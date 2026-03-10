Новини
България »
София »
Спаси София: Терзиев обеща да ни купи тролеи, ама друг път

Спаси София: Терзиев обеща да ни купи тролеи, ама друг път

10 Март, 2026 14:18 540 4

  • андрей зографски-
  • софия-
  • кмет-
  • тролей-
  • васил терзиев

В края на миналата година Общинският съвет прие с широко мнозинство и решение за заем от 400 млн. лв., който да осигури финансиране за част от новите превозни средства

Спаси София: Терзиев обеща да ни купи тролеи, ама друг път - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Истината е, че кметът лъже“ – заяви Андрей Зографски, зам.-председател на Столичния общински съвет, по повод твърденията на Васил Терзиев, че Спаси София саботира развитието на транспорта. По думите му още през 2024 г. Общинският съвет с пълно мнозинство прие Програма за закупуване на 500 нови превозни средства. „Името на кмета е първо сред вносителите на този доклад. Стояхме един до друг, когато тази програма беше представена и подкрепена“, подчерта той.

По предложение на Спаси София в края на миналата година Общинският съвет прие с широко мнозинство и решение за заем от 400 млн. лв., който да осигури финансиране за част от новите превозни средства. Въпреки изричното решение на СОС, кметът самоволно е решил да не го изпълнява и през последните дни предложи нов подход за закупуване на трамваи и серия от промени в транспортната схема, без необходимата обосновка. „С този подход превозните средства ще са тук след години - това ще направи мандатът му първия, в който нови возила не са доставяни”, обясни Зографски.

Според Зографски, вместо да се изпълнява вече приетата програма, администрацията се опитва да я пренапише в последния момент. „Общинският съвет си свърши своята работа, а сега, когато сме на финалната права, кметът предлага да се тръгне в друга посока, при това – към практическо приватизиране на транспорта. Сякаш ни беше малко кризата с боклука, че сега Терзиев иска и друг стратегически сектор да подари в частни ръце“ посочи той.

Повод за напрежение породи и предложението на кмета за промени в много от линиите на градския транспорт. От Спаси София заявяват, че не са против разумни реформи в транспорта, но подчертават, че подобни мащабни промени трябва да бъдат добре аргументирани и обсъдени. „Предложението е внесено без ясна финансова рамка, без разговор с общинските съветници и без това да е представено на гражданите. Транспортната схема на София не може да се променя от днес за утре без анализ и без консенсус“, коментира Зографски.

От Спаси София посочват и че кметът тихомълком се опитва да отмени автобусна линия 220, която трябваше да свърже кварталите по бул. „Тодор Каблешков“ и да започне да се движи още в края на 2024 г. „Всеки ден получавам въпроси от граждани кога ще тръгне тази линия. Пускането на линията зависи от един подпис на кмета Терзиев, но неговият инат влошава транспортната услуга за хиляди софиянци, които нямат лукса да се качат на поршето и шофьорът им да ги откара до работа“, коментира още Зографски и припомни примера с автобус 73, също предложен от Спаси София, който дълго беше отлаган, но след пускането си се превърна в една от най-натоварените линии в града.

„Спаси София винаги е била последователна в позициите си. Когато вижданията ни съвпадат с тези на кмета – го подкрепяме. Но наистина ли Спаси София е истинският враг на кмета, а Титан се превърна в пръв съюзник?“, заявиха от партията.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС Терзиев

    4 3 Отговор
    Вибратори!

    14:19 10.03.2026

  • 2 Трол

    4 3 Отговор
    Терзиев ще им купи водни колела за Софийското море.

    14:20 10.03.2026

  • 3 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Отново хвърчи перушина в кокошарника на софийските пe...щeрняци от ЛГДБПП и Унищoжи Coфия.

    14:24 10.03.2026

  • 4 Софиянец

    4 4 Отговор
    Синчето на генерал от ДС обеща, че няма да има дупки по улиците, ама друг път.

    14:29 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове