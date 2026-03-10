Тръмп пред "Фокс Нюз": Възможно е да инициирам преговори с Иран

Доналд Тръмп, президент на САЩ, заяви в интервю за Фокс Нюз, че е възможно да пожелае да проведе разговори с Иран, съобщава Ройтерс, предава БТА.
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха съвместна военна операция с удари по Иран. В отговор Техеран извърши атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив.
По-рано днес Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран, заяви пред телевизия Пи Би Ес, че въпросът за преговори с американците или за нови разговори „не е на дневен ред“.
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:49 10.03.2026
2 хаха
ХАХАХА
То това да не са ти кухоглавите путлераски ганчопитешки избиратели.
Коментиран от #40
13:50 10.03.2026
3 Анализатор
13:52 10.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Виетнам
13:52 10.03.2026
6 Най-възможно е
13:54 10.03.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #42
13:54 10.03.2026
8 Пич
Коментиран от #18
13:54 10.03.2026
9 Русодебил
13:54 10.03.2026
10 СССРБарета
13:55 10.03.2026
11 Тома
Коментиран от #19
13:55 10.03.2026
12 Олегален в екстаз суросид
13:56 10.03.2026
13 Емил Стефанов
13:57 10.03.2026
14 хаха
TACO -Trump Always Chickens Out
Като си запукат останлите инсталации за обезсоляване на вода в Залива ще стане интересно.
13:59 10.03.2026
15 Асамблея "Знаме на мира "
14:00 10.03.2026
16 Дембел
Коментиран от #23
14:00 10.03.2026
17 Данко Харсъзина
14:01 10.03.2026
18 Тренера 🥊 Боксев
До коментар #8 от "Пич":Пред винкела, всички са равни 🤣🤣🤣
14:01 10.03.2026
19 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #11 от "Тома":Байдън разбра,че няма как да спечели,за това ги изтегли.
14:02 10.03.2026
20 да плащат първо репарации па тогава
14:02 10.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нали чичо беше новия месия
14:04 10.03.2026
23 Ютюб кълекшън
До коментар #16 от "Дембел":При иранците упорито се говори от световните медии, че имат фабрика от сървъри за досиетата Епстийн и много други интересни неща.
14:05 10.03.2026
24 Хеми значи вазелин
14:06 10.03.2026
25 Шогун
14:06 10.03.2026
26 и какво направи перчема
14:07 10.03.2026
27 Християнски ционист
14:09 10.03.2026
28 555
14:10 10.03.2026
29 да му помагат да преговаря
14:13 10.03.2026
30 Операция Epic fail
14:15 10.03.2026
31 Е как,ве Нарцисе?!
14:18 10.03.2026
32 акъла не ми го побира
14:19 10.03.2026
33 Да,бе
14:22 10.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хаха
ватнишките байганьовски пислямисти има да квичат сега...
Коментиран от #43
14:30 10.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ганчо
До коментар #2 от "хаха":Ние пак сме добре, виж безмозъчените укродебили как стават на кайма.
14:45 10.03.2026
41 Скарлет
14:47 10.03.2026
42 Надушвам функционална неграмотност
До коментар #7 от "стоян георгиев":Пак ли намеси Русия, май муно . Само електоратът на ППДБ вярва, че има разлика между демократите и републиканците в Щатите
14:49 10.03.2026
43 Бей хазаров
До коментар #35 от "хаха":Не лъжи бе , 4фут npozд.
14:51 10.03.2026
44 Констатация
14:54 10.03.2026