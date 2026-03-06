Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Израел съобщи, че над 1600 души са били приети в болница

6 Март, 2026 14:02

  • иран-
  • израел-
  • тел авив

В Иран от събота насам са загинали над 1200 души, съобщиха иранските медии

Израел съобщи, че над 1600 души са били приети в болница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Повече от 1600 души са били лекувани в болница в Израел от началото на войната с Иран, съобщи израелското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА, предаде БТА.

Сред тях има хора, ранени при ракетни удари, както и такива, пострадали, докато са бягали към убежищата. Посоченият брой включва и хора, приети в болница заради безпокойство и тревожност.

Само през последните 24 часа 140 души са били приети в болница след ракетен обстрел, включително един човек със сериозни наранявания, съобщи министерството.

От началото на войната миналата събота в Израел са загинали 11 души.

В Иран от събота насам са загинали над 1200 души, съобщиха иранските медии. При ирански удари срещу страните от Залива също има загинали.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    43 1 Отговор
    А Натаняху жив ли е?

    Коментиран от #3, #12, #24, #33

    14:04 06.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    43 3 Отговор
    От министерството на здравеопазването кога ще съобщят новината за батко Ушатко. Целия свят чака да започнат празненства.

    Коментиран от #4

    14:05 06.03.2026

  • 3 стоян георгиев

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Не. Засега крият.

    Коментиран от #5

    14:06 06.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Чакаме благата вест за смъртта на ушатия гн0м

    14:06 06.03.2026

  • 5 Атина Палада

    26 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Дали е вярно или са го покрили....

    14:08 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българите идват от съзвездието Лира

    27 1 Отговор
    Няма съжаление и милост към злото.

    14:10 06.03.2026

  • 8 Така Така

    27 0 Отговор
    На друго вясто да ги приемат ама всички от тази открадната земя

    14:10 06.03.2026

  • 9 военен неможач

    33 0 Отговор
    1600 ранени и ниго един убит. В Израел, ЕС и България няма цензура, щото.

    14:11 06.03.2026

  • 10 Смокини и черници!

    24 0 Отговор
    Тези ракети са им били обещани преди 3000 години...

    14:11 06.03.2026

  • 11 Сталин

    39 1 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят ционистката вековна мръсотия от лицето на земята тези кошерни изроди са виновни за геноцид войни пандемия ваксини, лихви инфлация и търговия с деца

    14:12 06.03.2026

  • 12 Сталин

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Сатаняху е най лошия президент който САЩ някога са имали

    14:13 06.03.2026

  • 13 Роден в НРБ

    30 0 Отговор
    израел гори, х-я ме боли. Смър за жидовете терористи

    14:14 06.03.2026

  • 14 На никой за чфутите

    23 0 Отговор
    Не му пука. Мястото им е във ветеринарна клиника

    14:16 06.03.2026

  • 15 Гадост и зараза

    28 0 Отговор
    Помнете: според тях, всичките земи от Египет до Ефрат, им били обещани преди 3000 години. Тези психопати ще разпалят огромна война.

    14:17 06.03.2026

  • 16 СВД

    2 28 Отговор
    Започва тежък, кървав и продължителен конфликт между ислляма и цивилизования свят! Накрая Русия ще се намеси на страната на християнския запад и макар трудно ще надделеят! Винаги будалата Русия, когато някой закъса да отива и му помага, за да бъде след това охулена и нападана! В Русия елита е поставен, както почти навсякъде по света! СССР оказваше интернационална помощ, както в Чехословакия и Унгария! Путин е в комбина с империалистите.

    Коментиран от #19, #30

    14:18 06.03.2026

  • 17 Чфута е безсмъртен

    16 0 Отговор
    Като хлебарката е. По точно като самооплождащите се плазмодии

    Коментиран от #23

    14:19 06.03.2026

  • 18 Евроатлантизъм = Фашизъм = Ционизъм

    30 0 Отговор
    Изровиха ли Неτаняху изпод развалините, три дена минаха, всички чакаме добрата новина, за да си отдъхне целия свят от шефът на убийците на деца.

    14:19 06.03.2026

  • 19 Сталин

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "СВД":

    Путин е на каишка при жидомасоните от Синедриона

    14:20 06.03.2026

  • 20 Трупове, трупове, леш, миризлива

    20 0 Отговор
    чфутска леш българите искаме да видим

    14:20 06.03.2026

  • 21 Макробиолог

    8 1 Отговор
    Според както Ариман повелява исраелският цъкхал отпрати религиозния водач и приближените му плюс 160 девици на оня свят.Такива са адовите дела.Следва справедливия реванш и ще има много сълзи и со..ли на хълма на цион.

    14:22 06.03.2026

  • 22 Рускиня

    14 0 Отговор
    Мария точно така от ракетен удар има за лечение, бягалите към скривалищата и всички ги лекуват с дървено лекарство кофчелин!
    Евреите и укрите не мрат, само фашистите от РФ и Иран. Вярвам! Ако не изтриеш , благодаря!

    14:22 06.03.2026

  • 23 Сталин

    21 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чфута е безсмъртен":

    Чфутите се размножават вътре в семейството и затова приличат монгрели и са със психични заболявания

    14:22 06.03.2026

  • 24 Ссдож

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Гори в ада

    14:23 06.03.2026

  • 25 Ти да видиш

    19 1 Отговор
    Психиатричната болница в Белия дом и тя работи на пълни обороти.
    Пациентите се чувстват много добре обикаляйки овалния кабинет, получават усещането за безкрайност и безсмъртност. Но новата иранска ваксина ги кара да изпадат в дива ярост и бяс.

    14:23 06.03.2026

  • 26 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Още, ощееее!

    14:24 06.03.2026

  • 27 хаха

    1 1 Отговор
    Местя. От загриженост по някакви пислямистки и чифутски арапи (и подобните им производни).

    14:25 06.03.2026

  • 28 Израел общо на общо

    17 0 Отговор
    Има 4 фирми които реално нещо произвеждат. Отрицателното му търговско салдо от десетилетия е между 32 и 40 милиарда долара годишно. Дори хляба който ядат е изпечен и дълбоко замразен в Грузия. Това е една пропаднала и фалирала квази държава. Реалната стойност на валутата и е с отрицателна стойност и целият фондов пазар е пълна бутафория. Забравих да дппълня че и тези 4 фирми които реално нещо произвеждат не са израелски реално.

    Коментиран от #37

    14:27 06.03.2026

  • 29 Макробиолог

    11 0 Отговор
    Прашките на давид скъсаа ли ги персите?

    14:28 06.03.2026

  • 30 СВД

    1 9 Отговор

    До коментар #16 от "СВД":

    Минусите ги поставихте на Нострадамус! И аз като вас се заблуждавах, че Русия е нещо положително, но реалността показва друго!

    14:30 06.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Содом и Гомор - 2 част

    15 0 Отговор
    Събрани мъдрости:
    "Да би мирно седяло, не би чудо видяло!"
    "Който нож вади, от нож умира."
    "Не си играй с дявола, че ще ти подпали къщичката!"
    "Каквото повикало, това се обадило!"
    "С твойте камъни, по твоята глава!"

    14:33 06.03.2026

  • 33 За сега е жив...!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Използва,като ,,железен купол" над главата си,разпънатите си огромни,като пеленгатори уши...!
    Макар същите, да са доста перфорирани и надупчени от Иранските удари...

    14:35 06.03.2026

  • 34 Спасител

    4 0 Отговор
    А колко са затрупаните?

    14:36 06.03.2026

  • 35 Нущо от това което е "Израел съобщи"

    12 0 Отговор
    Българина не го интересува. Само допълнително се погнусява и агресира. Журналетата е време да го осъзнаят и да наложат цензура на тази геноцидна ционистка сган

    14:36 06.03.2026

  • 36 Представяте ли си хора що за наглост

    10 0 Отговор
    е това, Да се пишат статии които съчувствие към чфутите да предизвикват. .... олееее

    14:39 06.03.2026

  • 37 То човек ако се замисли

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Израел общо на общо":

    Adani Group на индиеца Гаутам Адани държи даже 70% дял в израелското пристанище Хайфа. Че и Elbit Systems която произвеждайки дронове и оръжия за израелският коптор пак е с 30+ % индийско участие и 51% американско....Кое е точно изрелското е загадка

    14:45 06.03.2026

  • 38 умен

    1 6 Отговор
    Да живее Израел!

    14:53 06.03.2026