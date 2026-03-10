Путин предлага посредничество за намаляване на напрежението около Иран

Владимир Путин, президент на Русия, е предложил няколко варианта за посредничество и мерки за намаляване на напрежението около конфликта в Иран, като тези предложения все още остават валидни, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Песков уточни пред репортери, че Москва е готова да предостави всяка налична помощ за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.

„Още преди започването на бойните действия президентът Путин представяше различни варианти за посредничество и услуги, които могат да способстват за намаляване на напрежението. Русия е готова да участва с всички сили в разрешаването на конфликта в региона“, подчерта говорителят на Кремъл, цитиран и от ТАСС.

Той обаче отказа да даде допълнителни подробности относно конкретните „съображения“ на Путин за Иран, обсъждани по време на телефонния му разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ.