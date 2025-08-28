Новини
Васил Терзиев: Затворът в Силиври държи в плен волята на милиони турски граждани

28 Август, 2025 16:03 484 16

Софийският градоначалник е част от делегация от кметове и представители от европейски градове, пристигнала в Истанбул в знак на солидарност

Васил Терзиев: Затворът в Силиври държи в плен волята на милиони турски граждани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Затворът в Силиври не просто държи в плен кмета на Истанбул, но и волята на милиони турски граждани, които са го избрали по демократичен начин. Това е заявил пред затвора кметът на София и председател на мрежата на балканските градове Б40 (B40) Васил Терзиев, цитиран от турското издание "Биргюн", предаде БТА.

Софийският градоначалник е част от делегация от кметове и представители от европейски градове, пристигнала в Истанбул в знак на солидарност с отстранения и задържан в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

"Днес сме пред затвора в Силиври. Това не е просто затвор, а много повече от това. Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно", цитира "Биргюн" думите на Васил Терзиев.

Реч пред затвора в Силиври е държал и заместник-председателят на Мрежата на европейските градове "Юроситис" (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони.

"Зад стените на този затвор се намира Екрем Имамоглу, демократично избраният кмет на Истанбул, който е несправедливо задържан", е посочил той. "Ще продължим да бъдем солидарни с нашия колега, кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Неговата смелост в защита на демократичните принципи ни вдъхновява всички", е казал още Колбони, цитиран от "Биргюн".


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тео

    11 1 Отговор
    Васко и той се занимава с това къде не му е работа и може да ни докара проблеми😆

    Коментиран от #15

    16:04 28.08.2025

  • 2 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Тоя па за турчолята се загрижил

    16:04 28.08.2025

  • 3 Гост

    9 1 Отговор
    Този индивид изобщо не си дава сметка какви последици може да донесе за България това негово действие и изказване. Как може такива лаици, да са на такива важни постове в тази наша България.

    16:05 28.08.2025

  • 4 ССС

    6 2 Отговор
    "Турското министерство на правосъдието не позволи на Васил Терзиев да се срещне с кмета на Истанбул"
    А дали ще позволи Терзиев да замести кмета на Истанбул, ... в настоящото му местообитание.

    16:06 28.08.2025

  • 5 Хвана ли се за палците на краката?

    5 1 Отговор
    Сапун взе ли си?

    16:08 28.08.2025

  • 6 корумпето

    5 1 Отговор
    отишло да защитава другото, него също трябва да го гледаме от арест-нищо не е свършил този милионерски наглец, чедо на ДС

    16:09 28.08.2025

  • 7 Георгиев

    6 1 Отговор
    Задкулисието дирижира линия на поведение на Терзиев и той изпълнява. С София е цъфнала и вързала! Има скапани тротоари, правени преди 50, 60, 70 години. А той се кълне на Урсула.

    16:09 28.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя ша го праят

    3 2 Отговор
    гяурин

    16:10 28.08.2025

  • 10 оня с коня

    6 2 Отговор
    алоТЪПАНАР, българия гори, плевен няма вода, мутрите ти са по улиците на софия ти си тръгнал турция да оправяш беБАСТУН

    откъде ви намират такиваИДИОТИи ?

    16:11 28.08.2025

  • 11 недоразумението си свърши работата

    5 0 Отговор
    и хукна да се излага отново, този превъзхожда Кики тъпото вече

    16:13 28.08.2025

  • 12 А ТИ МРЪСНА ГАДОСТ ДОНОСНИЧЕСКА

    4 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ СИ В ЗАТВОРА МОШЕННИКО ?

    16:13 28.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Жълто копитните оправиха всичко в България и отидоха да оправят Турция. Като Левски са.

    16:15 28.08.2025

  • 14 Аз,достатъчно ли е?

    2 0 Отговор
    И тази мушмула като оправи София,отиде да оправи и Истанбул.Много поздрави на родата от щастливи софиянци,избрали промяната.

    16:16 28.08.2025

  • 15 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    Тоя и той почнал да се прави на международник, оправил София, да тръгна да се бърка във вътрешните работи на суверена Турция.... Кой му разрешава да обърква отношенията на бг територията с Турция..... Съгласен съм с коментара ти, че действията на това недоразумение софийския кмет ще създадат проблеми на България....

    16:17 28.08.2025

  • 16 Тоя

    0 0 Отговор
    тръгнал на чужд гроб да реве.

    16:18 28.08.2025

