Израел съобщи, че над 1600 души са били приети в болница

Повече от 1600 души са били лекувани в болница в Израел от началото на войната с Иран, съобщи израелското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Сред тях има хора, ранени при ракетни удари, както и такива, пострадали, докато са бягали към убежищата. Посоченият брой включва и хора, приети в болница заради безпокойство и тревожност.

Само през последните 24 часа 140 души са били приети в болница след ракетен обстрел, включително един човек със сериозни наранявания, съобщи министерството.

От началото на войната миналата събота в Израел са загинали 11 души.

В Иран от събота насам са загинали над 1200 души, съобщиха иранските медии. При ирански удари срещу страните от Залива също има загинали.