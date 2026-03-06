Израел съобщи, че над 1600 души са били приети в болница

Повече от 1600 души са били лекувани в болница в Израел от началото на войната с Иран, съобщи израелското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА, предаде БТА.
Сред тях има хора, ранени при ракетни удари, както и такива, пострадали, докато са бягали към убежищата. Посоченият брой включва и хора, приети в болница заради безпокойство и тревожност.
Само през последните 24 часа 140 души са били приети в болница след ракетен обстрел, включително един човек със сериозни наранявания, съобщи министерството.
От началото на войната миналата събота в Израел са загинали 11 души.
В Иран от събота насам са загинали над 1200 души, съобщиха иранските медии. При ирански удари срещу страните от Залива също има загинали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #3, #12, #24, #33
14:04 06.03.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #4
14:05 06.03.2026
3 стоян георгиев
До коментар #1 от "Анонимен":Не. Засега крият.
Коментиран от #5
14:06 06.03.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "стоян георгиев":Чакаме благата вест за смъртта на ушатия гн0м
14:06 06.03.2026
5 Атина Палада
До коментар #3 от "стоян георгиев":Дали е вярно или са го покрили....
14:08 06.03.2026
7 Българите идват от съзвездието Лира
14:10 06.03.2026
8 Така Така
14:10 06.03.2026
9 военен неможач
14:11 06.03.2026
10 Смокини и черници!
14:11 06.03.2026
11 Сталин
14:12 06.03.2026
12 Сталин
До коментар #1 от "Анонимен":Сатаняху е най лошия президент който САЩ някога са имали
14:13 06.03.2026
13 Роден в НРБ
14:14 06.03.2026
14 На никой за чфутите
14:16 06.03.2026
15 Гадост и зараза
14:17 06.03.2026
16 СВД
Коментиран от #19, #30
14:18 06.03.2026
17 Чфута е безсмъртен
Коментиран от #23
14:19 06.03.2026
18 Евроатлантизъм = Фашизъм = Ционизъм
14:19 06.03.2026
19 Сталин
До коментар #16 от "СВД":Путин е на каишка при жидомасоните от Синедриона
14:20 06.03.2026
20 Трупове, трупове, леш, миризлива
14:20 06.03.2026
21 Макробиолог
14:22 06.03.2026
22 Рускиня
Евреите и укрите не мрат, само фашистите от РФ и Иран. Вярвам! Ако не изтриеш , благодаря!
14:22 06.03.2026
23 Сталин
До коментар #17 от "Чфута е безсмъртен":Чфутите се размножават вътре в семейството и затова приличат монгрели и са със психични заболявания
14:22 06.03.2026
24 Ссдож
До коментар #1 от "Анонимен":Гори в ада
14:23 06.03.2026
25 Ти да видиш
Пациентите се чувстват много добре обикаляйки овалния кабинет, получават усещането за безкрайност и безсмъртност. Но новата иранска ваксина ги кара да изпадат в дива ярост и бяс.
14:23 06.03.2026
26 стоян георгиев
14:24 06.03.2026
27 хаха
14:25 06.03.2026
28 Израел общо на общо
Коментиран от #37
14:27 06.03.2026
29 Макробиолог
14:28 06.03.2026
30 СВД
До коментар #16 от "СВД":Минусите ги поставихте на Нострадамус! И аз като вас се заблуждавах, че Русия е нещо положително, но реалността показва друго!
14:30 06.03.2026
32 Содом и Гомор - 2 част
"Да би мирно седяло, не би чудо видяло!"
"Който нож вади, от нож умира."
"Не си играй с дявола, че ще ти подпали къщичката!"
"Каквото повикало, това се обадило!"
"С твойте камъни, по твоята глава!"
14:33 06.03.2026
33 За сега е жив...!
До коментар #1 от "Анонимен":Използва,като ,,железен купол" над главата си,разпънатите си огромни,като пеленгатори уши...!
Макар същите, да са доста перфорирани и надупчени от Иранските удари...
14:35 06.03.2026
34 Спасител
14:36 06.03.2026
35 Нущо от това което е "Израел съобщи"
14:36 06.03.2026
36 Представяте ли си хора що за наглост
14:39 06.03.2026
37 То човек ако се замисли
До коментар #28 от "Израел общо на общо":Adani Group на индиеца Гаутам Адани държи даже 70% дял в израелското пристанище Хайфа. Че и Elbit Systems която произвеждайки дронове и оръжия за израелският коптор пак е с 30+ % индийско участие и 51% американско....Кое е точно изрелското е загадка
14:45 06.03.2026
38 умен
14:53 06.03.2026