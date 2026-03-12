Министрите на отбраната на България и Гърция се срещат в София

Министрите на отбраната на България и Гърция ще се срещнат в София. Никос Дендиас ще се срещне и със служебния премиер Андрей Гюров.



Само преди дни в Северна Гърция беше разположена батареята "Пейтриът", която да осигури противоракетната защита на голяма част от територията на България. В сряда българският служебен министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че тя вече прикрива страната:



"И ние реално започваме да изпълняваме тези всички неща, които сме развърнали - и авиацията, и включването на батареята "Пейътриът" в дежурство; тя вече е в дежурство, 16 часа след като те я обявиха, и имаме пълно прикритие. Извършили сме и съответните подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана."



Двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България. Това, обясни в сряда Запрянов, става по силата на споразумение за презгранични операции:



"Така че няма никакъв проблем и могат и нашите самолети, и гръцките да патрулират заедно. Двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави."



Миналата година гръцки медии съобщиха, че България има интерес към покупката на над 100 гръцки противодронни системи "Кентавър", финансирането за които ще дойде от европейския механизъм за финансиране на отбраната SAFE.

