Турското министерство на правосъдието не позволи на Васил Терзиев да се срещне с кмета на Истанбул

Турското министерство на правосъдието е отхвърлило искането на делегацията от европейски кметове да посети отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу в затвора в Силиври, съобщава Халк ТВ на сайта си, предаде БТА.
Делегацията, в която участва и кметът на София Васил Терзиев, който е председател на Мрежата на балканските градове Б40, планираше да посети Имамоглу днес в затвора след посещение в Истанбулската голяма община в Сарачхане.
Членовете на делегацията са пристигнали в сградата на общината, където са били посрещнати от заместник-кмета Нури Аслан.
В изявление след посрещането им Аслан е съобщил, че правосъдното министерство не е позволило на кметовете на европейски градове да отидат при задържания кмет на Истанбул в затвора в Силиври. Аслан е заявил още, че кметовете на градовете, членуващи в "Юроситис" (Eurocities) и B40 (Б40), още от първия ден са ги подкрепяли и въпреки отказа на министерството те планират да отидат в Силиври в 14:00 часа в израз на подкрепа.
"Искам да благодаря на нашите европейски колеги. Това посещение е най-конкретният израз на нашата солидарност. Министерството на правосъдието отхвърли искането на делегацията да се срещне с кмета Екрем (Имамоглу) в затвора. Въпреки това ние ще отидем в Силиври, за да предложим нашата подкрепа. Срещу нашия кмет се води политическа операция пред погледите на целия свят", каза Нури Аслан.
В делегацията освен кмета на София участват заместник-председателят на Мрежата на европейските градове „Юроситис“ (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони, кметът на Загреб Томислав Томашевич, кметът на Атина Харис Дукас, кметът на Тимишоара Доминик Фриц, кметът на Утрехт Шарон Диксма, кметът на Будапеща Гергей Карачони, заместник-кметът на Париж Арно Нгатча, генералният директор по международните отношения на Мадрид Хосе Франсиско Ерера Антоная и генералният секретар на "Юроситис" Андре Собчак.
Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.
Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.
