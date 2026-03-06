Германия призова войната в Близкия изток да не оставя на заден план нуждите на Украйна

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова да не се допуска войната в Близкия изток да доведе до пренебрегване на нуждите на украинската противовъздушна отбрана, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Нуждата от средства за противовъздушна отбрана рязко се увеличи заради контраатаките на Иран, които Ислямската република предприе, след като бе атакувана миналата седмица от САЩ и Израел.
"Всички знаят, че системите за противовъздушна отбрана и ракетите за противовъздушна отбрана са рядка стока в глобален аспект. Продължаващата война в Близкия изток не бива да отвлича вниманието ни от войната в Европа, от войната срещу Украйна", каза днес Писториус пред репортери в Берлин.
"Трябва да продължим да правим всичко, за да подкрепяме Украйна, като същевременно не бива да оставяме сами страните от Залива, може би като им помагаме при възможност с оборудване и логистика", изтъкна германският министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Крава
17:00 06.03.2026
3 Вашето мнение
17:02 06.03.2026
4 Престанете да ни занимавате
17:03 06.03.2026
5 Пич
Да се освободят!!!
17:03 06.03.2026
6 Гретхен ли си
17:03 06.03.2026
7 Ами сега
Унгарските власти задържали украинска инкасаторска кола с няколко души , пътували за Европа.
В колата открити ...
40 млн долара
35 млн евро
9 килограма злато
Не сте ли разбрали още, че украинският терорист ни счита за шарани ?
17:05 06.03.2026
8 Вашето мнение
17:06 06.03.2026
9 Дайте да дадем Другари/Камараден
Слава.
Българите имат ена развалена С300, веднага да заминава, Зеления еврей Ви часа да му я отпуснете, безплатно.😑🇧🇬❤️🇺🇦❤️🇩🇪🤣🤣
17:07 06.03.2026
