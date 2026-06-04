Тайван въоръжава острова: Над 1800 противокорабни ракети срещу заплахата от Китай

Тайван планира да увеличи арсенала си от противокорабни ракети до над 1800 единици до началото на 2029 година в рамките на стратегия за засилване на отбраната срещу нарастващия военен натиск от страна на Китай, предава News.bg.

Разширяването на ракетния арсенал е част от т.нар. асиметрична отбранителна стратегия, чрез която островът се стреми да компенсира огромното военно превъзходство на Пекин с по-евтини, но високоефективни оръжия. Освен ракети, Тайван инвестира сериозно и в морски и въздушни дронове.

Според тайвански военни експерти основната цел е изграждането на устойчива отбранителна система, способна да оцелее при първоначален масиран удар и впоследствие да нанесе тежки поражения на евентуален инвазионен флот или морска блокада.

Сред ключовите оръжия са американските ракети „Харпун“ и местно произведените „Сюн Фън“, които могат да бъдат изстрелвани от кораби, самолети и наземни установки.

Военни анализатори смятат, че натрупването на голям брой противокорабни ракети ще позволи създаването на своеобразна „зона на унищожение“ в Тайванския проток, където всяка китайска десантна операция би била изложена на сериозен риск.

„Целта ни не е да унищожим всеки кораб на китайската армия, а да попречим на противника да изпълни мисията си и да стъпи на острова“, заяви експертът по сигурността Оу Съ-фу.

Според американския военен анализатор Грант Нюшам подобни оръжия са сред най-сериозните заплахи за евентуална китайска инвазия.

„Далекобойните високоточни ракети могат да унищожат кораби още преди да достигнат Тайванския проток. Ако бъдат използвани правилно и в достатъчно количество, те представляват огромен проблем за всяка инвазионна сила“, подчерта той.

За да осъществи евентуално нахлуване, Китай ще трябва да разположи огромен брой военни и транспортни кораби. Въпреки че Пекин разполага с най-големия военноморски флот в света, Тайван разчита именно на стратегията за нанасяне на тежки загуби още в началната фаза на подобна операция.

Междувременно Тайпе подготвя и нова оръжейна сделка със САЩ на стойност до 14 милиарда долара. Очаква се американският президент Доналд Тръмп да вземе решение по въпроса след проведените разговори с китайския лидер Си Дзинпин.

Китай продължава да разглежда Тайван като част от своята територия и не изключва използването на военна сила за установяване на контрол над острова. Тайванските власти категорично отхвърлят тези претенции и настояват, че бъдещето на острова може да бъде решавано единствено от неговите граждани.