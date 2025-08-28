Новини
Турското министерство на правосъдието не позволи на Васил Терзиев да се срещне с кмета на Истанбул

28 Август, 2025 14:46 1 663 38

Делегацията, в която участва и кметът на София Васил Терзиев, планираше да посети Имамоглу днес в затвора

Турското министерство на правосъдието не позволи на Васил Терзиев да се срещне с кмета на Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското министерство на правосъдието е отхвърлило искането на делегацията от европейски кметове да посети отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора в Силиври, съобщава Халк ТВ на сайта си, предаде БТА.

Делегацията, в която участва и кметът на София Васил Терзиев, който е председател на Мрежата на балканските градове Б40, планираше да посети Имамоглу днес в затвора след посещение в Истанбулската голяма община в Сарачхане.

Членовете на делегацията са пристигнали в сградата на общината, където са били посрещнати от заместник-кмета Нури Аслан.

В изявление след посрещането им Аслан е съобщил, че правосъдното министерство не е позволило на кметовете на европейски градове да отидат при задържания кмет на Истанбул в затвора в Силиври. Аслан е заявил още, че кметовете на градовете, членуващи в "Юроситис" (Eurocities) и B40 (Б40), още от първия ден са ги подкрепяли и въпреки отказа на министерството те планират да отидат в Силиври в 14:00 часа в израз на подкрепа.

"Искам да благодаря на нашите европейски колеги. Това посещение е най-конкретният израз на нашата солидарност. Министерството на правосъдието отхвърли искането на делегацията да се срещне с кмета Екрем (Имамоглу) в затвора. Въпреки това ние ще отидем в Силиври, за да предложим нашата подкрепа. Срещу нашия кмет се води политическа операция пред погледите на целия свят", каза Нури Аслан.

В делегацията освен кмета на София участват заместник-председателят на Мрежата на европейските градове „Юроситис“ (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони, кметът на Загреб Томислав Томашевич, кметът на Атина Харис Дукас, кметът на Тимишоара Доминик Фриц, кметът на Утрехт Шарон Диксма, кметът на Будапеща Гергей Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгатча, генералният директор по международните отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на "Юроситис" Андре Собчак.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.


Турция
  • 1 Последния Софиянец

    35 3 Отговор
    Само с турците не сме се скарали.

    Коментиран от #4, #21, #37

    14:47 28.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    26 8 Отговор
    Терзиев в Диарбекир!

    14:47 28.08.2025

  • 3 Българин

    15 16 Отговор
    Съвсем скоро ще се върнем към Майка-Турция. Тогава васко ушето отива директно в Диар Бекир!

    Коментиран от #10, #24, #26

    14:48 28.08.2025

  • 4 Ъхъъъъъ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никога не е късно да станем КЕПАЗЕ

    14:48 28.08.2025

  • 5 Дън Бай

    14 2 Отговор
    Ама как, нашият е от Добрите Сили (ДС)! Не може така!

    14:50 28.08.2025

  • 6 Дервишоглу

    15 4 Отговор
    Робите трябва да си знаят мястото.

    14:51 28.08.2025

  • 7 Трол

    15 1 Отговор
    И ние няма да позволим на г-н Ердоган да се срещне с Благо Коцев.

    14:51 28.08.2025

  • 8 604

    23 3 Отговор
    Пхахахахахя....парашутисти в действие....ко дирите там ве лумпени.....иле така ви наредиха....ходете ..дано и вас да ви укаушат...мин дилски изпълнения под диктат!

    14:53 28.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    26 9 Отговор
    тоя нашия боклук какъв го дири там?

    то цяла софия в батака потънала

    плвен вода нямат, той турция тръгнал да оправя, лелееее какви лумпени ни упралвяват бе?

    14:59 28.08.2025

  • 13 Вальо шпионина

    19 6 Отговор
    Терзиев ли беше охлювът ,който се изхрачи върху родителите си ...за да стане кмет!?

    Коментиран от #16

    15:00 28.08.2025

  • 14 шаа

    19 6 Отговор
    голяма грешка на турците. трябваше да го пуснат в затвора да влезе, но да не го пускат да излезе.

    15:01 28.08.2025

  • 15 Българин

    7 18 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Българите сме туркофили! За нас чалгата и кючека са най-ценото в живота. Колко българи слушат чалга и ядат шкембе, и колко слушат Моцарт и са вегани?

    Коментиран от #19, #28

    15:02 28.08.2025

  • 16 Цецо

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вальо шпионина":

    В Етрополе казваме " сложил си е очите на г@за"

    15:03 28.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    15 3 Отговор
    Турския еничаpин Делян Пеевски и неговия ибpик Бойко Борисов арестуваха кмета на Варна по показанията на една измамничка, крадла на ток за 70 000 - доказано и осъдена, крадла и тровила с храната си хиляди болни.

    15:05 28.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радио Елто

    4 0 Отговор
    Ами не могат Всички да са 5едерасти бе Приятел👬

    15:07 28.08.2025

  • 21 Европеец

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав си...... Това недоразумение софийския кмет оправи проблемите на софиянци, та се бута да оправя турските проблеми..... Явно му харесва на кмета Ердоган да пусне 1 000 емигранти към София, да го оправят....

    Коментиран от #31

    15:09 28.08.2025

  • 22 Абе

    4 3 Отговор
    Тоа па мана фъ ъде е тръгнал?

    15:09 28.08.2025

  • 23 Герги

    8 3 Отговор
    свариха го Имамоглуто и това си е...познати прийоми....дело на тоталитарни мизерници...

    15:11 28.08.2025

  • 24 Мдаа

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ми връщай се, никой не те спира. Дисагите и с борда крачка към Анкара.

    15:13 28.08.2025

  • 25 хех

    8 7 Отговор
    Ееех комшу, трябваше да го пуснете и да заключите вратата след него!

    15:13 28.08.2025

  • 26 д-р Рихтер

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Измери си температурата! Когато вас ви втресе, Турция цялата се тресе...

    15:16 28.08.2025

  • 27 Инж1

    6 7 Отговор
    Отказът показва азиатщина и НЕцивилизованост!!!!
    Така изглеждаме и ние - начело с ГРОБ-НН и "хероите" ББ, РР, ДП и др.

    15:18 28.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Попов

    5 0 Отговор
    Овладелия цялата държава Шиши, представляващ турската партия ДПС-НН, действа по абсолютно същия анадолски начин със съдействието на мyтpaта Борисов. Никаква разлика.

    15:23 28.08.2025

  • 30 Перо

    7 4 Отговор
    Джендърията е забранена в Турция! Трябва полицията да го вкара в черния списък за разложение на обществото!

    15:26 28.08.2025

  • 31 Льольо

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Вярвай че вече ги е пуснал, ей тъй да си знаем, че не трябва да се месим в чужди работи. Защо всеки полуидиот си мисли че става за политик. Политиката е тънка материя, не е за всеки.

    15:30 28.08.2025

  • 32 тва кметче де тръгнало в истанбул

    6 2 Отговор
    да ходи да види заместника си в софийски затвор

    15:32 28.08.2025

  • 33 !!!

    3 3 Отговор
    Неточни сте, "Модераторите", а другата дума е коварни и подли! Турското правосъдно министерство не е забранило лично на Терзиев да посети арестувания кмет на Истанбул, а е забранило на цялата делегация от европейски кметове! Хайде, стига сте се слагали на диктатора Ердоган, правитеоог, защото пък той нали е дружка на нашата СИКаджийска мутра, така ли?!

    15:36 28.08.2025

  • 34 бай Ставри

    3 1 Отговор
    Е все някой в анадола, трябва да е уважил нашия кмет ! Иначе е "само г.з път да види".

    15:51 28.08.2025

  • 35 Пенчо доктора

    4 1 Отговор
    Свършил си е всичката работа като кмет на София,за което беше избран и прецака Григорова,и сега отиде да помага на кмета на Истанбул.Чест и хвала на такива кметове.

    15:51 28.08.2025

  • 36 Хубаво беше да ги приемат на посещение

    3 0 Отговор
    И ако може по за дълго. Всичките тези са за затвора.

    15:53 28.08.2025

  • 37 хайдутин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма как да се скараме с турците.Нали главния везир е от банкя.Георг на него му целува......ръката а нашето парче сланина целува на Ердоган.....ръката.

    15:55 28.08.2025

  • 38 665

    0 0 Отговор
    Тоя мръсен амбреаж кадесарски , ще ни скара с Турция за лично облагодетелстване.

    16:06 28.08.2025

