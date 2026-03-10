Президентът: Днес молитвата ни е за мир, разум и диалог

Държавният глава Илияна Йотова участва в София в отбелязването на годишнината от спасяването на българските евреи. В словото си пред Паметника на спасението президентът посочи, че в днешния ден се прекланяме пред една от най-светлите страници в българската история, предаде novini.bg.

„Преди 83 години Българската православна църква, цар Борис III, политици и граждани проявиха солидарност, съпричастие, любов към ближния и не позволиха км лагерите на смъртта да потеглят близо 50 000 български евреи. Показахме, че малък Давид може да победи огромен Голиат, както казва известният професор Михаел Бар-Зоар“, подчерта президентът Йотова.

По-рано държавният глава участва и в церемония по полагане на цветя пред паметните плочи на спасителите на българските евреи до базиликата „Света София“.

Тя заяви, че подвигът на България от 1943 година не е забравен, но трябва да се знае повече за него. „Българските деца трябва да познават тази история, да я разказват на своите връстници от целия свят, защото дните на спасението са светлина, просветление за мир и в най-непрогледната тъмнина. Този подвиг изпраща силно послание днес в свят, опожаряван от войни и тероризъм“, подчерта президентът Йотова.

Държавният глава заяви своята почит и към 11 343-те евреи от територии, управлявани от тогавашната българска власт, които България не е могла да защити.

„Светът днес отново е разкъсван от омраза, разделение и противоречия. Сякаш не сме научили уроците от миналото, не помним историята за Холокоста, която не започна с Аушвиц, а с оглушителната тишина и отвърнатия поглед. Затова днес нашата голяма отговорност е да се изправим с лице срещу омразата, където и да е тя“, посочи Илияна Йотова. Тя изтъкна, че политици с претенции да могат да водят държавите си и света напред, не прекършват в зародиш омразата.

„Още по-позорно е, когато агресивни хора, уж интелектуалци или политици, се опитват да пренаписват историята и да отричат съществуването на Холокоста - най-зловещата идеология, откакто човечеството се помни. Ако правим това, означава че поругаваме паметта на над 6 млн. души и отново разсичаме съдбите им“, заяви държавният глава.

Днес искаме въздухът да се оглася от детски смях, а не от плача на майки, загубили децата си. Искаме повече разум и диалог. Молитвата ни, без значение на какъв език и в какъв храм е, е за утрешния ден, който е и нашата отговорност пред децата ни, подчерта президентът.