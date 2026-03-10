Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да инициирам преговори с Иран

Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да инициирам преговори с Иран

10 Март, 2026 13:45, обновена 10 Март, 2026 13:48 1 454 44

  • доналд тръмп-
  • преговори-
  • иран

Иран обаче заявява, че преговори със САЩ не са на дневен ред

Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да инициирам преговори с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп, президент на САЩ, заяви в интервю за Фокс Нюз, че е възможно да пожелае да проведе разговори с Иран, съобщава Ройтерс, предава БТА.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция с удари по Иран. В отговор Техеран извърши атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран, заяви пред телевизия Пи Би Ес, че въпросът за преговори с американците или за нови разговори „не е на дневен ред“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 4 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    13:49 10.03.2026

  • 2 хаха

    19 10 Отговор
    Че как няма. Те mid term изборите наближават. Да няма импийчмънт а?
    ХАХАХА
    То това да не са ти кухоглавите путлераски ганчопитешки избиратели.

    Коментиран от #40

    13:50 10.03.2026

  • 3 Анализатор

    37 3 Отговор
    Тръмп ще обяви частична капитулация на идиотския си режим...

    13:52 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Виетнам

    44 3 Отговор
    Къде ще ходиш. В цял свят казват че ПАК губите, колкото и да внушавате победа

    13:52 10.03.2026

  • 6 Най-възможно е

    42 4 Отговор
    Да се пръждосаш от световната политика.Такива каши забърка, че поколения наред ще изпитват последствията от твоята глупост!

    13:54 10.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    20 4 Отговор
    Рижавия глупак бе целта на руските тролове.резултата е видим.

    Коментиран от #42

    13:54 10.03.2026

  • 8 Пич

    37 1 Отговор
    Такива като рижия съм срещал в множество кръчми!!! Бабаити, които разбират от дума само когато им направиш главата комби!!! Може и да не са президенти, но работата е същата!!!

    Коментиран от #18

    13:54 10.03.2026

  • 9 Русодебил

    3 26 Отговор
    Русодебилите си верват!

    13:54 10.03.2026

  • 10 СССРБарета

    29 2 Отговор
    Да бе... за да можеш да убиеш и новия Аятолах! Знаеш ли кога ще се съгласят?

    13:55 10.03.2026

  • 11 Тома

    27 3 Отговор
    Най добре направи Байдън като изтегли войските от Авганистан и спаси много краварски живота.Но този е луд и не се знае докъде ще докара войната.Чува се и за ядрено оръжие

    Коментиран от #19

    13:55 10.03.2026

  • 12 Олегален в екстаз суросид

    15 1 Отговор
    Ей сега и хоп ще станат нещата! 🤪

    13:56 10.03.2026

  • 13 Емил Стефанов

    32 3 Отговор
    Колко тъп трябва да е един човек че да се върже трети път на миротворците на Епщайн.

    13:57 10.03.2026

  • 14 хаха

    11 3 Отговор
    Тако и бурито. Нищо ново.

    TACO -Trump Always Chickens Out

    Като си запукат останлите инсталации за обезсоляване на вода в Залива ще стане интересно.

    13:59 10.03.2026

  • 15 Асамблея "Знаме на мира "

    23 2 Отговор
    А? Бат Дончо ли ще вдига бялото знаме?

    14:00 10.03.2026

  • 16 Дембел

    26 1 Отговор
    Ма що ги нападна бе Дембел? Кукла на ЕпЩайн си шматарок такъв.

    Коментиран от #23

    14:00 10.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Тоя ненормлания папардак лъже повече и от Бою Тиквоча.

    14:01 10.03.2026

  • 18 Тренера 🥊 Боксев

    10 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Пред винкела, всички са равни 🤣🤣🤣

    14:01 10.03.2026

  • 19 Конфети "Земя-въздух-земя "

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    Байдън разбра,че няма как да спечели,за това ги изтегли.

    14:02 10.03.2026

  • 20 да плащат първо репарации па тогава

    25 2 Отговор
    За това ли звъня снощи на Путин , да го измъква от блатото ? Уж че другите давали зор за спиране на войната!

    14:02 10.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нали чичо беше новия месия

    15 2 Отговор
    Да не е пристигнал Христос вече , а ние да не сме разбрали ?

    14:04 10.03.2026

  • 23 Ютюб кълекшън

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дембел":

    При иранците упорито се говори от световните медии, че имат фабрика от сървъри за досиетата Епстийн и много други интересни неща.

    14:05 10.03.2026

  • 24 Хеми значи вазелин

    18 2 Отговор
    Кpaварcкия позop не познава граници, a МАGА всъщност е ТАСО или Тrumр аgаin сhiсkеns-оut!

    14:06 10.03.2026

  • 25 Шогун

    26 2 Отговор
    Пробваха с “мейдан” не стана.Напънаха се с евреите да ги ударят белкем иранците въстанат, а то се оказа, че хората си харесват режима и управлението! Сега ще преговаряме ако може да ни дадат😂

    14:06 10.03.2026

  • 26 и какво направи перчема

    25 2 Отговор
    Разбута цялата световна икономика . Всички ще му сърбат попарата.

    14:07 10.03.2026

  • 27 Християнски ционист

    13 1 Отговор
    Чета статия от американски автор – Чарлз Кушнер. Той всъщност е бащата на Джаред Кушнер и е лежал във федерален затвор за редица данъчни нарушения и други престъпления (включително случай на отмъщение срещу свидетел, при който той наел прοститутка да съблазни неговия зет, а след това изпратил видео от срещата на собствената си сестра). Така че може би си задавате очевидния въпрос: защо този οсъден престъпник и баща на зетя на президента е посланик в една от основните съюзнически държави на САЩ (Франция)?

    14:09 10.03.2026

  • 28 555

    24 1 Отговор
    Не си спомням случай, в който американец да "инициира преговори" когато печели.

    14:10 10.03.2026

  • 29 да му помагат да преговаря

    18 2 Отговор
    че има да освобождава още Куба ,Канада и Гренада .. Да върви и там да бомби .

    14:13 10.03.2026

  • 30 Операция Epic fail

    16 2 Отговор
    Късно е либе за китка...персите ще преговарят само ако петрола е 250 долара за барел

    14:15 10.03.2026

  • 31 Е как,ве Нарцисе?!

    11 1 Отговор
    Та нали ти самият каза,че иранците те търсили,но вече са изпуснали момента...!

    14:18 10.03.2026

  • 32 акъла не ми го побира

    12 2 Отговор
    Не мога да си представя как рижия е бил бизнесмен и е въртял милиЯрди!

    14:19 10.03.2026

  • 33 Да,бе

    8 1 Отговор
    Мелания да шие по-бързо бялото знаме на "победата"...

    14:22 10.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хаха

    1 7 Отговор
    АКТУАЛНО: Великият аятолах на Иран Абдула Джавади Амоли, който вчера издаде фатва за джихад, заявявайки, че „проливането на кръвта на Тръмп и ционистите е задължително“, беше убит при американски въздушни удари. Очаква се официално потвърждение.

    ватнишките байганьовски пислямисти има да квичат сега...

    Коментиран от #43

    14:30 10.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Ние пак сме добре, виж безмозъчените укродебили как стават на кайма.

    14:45 10.03.2026

  • 41 Скарлет

    3 0 Отговор
    Света е в ръцете на един л уД 📛

    14:47 10.03.2026

  • 42 Надушвам функционална неграмотност

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Пак ли намеси Русия, май муно . Само електоратът на ППДБ вярва, че има разлика между демократите и републиканците в Щатите

    14:49 10.03.2026

  • 43 Бей хазаров

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Не лъжи бе , 4фут npozд.

    14:51 10.03.2026

  • 44 Констатация

    0 0 Отговор
    Кой шъ ти повярва, бе, Рижав??? Та, нали именно в процеса на преговорите с Иран, когато според иранските преговарящи беше достигнт огромен напредък, ти и Биби нанесохте неочакван удар по Иран!? Извода е: че, този път яко се оС...., а Иран не клекна като Венецуела!

    14:54 10.03.2026