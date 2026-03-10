Откриха тялото на издирван млад мъж в Шумен

Откриха тялото на издирван 26-годишен мъж в Шумен. Към момента няма данни за насилствена смърт на Александър Пенчев, съобщиха от полицята.
В хода на издирвателните действия и след извършен обход в кв. „Боян Българанов" в града тази сутрин, са предприети действия за оглед в недостроена сграда.
На последния ѝ етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар.
Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията. По случая се води разследване.
Полицията издирваше младия мъж по молба на близките му.
1 Разбрахме
14:17 10.03.2026
2 ДА ПИТАТ САРАФОВ
14:17 10.03.2026
3 МП4
14:43 10.03.2026