Германия изтегли персонала на посолството си от Ирак

10 Март, 2026 09:35 618 13

  • иран-
  • германия-
  • техеран

Посолството остава достъпно, въпреки че правните и консулските услуги вече са били сериозно ограничени

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия временно изтегли персонала на посолството си в Багдад от Ирак поради повишените рискове за сигурността в контекста на конфликта в Близкия изток, съобщи късно вчера говорител на външното министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Персоналът на германското посолство в Багдад е временно преместен от Ирак поради заплахата", заяви говорителят, добавяйки, че безопасността на персонала се оценява непрекъснато.

Посолството остава достъпно, въпреки че правните и консулските услуги вече са били сериозно ограничени от известно време поради ситуацията със сигурността, заяви говорителят.

Външният министър Йохан Вадефул, говорейки в Никозия, Кипър, късно вчера, заяви, че е обсъдил регионалната ситуация с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. И двамата осъдиха това, което Вадефул нарече "безразборни атаки" на Иран срещу страни в региона и призоваха Техеран да ги прекрати.


Германия
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    17 0 Отговор
    Германците са установили, че ракетите на говедарите са толкова криви, че като нищо могат да ударят посолството! А Израел да каже - Иран беше...

    09:39 10.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    16 1 Отговор
    Тръмп отвори кутията на Пандора

    Коментиран от #4, #9

    09:40 10.03.2026

  • 3 Има опастност

    3 13 Отговор
    От обесването на Путин

    09:41 10.03.2026

  • 4 Вече

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Д-р Ментал":

    хиляди американци подписват петиция,с която искат Тръмп спешно да изпрати сина си Барън да воюва в Иран.

    09:41 10.03.2026

  • 5 Значи

    10 0 Отговор
    Щом швабите се крият значи агресията излиза извън контрол в района.

    Коментиран от #8

    09:42 10.03.2026

  • 6 Омазана ватенка

    3 3 Отговор
    Абе нали Митрофанова щеше да затваря руското посолство?

    09:47 10.03.2026

  • 7 За кво им е?

    5 1 Отговор
    Една сащиянска колония да има посолство в друга?
    Така и така и двете са васали на САЩ! Германистан живее още в илюзиите, че са някаква свободна страна. НО Рамщайн, Шпандалем и подобните сащиянски военни бази доказват трагедията им! След 1945 г тези не са били нито един ден суверенни!

    09:49 10.03.2026

  • 8 Значка

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Значи":

    Дали пък иракските кюрди не са се съблазнили от парите които им предлага Тръмп да нападнат Иран.

    Коментиран от #11

    09:49 10.03.2026

  • 9 Не, бе

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Д-р Ментал":

    Перчемът прави Русия и Китай отново велики :)! Иран им натрива силно носа, на този самохвалко и на хазарите. Опасното е, че тези са си фанатици и може да гръмнат и някое яо там и мазалото ще стане още по-голямо?

    09:51 10.03.2026

  • 10 Търновец

    3 1 Отговор
    България незабавно да изтегли дипломати и туристи от държавите в които има Американско военно или икономическо присъствие - една от причините е че запасите от Американското ПВО Patriot PAC 3 се изчерпват и скоро бъдеще няколкото Арабски страни там няма да имат ПВО за защита от Ирански дронове и ракети и Американските производители на ПВО се нуждаят от време, Американските и Израелски атаки от въздуха разрушиха само част от индустриалната структура и транспорт на Иран и там има по малко но реално производство на ракети и дронове. Ние също трябва да се замислим и за момента се нуждаем от ПВО IRIs T SLX а не от противокорабни ракети и то морално стари на САЩ

    Коментиран от #12

    09:56 10.03.2026

  • 11 Значи

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Значка":

    Кюрдите в тези места с професионални терористи. Тръмп е мутро-президент и бизнесмен на цион ако са повишили сумата нищо чудно.

    10:01 10.03.2026

  • 12 Абе Иран се

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    готви за тази война вече 25 години. Те ги зариват масово с дронове и когато ПРО-то на САЩ и Израел вече е блокирано или е изтреляло всичките си ракети и трябва да се зарежда пак с нови, бият тежките ракети на Иран. Страхотна подготовка имат иранците. Браво! САЩ изяви за тази война още 2001-ва година. Генерал Уесли Кларк след едно посещение в Пентагона, заяви в едно видео, че "...САЩ са решили да нападнат 7 страни военно и да ги разрушат, Сирия, Либия, Афганистан... и на края и Иран..."! Видеото е още в ютюб. Еми, кво им оставаше на иранците, освен през цялото това време да се готвят за тежка война със САЩ?

    10:06 10.03.2026

  • 13 емилян фторокласен

    0 0 Отговор
    то тва добре е направила но трябва и от израел да се изтегли и да се приключи дипломатически отношения

    10:11 10.03.2026

