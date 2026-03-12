Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Русе »
Аварийни ремонти на „Дунав мост“ спират движението за пет часа

Аварийни ремонти на „Дунав мост" спират движението за пет часа

12 Март, 2026 07:06 672 14

  • дунав мост-
  • ремонт-
  • апи

Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро, а това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия

Аварийни ремонти на „Дунав мост“ спират движението за пет часа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Важна информация за пътуващите през „Дунав мост“ при Русе – авариен ремонт на пътната настилка спира движението за пет часа днес. Преминаването по граничния мост няма да е възможно между 10 и 15 часа, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро, а това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия, уточни "Нова телевизия".

Две коли се удариха челно преди Дунав мост при Русе (СНИМКИ+ВИДЕО)

За тези, за които преминаването е наложително, са предвидени алтернативни маршрути:

- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.

- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.


Русе / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Перо

    8 0 Отговор
    Ремонт не е правен от миналата година!

    07:21 12.03.2026

  • 4 Кирчо острото

    1 5 Отговор
    От къде щяхте да минавате ако не ви бях направил втори мост на Дунав?!

    07:26 12.03.2026

  • 5 кой му дреме

    4 1 Отговор
    мевере: ремонта няма връзка с иран

    Коментиран от #9

    07:27 12.03.2026

  • 9 Хеми значи вазелин

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой му дреме":

    Какво стана с ремонтите на шахтите на летището?

    07:45 12.03.2026

  • 10 Ужас без край

    4 3 Отговор
    Е по пътищата на България , нали Киро Петков обеща трети мост на Дунав да направят , завод за електромобили , лъжец и измамник като всички други !!!!

    07:57 12.03.2026

  • 11 Тронец

    1 1 Отговор
    Абе 2.2 км. мост с две платна го "ремонтирате" 35 г. Турците направиха мост над Дарданелите за 5 г. с шест ленти за движение от нулата.Или сме страшно некадърни-или сме много крадливи!

    Коментиран от #12

    08:24 12.03.2026

  • 12 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тронец":

    Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжнa!

    08:32 12.03.2026

  • 13 Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжн

    0 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #14

    08:33 12.03.2026

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжн":

    много сте точен приятел

    08:33 12.03.2026

