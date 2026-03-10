Новини
Северна Корея осъди съвместните учения на САЩ и Южна Корея

10 Март, 2026 11:58 707 14

Ким Йо Чен ги нарече „провокативна и агресивна репетиция“, която подкопава регионалната стабилност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Северна Корея критикува стартиралите тази седмица съвместни военни учения между Съединени американски щати и Южна Корея. Ким Йо Чен, сестра на лидера Ким Чен Ун, ги определи като „провокативна и агресивна военна репетиция“, която застрашава стабилността в региона, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Според Ким Йо Чен годишните учения „Щит на свободата“ разкриват „обичайната враждебна политика“ на съюзниците към Северна Корея и „ще отслабят още повече регионалната стабилност“. В маневрите участват около 18 000 военни, като демонстрацията на сила според нея може да доведе до „невъобразими последици“.

Сестрата на севернокорейския лидер подчерта, че последните глобални геополитически кризи и международни събития показват липсата на разлика между отбрана и нападение, както и между учения и реален бой, когато става дума за действията на „враждебните сили“.

От своя страна Южна Корея и Съединени американски щати посочиха, че ученията, провеждани от 9 до 19 март, имат отбранителен характер. Те включват сценарии за възпиране, свързани с ядрените оръжия на Северна Корея, както и подготовка за прехвърляне на оперативния контрол от САЩ към Южна Корея в случай на война.

Ученията следват конгреса на управляващата партия на Северна Корея през февруари, на който Ким Чен Ун обяви, че ще се съсредоточи върху разширяването на ядрения арсенал на страната.


Южна Корея
  • 1 Кравата се разчекна на 100 места

    11 7 Отговор
    и забрави за Хохохолсндия. Отписа я . Поредната загуба.

    Коментиран от #6

    12:01 10.03.2026

  • 2 Да се бяхте

    6 7 Отговор
    Сдобрили със съседите си южнокрейците. Имахте няколко десетилетия да загърбите различията и да разкарате вмешателствата на американците и руснаците от политиката си, но не го направихте, защото за това се изискват компромиси и от двете страни. Сега няма какво да ревете

    12:03 10.03.2026

  • 3 Тия

    7 10 Отговор
    все са провокирани.

    12:03 10.03.2026

  • 4 Хи хи

    10 3 Отговор
    Ким Йо Чен трябва само да се радва на тези "учения".
    Както стана ясно те ще бъдат използвани за източване на защитните батареи на Ю.Корея в посока Иран ...

    12:03 10.03.2026

  • 5 име

    9 5 Отговор
    Киммо трябва да даде само една ракета на иранците, с правилната бойна глава.

    Коментиран от #7, #9

    12:03 10.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ззз

    6 2 Отговор
    Ако севернокорейците нямаха ядрено оръжие, досега сто пъти да бяха нападнати от краварите. След нападението над Иран, вече и иранците са напълно оправдани да искат да имат такова оръжие.

    12:17 10.03.2026

  • 9 Нека да пиша

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Майка ти отдолу има перука за всакаква глава .

    12:28 10.03.2026

  • 10 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 2 Отговор
    Тъкмо бат Кимчо се чуди къде да си изпробва играчките, че никой не иска да си играе с него🖕🤣

    Коментиран от #11

    12:39 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Озадачен

    1 0 Отговор
    Мазното кюфте сериозно се е притеснило дали не е дошъл неговия ред!?

    13:12 10.03.2026

  • 13 Кюфтето

    1 0 Отговор
    Да започва да си строи мавзолея, че скоро ще полягва в него ха ха

    13:18 10.03.2026

  • 14 Бок Луци

    0 0 Отговор
    Какво става с БРИКС, развиват ли се, завиват ли се? А? А?
    Мълчите ли сабаки красъьйеь

    13:21 10.03.2026

