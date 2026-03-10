Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да инициирам преговори с Иран

Доналд Тръмп, президент на САЩ, заяви в интервю за Фокс Нюз, че е възможно да пожелае да проведе разговори с Иран, съобщава Ройтерс, предава БТА.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция с удари по Иран. В отговор Техеран извърши атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран, заяви пред телевизия Пи Би Ес, че въпросът за преговори с американците или за нови разговори „не е на дневен ред“.