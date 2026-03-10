Путин предлага посредничество за намаляване на напрежението около Иран

Владимир Путин, президент на Русия, е предложил няколко варианта за посредничество и мерки за намаляване на напрежението около конфликта в Иран, като тези предложения все още остават валидни, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Песков уточни пред репортери, че Москва е готова да предостави всяка налична помощ за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.
„Още преди започването на бойните действия президентът Путин представяше различни варианти за посредничество и услуги, които могат да способстват за намаляване на напрежението. Русия е готова да участва с всички сили в разрешаването на конфликта в региона“, подчерта говорителят на Кремъл, цитиран и от ТАСС.
Той обаче отказа да даде допълнителни подробности относно конкретните „съображения“ на Путин за Иран, обсъждани по време на телефонния му разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #15
13:18 10.03.2026
2 хаха
Коментиран от #14
13:20 10.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАЙ - ВЕЛИК НАД ВСИЧКИ ПРЪВ
РУСИТЕ СА НАШИ БРАТЯ.
НАША ПЛЪТ И НАША КРЪВ
..
ОЩЕ ЕДНО ВРЕМЕ Е ИМАЛО ПРОРОЦИ БЪЛГАРСКИ
13:22 10.03.2026
4 Красимир Петров
13:22 10.03.2026
5 Варна 3
13:23 10.03.2026
6 честен ционист
Коментиран от #10
13:23 10.03.2026
7 Иван Попов
Коментиран от #27
13:23 10.03.2026
8 Нищо не може да направи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Приходите от петрол са крайно недостатъчни за да възстановят загуба от почти 1 трилион долара, които Русия загуби през последните 4 г. Освен това има и други загуби от пропуснати ползи от продажба на газ и петрол поне за 500 милиарда долара. Ще трябват десетки години за възстановяването на Русия от войната.
Коментиран от #17
13:23 10.03.2026
9 ДОЛУ РУZИЯ
13:24 10.03.2026
10 Няма право да продава тук
До коментар #6 от "честен ционист":Тръмп му е позволил да продава на ниски цени само в Индия и само за 30 дни. Това е казал шефа.
13:25 10.03.2026
11 Многоходовото
13:26 10.03.2026
12 Да,бе
13:30 10.03.2026
13 аха
13:30 10.03.2026
14 Атина Палада
До коментар #2 от "хаха":Ама и там Тръмп го намери по телефона да го моли за спасение от иранците.:)
13:30 10.03.2026
15 Георги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":точно за това му е важно да участва в преговорите - да е сигурен, че скоро мир няма да има. Точно както за американците е важно в Украйна да няма и за това водят преговорите за мир там.
Коментиран от #19
13:31 10.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОГАТ ДА СМОГНАТ ДА ЧИСТЯТ СЪЛЗИТЕ И СОПОЛИТЕ .. ВСИЧКИ ЗВЪНЯТ И РЕВАТ
- АРАБИ, ПЕРСИ, ЕВРЕИ, АМЕРИКАНЦИ, ИНДИЙЦИ, ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ НЕДОРАЗВИТИ,
ДАЖЕ БАБА ЯПОНКА СЛОЖИЛА КЛАСИЧЕСКОТО КИМОНО И ПРЕДЛОЖИЛА МАСАЖ :)
.. ..
АЙ АЙ АЙ
13:31 10.03.2026
17 Атина Палада
До коментар #8 от "Нищо не може да направи":Ти явно си финансовият министър на Русия:)))
Коментиран от #22
13:33 10.03.2026
18 Демократ
13:34 10.03.2026
19 Атина Палада
До коментар #15 от "Георги":Едва ли. На Русия най изгодно е петрола да се движи около 80-90$ !
13:35 10.03.2026
20 дядо дръмпи каза
Новини за войната в Украйна на тикера: Украинската армия съобщава за напредък в офанзивата си на южната фронтова линия. Въпреки това, Русия също напредва.
Киев – Върховният главнокомандващ на Украйна Александър Сирски потвърди, че украинските сили продължават контраофанзивата си по време на войната в Украйна на южната фронтова линия, според доклад на Kyiv Independent в понеделник (9 март). След като Украйна освободи повече територия, отколкото загуби през февруари 2026 г., за първи път от дълго време, военните операции сега са все по-съсредоточени върху Запорожката и Днепропетровската област.Затова просиянците искат мир и тръмп да помага за донбас!
13:35 10.03.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЗА НЕДРУЖЕСКИТЕ СТРАНИ КОИТО ДАВАТ НАФТА НА ВЕРМАХТА КАТО БЪЛГАРИЯ ПАК НЯМА ДА ИМА
13:36 10.03.2026
22 Не ти трябва да си министър за
До коментар #17 от "Атина Палада":една елементарна на сметка. Бюджета на Русия за 2025 е бил 500 млрд. долара, приходите от петрол са били под 100 млрд. долара. Приходи от газ на практика няма. Газпром е във фалит. Няма откъде да дойдат другите 400 милиарда. Затова идват от изчерпване на така наречения Държавен резерв за критични ситуации.
Коментиран от #23
13:41 10.03.2026
23 Атина Палада
До коментар #22 от "Не ти трябва да си министър за":И продължаваш да се правиш на финансов министър.Знаеш приходи ,разходи...Абе всичко знаеш...браво на нашепващите ти гласове...:) здрависваш ли се с тях както Байдън се здрависваше? :))))
Коментиран от #26
13:45 10.03.2026
24 .........
Коментиран от #25
13:45 10.03.2026
25 Атина Палада
До коментар #24 от ".........":Русия се моли а пък Тръмп се обажда на Путин по телефона. :)) Да,проведеният разговор между Тръмп и Путин е бил по молба на Вашингтон..
13:49 10.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 това е
До коментар #7 от "Иван Попов":безспорен факт.
13:56 10.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #26 от "Определено":Ама какви аргументи да давам на неук като теб?
Ти дори не знаеш,че Русия е втора след Катар по внос на газ в Китай..А ти си тананикаш ,че нямала приходи от газ...Айде бегай ,че сте толкова жалки,че е обидно да се влиза в дискусия с вас!
Коментиран от #30
14:00 10.03.2026
29 Тома
14:06 10.03.2026
30 Газпром е във фалит
До коментар #28 от "Атина Палада":За какъв газ говориш, по-точно. Какви количества е продала Русия на Китай, аргументите да посочиш цифри и суми и източник, откъде е информацията. Всичко друго е няма достоверна стойност :)))
Коментиран от #32
14:06 10.03.2026
31 Дон Корлеоне
14:07 10.03.2026
32 Атина Палада
До коментар #30 от "Газпром е във фалит":100 млд.куб.м само за тримесечие! Справка : някога целия ЕС купуваше толкова за година..Ето ви мижавия европейски пазар,който е една махала сравнена с фабриката на света ..А сега Путин спира и втечнения газ за ЕС! Тръмп спря петрола .
Не ми отговаряй...Няма смисъл..
Коментиран от #33
14:12 10.03.2026
33 Това е абсолютна лъжа
До коментар #32 от "Атина Палада":Кой е източника на тези данни. Няма такава информация. Реалността е следната - Приходите от газ са намалели с 85%, затова и Газпром е фалира. Преди войната Русия е продавала газ за 60 милиарда /което също е малка сума, при годишни разходи 500 милиарда/, а сега продава за 4милиарда. Ясно е, че такива символични и дребни суми дори не си струва да се коментират. Това е трагичното положение и истината за руските ресурси. Затова и Путин беше на килимчето пред Тръмп в Аляска. Затова и сега отново е на килимчето, за да иска преговори за войната в Украйна.
Коментиран от #35, #36
14:20 10.03.2026
34 Джуджето и
14:29 10.03.2026
35 Госあ
До коментар #33 от "Това е абсолютна лъжа":Продажби и износ на руски газ за 2024 г.
Общ износ: Общият износ на газ (тръбопроводен и LNG) през 2024 г. се оценява на приблизително 159 млрд. кубически метра (bcm).
Тръбопроводен газ: Износът по газопроводи се увеличи с около 15.6% спрямо 2023 г., основно поради засилените потоци към Китай (Силата на Сибир-1 работи с пълен капацитет).
Европа: Въпреки стремежа за независимост, Европа внесе рекордно количество втечнен газ (LNG) от Русия през 2024 г. – около 24.2 млрд. куб. м. Общият внос (LNG + тръбопроводен) от ЕС през 2024 г. се оценява на около 49.5-55 млрд. куб. м.
Газпром: Производството на Газпром се увеличи до около 416 bcm през 2024 г., а вътрешните доставки достигнаха рекордните 390 bcm
14:50 10.03.2026
36 Госあ
До коментар #33 от "Това е абсолютна лъжа":Въпреки спада в обемите за Европа, Газпром отчете неочаквана печалба през 2024 г. от 1.22 трилиона рубли ($14.9 млрд.)
14:52 10.03.2026