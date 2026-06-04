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Дара и Филип Киркоров влязоха в словесна война заради "Bangaranga" (СНИМКИ)

Дара и Филип Киркоров влязоха в словесна война заради "Bangaranga" (СНИМКИ)

4 Юни, 2026 12:01 1 711 47

  • dara-
  • дара-
  • филип киркоров-
  • певец-
  • евровизия-
  • скандал-
  • песен-
  • bangaranga

Киркоров твърди, че участието на България на Евровизия тази година се дължи отчасти на него

Дара и Филип Киркоров влязоха в словесна война заради "Bangaranga" (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страшен международен скандал се развихри в музикалния свят, след като Филип Киркоров реши да проговори за ролята си в „Евровизия 2026“. Руската мегазвезда направи шокиращи разкрития в Instagram, уморен от слухове и клюки. Киркоров обяви, че лично стои зад грандиозното завръщане на България в конкурса след 6-годишна пауза и зад последвалата победа на DARA. Певицата обаче веднага реагира и публично го сряза по възможно най-категоричния, но и спокоен начин.

Всичко започва миналата година, когато покрай близките си приятели от дует „Ритон“, Филип Киркоров се запознава с тогавашния генерален директор на БНТ Емил Кошлуков. По думите на Киркоров, Кошлуков споделил, че има огромно желание България да се завърне на „Евровизия“, но БНТ няма финансова възможност за това. Киркоров задейства връзките си и води в националната телевизия анонимен инвеститор, който изцяло финансира българското участие, гласи публикацията на певеца, цитирана от Телеграф.

Завръщането се превръща в абсолютен триумф – екипът на Dream Team, за който Киркоров твърди, че е основал преди 22 години, (композиторът Димитрис Контопулос и продуцентът Илиас Кокотос) и звездата DARA печелят конкурса. По думите на Филип Киркоров той е направил всичко това в памет на покойния си баща, чиято голяма мечта е била точно победа за България. Руската звезда обаче не скри огорчението си, че никой от печелившите не е проявил признателност, а други хора са обрали каймака от събитието. Киркоров отбеляза как европейските медии са го набедили за "Троянски кон" на Евровизия, а той си приписа победата.

Докато скандалът се разгаря, зад кулисите вече се води яростна битка за това кой град да приеме „Евровизия“ през 2027 г. В играта са София, Бургас и Варна. Филип Киркоров не крие, че стиска палци за родния му град Варна, където е прекарал детството си. Изпълнителят призова всеки, който се съмнява в думите му, да потърси за потвърждение Емил Кошлуков или дует „Ритон“.

Реакцията на победителката DARA не закъсня и тя директно контрира твърденията му с коментар в Инстаграм. Изпълнителката благодари на Киркоров единствено за „менталната подкрепа“. В коментара си Дара пише "с цялото си уважение", че хитът ѝ „Bangaranga“ е написан още през 2023 година на Sofia Songwriting Camp, а целият успех се дължи на нейния екип, Вирджиния Рекърдс, БНТ и международните продуценти. По-късно тя написа и втори коментар, който гласи, че няма как да остави слуховете да живеят, защото са като "комари".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изяжте се

    8 7 Отговор
    Дегенерати адови никой не се интересува от вас

    12:03 04.06.2026

  • 2 честен ционист

    17 5 Отговор
    Кошлука да каже кой е анонимния спонсор? Иначе да, гръцките продуценти, които държат правата на песента са русофили и дружки на Филипп.

    12:07 04.06.2026

  • 3 🦁ЩЩД🦁

    14 9 Отговор
    Сега тука чета,че "хитът бил Написан през...и т.н..Ама тая гюрултия и ноти ли има бе ?🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    12:07 04.06.2026

  • 4 Киркора

    10 16 Отговор
    Лъжец,краде и плагиат!

    Коментиран от #7

    12:08 04.06.2026

  • 5 Виждаме го всеки ден

    11 7 Отговор
    Неблагодарността все повече се парадира и характеризира българина за съжаление.

    12:11 04.06.2026

  • 6 Лоша Реклама Няма

    6 3 Отговор
    Дара на Японски

    12:12 04.06.2026

  • 7 честен ционист

    15 10 Отговор

    До коментар #4 от "Киркора":

    Той щом го е публикувал черно на бяло на 2 езика, значи, че не лъже. А наща приказва за някакви "комари", то значи че пак успехите на България в тоя конкурс идват благодарение на Русия, както беше и с предишния ни участник Кристиан Костов стигнал втото място.

    12:12 04.06.2026

  • 8 Само питам

    10 3 Отговор
    Не разбрах за какво "спорят" ? Дара казва , че художествения проект не е свързан с Киркоров . Киркоров твърди , че е привлякъл инвеститор . В кое си противоречат ?.

    Коментиран от #17

    12:13 04.06.2026

  • 9 Гръцката махала

    13 2 Отговор
    Дара не е нужно да знае от къде е финансирането, Филип е от Варна,милиардер в долари,най вероятно сам е финансирал,но е редно Кошлуков и Армутлиева да кажат,откъде са кинтите,а гърците са ортаци на филип

    12:14 04.06.2026

  • 10 Ха,ха

    2 3 Отговор
    Другари са за сингаманга ли ще се спори 😂😂😂🤣то вече я забравихме😂😂

    12:14 04.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    9 11 Отговор
    Друсалката е и нагла на всичко отгоре! Да ходи да си пафка с мъжлето и да не ни занимава с гнусотията си!

    12:15 04.06.2026

  • 12 Киркора явно позагасва

    13 2 Отговор
    И търси как да привлече внимание. Анонимен спонсор, обадил се тук там.... и как точно е помогнал не става ясно.

    12:15 04.06.2026

  • 13 Мъж мечта

    2 7 Отговор
    Децата да ви умрат сатанизирани българи, амин да го бъде !

    Коментиран от #19

    12:15 04.06.2026

  • 14 Зеления

    7 0 Отговор
    Ели Стоянова, колко пъти трябваше да сменяш езика на клавиатурата от кирилица на латиница само и само да се правиш на интересна и да пишеш Дара ту на кирилица ту на латиница, аман от чуждопоклонници в тези медии

    12:15 04.06.2026

  • 15 Айде бе

    7 4 Отговор
    Сега и затова ли трябва да сме благодарни во веки веков на руснаците

    12:18 04.06.2026

  • 16 и твоята също

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦁ЩЩД🦁":

    И ние знам изобрението на г-н Морз.

    12:18 04.06.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Киркоров не само е довел инвеститор - екипът който стои зад песента е от негови хора.

    Какъв екип има Дара? Никакъв!
    Грърка и румънеца са дали песента заради Киркоров с който работят от години. Хореографията е на шведи. На Дара екипа е крадливата и нагла Армутлиева...

    А ако тръгнем да гледаме правилника на евровизия - той е за НОВИ песни. Как песен писана 23та се вписва е много интересно...

    Коментиран от #24

    12:19 04.06.2026

  • 18 Руска му работа

    8 7 Отговор
    Помогнал ама как с какво не става ясно. Също като с освобождението

    Коментиран от #25

    12:19 04.06.2026

  • 19 🧹🧹🧹🧹🗽

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мъж мечта":

    Баба Яга съм, е са ще погна с метлата🧹🧹🧹🤣😂🤣😂

    12:20 04.06.2026

  • 20 Компира

    3 6 Отговор
    БезДара не може да се обслужи в тоалетната, естествено, че победата ѝ в гeйзърския конкурс е външно дело.

    12:21 04.06.2026

  • 21 Аз с десетте гласа с които гласувах

    8 2 Отговор
    Помогнах на Дара и България да спечели много повече от самохвалкото.

    12:22 04.06.2026

  • 22 Хмм

    8 0 Отговор
    не отчасти, той твърди че изцяло е на него, говорил с Кошлуков, намерил финансиране, хореографията била негова, композиторът пишел песни за руски певци, той самият стана известен с песните на Тончо Русев, които пееше на руски, аз видях Дара при Трифонов, когато е била на 20 години, същият танцувален стил, Евровизия е младежки купон, за първи път печели песени певица извън конюнктурата, да оставимм настрана че спаси Евровизия от скандал, иначе щеше да спечели Израел

    12:26 04.06.2026

  • 23 Тоя плагият навремето

    8 1 Отговор
    С български песни стана известен, сега тръгнал да търси нещо дето пак не е негово.

    Коментиран от #26

    12:26 04.06.2026

  • 24 Елементарно

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    Песен може да е написана и преди 100 години, но да не е изпълнявана, издавана и тиражирана.
    Време е децата да се занимават с детски работи.

    12:26 04.06.2026

  • 25 Ха ХаХа

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Руска му работа":

    Заминавай в Анадоллу

    Коментиран от #29, #41, #46

    12:29 04.06.2026

  • 26 Ъхъ ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тоя плагият навремето":

    Хайде пей ти български песни и стани известен

    Коментиран от #35

    12:30 04.06.2026

  • 27 Последния Софиянец

    0 6 Отговор
    Проектът е още от 2019 г.Киркоров е свързал гърците с Кошлуков.Дует Ритон са посредници.

    Коментиран от #38

    12:31 04.06.2026

  • 28 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    4 2 Отговор
    Който приема тези песнички насериозно, той трябва да се обърне към нашата клиника.
    Приоритет на България не трябва да бъдат някакви песнички като на Дара или оня, който вдигаше тежестите Карлос Насар, а развитието на образованието, здравеопазването и ре-индустриализация на България.
    Много по-важно е да имаме връзки не с тази откачалка Киркоров, а с Росатом за да завършим АЕЦ Белене защото в момента имаме само два реактора в Козлодуй, които може да спрат всеки момент. Дори в момента България внася електроенергия от Сърбия, а вие се чудите защо са ви високи сметките за ток.
    Престанете с тази политика, а започнете индустрията защото България ще фалира след няколко години.

    Коментиран от #31, #32

    12:31 04.06.2026

  • 29 Жегна ли се ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ХаХа":

    Някакви доводи или така изразяваш безсилието си и аргументната инсуфисиенция🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #34

    12:32 04.06.2026

  • 30 Киркоров предрага

    0 1 Отговор
    Да се говори с Кошлуков и Ритон.
    Никой не иска да го прави, защото никой няма да посочва свидетели ако не е истина.
    Хайде разговаряхме.
    Нищо не струва

    12:33 04.06.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Стига бе човек!
    Какво образование - съседната статия ти казва, че официално се закрива образованието. Ще даат едни дипломи за едни пари и толкова!
    Каква индустриализация? Нали ти трябват инженери за такава. Ще внасяме китайци ли - че кой китаец е луд да зареже Китай и да дойде в джунглата?

    ЗРЕЛИЩА ТРЯБВАТ и народа е щастлив и не мисли!

    12:34 04.06.2026

  • 32 И за кого ще тази индустрия и този ток

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Като след 15-20години няма да има население. Такива неща се правят с перспектива. Това е все едно да вдигнеш етажна къща за децата, а деца да нямаш.

    12:35 04.06.2026

  • 33 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Жегна ли се ганчо":

    Сам питаш,сам си отговаряш😂😂

    12:35 04.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аз не претендирам да съм певец

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ъхъ ъхъ":

    Нещо неясно ли има или фактите не са ти приятни?

    Коментиран от #45

    12:37 04.06.2026

  • 36 ....

    0 1 Отговор
    Дъ некст сонг ще бъде Извел е Дельо говеда.

    Коментиран от #40

    12:37 04.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Елементарно

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    Трябваше обаче да обясниш, че това е станало в едно от многото ти заведения.
    Както през 2020 год. и сега малко реклама не е излишна.

    12:38 04.06.2026

  • 39 Никой

    0 0 Отговор
    Но е успех, но чий.


    Какво значение.

    12:39 04.06.2026

  • 40 По сревлдващияг ще бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "....":

    Заклаха ме като говедо

    12:39 04.06.2026

  • 41 Сибир те зове

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ХаХа":

    Стягай бохчичката и в Магадан да пееш песните на киркора🤣🤣🤣

    12:39 04.06.2026

  • 42 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Кои по точно руснаци, камчатските руснаци,сибирските руснаци или руските руснаци?

    12:40 04.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не съм бил роб за да ме освобождават

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Ти явно си бил и все още си. Чемодан вокзал и в Магадан, при новите ти господари🤣🤣🤣

    12:41 04.06.2026

  • 45 Като не си п2вец

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Аз не претендирам да съм певец":

    Ще си стоиш в дупката и няма да обсъждаш
    Каквато и песен да изпее Киркоров ще е на високо ниво

    12:42 04.06.2026

  • 46 Ким Чен Ун

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ха ХаХа":

    Ти какво, предполагам, че имаш билет до Мала Токмачка?

    12:42 04.06.2026

  • 47 Рязан съм

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ХаХа":

    Ако го опиташ и ти ще го харесаш като твоята😉

    12:43 04.06.2026