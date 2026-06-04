Дара и Филип Киркоров влязоха в словесна война заради "Bangaranga" (СНИМКИ)

Страшен международен скандал се развихри в музикалния свят, след като Филип Киркоров реши да проговори за ролята си в „Евровизия 2026“. Руската мегазвезда направи шокиращи разкрития в Instagram, уморен от слухове и клюки. Киркоров обяви, че лично стои зад грандиозното завръщане на България в конкурса след 6-годишна пауза и зад последвалата победа на DARA. Певицата обаче веднага реагира и публично го сряза по възможно най-категоричния, но и спокоен начин.
Всичко започва миналата година, когато покрай близките си приятели от дует „Ритон“, Филип Киркоров се запознава с тогавашния генерален директор на БНТ Емил Кошлуков. По думите на Киркоров, Кошлуков споделил, че има огромно желание България да се завърне на „Евровизия“, но БНТ няма финансова възможност за това. Киркоров задейства връзките си и води в националната телевизия анонимен инвеститор, който изцяло финансира българското участие, гласи публикацията на певеца, цитирана от Телеграф.
Завръщането се превръща в абсолютен триумф – екипът на Dream Team, за който Киркоров твърди, че е основал преди 22 години, (композиторът Димитрис Контопулос и продуцентът Илиас Кокотос) и звездата DARA печелят конкурса. По думите на Филип Киркоров той е направил всичко това в памет на покойния си баща, чиято голяма мечта е била точно победа за България. Руската звезда обаче не скри огорчението си, че никой от печелившите не е проявил признателност, а други хора са обрали каймака от събитието. Киркоров отбеляза как европейските медии са го набедили за "Троянски кон" на Евровизия, а той си приписа победата.
Докато скандалът се разгаря, зад кулисите вече се води яростна битка за това кой град да приеме „Евровизия“ през 2027 г. В играта са София, Бургас и Варна. Филип Киркоров не крие, че стиска палци за родния му град Варна, където е прекарал детството си. Изпълнителят призова всеки, който се съмнява в думите му, да потърси за потвърждение Емил Кошлуков или дует „Ритон“.
Реакцията на победителката DARA не закъсня и тя директно контрира твърденията му с коментар в Инстаграм. Изпълнителката благодари на Киркоров единствено за „менталната подкрепа“. В коментара си Дара пише "с цялото си уважение", че хитът ѝ „Bangaranga“ е написан още през 2023 година на Sofia Songwriting Camp, а целият успех се дължи на нейния екип, Вирджиния Рекърдс, БНТ и международните продуценти. По-късно тя написа и втори коментар, който гласи, че няма как да остави слуховете да живеят, защото са като "комари".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Изяжте се
12:03 04.06.2026
2 честен ционист
12:07 04.06.2026
3 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #16
12:07 04.06.2026
4 Киркора
Коментиран от #7
12:08 04.06.2026
5 Виждаме го всеки ден
12:11 04.06.2026
6 Лоша Реклама Няма
12:12 04.06.2026
7 честен ционист
До коментар #4 от "Киркора":Той щом го е публикувал черно на бяло на 2 езика, значи, че не лъже. А наща приказва за някакви "комари", то значи че пак успехите на България в тоя конкурс идват благодарение на Русия, както беше и с предишния ни участник Кристиан Костов стигнал втото място.
12:12 04.06.2026
8 Само питам
Коментиран от #17
12:13 04.06.2026
9 Гръцката махала
12:14 04.06.2026
10 Ха,ха
12:14 04.06.2026
11 ДрайвингПлежър
12:15 04.06.2026
12 Киркора явно позагасва
12:15 04.06.2026
13 Мъж мечта
Коментиран от #19
12:15 04.06.2026
14 Зеления
12:15 04.06.2026
15 Айде бе
12:18 04.06.2026
16 и твоята също
До коментар #3 от "🦁ЩЩД🦁":И ние знам изобрението на г-н Морз.
12:18 04.06.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Само питам":Киркоров не само е довел инвеститор - екипът който стои зад песента е от негови хора.
Какъв екип има Дара? Никакъв!
Грърка и румънеца са дали песента заради Киркоров с който работят от години. Хореографията е на шведи. На Дара екипа е крадливата и нагла Армутлиева...
А ако тръгнем да гледаме правилника на евровизия - той е за НОВИ песни. Как песен писана 23та се вписва е много интересно...
Коментиран от #24
12:19 04.06.2026
18 Руска му работа
Коментиран от #25
12:19 04.06.2026
19 🧹🧹🧹🧹🗽
До коментар #13 от "Мъж мечта":Баба Яга съм, е са ще погна с метлата🧹🧹🧹🤣😂🤣😂
12:20 04.06.2026
20 Компира
12:21 04.06.2026
21 Аз с десетте гласа с които гласувах
12:22 04.06.2026
22 Хмм
12:26 04.06.2026
23 Тоя плагият навремето
Коментиран от #26
12:26 04.06.2026
24 Елементарно
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":Песен може да е написана и преди 100 години, но да не е изпълнявана, издавана и тиражирана.
Време е децата да се занимават с детски работи.
12:26 04.06.2026
25 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Руска му работа":Заминавай в Анадоллу
Коментиран от #29, #41, #46
12:29 04.06.2026
26 Ъхъ ъхъ
До коментар #23 от "Тоя плагият навремето":Хайде пей ти български песни и стани известен
Коментиран от #35
12:30 04.06.2026
27 Последния Софиянец
Коментиран от #38
12:31 04.06.2026
28 Иван Димитров, санитар в Карлуково
Приоритет на България не трябва да бъдат някакви песнички като на Дара или оня, който вдигаше тежестите Карлос Насар, а развитието на образованието, здравеопазването и ре-индустриализация на България.
Много по-важно е да имаме връзки не с тази откачалка Киркоров, а с Росатом за да завършим АЕЦ Белене защото в момента имаме само два реактора в Козлодуй, които може да спрат всеки момент. Дори в момента България внася електроенергия от Сърбия, а вие се чудите защо са ви високи сметките за ток.
Престанете с тази политика, а започнете индустрията защото България ще фалира след няколко години.
Коментиран от #31, #32
12:31 04.06.2026
29 Жегна ли се ганчо
До коментар #25 от "Ха ХаХа":Някакви доводи или така изразяваш безсилието си и аргументната инсуфисиенция🤣🤣🤣
Коментиран от #33, #34
12:32 04.06.2026
30 Киркоров предрага
Никой не иска да го прави, защото никой няма да посочва свидетели ако не е истина.
Хайде разговаряхме.
Нищо не струва
12:33 04.06.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #28 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Стига бе човек!
Какво образование - съседната статия ти казва, че официално се закрива образованието. Ще даат едни дипломи за едни пари и толкова!
Каква индустриализация? Нали ти трябват инженери за такава. Ще внасяме китайци ли - че кой китаец е луд да зареже Китай и да дойде в джунглата?
ЗРЕЛИЩА ТРЯБВАТ и народа е щастлив и не мисли!
12:34 04.06.2026
32 И за кого ще тази индустрия и този ток
До коментар #28 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":Като след 15-20години няма да има население. Такива неща се правят с перспектива. Това е все едно да вдигнеш етажна къща за децата, а деца да нямаш.
12:35 04.06.2026
33 Ха,ха
До коментар #29 от "Жегна ли се ганчо":Сам питаш,сам си отговаряш😂😂
12:35 04.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Аз не претендирам да съм певец
До коментар #26 от "Ъхъ ъхъ":Нещо неясно ли има или фактите не са ти приятни?
Коментиран от #45
12:37 04.06.2026
36 ....
Коментиран от #40
12:37 04.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Елементарно
До коментар #27 от "Последния Софиянец":Трябваше обаче да обясниш, че това е станало в едно от многото ти заведения.
Както през 2020 год. и сега малко реклама не е излишна.
12:38 04.06.2026
39 Никой
Какво значение.
12:39 04.06.2026
40 По сревлдващияг ще бъде
До коментар #36 от "....":Заклаха ме като говедо
12:39 04.06.2026
41 Сибир те зове
До коментар #25 от "Ха ХаХа":Стягай бохчичката и в Магадан да пееш песните на киркора🤣🤣🤣
12:39 04.06.2026
42 Ха,ха
До коментар #37 от "Ха ХаХа":Кои по точно руснаци, камчатските руснаци,сибирските руснаци или руските руснаци?
12:40 04.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не съм бил роб за да ме освобождават
До коментар #37 от "Ха ХаХа":Ти явно си бил и все още си. Чемодан вокзал и в Магадан, при новите ти господари🤣🤣🤣
12:41 04.06.2026
45 Като не си п2вец
До коментар #35 от "Аз не претендирам да съм певец":Ще си стоиш в дупката и няма да обсъждаш
Каквато и песен да изпее Киркоров ще е на високо ниво
12:42 04.06.2026
46 Ким Чен Ун
До коментар #25 от "Ха ХаХа":Ти какво, предполагам, че имаш билет до Мала Токмачка?
12:42 04.06.2026
47 Рязан съм
До коментар #37 от "Ха ХаХа":Ако го опиташ и ти ще го харесаш като твоята😉
12:43 04.06.2026