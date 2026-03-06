Новини
Турският министър на отбраната: Армията ни е в готовност да неутрализира всяка заплаха

Турският министър на отбраната: Армията ни е в готовност да неутрализира всяка заплаха

6 Март, 2026 14:34 917 20

Основният принцип за нашите въоръжени сили е ясен: винаги сме в готовност да неутрализираме всяка заплаха, обяви Анкара

Турският министър на отбраната: Армията ни е в готовност да неутрализира всяка заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В пространно интервю за турския в. „Поста“, публикувано днес, турският министър на отбраната Яшар Гюлер коментира развитието на ситуацията в Близкия изток след израелско-американската атака срещу Иран миналата събота, както и вероятността Турция директно да се конфронтира с Израел на фона на натрупването на напрежение между двете страни заради ситуацията в ивицата Газа, предаде БТА.

На въпрос относно настоящата ситуация в Близкия изток Гюлер отбелязва, че „въздушните и ракетните заплахи, сигурността на морските търговски маршрути, сигурността на енергийните доставки, киберзаплахите и прокси елементите създават многопластови рискове, които правят баланса на сигурността от Близкия изток до Източното Средиземноморие все по-крехък“.

По думите му Турция следи развитието на събитията със самообладание и поставя като приоритет предотвратяването на разпространението на конфликта. Гюлер също така предупреждава, че дестабилизацията на региона може да доведе до увеличаване на незаконната миграция и международните дейности по контрабанда.

„Основният принцип за нашите въоръжени сили е ясен: винаги сме в готовност да неутрализираме всяка заплаха, която може да бъде насочена към Турция, своевременно и в източника, от който тя е произлязла“, заявява още Гюлер, като подчертава, че турската армия непрестанно извършва дейности, свързани с планирането и подготовката срещу всички възможни заплахи.

Коментарът на Гюлер идва само няколко дни след като турското министерство на отбраната съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.

Попитан за риска от директна военна конфронтация между Турция и Израел, Гюлер заявява, че такава възможност съществува, но според него към настоящия момент вероятността за подобно развитие е „много малка“.

„Изразихме нашата хуманитарна и морална реакция на клането, което се случва пред очите на целия свят в Газа. Не одобряваме атаките на администрацията на Нетаняху срещу съседни страни и вярваме, че тези атаки ще навредят на мира и стабилността в нашия регион“, заявява в интервюто Гюлер, като подчертава, че нарастващото напрежение в Близкия изток и Средиземноморието значително е повлияло на отношенията между Турция и Израел през последните години, отбелязвайки разногласията относно бъдещето на Сирия, споровете за морска юрисдикция и регионалните съюзи като основни причини за натрупването на напрежение.

„Като цяло, въпреки че съществува риск от пряк военен конфликт, засега виждаме тази възможност като много малка. За да се предотвратят възможни нежелани ситуации, между нашите съответни институции при необходимост се поддържат канали за контакт и координация, насочени към намаляване на недоразуменията и риска от случайни конфликти на място“, коментира още Гюлер.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ккк

    3 6 Отговор
    е ама ние искаме Византийците да ни пазят

    14:36 06.03.2026

  • 2 Рамбо

    22 2 Отговор
    А при нас заплахите заседават в Министерския съвет...

    14:36 06.03.2026

  • 3 честен ционист

    1 9 Отговор
    А на Ганчо му казват, че гърците дрънкат пушкала по границата за сиртаки се готвили..

    Коментиран от #5, #8, #9

    14:36 06.03.2026

  • 7 Народна мъдрост

    8 2 Отговор
    "Ако заиграе мечката у комшиите , ще дойде и у вас" ! Да пази Господ .

    14:41 06.03.2026

  • 8 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    То ли си ганчото?

    14:41 06.03.2026

  • 11 хаха

    5 0 Отговор
    Да ве сигурно. Затова испанската система Пейтриът я свали онази балистичната...

    14:48 06.03.2026

  • 12 Анонимен

    3 1 Отговор
    Заради самолетите на летище София и иранската ракета в посока България, сега и неутрална Турция се включва във войната.

    И сега Турция и Гърция ще пазят българското небе, защото нашите самолети, за които платихме няколко милиарда предварително, са още само на хартия. А, май имаше два, които докараха, но те не летят.

    Докъде я докарахме!

    Коментиран от #16, #17

    15:08 06.03.2026

  • 13 Червено море

    3 1 Отговор
    Очаква се хутите да ударят френска и американска военна база в Джибути. България и Кипър стават все по важни в операцията.

    Коментиран от #14

    15:16 06.03.2026

  • 14 Какво общо

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Червено море":

    има Джибути с Иран ?? Сериозно питам!

    15:20 06.03.2026

  • 15 На теория

    0 1 Отговор
    много лесно, в практиката много трудно. Иран не са кюрди с прашки и пушки, които можеш да неутрализираш.

    15:21 06.03.2026

  • 17 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Ае продължавай да се вайкаш, ориенталец накендзан.
    ХАХАХА!
    Тиквата 15 години я избират, а сега тръгнали да дуднат.
    Ае марш да "гласуваш" за поредния кухоглав бАклук като теб!

    Новоначалски ТИКВИ ватнишки!

    15:31 06.03.2026

  • 18 Уса

    0 1 Отговор
    Никой не е подготвен вижда се на бойното поле.Иран чеше пдрс ите с летящи вибратори

    15:32 06.03.2026

  • 20 хаха

    0 0 Отговор
    КЪДЕ Е "ВЕУИКАТА" ВАТНИШКА ОСМЪРДЯНА С-400 ПИТАМ АЗ???

    И защо ИСПАНСКАТА ПЕЙТРИЪТ сваля балистичната в Пуйкия?

    ХАХАХА! Кухоглави ватнишки ПИСЛЯМИСТКИ ШОПАРИ новоначалски!

    15:36 06.03.2026

Новини по държави:
