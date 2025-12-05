Саакашвили: Грузия не трябва да разчита да бъде спасена от Запада

Активните протести в Грузия са от решаващо значение за бъдещето на страната, написа в социалните мрежи бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.

"Обнадеждаващо е, че започнахме масово да подаваме сигнали за злоупотреби до международни организации. Това, само по себе си, има известен възпиращ ефект върху извършването на нови нарушения, но отговорът може да отнеме години", написа Саакашвили, който излежава присъда в затвора.

Най-важното е да останем активни и да организираме масови протести, вместо да чакаме другите държави да предприемат действия, каза той. "Те ще изчакат резултатите от тези фиктивни разследвания и едва тогава ще оценят ситуацията и ще решат как да реагират. Ако междувременно засилим усилията си тук, външната подкрепа ще дойде по-бързо", допълни той.

"Не трябва да сме самодоволни, вярвайки, че Западът ще ни спаси. Ако подкрепата се забави, рискуваме да изпаднем в отчаяние. Трябва да действаме сега и тогава помощта ще ни последва", заключи Саакашвили.