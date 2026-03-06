Новини
Германия призова войната в Близкия изток да не оставя на заден план нуждите на Украйна
  Тема: Украйна

Германия призова войната в Близкия изток да не оставя на заден план нуждите на Украйна

6 Март, 2026 16:59 362 10

  • украйна-
  • германия-
  • иран-
  • борис писториус

Трябва да продължим да правим всичко, за да подкрепяме Украйна, каза Борис Писториус

Германия призова войната в Близкия изток да не оставя на заден план нуждите на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова да не се допуска войната в Близкия изток да доведе до пренебрегване на нуждите на украинската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Нуждата от средства за противовъздушна отбрана рязко се увеличи заради контраатаките на Иран, които Ислямската република предприе, след като бе атакувана миналата седмица от САЩ и Израел.

Още новини от Украйна

"Всички знаят, че системите за противовъздушна отбрана и ракетите за противовъздушна отбрана са рядка стока в глобален аспект. Продължаващата война в Близкия изток не бива да отвлича вниманието ни от войната в Европа, от войната срещу Украйна", каза днес Писториус пред репортери в Берлин.

"Трябва да продължим да правим всичко, за да подкрепяме Украйна, като същевременно не бива да оставяме сами страните от Залива, може би като им помагаме при възможност с оборудване и логистика", изтъкна германският министър.


Германия
Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Крава

    Не мога да се разчекна, бре васал

    17:00 06.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    Украйна утече у ряката, швабен. Сега гледайте вие да си спасите нациските кожици.

    17:02 06.03.2026

  • 4 Престанете да ни занимавате

    с този полуразложен труп. Писна ни на ......

    17:03 06.03.2026

  • 5 Пич

    Хахаха......ама че жалки и тъпи германци!? Тези щели да воюват с Русия ?! По добре да нападат САЩ - щом Иран ги съсипа от бой, може и германците да успеят !!!
    Да се освободят!!!

    17:03 06.03.2026

  • 6 Гретхен ли си

    Къв си взимай на дядо си пушката и оди у Крайна

    17:03 06.03.2026

  • 7 Ами сега

    Нима ?

    Унгарските власти задържали украинска инкасаторска кола с няколко души , пътували за Европа.
    В колата открити ...
    40 млн долара
    35 млн евро
    9 килограма злато

    Не сте ли разбрали още, че украинският терорист ни счита за шарани ?

    17:05 06.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    Жуков към Сталин, виждайки погледите на "съюзниците си" англия, франция и сащ - Тия никога няма да ни простят, че разгромихме нацизма.

    17:06 06.03.2026

  • 9 Дайте да дадем Другари/Камараден

    Алес Фюр Дойчланд, Алес Фюр Украине,
    Слава.

    Българите имат ена развалена С300, веднага да заминава, Зеления еврей Ви часа да му я отпуснете, безплатно.😑🇧🇬❤️🇺🇦❤️🇩🇪🤣🤣

    17:07 06.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

