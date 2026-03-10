Северна Корея осъди съвместните учения на САЩ и Южна Корея

Северна Корея критикува стартиралите тази седмица съвместни военни учения между Съединени американски щати и Южна Корея. Ким Йо Чен, сестра на лидера Ким Чен Ун, ги определи като „провокативна и агресивна военна репетиция“, която застрашава стабилността в региона, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Според Ким Йо Чен годишните учения „Щит на свободата“ разкриват „обичайната враждебна политика“ на съюзниците към Северна Корея и „ще отслабят още повече регионалната стабилност“. В маневрите участват около 18 000 военни, като демонстрацията на сила според нея може да доведе до „невъобразими последици“.

Сестрата на севернокорейския лидер подчерта, че последните глобални геополитически кризи и международни събития показват липсата на разлика между отбрана и нападение, както и между учения и реален бой, когато става дума за действията на „враждебните сили“.

От своя страна Южна Корея и Съединени американски щати посочиха, че ученията, провеждани от 9 до 19 март, имат отбранителен характер. Те включват сценарии за възпиране, свързани с ядрените оръжия на Северна Корея, както и подготовка за прехвърляне на оперативния контрол от САЩ към Южна Корея в случай на война.

Ученията следват конгреса на управляващата партия на Северна Корея през февруари, на който Ким Чен Ун обяви, че ще се съсредоточи върху разширяването на ядрения арсенал на страната.