Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет

Столичният общински съвет решава днес за новите критерии за прием в общинските градини и ясли. Точката с промените е заложена като първа в дневния ред на общинските съветници, посочи БНТ.
Според новите правила постоянният и настоящ адрес вече ще носят еднакъв брой точки в класирането. Ключова обаче ще бъде уседналостта. Така колкото по-дълго е пребиваването на родителите в София, толкова повече точки ще получава детето при класиране.
Създава се и нов критерий, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в район по постоянен или настоящ адрес, получават 1 бонус точка. Такава обаче ще взимат и децата, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма работеща детска градина.
Предвижда се обаче отпадането на бонус точката от частна или общинска ясла при кандидатстването за първа градинска група.
1 гръндж
07:24 12.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Абе не бе
07:38 12.03.2026
4 Слоностозъбест Абракадабър
07:43 12.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 шперц
08:18 12.03.2026
10 Абсурдна държавица е 6егето🤣🤣🤣
08:30 12.03.2026