Дара и Филип Киркоров влязоха в словесна война заради "Bangaranga" (СНИМКИ)

Страшен международен скандал се развихри в музикалния свят, след като Филип Киркоров реши да проговори за ролята си в „Евровизия 2026“. Руската мегазвезда направи шокиращи разкрития в Instagram, уморен от слухове и клюки. Киркоров обяви, че лично стои зад грандиозното завръщане на България в конкурса след 6-годишна пауза и зад последвалата победа на DARA. Певицата обаче веднага реагира и публично го сряза по възможно най-категоричния, но и спокоен начин.

Всичко започва миналата година, когато покрай близките си приятели от дует „Ритон“, Филип Киркоров се запознава с тогавашния генерален директор на БНТ Емил Кошлуков. По думите на Киркоров, Кошлуков споделил, че има огромно желание България да се завърне на „Евровизия“, но БНТ няма финансова възможност за това. Киркоров задейства връзките си и води в националната телевизия анонимен инвеститор, който изцяло финансира българското участие, гласи публикацията на певеца, цитирана от Телеграф.

Завръщането се превръща в абсолютен триумф – екипът на Dream Team, за който Киркоров твърди, че е основал преди 22 години, (композиторът Димитрис Контопулос и продуцентът Илиас Кокотос) и звездата DARA печелят конкурса. По думите на Филип Киркоров той е направил всичко това в памет на покойния си баща, чиято голяма мечта е била точно победа за България. Руската звезда обаче не скри огорчението си, че никой от печелившите не е проявил признателност, а други хора са обрали каймака от събитието. Киркоров отбеляза как европейските медии са го набедили за "Троянски кон" на Евровизия, а той си приписа победата.

Докато скандалът се разгаря, зад кулисите вече се води яростна битка за това кой град да приеме „Евровизия“ през 2027 г. В играта са София, Бургас и Варна. Филип Киркоров не крие, че стиска палци за родния му град Варна, където е прекарал детството си. Изпълнителят призова всеки, който се съмнява в думите му, да потърси за потвърждение Емил Кошлуков или дует „Ритон“.

Реакцията на победителката DARA не закъсня и тя директно контрира твърденията му с коментар в Инстаграм. Изпълнителката благодари на Киркоров единствено за „менталната подкрепа“. В коментара си Дара пише "с цялото си уважение", че хитът ѝ „Bangaranga“ е написан още през 2023 година на Sofia Songwriting Camp, а целият успех се дължи на нейния екип, Вирджиния Рекърдс, БНТ и международните продуценти. По-късно тя написа и втори коментар, който гласи, че няма как да остави слуховете да живеят, защото са като "комари".