11:13 09.03.2026
44 Шин Бет
До коментар #19 от "Хамас":Че ви тепам дока не станете ора!
11:15 09.03.2026