Аварийни ремонти на „Дунав мост“ спират движението за пет часа

Важна информация за пътуващите през „Дунав мост“ при Русе – авариен ремонт на пътната настилка спира движението за пет часа днес. Преминаването по граничния мост няма да е възможно между 10 и 15 часа, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро, а това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия, уточни "Нова телевизия".
За тези, за които преминаването е наложително, са предвидени алтернативни маршрути:
- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.
- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Перо
07:21 12.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кирчо острото
07:26 12.03.2026
5 кой му дреме
Коментиран от #9
07:27 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хеми значи вазелин
До коментар #5 от "кой му дреме":Какво стана с ремонтите на шахтите на летището?
07:45 12.03.2026
10 Ужас без край
07:57 12.03.2026
11 Тронец
Коментиран от #12
08:24 12.03.2026
12 оня с коня
До коментар #11 от "Тронец":Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжнa!
08:32 12.03.2026
13 Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжн
Коментиран от #14
08:33 12.03.2026
14 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "Пaк мe изтpoйтe дa ви eб@ мaмaтa пpoдaжн":много сте точен приятел
08:33 12.03.2026