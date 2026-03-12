Новини
България »
София »
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет

12 Март, 2026 07:19 605 10

Предвижда се обаче отпадането на бонус точката от частна или общинска ясла при кандидатстването за първа градинска група

Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Столичният общински съвет решава днес за новите критерии за прием в общинските градини и ясли. Точката с промените е заложена като първа в дневния ред на общинските съветници, посочи БНТ.

Според новите правила постоянният и настоящ адрес вече ще носят еднакъв брой точки в класирането. Ключова обаче ще бъде уседналостта. Така колкото по-дълго е пребиваването на родителите в София, толкова повече точки ще получава детето при класиране.

Създава се и нов критерий, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в район по постоянен или настоящ адрес, получават 1 бонус точка. Такава обаче ще взимат и децата, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма работеща детска градина.

Предвижда се обаче отпадането на бонус точката от частна или общинска ясла при кандидатстването за първа градинска група.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    2 0 Отговор
    И аз искам да съм в детска градина! Като малък не ходех там,не ме сложиха в списъка наш те. И после директно-хайде в първи клс!

    07:24 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе не бе

    1 0 Отговор
    Ще има зелено училище на Петрохан.

    07:38 12.03.2026

  • 4 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор
    Дали малката Ема на мис Бикини чака на такава опашка за градина ? Или тя вече е ученичка и е минала тези несгоди !?

    07:43 12.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 шперц

    0 0 Отговор
    Не ме друса мис Бикини,радвам се на мацетата-мисПрашки! Сега,като се стопли времето,ще тръгнат по къси полички и покрай средно училище, като минеш се виждат ученички по прашчички.

    08:18 12.03.2026

  • 10 Абсурдна държавица е 6егето🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Немало раждаемост но и на тези имащи нещастието се родат в тая клоака им слагат бонус точки дали може да идеш на детска градина🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣на база на тва от колко време майката и бащата са живели във въпросното геето наречено софия🤣🤣🤣🤣🤣

    08:30 12.03.2026

