Президентът: Днес молитвата ни е за мир, разум и диалог

10 Март, 2026 13:41 808 39

Подвигът на България от 1943 година не е забравен, но трябва да се знае повече за него, посочи Илияна Йотова

Президентът: Днес молитвата ни е за мир, разум и диалог - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавният глава Илияна Йотова участва в София в отбелязването на годишнината от спасяването на българските евреи. В словото си пред Паметника на спасението президентът посочи, че в днешния ден се прекланяме пред една от най-светлите страници в българската история, предаде novini.bg.

„Преди 83 години Българската православна църква, цар Борис III, политици и граждани проявиха солидарност, съпричастие, любов към ближния и не позволиха км лагерите на смъртта да потеглят близо 50 000 български евреи. Показахме, че малък Давид може да победи огромен Голиат, както казва известният професор Михаел Бар-Зоар“, подчерта президентът Йотова.

По-рано държавният глава участва и в церемония по полагане на цветя пред паметните плочи на спасителите на българските евреи до базиликата „Света София“.

Тя заяви, че подвигът на България от 1943 година не е забравен, но трябва да се знае повече за него. „Българските деца трябва да познават тази история, да я разказват на своите връстници от целия свят, защото дните на спасението са светлина, просветление за мир и в най-непрогледната тъмнина. Този подвиг изпраща силно послание днес в свят, опожаряван от войни и тероризъм“, подчерта президентът Йотова.

Държавният глава заяви своята почит и към 11 343-те евреи от територии, управлявани от тогавашната българска власт, които България не е могла да защити.

„Светът днес отново е разкъсван от омраза, разделение и противоречия. Сякаш не сме научили уроците от миналото, не помним историята за Холокоста, която не започна с Аушвиц, а с оглушителната тишина и отвърнатия поглед. Затова днес нашата голяма отговорност е да се изправим с лице срещу омразата, където и да е тя“, посочи Илияна Йотова. Тя изтъкна, че политици с претенции да могат да водят държавите си и света напред, не прекършват в зародиш омразата.

„Още по-позорно е, когато агресивни хора, уж интелектуалци или политици, се опитват да пренаписват историята и да отричат съществуването на Холокоста - най-зловещата идеология, откакто човечеството се помни. Ако правим това, означава че поругаваме паметта на над 6 млн. души и отново разсичаме съдбите им“, заяви държавният глава.

Днес искаме въздухът да се оглася от детски смях, а не от плача на майки, загубили децата си. Искаме повече разум и диалог. Молитвата ни, без значение на какъв език и в какъв храм е, е за утрешния ден, който е и нашата отговорност пред децата ни, подчерта президентът.


София / България
  • 1 Данко Харсъзина

    23 1 Отговор
    Тия хазарските никаквици в синагога ли се молят?

    Коментиран от #20

    13:42 10.03.2026

  • 2 хехе

    22 0 Отговор
    Като се сетя за пасито и лорерчо почвам да си мисля други неща за мошетата.

    13:45 10.03.2026

  • 3 Президенката

    18 1 Отговор
    Тя скоро свършва мандата…

    13:45 10.03.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    11 1 Отговор
    Лозето не ще молитва а мотика.

    13:45 10.03.2026

  • 5 Любопитен

    32 1 Отговор
    Децата и внуците на евреите, които сме спасили колко ли невинни деца са избили в Палестина? Като гледам какви ги върши Израел това, което чествате е точно обратното на подвиг!

    13:48 10.03.2026

  • 6 кой му дреме

    17 1 Отговор
    президентКА
    и то временна

    13:48 10.03.2026

  • 7 гьотова

    4 3 Отговор
    един е аллак !

    13:49 10.03.2026

  • 8 Каква молитва

    14 3 Отговор
    лицемерке. С молитви ще се занимаваме в 21-ви век.

    13:50 10.03.2026

  • 9 хаха

    15 0 Отговор
    Дрън дрън биг бада дрън. То не си струва да й четеш тъпотиите на бюропатката.

    13:51 10.03.2026

  • 10 Перо

    28 0 Отговор
    Такъв слухинаж не съм виждал отдавна! Ние на официални празници нямаме военни, строеви паради, толкова венци от държавни ведомства и помпозни речи, клишета, такова участие на държавни управници! А реалността е, че те не признават това спасение! Приписват ни близо 11,400 избити, без да имаме нищо общо! По добре неизбраната джендърска президентша да беше почела вчера жертвите от терористичния акт на гара Буново срещу майки с деца! Радев доведе целия боклук от ПП/ДБ/ БСП!

    13:51 10.03.2026

  • 11 таксиджия 🚖

    20 2 Отговор
    Жалко, че Холокоста не е бил завършен до край!

    13:51 10.03.2026

  • 12 шири

    1 7 Отговор
    Президентката: Днес молитвата ни е за мир, разум и диалог!

    13:52 10.03.2026

  • 13 Германия

    11 0 Отговор
    не е закитила нито един ! И доскоро беше в цветущо състояние ! Ние като спасихме толкова много, та що ?
    Последни сме във всичко !
    Защо ли !?

    13:52 10.03.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    24 1 Отговор
    Хиляди цивилни жертви във Ирак, Афганистан, Либия, Сирия, Газа, Иран, заради исраел.

    13:53 10.03.2026

  • 15 Крие ли се името

    13 0 Отговор
    на майката на Йотова?

    AI не знае името на майката на Йотова.

    Йотова българка ли е?

    13:53 10.03.2026

  • 16 Чорбара

    17 1 Отговор
    Това до Йотова баба Яга ли е?

    13:54 10.03.2026

  • 17 Ужас

    21 1 Отговор
    "Днес искаме въздухът да се оглася от детски смях, а не от плача на майки, загубили децата си."...ако наистина го мили това трябваше не да целува еврейски з....и, а да е привикала израелския посланик заради убийството на 175 ирански ученички, да не говорим за избитите 100 000 палестински деца миналата година.

    13:55 10.03.2026

  • 18 Това беше

    16 0 Отговор
    Забравихме и Петрохан ! Дигнаха горивата и забравихме всичко друго ! След това ще развеят някое друго плашило !

    13:55 10.03.2026

  • 19 знаем

    9 0 Отговор
    За 💰 на Мамона

    13:56 10.03.2026

  • 20 А защо няма снимка

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    на президента?

    13:57 10.03.2026

  • 21 Ами добре

    2 17 Отговор
    Какъв мир ,не виждате ли че Иран са въоръжени до зъби и тунелите им с оръжие,дронове и боеприпаси са опасали цялата държава .Кои други бяха по подобен начин .Не бяха ли техните другарчета от Хамас на които те щедро даваха оръжие.Не виждате ли какво става ?От години Иран се е готвил за война ,нищо не е от вчера за днес.Техните дронове дадени на РФ рушаха Украйна и убиваха цивилни.То хубаво мир но този деспотичен режим особено към жените и изобщо,публичното обесване ,това нормално ли е в 21век?

    Коментиран от #26, #34

    13:59 10.03.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ МИ ПРОБЛЕМ С ЕВРЕИТЕ
    Е ЧЕ ТЕ НЕ ПРИЗНАВАТ ИСУС СИНА НА МАРИЯ
    - ИСА ИБН МАРИАМ ЗА ЦАР. НА ВСИЧКИ
    И ОТРИЧАТ ИДВАНЕТО НА ЦАРСТВОТО ГОДПОДНЕ
    ......
    ЗА РАЗЛИКА НА НАС ХРИСТИЯНИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ:)

    Коментиран от #32

    14:02 10.03.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    НЕ Е ШЕГА :
    УЧЕНИТЕ ГЕНЕТИЦИ ОТ ИЗРАЕЛ КАЗАХА ЧЕ
    90% ОТ ЕВРЕИТЕ В ИЗРАЕЛ ИМАЛИ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ГЕНИ
    .... И ЗАТОВА БИЛО РАСИЗЪМ И АНТИСЕМИТИЗЪМ
    ДА БЪДАТ НАРИЧАНИ ЕВРЕИТЕ ХАЗАРИ

    14:04 10.03.2026

  • 24 604

    5 5 Отговор
    Фашисткото ни правителство и кобургъ нямат нещо общо със спасяването на някакви евреи!

    14:07 10.03.2026

  • 25 Християнски ционист

    9 0 Отговор
    Чета статия от американски автор – Чарлз Кушнер. Той всъщност е бащата на Джаред Кушнер и е лежал във федерален затвор за редица данъчни нарушения и други престъпления (включително случай на отмъщение срещу свидетел, при който той наел прοститутка да съблазни неговия зет, а след това изпратил видео от срещата на собствената си сестра). Така че може би си задавате очевидния въпрос: защо този οсъден престъпник и баща на зетя на президента е посланик в една от основните съюзнически държави на САЩ (Франция)?

    Коментиран от #28

    14:09 10.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Спиро

    17 0 Отговор
    Йотова се е научила да говори празни приказки от които нищо не следва от Радев..

    14:10 10.03.2026

  • 28 Хеми значи вазелин

    11 0 Отговор

    До коментар #25 от "Християнски ционист":

    Имамата е в гените на мошетата.

    14:10 10.03.2026

  • 29 Страх

    11 0 Отговор
    ме е от тия двете вещици.И гнус!

    14:13 10.03.2026

  • 30 През всички години

    1 13 Отговор
    Радев го мълча, но Йотова го каза: РУСИЯ Е АГРЕСОР!
    Дори само затова, трябва да бъде подкрепена..

    14:18 10.03.2026

  • 31 Никой

    6 0 Отговор
    Толкова надут човек - а се курдисала и за Президент.

    Не че е жена - ама - все пак - това не е за нея.

    14:20 10.03.2026

  • 32 Майчице Свята

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Знаете ли каква е разликата между (Богомилите - Първоначалните Истинските Христяни "духовници" на Исус и неговата съпруга Диана - преименувана на Мария Магдалена, от които са техните дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички така наречени Римски Императори и всички Царски Родове в Европа и Род Дуло, които са създавали род за да има народ - Държавотворния Божествен Българси Народ) и Юдите поставили по - късно на Кръст Исуса Христа по Църковните Храмове и създадената от Юдите Коран през 6 век от новата ера Юдо-мюсюлманските "духовници"? Че при вторите и третите педофилията е позволена.

    14:22 10.03.2026

  • 33 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Посланикът на Иран едва ли е присъствал на "хепънинга",по обясними причини.Тези на САЩ и Израел също,те пък защото не са много по молитвите...

    14:25 10.03.2026

  • 34 в случая

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ами добре":

    това с въоръжаването на Иран, се нарича здрав разум. Ат 77 години имат разположен в близост изключително арогантен държавоподобен субект, който не спира да воюва със съседите си. Този субект има за прокси един един световен гамен, който също не спира да воюва по цял свят. И двата субекта са въоръжени до зъби, включително и с ядрено оръжие. И аз да бях на мястото на Иран, щях да трупам оръжие в подземия. Щях дори да натрупам повече, отколкото е натрупал Иран. При това в случая не Иран нападна Израел, а Израел нападна Иран. Схващаш ли разликата? И ако я схващаш, разбираш ли защо Иран се въоръжава?

    14:33 10.03.2026

  • 35 Румен Радев

    4 2 Отговор
    Целта ми да разбия Възраждане и да им взема гласовете, после с моите колеги и приятели от ПП-ДБ ще управляваме както ние решим. Другарката Йотова е най-достойната соросоидка, ще продължи делото ни.

    14:37 10.03.2026

  • 36 Облекло?

    4 0 Отговор
    Защо са облечени еднакво? Защо са облечени така безобразно? Като извънземни грозници.

    14:45 10.03.2026

  • 37 АЛООО президента

    3 0 Отговор
    Мъж ли е жена ли е ...За 6 години в България:
    Общо починали: 699 313 души
    Общо родени: 333 297 деца
    Това означава, че за този кратък период България се е стопила с 366 016 души само от разликата между родени и починали (без да броим миграцията). Това е почти колкото цялото население на град Пловдив.а за 10 ГД от България са изчезнали БЕЗВЪЗВРАТНО 600 ХИЛЯДИ ДУШИ

    14:46 10.03.2026

  • 38 Надка фанатичка

    4 0 Отговор
    Надежда пак прехапала устни от амбиция и кариеризъм и навлекла постно джепдърско костюмче! На кого тези номера от училище...

    14:48 10.03.2026

  • 39 Най умиращата нация..

    1 0 Отговор
    ДАННИТЕ СА ОТ ЦРУ И ЕВРОСТАТ...
    В обобщение: В държави от Африка и Близкия изток населението често расте по-бързо от това в България, дори при наличие на война, ИЗВОД ТУК СЕ ИЗВЪРШВА НАЙ ГОЛЕМИЯ ГЕНОЦИД В СВЕТА...

    14:51 10.03.2026

