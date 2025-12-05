Новини
Саакашвили: Грузия не трябва да разчита да бъде спасена от Запада

5 Декември, 2025 13:54

Най-важното е да останем активни и да организираме масови протести, заяви бившият президент

Саакашвили: Грузия не трябва да разчита да бъде спасена от Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Активните протести в Грузия са от решаващо значение за бъдещето на страната, написа в социалните мрежи бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.

"Обнадеждаващо е, че започнахме масово да подаваме сигнали за злоупотреби до международни организации. Това, само по себе си, има известен възпиращ ефект върху извършването на нови нарушения, но отговорът може да отнеме години", написа Саакашвили, който излежава присъда в затвора.

Най-важното е да останем активни и да организираме масови протести, вместо да чакаме другите държави да предприемат действия, каза той. "Те ще изчакат резултатите от тези фиктивни разследвания и едва тогава ще оценят ситуацията и ще решат как да реагират. Ако междувременно засилим усилията си тук, външната подкрепа ще дойде по-бързо", допълни той.

"Не трябва да сме самодоволни, вярвайки, че Западът ще ни спаси. Ако подкрепата се забави, рискуваме да изпаднем в отчаяние. Трябва да действаме сега и тогава помощта ще ни последва", заключи Саакашвили.


  • 1 Гориил

    20 2 Отговор
    Той все още ще трябва да остане в затвора в продължение на много години и да се подложи на лечение за шизофрения.

    Коментиран от #4, #13

    13:56 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    19 2 Отговор
    Този ли си яде вратовръзката?

    13:57 05.12.2025

  • 3 000

    12 2 Отговор
    Какъв запад? Такъв не съществува вече.

    14:06 05.12.2025

  • 4 Софийски селянин,

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Ама точно той когато беше президент реформира тяхното МВР от нулата.
    Като изчисти всички стари кадри от бившата съветска милиция,и сложи край на корупцията в системата!
    Нещо такова да е станало тук в България за тези 35 години..?!

    Коментиран от #9, #11, #15

    14:06 05.12.2025

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    4 17 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт украинската дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчиха диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи тяхната цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
    Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .

    Коментиран от #8, #12

    14:07 05.12.2025

  • 6 Михал Мишкоед

    9 3 Отговор
    Моля да извините моя адаш, Михал Връзкоед, не се е оправил напълно.
    Може би никога няма да се оправи.

    14:07 05.12.2025

  • 7 Този

    9 2 Отговор
    връзкоядец го изгониха и от Грузия и от Украйна и още се надява да докопа кокала! Болните мозъци са неукротими и за това са измислени ризите с двойно по дълги ръкави.

    14:09 05.12.2025

  • 8 Янукович им бил гепил

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":

    30 милиарда.
    А Зеленски ги намали с 30 милиона.
    Къде ви намират такива m-алоумници?

    14:09 05.12.2025

  • 9 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    Президента на Грузия има само представителни функции..

    Коментиран от #14

    14:13 05.12.2025

  • 10 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Не трябва да разчита. Да чакат да бъдат спасени от рашите.

    14:14 05.12.2025

  • 11 Така е

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    ...прав си изрина всички от милицията и назначи нови с по благ нрав и поглед към новите господари назапад.....сега всичките си кротуват и работят, като нещат и да чуят за стария президент

    14:15 05.12.2025

  • 12 Непременно

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":

    отиди на лекар преди да започнеш да си дъвчеш дрехите защото Саакашвили те чака да му правиш компания.

    14:15 05.12.2025

  • 13 гххгк

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    А ти кога?

    14:20 05.12.2025

  • 14 Алекс

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    Върви в Атина там при Палада...
    Влез в чичко Гугъл и прочети, там има всякъква информация за функционално неграмотни...
    Точно тогава бях в Грузия и го видях с очите си!

    Коментиран от #18

    14:20 05.12.2025

  • 15 Гориил

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Софийски селянин,":

    Това е мит, разпространяван от британската преса. Грузия е една от най-бедните и корумпирани страни в света. Никакви реформи не могат да променят хилядолетната социална структура на тази бивша персийска провинция (освободена и спасена от Русия).

    14:23 05.12.2025

  • 16 Евродебил

    5 0 Отговор
    Наакашвили не е ли точно там където трябва да бъде,тоест в Кауша!Тоя причини колосални беди на Грузия и Украйна.Цяло чудо е,че не е на въжето.Сещам се как като истински евроатлантик си гризеше вратовръзката.

    14:25 05.12.2025

  • 17 Цензура

    6 0 Отговор
    Само че мнозинството грузинци са патриоти и освен това са достатъчно умни, за да не искат Грузия да бъде поредното жертвено агне на западът в предварително изгубената война срещу Русия !!! Тоя саакашвили може да си изяде и нещо друго след връзката, ако иска.

    14:29 05.12.2025

  • 18 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Алекс":

    Освен някоя грузинка под полата,друго едва ли си видял:) щом не знаеш елементарни неща.

    14:29 05.12.2025

  • 19 Асен

    1 1 Отговор
    Явно Грузич иска да е кочина като Рашистан.

    14:36 05.12.2025

  • 20 дядото

    2 1 Отговор
    я бе марче,я ми посочи от векове насам едни народ или една държава спасена от запада

    15:12 05.12.2025

  • 21 Верно ли

    0 0 Отговор
    Тоя май пак иска да яде вратовръзки...

    15:19 05.12.2025