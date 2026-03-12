Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет

Столичният общински съвет решава днес за новите критерии за прием в общинските градини и ясли. Точката с промените е заложена като първа в дневния ред на общинските съветници, посочи БНТ.



Според новите правила постоянният и настоящ адрес вече ще носят еднакъв брой точки в класирането. Ключова обаче ще бъде уседналостта. Така колкото по-дълго е пребиваването на родителите в София, толкова повече точки ще получава детето при класиране.

Създава се и нов критерий, според който децата, кандидатстващи в общинско заведение в район по постоянен или настоящ адрес, получават 1 бонус точка. Такава обаче ще взимат и децата, които живеят по постоянен или настоящ адрес в друго кметство на територията на същия район, в което няма работеща детска градина.

Предвижда се обаче отпадането на бонус точката от частна или общинска ясла при кандидатстването за първа градинска група.