Васил Терзиев: Затворът в Силиври държи в плен волята на милиони турски граждани

Затворът в Силиври не просто държи в плен кмета на Истанбул, но и волята на милиони турски граждани, които са го избрали по демократичен начин. Това е заявил пред затвора кметът на София и председател на мрежата на балканските градове Б40 (B40) Васил Терзиев, цитиран от турското издание "Биргюн", предаде БТА.

Софийският градоначалник е част от делегация от кметове и представители от европейски градове, пристигнала в Истанбул в знак на солидарност с отстранения и задържан в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

"Днес сме пред затвора в Силиври. Това не е просто затвор, а много повече от това. Вратите и стените на този затвор не само държат в плен един човек, но и волята на милиони граждани, които демократично са избрали кмета на Истанбул. Точно тук, пред този затвор, ние издигаме колективния си глас за свобода възможно най-силно", цитира "Биргюн" думите на Васил Терзиев.

Реч пред затвора в Силиври е държал и заместник-председателят на Мрежата на европейските градове "Юроситис" (Eurocities) и кмет на Барселона Хауме Колбони.

"Зад стените на този затвор се намира Екрем Имамоглу, демократично избраният кмет на Истанбул, който е несправедливо задържан", е посочил той. "Ще продължим да бъдем солидарни с нашия колега, кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Неговата смелост в защита на демократичните принципи ни вдъхновява всички", е казал още Колбони, цитиран от "Биргюн".