Учителски протести блокираха Брюксел заради съкращения и реформи в образованието

Протест на учители в Брюксел доведе до блокиране на ключови улици и възлови точки в белгийската столица, предава News.bg.

Преподаватели от Валония и Брюксел излязоха на серия от мащабни стачки и демонстрации, организирани от синдикати и образователни организации.

Днешният протест е насочен срещу бюджетни съкращения, промени в статута на учителите, увеличаване на учебното натоварване и реформи във висшето образование.

Сред основните искания са по-добри условия на труд и запазване на социалните придобивки, включително пенсионните права и режима на болничните.

По данни на синдикалните организации учителските заплати в Белгия варират според стажа, квалификацията и езиковата общност. Средното годишно брутно възнаграждение в Брюксел е между 57 000 и 63 000 евро. Начинаещите учители получават около 45 000 евро годишно, докато най-опитните могат да достигнат до около 70 000 евро.

В международните училища заплатите обикновено са между 3000 и 5000 евро месечно брутно, но нетното възнаграждение е значително по-ниско заради високото данъчно облагане в страната.

Протестните действия през последните месеци, организирани от синдикати като СКС-Образование, са довели до масови демонстрации и блокади в централната част на Брюксел, включително в района на европейските институции.

Напрежението е провокирано от бюджетни съкращения, намаляване на средствата за индивидуализирано обучение, промени в пенсионната система и увеличаване на преподавателската натовареност.

Към учителите се присъединиха и студенти, които протестират срещу повишаване на таксите за обучение и съкращения на персонал във висшите учебни заведения.