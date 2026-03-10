Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Путин предлага посредничество за намаляване на напрежението около Иран

10 Март, 2026 13:16 995 36

Кремъл потвърди готовността на Русия да участва активно в уреждането на конфликта в Близкия изток

Путин предлага посредничество за намаляване на напрежението около Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин, президент на Русия, е предложил няколко варианта за посредничество и мерки за намаляване на напрежението около конфликта в Иран, като тези предложения все още остават валидни, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Песков уточни пред репортери, че Москва е готова да предостави всяка налична помощ за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток.

„Още преди започването на бойните действия президентът Путин представяше различни варианти за посредничество и услуги, които могат да способстват за намаляване на напрежението. Русия е готова да участва с всички сили в разрешаването на конфликта в региона“, подчерта говорителят на Кремъл, цитиран и от ТАСС.

Той обаче отказа да даде допълнителни подробности относно конкретните „съображения“ на Путин за Иран, обсъждани по време на телефонния му разговор с Доналд Тръмп, президент на САЩ.


Русия
Оценка 2.5 от 21 гласа.
Оценка 2.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 9 Отговор
    Путин прави пари от тази война.Няма сметка да я спира.

    Коментиран от #8, #15

    13:18 10.03.2026

  • 2 хаха

    14 14 Отговор
    Я си стой в бункерчето и си кашляй на воля бе пислямистко жуже такова!

    Коментиран от #14

    13:20 10.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 12 Отговор
    РУСКИЙ ЦАР Е НА ЗЕМЯТА
    НАЙ - ВЕЛИК НАД ВСИЧКИ ПРЪВ
    РУСИТЕ СА НАШИ БРАТЯ.
    НАША ПЛЪТ И НАША КРЪВ
    ..
    ОЩЕ ЕДНО ВРЕМЕ Е ИМАЛО ПРОРОЦИ БЪЛГАРСКИ

    13:22 10.03.2026

  • 4 Красимир Петров

    13 12 Отговор
    Бункерният пл,ъх нали щеше да помогне на Иран

    13:22 10.03.2026

  • 5 Варна 3

    7 18 Отговор
    Той не е миротворец, а си е кръвожаден убиец. Заедно с Тръмп и Нетаняху.

    13:23 10.03.2026

  • 6 честен ционист

    9 9 Отговор
    Вова предлага да му платите в рубли за бензинец, колкото обаче той каже.

    Коментиран от #10

    13:23 10.03.2026

  • 7 Иван Попов

    11 10 Отговор
    Какъвто и да е Тръмп,никой не смее да му се опъне

    Коментиран от #27

    13:23 10.03.2026

  • 8 Нищо не може да направи

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Приходите от петрол са крайно недостатъчни за да възстановят загуба от почти 1 трилион долара, които Русия загуби през последните 4 г. Освен това има и други загуби от пропуснати ползи от продажба на газ и петрол поне за 500 милиарда долара. Ще трябват десетки години за възстановяването на Русия от войната.

    Коментиран от #17

    13:23 10.03.2026

  • 9 ДОЛУ РУZИЯ

    5 13 Отговор
    "РУСКИ ЦАР Е НА ЗЕМЯТА, НАЙ - ВЕЛИК НАД ВСИЧКИ ПРЪВ, РУСИТЕ СА НАШИ БРАТЯ...", ПАК СТЕ НА ПОГРЕШНАТА СТРАНА.

    13:24 10.03.2026

  • 10 Няма право да продава тук

    7 10 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Тръмп му е позволил да продава на ниски цени само в Индия и само за 30 дни. Това е казал шефа.

    13:25 10.03.2026

  • 11 Многоходовото

    7 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:26 10.03.2026

  • 12 Да,бе

    6 5 Отговор
    Няколко подарени орешника на Иран и напрежението рязко ще спадне...Даже ще се прибере у дома си да се съвземе.

    13:30 10.03.2026

  • 13 аха

    4 3 Отговор
    Иска на шиш между Тръмповия и този на Алтокяха. Смешник.

    13:30 10.03.2026

  • 14 Атина Палада

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ама и там Тръмп го намери по телефона да го моли за спасение от иранците.:)

    13:30 10.03.2026

  • 15 Георги

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    точно за това му е важно да участва в преговорите - да е сигурен, че скоро мир няма да има. Точно както за американците е важно в Украйна да няма и за това водят преговорите за мир там.

    Коментиран от #19

    13:31 10.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор
    ЧИСТАЧКИТЕ В КРЕМЪЛ
    НЕ МОГАТ ДА СМОГНАТ ДА ЧИСТЯТ СЪЛЗИТЕ И СОПОЛИТЕ .. ВСИЧКИ ЗВЪНЯТ И РЕВАТ
    - АРАБИ, ПЕРСИ, ЕВРЕИ, АМЕРИКАНЦИ, ИНДИЙЦИ, ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ НЕДОРАЗВИТИ,
    ДАЖЕ БАБА ЯПОНКА СЛОЖИЛА КЛАСИЧЕСКОТО КИМОНО И ПРЕДЛОЖИЛА МАСАЖ :)
    .. ..
    АЙ АЙ АЙ

    13:31 10.03.2026

  • 17 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо не може да направи":

    Ти явно си финансовият министър на Русия:)))

    Коментиран от #22

    13:33 10.03.2026

  • 18 Демократ

    1 8 Отговор
    Двама миротворци Путин и Тръмп се събрали за да се разберат помежду си как да продължат войните. Вместо да седят на пенсия и да си харчат милиардите,те трепят хората

    13:34 10.03.2026

  • 19 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Едва ли. На Русия най изгодно е петрола да се движи около 80-90$ !

    13:35 10.03.2026

  • 20 дядо дръмпи каза

    5 8 Отговор
    това е истината за просия !Войниците на Путин биха "предпочели да умрат", отколкото да се върнат у дома: "Украйна се отнасяше с мен по-добре от собствената ми армия"Текуща война в Украйна: Офанзива срещу Русия в ход - Украйна си възвръща 460 квадратни километра
    Новини за войната в Украйна на тикера: Украинската армия съобщава за напредък в офанзивата си на южната фронтова линия. Въпреки това, Русия също напредва.

    Киев – Върховният главнокомандващ на Украйна Александър Сирски потвърди, че украинските сили продължават контраофанзивата си по време на войната в Украйна на южната фронтова линия, според доклад на Kyiv Independent в понеделник (9 март). След като Украйна освободи повече територия, отколкото загуби през февруари 2026 г., за първи път от дълго време, военните операции сега са все по-съсредоточени върху Запорожката и Днепропетровската област.Затова просиянците искат мир и тръмп да помага за донбас!

    13:35 10.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 6 Отговор
    ВВ ПУТИН ДАДЕ УКАЗАНИЯ ДА СЕ УСВОЯВАТ. НОВИ ПАЗАРИ И КЛИЕНТИ
    .....
    ЗА НЕДРУЖЕСКИТЕ СТРАНИ КОИТО ДАВАТ НАФТА НА ВЕРМАХТА КАТО БЪЛГАРИЯ ПАК НЯМА ДА ИМА

    13:36 10.03.2026

  • 22 Не ти трябва да си министър за

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    една елементарна на сметка. Бюджета на Русия за 2025 е бил 500 млрд. долара, приходите от петрол са били под 100 млрд. долара. Приходи от газ на практика няма. Газпром е във фалит. Няма откъде да дойдат другите 400 милиарда. Затова идват от изчерпване на така наречения Държавен резерв за критични ситуации.

    Коментиран от #23

    13:41 10.03.2026

  • 23 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Не ти трябва да си министър за":

    И продължаваш да се правиш на финансов министър.Знаеш приходи ,разходи...Абе всичко знаеш...браво на нашепващите ти гласове...:) здрависваш ли се с тях както Байдън се здрависваше? :))))

    Коментиран от #26

    13:45 10.03.2026

  • 24 .........

    6 6 Отговор
    Русия се моли и се подмазва на Тръмп, защото ножа е опрял до кокал, тъй като руснаците катастрофираха и в икономически и във военен аспект. Няма изход от това положение, в пълна безизходица са.

    Коментиран от #25

    13:45 10.03.2026

  • 25 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #24 от ".........":

    Русия се моли а пък Тръмп се обажда на Путин по телефона. :)) Да,проведеният разговор между Тръмп и Путин е бил по молба на Вашингтон..

    13:49 10.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 това е

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Попов":

    безспорен факт.

    13:56 10.03.2026

  • 28 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Определено":

    Ама какви аргументи да давам на неук като теб?
    Ти дори не знаеш,че Русия е втора след Катар по внос на газ в Китай..А ти си тананикаш ,че нямала приходи от газ...Айде бегай ,че сте толкова жалки,че е обидно да се влиза в дискусия с вас!

    Коментиран от #30

    14:00 10.03.2026

  • 29 Тома

    6 4 Отговор
    Путин да предложи феновете на зеле във факти за посредници защото са много вещи в коментарите си

    14:06 10.03.2026

  • 30 Газпром е във фалит

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    За какъв газ говориш, по-точно. Какви количества е продала Русия на Китай, аргументите да посочиш цифри и суми и източник, откъде е информацията. Всичко друго е няма достоверна стойност :)))

    Коментиран от #32

    14:06 10.03.2026

  • 31 Дон Корлеоне

    5 5 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    14:07 10.03.2026

  • 32 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Газпром е във фалит":

    100 млд.куб.м само за тримесечие! Справка : някога целия ЕС купуваше толкова за година..Ето ви мижавия европейски пазар,който е една махала сравнена с фабриката на света ..А сега Путин спира и втечнения газ за ЕС! Тръмп спря петрола .
    Не ми отговаряй...Няма смисъл..

    Коментиран от #33

    14:12 10.03.2026

  • 33 Това е абсолютна лъжа

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Кой е източника на тези данни. Няма такава информация. Реалността е следната - Приходите от газ са намалели с 85%, затова и Газпром е фалира. Преди войната Русия е продавала газ за 60 милиарда /което също е малка сума, при годишни разходи 500 милиарда/, а сега продава за 4милиарда. Ясно е, че такива символични и дребни суми дори не си струва да се коментират. Това е трагичното положение и истината за руските ресурси. Затова и Путин беше на килимчето пред Тръмп в Аляска. Затова и сега отново е на килимчето, за да иска преговори за войната в Украйна.

    Коментиран от #35, #36

    14:20 10.03.2026

  • 34 Джуджето и

    2 5 Отговор
    там ли иска да се окака? Да си види неговата срамна петлетная операция. Къде се бута в големите шамари?

    14:29 10.03.2026

  • 35 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това е абсолютна лъжа":

    Продажби и износ на руски газ за 2024 г.
    Общ износ: Общият износ на газ (тръбопроводен и LNG) през 2024 г. се оценява на приблизително 159 млрд. кубически метра (bcm).
    Тръбопроводен газ: Износът по газопроводи се увеличи с около 15.6% спрямо 2023 г., основно поради засилените потоци към Китай (Силата на Сибир-1 работи с пълен капацитет).
    Европа: Въпреки стремежа за независимост, Европа внесе рекордно количество втечнен газ (LNG) от Русия през 2024 г. – около 24.2 млрд. куб. м. Общият внос (LNG + тръбопроводен) от ЕС през 2024 г. се оценява на около 49.5-55 млрд. куб. м.
    Газпром: Производството на Газпром се увеличи до около 416 bcm през 2024 г., а вътрешните доставки достигнаха рекордните 390 bcm

    14:50 10.03.2026

  • 36 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това е абсолютна лъжа":

    Въпреки спада в обемите за Европа, Газпром отчете неочаквана печалба през 2024 г. от 1.22 трилиона рубли ($14.9 млрд.)

    14:52 10.03.2026

