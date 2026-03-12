Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ISW: Кремъл може да подготвя нови искания към Украйна и НАТО
  Тема: Украйна

12 Март, 2026 07:09 1 375 52

Руски представители намекват, че предложенията от преговорите в Истанбул през 2022 г. вече не отразяват „новата реалност“, докато Киев съобщава за удар по ключов руски завод за микрочипове

ISW: Кремъл може да подготвя нови искания към Украйна и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Институт за изследване на войната (ISW) предупреждава, че Кремъл вероятно подготвя информационна основа за разширяване на руските искания към Украйна и НАТО, предава News.bg.

Повод за анализа е изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков от 11 март. В отговор на въпрос дали Русия остава ангажирана с предложенията от преговорите в Истанбул през 2022 г., той заяви, че „цялата реалност се е променила“.

Руски държавни медии представиха думите му като сигнал, че старите предложения вече не са актуални, но не уточниха какво точно има предвид Песков с „новата реалност“. Според ISW това може да е опит на Москва да подготви почвата за поставяне на нови условия.

Подобни позиции изразиха и други руски официални лица. Председателят на комисията по международни отношения към Съвета на федерацията на Русия Григорий Карасин заяви, че предложенията от 2022 г. вече са „неуместни“, тъй като са изминали четири години, а украинското ръководство според него остава „нежелаещо да преговаря“.

Междувременно на 10 март украинските сили нанесоха удар с крилати ракети Storm Shadow срещу завод за микрочипове „Кремний Ел“ в Брянск. От Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че атаката е причинила сериозни щети на производствените мощности.

Полк от украинските сили за безпилотни системи обяви, че това е първият удар срещу стратегически обект от руската отбранителна индустрия, при който е използван дрон за корекция на огъня в реално време, което е позволило ефективно поразяване на целта с ограничен брой ракети.

Анализатор на разузнаване с отворени източници съобщи на 11 март, че сателитни снимки след атаката показват пет попадения по сграда №4 на завода, като щетите вероятно ще наложат спиране на работата на цеха. Предприятието „Кремний Ел“ твърди, че е вторият по големина производител на микрочипове за Министерството на отбраната на Русия.

Министерството на външните работи на Русия определи атаката като удар срещу цивилни цели и заяви, че Украйна не би могла да извърши подобна операция без разузнавателна помощ от Обединеното кралство и други държави от НАТО. Москва представи удара като опит на западни страни да провалят тристранните преговори между САЩ, Украйна и Русия.

Тези обвинения бяха повторени от Песков, говорителката на руското външно министерство Мария Захарова и други представители на руската власт, включително депутати от Държавната дума.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 10 март, че Германия е доставила на Украйна неопределен брой прехващачи PAC‑3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

По думите му доставката е част от общо 35 ракети за противовъздушна отбрана, обещани на Киев от международните партньори по време на последната среща във формат Рамщайн, проведена на 13 февруари.


Украйна
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Нищо ново не подготвят

    14 27 Отговор
    Старата песен на нов глас. Старият геноцид с други думи изказан.
    Лесно е – махат се от Украйна и всичко приключва за по-малко от "три дня".

    Коментиран от #6, #9

    07:15 12.03.2026

  • 3 Копейкин прави като тях:

    10 21 Отговор
    всеки ден нови искания, файда йок.

    07:16 12.03.2026

  • 9 АМИ КЪСНО Е

    19 6 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо ново не подготвят":

    АЙДЕ СИГА СИЧКОТО БАН....ЕРАС В КАНАДА
    ИЛИ В БУРУНДИ ТАМАМ СВИКНАХА БЕЗ ТОК
    КАК Е ПОРЕДНАТА ПИРИМОГА МАЙ СМЪРДИ НА ВСУ МЪР.....ША

    07:27 12.03.2026

  • 11 Факти

    23 11 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава, колкото и терористични актове да направи ! Зеления диктатор - наркоман , ще завърши живота си , като Хитлер с куршум в главата !

    07:29 12.03.2026

  • 13 Шопо

    19 10 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    07:32 12.03.2026

  • 14 С терористи не се преговаря

    20 12 Отговор
    Русия не трябва повече да преговоря с враговете си: фашистка Украйна и фашистка Европа.

    Коментиран от #16

    07:32 12.03.2026

  • 15 Абсолютно Новата реалност киев за 3 дня

    11 18 Отговор
    Е Химера

    Както виждаме всеки ден Войната се мести на Руска територия

    Коментиран от #19, #47

    07:36 12.03.2026

  • 16 Кирило Буданов, разведчик

    10 14 Отговор

    До коментар #14 от "С терористи не се преговаря":

    Прав си.
    Терористите ги ликвидираме на руска земя в леглата им !!! ☝️

    07:37 12.03.2026

  • 17 Така е от половин тон нагоре почват

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хм Хм":

    Свине хахахаха

    07:38 12.03.2026

  • 19 Да знайш

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Абсолютно Новата реалност киев за 3 дня":

    Водиш по слабоумие според тъпомера!

    07:40 12.03.2026

  • 20 ГЕРМАНИЯ С РАДОСТ

    10 4 Отговор
    Ще приеме всички укронацисти. Няма защо да ходят до Канада.

    07:43 12.03.2026

  • 21 Радко

    4 2 Отговор
    С терористи не се преговаря

    07:45 12.03.2026

  • 23 Ксаниба

    7 8 Отговор
    Терористичния кремъски режим продължава с извиването на ръце.

    07:47 12.03.2026

  • 25 Христо

    10 0 Отговор
    Какви искания от 2022 година, какви 5 лева (2,56евро)? Тези искания, след срещата в Истанбул никога повече не са били актуални. Как се правят на луди мисирките..

    Коментиран от #38

    07:54 12.03.2026

  • 27 СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !

    13 6 Отговор
    ЦЕНЗУРАТА В ЕС Е СИМВОЛ НА БЕЗПОМОЩНОСТ И ДЕГРАДАЦИЯ ! УСПЕХ РУСИЯ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ УКРАИНСКИ НА БАНДЕРСКИ ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ- СПОНСОРИРАН ОТ ЕС С= 230 И САЩ С= 310 МЛРД.$ ДО МОМЕНТА ! ВМЕСТО ДА ИЗТОЩЯТ РУСИЯ ЧРЕЗ "404" СЕ ПОЛУЧИ ОБРАТНОТО.САЩ СЪС ЗАГУБА =7,3 ТРИЛ.$,А ЕС= С =1 ТРИЛ.€ ВКЛ.КРИЗА НА ВСИЧКИ НИВА.,А РУСИЯ СЕ ОКАЗА С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 700 МЛРД.$ СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ПОВЕЧЕ ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТИ ! 👌

    Коментиран от #35

    08:03 12.03.2026

  • 28 Руснак без крак

    6 7 Отговор
    Пред Купянск да променила се е да 101 път го превземаме и Груз 200 наближава 1 500 000 ушанки.
    Чакаме да станат 2 милиона и ще искаме пак промяна.
    По проZZZт народ от крепостните руZнаци няма, на второ място е ганьовската кАпейка.

    Коментиран от #31, #41, #44

    08:04 12.03.2026

  • 29 Зеленски бомби Путин

    2 3 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва...верно условията са се променили

    08:12 12.03.2026

  • 30 Натовско оръжие

    1 5 Отговор
    Бомби директно Русия. Нови условия, нови преговори.

    08:14 12.03.2026

  • 32 Яаа Института са се сетили?

    2 2 Отговор
    Ами за всички бе ясно, че след като Партньорите на Зеленки пак го накараха да откаже поредното предложение на Русия и го накараха да се бие, ще има следващо предложение!
    Не разбирам журналистите, защо трябваше да чакат ISW да се сети и да ги светне?!!

    /Борис Джонсън/

    08:15 12.03.2026

  • 33 Сименко

    5 1 Отговор
    За Укрорайха само едно - пълно унищожение и премахване от картата на това сатанинско зло.

    08:16 12.03.2026

  • 34 Опа

    2 0 Отговор
    То всичко може, важно, какъв резултат ще е. Много преговори, които не водят до нищо. Много им харесва просто така да се разхождат и да лъжат, че преговарят. Всички вече знаем, какво следва след преговорите. Даже няма нужда да се пише.

    08:16 12.03.2026

  • 35 Колективен руски крепостен

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "СЛАВА НА 🇷🇺 РУСИЯ !":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #37

    08:17 12.03.2026

  • 37 Ферди

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Колективен руски крепостен":

    Не знам защо живеете толко зле - питайте Урсула и брюкселските кретени.

    08:18 12.03.2026

  • 38 Правят се, че не са чували

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Христо":

    за Истанбул-ПЛЮС(новите реалности)

    И са шокирани:):)

    08:19 12.03.2026

  • 39 А МОЧАТА?

    0 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #51

    08:19 12.03.2026

  • 41 Цеко

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак":

    Много руска смрадт измре.

    08:20 12.03.2026

  • 42 Болнер

    2 1 Отговор
    Из Киев има кукли на Зеленски и хунтата които висят по дърветата - мислете какво идва там!

    08:21 12.03.2026

  • 43 Тодар Живков

    0 3 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има.Това да българските комунисти.

    08:21 12.03.2026

  • 45 Да си копейка е Божие наказание

    0 3 Отговор
    Мда.

    08:22 12.03.2026

  • 46 Българите сме с Русия - 🇷🇺

    4 0 Отговор
    Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺 Да живее 🇷🇺

    08:23 12.03.2026

  • 47 Къде "се мести" бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абсолютно Новата реалност киев за 3 дня":

    Да не са "превзели" пак Курск и да съм пропуснал?

    Или намекваш за обстрела от нагличаните? Докога мислиш че все украинците ще го отнасят, заради тях?

    08:26 12.03.2026

  • 48 хихи

    5 0 Отговор
    и Одеса и Одеса....
    и връщане на НАТО в границите от 1947г.

    08:26 12.03.2026

  • 49 а ма..

    4 0 Отговор
    Смотаната,и да търкаш и да не търкаш,вова го каза че зеления мухал не желае да си прибере половин дузина маковски авиона пълни с бандерски чаркоятьци-защото чакал сто млрда от е.с..за да си плати каргото и комисионните на семействата на погибналите хлопци за гушата на комико

    08:27 12.03.2026

  • 50 реалист

    3 0 Отговор
    що за идиотска пропагандна статия? Истамбулските условия престанаха да са актуални в момента в който се появи идиота борис джонсън.
    И не забравяйте - всяко следващо руско предложение е по-лошо за враговете на Русия.

    08:28 12.03.2026

  • 51 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "А МОЧАТА?":

    Мочата е въвweцтo напеефдьскио,дека кушашь од жлътoтoму

    08:31 12.03.2026

  • 52 ВВП

    0 0 Отговор
    Със сигурност

    08:36 12.03.2026

