ISW: Кремъл може да подготвя нови искания към Украйна и НАТО

Институт за изследване на войната (ISW) предупреждава, че Кремъл вероятно подготвя информационна основа за разширяване на руските искания към Украйна и НАТО, предава News.bg.
Повод за анализа е изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков от 11 март. В отговор на въпрос дали Русия остава ангажирана с предложенията от преговорите в Истанбул през 2022 г., той заяви, че „цялата реалност се е променила“.
Руски държавни медии представиха думите му като сигнал, че старите предложения вече не са актуални, но не уточниха какво точно има предвид Песков с „новата реалност“. Според ISW това може да е опит на Москва да подготви почвата за поставяне на нови условия.
Подобни позиции изразиха и други руски официални лица. Председателят на комисията по международни отношения към Съвета на федерацията на Русия Григорий Карасин заяви, че предложенията от 2022 г. вече са „неуместни“, тъй като са изминали четири години, а украинското ръководство според него остава „нежелаещо да преговаря“.
Междувременно на 10 март украинските сили нанесоха удар с крилати ракети Storm Shadow срещу завод за микрочипове „Кремний Ел“ в Брянск. От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че атаката е причинила сериозни щети на производствените мощности.
Полк от украинските сили за безпилотни системи обяви, че това е първият удар срещу стратегически обект от руската отбранителна индустрия, при който е използван дрон за корекция на огъня в реално време, което е позволило ефективно поразяване на целта с ограничен брой ракети.
Анализатор на разузнаване с отворени източници съобщи на 11 март, че сателитни снимки след атаката показват пет попадения по сграда №4 на завода, като щетите вероятно ще наложат спиране на работата на цеха. Предприятието „Кремний Ел“ твърди, че е вторият по големина производител на микрочипове за Министерството на отбраната на Русия.
Министерството на външните работи на Русия определи атаката като удар срещу цивилни цели и заяви, че Украйна не би могла да извърши подобна операция без разузнавателна помощ от Обединеното кралство и други държави от НАТО. Москва представи удара като опит на западни страни да провалят тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия.
Тези обвинения бяха повторени от Песков, говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и други представители на руската власт, включително депутати от Държавната дума.
В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 10 март, че Германия е доставила на Украйна неопределен брой прехващачи PAC‑3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot.
По думите му доставката е част от общо 35 ракети за противовъздушна отбрана, обещани на Киев от международните партньори по време на последната среща във формат Рамщайн, проведена на 13 февруари.
