Германия изтегли персонала на посолството си от Ирак

Германия временно изтегли персонала на посолството си в Багдад от Ирак поради повишените рискове за сигурността в контекста на конфликта в Близкия изток, съобщи късно вчера говорител на външното министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Персоналът на германското посолство в Багдад е временно преместен от Ирак поради заплахата", заяви говорителят, добавяйки, че безопасността на персонала се оценява непрекъснато.

Посолството остава достъпно, въпреки че правните и консулските услуги вече са били сериозно ограничени от известно време поради ситуацията със сигурността, заяви говорителят.

Външният министър Йохан Вадефул, говорейки в Никозия, Кипър, късно вчера, заяви, че е обсъдил регионалната ситуация с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. И двамата осъдиха това, което Вадефул нарече "безразборни атаки" на Иран срещу страни в региона и призоваха Техеран да ги прекрати.