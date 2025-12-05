Саакашвили: Грузия не трябва да разчита да бъде спасена от Запада

Активните протести в Грузия са от решаващо значение за бъдещето на страната, написа в социалните мрежи бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.
"Обнадеждаващо е, че започнахме масово да подаваме сигнали за злоупотреби до международни организации. Това, само по себе си, има известен възпиращ ефект върху извършването на нови нарушения, но отговорът може да отнеме години", написа Саакашвили, който излежава присъда в затвора.
Най-важното е да останем активни и да организираме масови протести, вместо да чакаме другите държави да предприемат действия, каза той. "Те ще изчакат резултатите от тези фиктивни разследвания и едва тогава ще оценят ситуацията и ще решат как да реагират. Ако междувременно засилим усилията си тук, външната подкрепа ще дойде по-бързо", допълни той.
"Не трябва да сме самодоволни, вярвайки, че Западът ще ни спаси. Ако подкрепата се забави, рискуваме да изпаднем в отчаяние. Трябва да действаме сега и тогава помощта ще ни последва", заключи Саакашвили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #4, #13
13:56 05.12.2025
2 Атина Палада
13:57 05.12.2025
3 000
14:06 05.12.2025
4 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Гориил":Ама точно той когато беше президент реформира тяхното МВР от нулата.
Като изчисти всички стари кадри от бившата съветска милиция,и сложи край на корупцията в системата!
Нещо такова да е станало тук в България за тези 35 години..?!
Коментиран от #9, #11, #15
14:06 05.12.2025
5 Възpожденец 🇧🇬
Hе бихме искaли и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ. Дават морков на силовите структури, администрацията и съдебната власт, и бич за всички работещи.
Не е далеч деня, в който пеевски, заедно с радев и борисов, ще завие рязко към москва и ще продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк - заедно ограбиха Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
Коментиран от #8, #12
14:07 05.12.2025
6 Михал Мишкоед
Може би никога няма да се оправи.
14:07 05.12.2025
7 Този
14:09 05.12.2025
8 Янукович им бил гепил
До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":30 милиарда.
А Зеленски ги намали с 30 милиона.
Къде ви намират такива m-алоумници?
14:09 05.12.2025
9 Атина Палада
До коментар #4 от "Софийски селянин,":Президента на Грузия има само представителни функции..
Коментиран от #14
14:13 05.12.2025
10 Хахахаха
14:14 05.12.2025
11 Така е
До коментар #4 от "Софийски селянин,":...прав си изрина всички от милицията и назначи нови с по благ нрав и поглед към новите господари назапад.....сега всичките си кротуват и работят, като нещат и да чуят за стария президент
14:15 05.12.2025
12 Непременно
До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":отиди на лекар преди да започнеш да си дъвчеш дрехите защото Саакашвили те чака да му правиш компания.
14:15 05.12.2025
13 гххгк
До коментар #1 от "Гориил":А ти кога?
14:20 05.12.2025
14 Алекс
До коментар #9 от "Атина Палада":Върви в Атина там при Палада...
Влез в чичко Гугъл и прочети, там има всякъква информация за функционално неграмотни...
Точно тогава бях в Грузия и го видях с очите си!
Коментиран от #18
14:20 05.12.2025
15 Гориил
До коментар #4 от "Софийски селянин,":Това е мит, разпространяван от британската преса. Грузия е една от най-бедните и корумпирани страни в света. Никакви реформи не могат да променят хилядолетната социална структура на тази бивша персийска провинция (освободена и спасена от Русия).
14:23 05.12.2025
16 Евродебил
14:25 05.12.2025
17 Цензура
14:29 05.12.2025
18 Атина Палада
До коментар #14 от "Алекс":Освен някоя грузинка под полата,друго едва ли си видял:) щом не знаеш елементарни неща.
14:29 05.12.2025
19 Асен
14:36 05.12.2025
20 дядото
15:12 05.12.2025
21 Верно ли
15:19 05.12.2025