Турският министър на отбраната: Армията ни е в готовност да неутрализира всяка заплаха

В пространно интервю за турския в. „Поста“, публикувано днес, турският министър на отбраната Яшар Гюлер коментира развитието на ситуацията в Близкия изток след израелско-американската атака срещу Иран миналата събота, както и вероятността Турция директно да се конфронтира с Израел на фона на натрупването на напрежение между двете страни заради ситуацията в ивицата Газа, предаде БТА.
На въпрос относно настоящата ситуация в Близкия изток Гюлер отбелязва, че „въздушните и ракетните заплахи, сигурността на морските търговски маршрути, сигурността на енергийните доставки, киберзаплахите и прокси елементите създават многопластови рискове, които правят баланса на сигурността от Близкия изток до Източното Средиземноморие все по-крехък“.
По думите му Турция следи развитието на събитията със самообладание и поставя като приоритет предотвратяването на разпространението на конфликта. Гюлер също така предупреждава, че дестабилизацията на региона може да доведе до увеличаване на незаконната миграция и международните дейности по контрабанда.
„Основният принцип за нашите въоръжени сили е ясен: винаги сме в готовност да неутрализираме всяка заплаха, която може да бъде насочена към Турция, своевременно и в източника, от който тя е произлязла“, заявява още Гюлер, като подчертава, че турската армия непрестанно извършва дейности, свързани с планирането и подготовката срещу всички възможни заплахи.
Коментарът на Гюлер идва само няколко дни след като турското министерство на отбраната съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.
Попитан за риска от директна военна конфронтация между Турция и Израел, Гюлер заявява, че такава възможност съществува, но според него към настоящия момент вероятността за подобно развитие е „много малка“.
„Изразихме нашата хуманитарна и морална реакция на клането, което се случва пред очите на целия свят в Газа. Не одобряваме атаките на администрацията на Нетаняху срещу съседни страни и вярваме, че тези атаки ще навредят на мира и стабилността в нашия регион“, заявява в интервюто Гюлер, като подчертава, че нарастващото напрежение в Близкия изток и Средиземноморието значително е повлияло на отношенията между Турция и Израел през последните години, отбелязвайки разногласията относно бъдещето на Сирия, споровете за морска юрисдикция и регионалните съюзи като основни причини за натрупването на напрежение.
„Като цяло, въпреки че съществува риск от пряк военен конфликт, засега виждаме тази възможност като много малка. За да се предотвратят възможни нежелани ситуации, между нашите съответни институции при необходимост се поддържат канали за контакт и координация, насочени към намаляване на недоразуменията и риска от случайни конфликти на място“, коментира още Гюлер.
И сега Турция и Гърция ще пазят българското небе, защото нашите самолети, за които платихме няколко милиарда предварително, са още само на хартия. А, май имаше два, които докараха, но те не летят.

Докъде я докарахме!
Докъде я докарахме!
