Германия изтегли персонала на посолството си от Ирак

Германия временно изтегли персонала на посолството си в Багдад от Ирак поради повишените рискове за сигурността в контекста на конфликта в Близкия изток, съобщи късно вчера говорител на външното министерство, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Персоналът на германското посолство в Багдад е временно преместен от Ирак поради заплахата", заяви говорителят, добавяйки, че безопасността на персонала се оценява непрекъснато.
Посолството остава достъпно, въпреки че правните и консулските услуги вече са били сериозно ограничени от известно време поради ситуацията със сигурността, заяви говорителят.
Външният министър Йохан Вадефул, говорейки в Никозия, Кипър, късно вчера, заяви, че е обсъдил регионалната ситуация с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. И двамата осъдиха това, което Вадефул нарече "безразборни атаки" на Иран срещу страни в региона и призоваха Техеран да ги прекрати.
1 Аоо!
09:39 10.03.2026
2 Д-р Ментал
Коментиран от #4, #9
09:40 10.03.2026
3 Има опастност
09:41 10.03.2026
4 Вече
До коментар #2 от "Д-р Ментал":хиляди американци подписват петиция,с която искат Тръмп спешно да изпрати сина си Барън да воюва в Иран.
09:41 10.03.2026
5 Значи
Коментиран от #8
09:42 10.03.2026
6 Омазана ватенка
09:47 10.03.2026
7 За кво им е?
Така и така и двете са васали на САЩ! Германистан живее още в илюзиите, че са някаква свободна страна. НО Рамщайн, Шпандалем и подобните сащиянски военни бази доказват трагедията им! След 1945 г тези не са били нито един ден суверенни!
09:49 10.03.2026
8 Значка
До коментар #5 от "Значи":Дали пък иракските кюрди не са се съблазнили от парите които им предлага Тръмп да нападнат Иран.
Коментиран от #11
09:49 10.03.2026
9 Не, бе
До коментар #2 от "Д-р Ментал":Перчемът прави Русия и Китай отново велики :)! Иран им натрива силно носа, на този самохвалко и на хазарите. Опасното е, че тези са си фанатици и може да гръмнат и някое яо там и мазалото ще стане още по-голямо?
09:51 10.03.2026
10 Търновец
Коментиран от #12
09:56 10.03.2026
11 Значи
До коментар #8 от "Значка":Кюрдите в тези места с професионални терористи. Тръмп е мутро-президент и бизнесмен на цион ако са повишили сумата нищо чудно.
10:01 10.03.2026
12 Абе Иран се
До коментар #10 от "Търновец":готви за тази война вече 25 години. Те ги зариват масово с дронове и когато ПРО-то на САЩ и Израел вече е блокирано или е изтреляло всичките си ракети и трябва да се зарежда пак с нови, бият тежките ракети на Иран. Страхотна подготовка имат иранците. Браво! САЩ изяви за тази война още 2001-ва година. Генерал Уесли Кларк след едно посещение в Пентагона, заяви в едно видео, че "...САЩ са решили да нападнат 7 страни военно и да ги разрушат, Сирия, Либия, Афганистан... и на края и Иран..."! Видеото е още в ютюб. Еми, кво им оставаше на иранците, освен през цялото това време да се готвят за тежка война със САЩ?
10:06 10.03.2026
13 емилян фторокласен
10:11 10.03.2026