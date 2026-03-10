Спаси София: Терзиев обеща да ни купи тролеи, ама друг път

„Истината е, че кметът лъже“ – заяви Андрей Зографски, зам.-председател на Столичния общински съвет, по повод твърденията на Васил Терзиев, че Спаси София саботира развитието на транспорта. По думите му още през 2024 г. Общинският съвет с пълно мнозинство прие Програма за закупуване на 500 нови превозни средства. „Името на кмета е първо сред вносителите на този доклад. Стояхме един до друг, когато тази програма беше представена и подкрепена“, подчерта той.

По предложение на Спаси София в края на миналата година Общинският съвет прие с широко мнозинство и решение за заем от 400 млн. лв., който да осигури финансиране за част от новите превозни средства. Въпреки изричното решение на СОС, кметът самоволно е решил да не го изпълнява и през последните дни предложи нов подход за закупуване на трамваи и серия от промени в транспортната схема, без необходимата обосновка. „С този подход превозните средства ще са тук след години - това ще направи мандатът му първия, в който нови возила не са доставяни”, обясни Зографски.

Според Зографски, вместо да се изпълнява вече приетата програма, администрацията се опитва да я пренапише в последния момент. „Общинският съвет си свърши своята работа, а сега, когато сме на финалната права, кметът предлага да се тръгне в друга посока, при това – към практическо приватизиране на транспорта. Сякаш ни беше малко кризата с боклука, че сега Терзиев иска и друг стратегически сектор да подари в частни ръце“ посочи той.

Повод за напрежение породи и предложението на кмета за промени в много от линиите на градския транспорт. От Спаси София заявяват, че не са против разумни реформи в транспорта, но подчертават, че подобни мащабни промени трябва да бъдат добре аргументирани и обсъдени. „Предложението е внесено без ясна финансова рамка, без разговор с общинските съветници и без това да е представено на гражданите. Транспортната схема на София не може да се променя от днес за утре без анализ и без консенсус“, коментира Зографски.

От Спаси София посочват и че кметът тихомълком се опитва да отмени автобусна линия 220, която трябваше да свърже кварталите по бул. „Тодор Каблешков“ и да започне да се движи още в края на 2024 г. „Всеки ден получавам въпроси от граждани кога ще тръгне тази линия. Пускането на линията зависи от един подпис на кмета Терзиев, но неговият инат влошава транспортната услуга за хиляди софиянци, които нямат лукса да се качат на поршето и шофьорът им да ги откара до работа“, коментира още Зографски и припомни примера с автобус 73, също предложен от Спаси София, който дълго беше отлаган, но след пускането си се превърна в една от най-натоварените линии в града.

„Спаси София винаги е била последователна в позициите си. Когато вижданията ни съвпадат с тези на кмета – го подкрепяме. Но наистина ли Спаси София е истинският враг на кмета, а Титан се превърна в пръв съюзник?“, заявиха от партията.