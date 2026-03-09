Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израелската армия започна нова вълна от удари в Иран и Ливан! Техеран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

Израелската армия започна нова вълна от удари в Иран и Ливан! Техеран обстреля Тел Авив и други региони в Израел

9 Март, 2026 09:43 1 854 44

  • израел-
  • иран-
  • ракети-
  • дронове-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел

Израелската армия започна нова вълна от удари в Иран и Ливан! Техеран обстреля Тел Авив и други региони в Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел продължи тази сутрин ударите си по цели в Иран и в Ливан, съобщи ДПА, като се позовава на израелската армия, пише БТА.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бум

    40 9 Отговор
    Хиляди жители на САЩ са подписали петиция с искане Барън Тръмп, най-малкият син на американския президент Доналд Тръмп, да бъде призован във военна служба и изпратен да се бие в Иран. Това съобщи на 9 март германският вестник Bild.

    Коментиран от #2, #20

    09:44 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    31 8 Отговор
    Тези щели да побеждават Иран...?! Приличат на детската пионерска организация - Рапорт даден, Рапорт приет!!! Без въобще да разбират какво правят батковците..... Скоро ще завалят другите стати - олеле майко, Тел Авив, олеле майко, самолетоносача, олеле майко, говедарската корпорация в ОАЕ...

    09:48 09.03.2026

  • 4 Че то има какво още да се бомби

    34 8 Отговор
    в телавив?

    Бетер Газа е станало но терористите оказват натиск срещу жителите да не споделят снимки и видеа защото ще ги вкарат в затвора. Ей това е да си терорист. Няма лошо всичко ще лъсне .....
    Тези глупави терористи си помислиха, че това е Венецуела. Поколения напред ще споменават терористите трумп и ната целия сват за този терор.

    09:48 09.03.2026

  • 5 ООрана държава

    24 3 Отговор
    Много са смели зад баче Дони

    Коментиран от #10

    09:48 09.03.2026

  • 6 Посолство на САЩ в Осло

    20 6 Отговор
    На терориста Тръмп изравнено със земята
    Да Ви е сладко сутрешното кафе

    Коментиран от #8, #21

    09:52 09.03.2026

  • 7 9689

    23 5 Отговор
    Точно казано-агресията на САЩ и ционистите продължава.Досиетата Епщийн действат.Тръмп няма къде да отиде.

    09:54 09.03.2026

  • 8 Първанов

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Посолство на САЩ в Осло":

    Лъжеш! Все пак можем да четем и да гледаме тв. Има малък зрив пред посолството

    Коментиран от #17

    09:56 09.03.2026

  • 9 Директора👨‍✈️

    24 10 Отговор
    Европа и света мълчат, а всички страдаме от това.
    Европейските лидери къде са?

    Коментиран от #14, #26

    09:56 09.03.2026

  • 10 Мурка

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Оказа се че БАТЕ ДОНИ е ухапан според досиетата на ФБР . А аз имам съмнения че не е за първи път ВЕРОЯТНО И КОН ГО Е ХАПАЛ - БЕСЕН КОН А МОЖЕ И БЯСНОТО КУЧЕ УШАТИЯТ ЗВЯР

    Коментиран от #25

    09:56 09.03.2026

  • 11 Българин

    17 4 Отговор
    Време е Тръмп да праща сухопътните войски в Иран, както е заповедта на Нетаняху. Тръмп е марионетка.

    09:57 09.03.2026

  • 12 До края на март

    8 23 Отговор
    иранският ядрен капацитет ще бъде разрушен.

    Целта на съюзниците -постигната.

    Как ще се развият събитията от там нататък ще видим. Със сигурност ще има контрол над Ормуз, така че ирански петрол да не напуска Залива. Товаза Иран е равносилно на блокада!
    Ще има усилено наблюдение над Иран и отдеелни удари там, където има дани за някаква военна активност или опити за производство.

    Но активните удари на съюзниците ще спрат до края на март!

    10:00 09.03.2026

  • 13 Всичко е под контрол в Тел Авив

    7 19 Отговор
    Една единствена... на 28 февруари 2026 г. иранска балистична ракета удари директно жилищен блок на улица „Йехуда Халеви“. Сградата е напълно разрушена, а при атаката загина една жена и над 20 души бяха ранени. Поради липсата на защитени стаи (бункери) в старата сграда, щетите са били фатални за конструкцията.
    На още няколко места има паднали отломки от свалени ракети.
    Толкова за иранските "удари"... 😂

    10:01 09.03.2026

  • 14 Тимур

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Директора👨‍✈️":

    Пазят ти з...ника

    10:02 09.03.2026

  • 15 Фъргай атома бай Дончо!

    6 17 Отговор
    Атома!!!

    10:05 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хрушчов

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Първанов":

    Хи хи хи
    Кеф му е - лъже,
    като всички други........
    ти що сЪ връзваш ???!

    10:05 09.03.2026

  • 18 ВСИЧКИТЕ ИЗРАЕЛСКИ ВЪЛНИ

    19 7 Отговор
    СЕ ВРЪЩАТ КАТО БУМЕРАНГ ВЪРЙУ ГЛАВИТЕ ИМ. НЕЩО САТАНЯХУ НЕ СЕ ЧУВА 4-5 ДЕНА.

    10:07 09.03.2026

  • 19 Хамас

    20 6 Отговор
    От коги ви окам че требве исраел да биде разтурен за да има мир! От как се пръкнаха през 1948 года и сал трепят мирниот палестински народ. Над 8 милиона палестинци са изтепали тия бандити!

    Коментиран от #44

    10:07 09.03.2026

  • 20 Билд

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Бум":

    36 руски генерал станаха на тор в Донбас.Няколко и в Москва.

    10:08 09.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Голем смех

    7 15 Отговор
    Б 52 от ВИЕТНАМ...бомбят безпрепятствено ДНЕС Иран.

    10:10 09.03.2026

  • 23 000

    18 7 Отговор
    Кога ще ни покажат дневни снимки на тел авив и йерусалим да видим гледки?!

    10:11 09.03.2026

  • 24 От 60 % обогатен уран

    7 15 Отговор
    може да е направи ядрено устройство, но то ще бъде много обемно, понеже са необходими много килограми уран.

    Леки и много мощни ядрени бойни глави за ракети се правят от НАД 90 % обогатн уран.

    Ирам може за няколко дни да достигне до този капацитет.

    ЗА ТОВА СЕ ВОДИ ДНЕШНАТА ВОЙНА!

    Коментиран от #27

    10:11 09.03.2026

  • 25 дядо поп

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "Мурка":

    Кон или куче не знам , но е побесняло след като е ухапало Тръмп

    10:11 09.03.2026

  • 26 Соваж бейби

    7 13 Отговор

    До коментар #9 от "Директора👨‍✈️":

    Рразбира се че ще мълчи ,не казват на глас че Тръмп и Израел са прави защото запукаха жестоко иранци .Но тази сутрин и Джордан Бардела каза иранският режим е отвратителен режим,вземи да почетеш и чуеш други новини различни от тези на руската пропаганда.Или в България не се говори истината или има много бг.мисюлмани които пишат по форумите и са антиевропейци и анти християни как да го разбирам ?

    Коментиран от #29

    10:16 09.03.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "От 60 % обогатен уран":

    От почти пет адесет години в Иран работи трактор размножител Отпадъчният продукт е ПЛУТОНИЙ За какви урани говорите Стига вече спекулации При ПЛУТОНИЙ ще обогатяват уран Само глупости се тиражират

    Коментиран от #39

    10:24 09.03.2026

  • 28 Б 52 от ВИЕТНАМ

    3 7 Отговор
    Бомбят Иран....Старата пушка е още в строя. Изпитаното си е ...сигурно.

    10:43 09.03.2026

  • 29 Туман

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Соваж бейби":

    Къде е тази руска пропаганда, че в "демократичния" европейски съюз само новини по правилната партийна линия са позволени

    Коментиран от #33

    10:45 09.03.2026

  • 30 Б 52 от ВИЕТНАМ бомби ...ИРАН

    2 5 Отговор
    Къде го Руското ПВО на Иран....

    Коментиран от #34

    10:47 09.03.2026

  • 31 Анонимен

    2 1 Отговор
    Немислимото се случва,като бомбардираха страна,която е в топ10 по икономическо развитие.Предстоят непланирани събития ,като това е началото на края.Нека бурята се развихри,защото кутията на Пандора вече е отворена...

    10:51 09.03.2026

  • 32 Така

    1 1 Отговор
    ще е..... Новия докато положи клетва, след това зависи как ще попълни въпросника на чичо дончо... може да има и продължение.

    10:52 09.03.2026

  • 33 Соваж бейби

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Туман":

    Разбира се че е руска пропаганда или започвам да вярвам че наистина плащат да се пише по форумите глупости ,мислих че си правите майтап.Русия ми падна в очите с защитата си на иранското правителство не казвам цял Иран всичките хора.Днес уважавам само руските хора без правителството и .Започвам наистина да схващам че Русия наистина иска унищожаване и на Европа,дори си мисля че те са виновни за глупоста на Меркел и мигрантите тук плюс атентатите в заговор с Иран да дестабилизира Европа.

    10:54 09.03.2026

  • 34 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Б 52 от ВИЕТНАМ бомби ...ИРАН":

    Руските батареи с 400 бяха унищожени в първите часове на войната.сега небето над иран е зона за свободни полети на американци и евреи.естествено те не летят навсякъде,но имат ракети въздух земя и планиращи бомби които могат да достигнат всяка точка на иран.в момента интензивно се обработва западен иран предимно крайбрежната зона както и територията граничеща с турция и Ирак.

    Коментиран от #36

    10:54 09.03.2026

  • 35 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Не държава, а образувание, дали е еврейско или ционистко, не искам да влизам в този спор, въпреки, че имам обоснован отговор.

    11:04 09.03.2026

  • 36 Така де

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Тия руски С400 излязоха големи боклуци, както в Иран, така и във Венецуела.

    11:04 09.03.2026

  • 37 Ъхъъъъъъ....

    2 2 Отговор
    Израелската нацистка армия започна нова вълна от военнопрестъпления, тероризъм и геноцид ....

    11:06 09.03.2026

  • 38 Виетнам е най спечелената война от САЩ.

    2 1 Отговор
    Виетнам е най спечелената война от САЩ. С опорката за война и опасност, се въоръжиха, дадоха мега пари на ЦРУ и Пентагонът, и десни НПО фондации, и така победиха в студената война. Войната е средство да подчинят всички вътре и всички вън. Евреите печелят. От борсова търговия с ливъридж, с кредит. После ще продадат и ще спаднат цените, и то с много. Путин и Венецуела ще произведат достатъчно, евреите имат и пълни складове, но посредниците на руският и венецуелският петрол са евреи. Тръмп и мафията му, просто мислят само за финансови спекули. Но САЩ САЩ са похарчили колосални суми за войните в Ирак и Афганистан — общо над 5 трилиона долара, според най-цитираните изследвания. Но онези пари са вече равни на поне 10 трилиона, и Иран е по-голяма хапка, и слагаме 20-трилиона да похарчат. Но това не е проблем, нали строяват всички държави, банки и резерви и бизнес елитът, да купуват този дълг - американските облигации.

    11:07 09.03.2026

  • 39 Унуфрий, чети бе

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Към март 2026 г. няма официални данни или потвърдени доклади от международни организации като МААЕ, че Иран разполага с отделен запас от плутоний, подходящ за оръжейни цели.
    Основните аспекти на иранската програма по отношение на плутония включват:
    Реакторът в Арак (Хондаб): Иран притежава изследователски реактор с тежка вода, който теоретично може да произвежда плутоний като страничен продукт от облъчването на ураново гориво. Съгласно споразуменията, дизайнът му беше модифициран, за да се ограничи това производство, но след оттеглянето на САЩ от ядрената сделка, Иран продължи работата по обекта.
    Липса на преработка: За да получи метален плутоний за ядрена бомба, Иран трябва да разполага със съоръжения за преработка на отработеното гориво. Към момента няма доказателства, че страната е извършила успешно преработване в значими мащаби.
    Фокус върху урана: Иранската ядрена програма в момента е концентрирана почти изцяло върху обогатяването на уран. Страната разполага със значителни запаси от уран, обогатен до нива (20% и 60%), които са много близо до необходимите за създаване на оръжие.
    В обобщение: Иран има техническия потенциал да произвежда плутоний в бъдеще чрез своя тежководни реактор, но текущите международни опасения са насочени основно към бързото натрупване на високообогатен уран.

    11:08 09.03.2026

  • 40 Трябва ли да бъдат избивани

    1 0 Отговор
    привантивно израелци на Слънчев бряг примерно лятото ако посмеят да дойдат. ДА!... ДА! Ако са служили в Нацистката армия на Израел ...ДА !

    11:08 09.03.2026

  • 41 Кукуруку

    1 0 Отговор
    Евреите станаха нацисти

    11:10 09.03.2026

  • 42 Пишете хора

    0 1 Отговор
    Заклеймавайте нацистите, ционистите и атлантиците. Не се страхувайте и не се влияйте от цензурата. Те на това разчитат. На вашата пасивност и на своята бруталност и наглост. Ами окупатори са САЩ и нацисткото му бясно куче Израел естествено и на черното бяло не трябва да се казва. Трябва доблест, достойнство и морал да имаме и точно на това да учим децата си а не да са подлоги и колониални васали като атлантенцата

    11:11 09.03.2026

  • 43 Известни личности за евреите:

    0 0 Отговор
    Евреите имат ум само за зло, но да правят добро не умеят. - пророк Йеремия, (Бибилия, Йер. 4:22) "Евреите не се смесват с другите народи и гледат на тях като на врагове." - Диорид, в. сл. Хр."Те презират всичко, което е свято за нас и правят онова, което предизвиква отвращение у нас." - Тацит, римски историк, - в. сл. Хр.Мохамед: "Всички до един са мошеници."Евреите се явяват заразена от чума, прокажена и опасна раса, която заслужава изкореняване още от деня на раждането.Джордано Бруно, италиански астроном, учен и философ, 16 в.Никога Слънцето не е огрявало народ по-кръвожаден и отмъстителен, който да лелее идеята за унищожение и задушаване на всички друговерци. Те душат и унищожават останалото население и на това основание се считат за богоизбран народ. - Мартин Лутер, църковен реформатор протестант.По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреин. - Мартин Лутер.Волтер: "Тази малка нация не скрива своята ненавист към всички останали народи. Нейните представители са винаги жадни за чуждите богатства, подли при несполука и нахални при сполука." Мария Терезия, австрийска императрица, 18 в.:"Аз не познавам по-страшна чума за държавата от еврейското племе."Гьоте:"Те имат вяра, която благославя ограбването на чужденците."Аз правя всичко, за да покажа моето презрение към тази най-подла нация в света. Евреите сa нация, способна на най-ужасни престъпления!император Наполеон Бонапарт, (из негова реч в Сената през 1806 г.)Виктор Юго:"Към

    11:13 09.03.2026

  • 44 Шин Бет

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хамас":

    Че ви тепам дока не станете ора!

    11:15 09.03.2026