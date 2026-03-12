Новини
Дъщерята на Тони Димитрова: Децата ме канеха на рождени дни заради нея

"Да си дете на популярен изпълнител носи със себе си и позитиви, и предизвикателства."

В подкаста "Малки разговори" Тони Димитрова ексклузивно се включва чрез жива видеовръзка, за да разкаже повече за отношенията си с дъщеря си Маги.

Да си дете на популярен изпълнител носи със себе си и позитиви, и предизвикателства. Може да бъде вълнуващо, но и трудно. Магдалена Добрева признава, че още в ранна възраст ясно е осъзнала, че всъщност е дъщеря на една от най-известните и харесвани певици в България.

"За първи път осъзнаването се случи в началното училище. Може би бях в трети клас. Децата вече знаеха коя е майка ми и започнаха да ме канят на рождени дни. В един момент разбрах, че понякога ме канят не толкова заради мен, а защото искат подаръци или внимание.“

Когато говори за майка си извън сцената, Магдалена я описва като изключително балансиран родител.

"Имало е моменти, когато е трябвало да бъде строга, но винаги е намирала баланс. За мен тя е страхотен родител и мое вдъхновение. Научила ме е да бъда смела, да прощавам и да обичам!“ - категорична е Магдалена Добрева.

Маги споделя още, че като малка не е обичала да споделя особено много с майка си, но с времето я е преоткрила като свой истински приятел.

"Когато бях дете, мама ми казваше, че освен приятелките, с които излизам и тя винаги е тук за мен и ми е приятел. Но аз тогава не я виждах по този начин. С течение на времето обаче, все повече разбирах, че всъщност тя е най-близкия ми приятел и мога да ѝ кажа всичко."

Сега вече пораснала, красивата Магдалена споделя почти всичко с Тони Димитрова, приема я като най-добра приятелка и обожава да пътува с нея по женски. Двете често си организират вълнуващи пътешествия в чужбина, а от скоро дори имат и еднакви татуировки.

Един от най-трудните моменти между Тони Димитрова и Магдалена се случва, когато Маги решава да се занимава с актьорство и е приета в НАТФИЗ.

"Всъщност това не беше изцяло моя мечта. По-скоро беше мечта на мама, която аз припознах като своя. Виждах как другите горят в това, а аз не го усещах като моето нещо“, разказва откровено тя.

След като започва обучението си, тя попада в конфликт с преподавател и преживява тежък период. Дълго време не споделя на майка си какво се случва. "Отне ми около месец да ѝ кажа. Тя беше много разочарована, че не съм била честна веднага.“ Следва период на мълчание между тях.

"Помълчахме си доста дълго. И двете сме такива – обичаме да се надпреварваме кой ще издържи повече. Но в крайна сметка, аз направих първата крачка към нея и така успяхме да възстановим отношенията си.“


