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Полско-беларуската граница остава основен фокус на Варшава

Полско-беларуската граница остава основен фокус на Варшава

4 Юни, 2026 11:43 510 1

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Посещението имаше за цел да запознае ирландския министър с реалностите, свързани с подсигуряването на външната граница на ЕС

Полско-беларуската граница остава основен фокус на Варшава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински демонстрира успешната охрана на източната граница на страната пред ирландския министър на правосъдието и миграцията Джим О'Калахан преди председателството на Дъблин на Съвета на ЕС, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Полско-беларуската граница остава основен фокус на полското правителство, каза Кервински при посещението си заедно с О'Калахан на граничния пункт "Кузница" в североизточното Подласко воеводство.

Той добави, че районът е бил подложен на много жестока хибридна война, организирана от Минск и Москва през последните месеци.

Посещението имаше за цел да запознае ирландския министър с реалностите, свързани с подсигуряването на външната граница на ЕС, само седмици преди Ирландия да поеме ротационното шестмесечно председателство на Съвета на ЕС на 1 юли.

Застанал пред 5,5-метровата стоманена гранична ограда, Кервински каза, че въпреки сегашния спад в мигрантската активност, Варшава остава бдителна.

„Въпреки че днес тук е спокойно и изглежда, че спокойствието се е върнало в този участък от границата благодарение на нашите инвестиции и усилията на нашите войници, ние сме напълно наясно, че ситуацията остава много динамична“, каза той.

Въпреки че по границата са регистрирани нула незаконни преминавания през първото тримесечие на годината, добави Кервински, сезонният миграционен натиск може да ескалира.

„Готови сме за това, но ще се нуждаем от подкрепата и ангажимента на целия ЕС“, заяви той.

О'Калахан потвърди, че миграцията и сигурността на външните граници ще бъдат централни стълбове на предстоящото ирландско председателство. Той каза, че е добре запознат с дългогодишните усилия на Русия и Беларус да подкопаят европейската сигурност чрез използване на миграцията като оръжие. Министърът добави, че инвестициите на Полша в граничния контрол трябва да бъдат поддържани и засилени, предупреждавайки, че заплахата от Москва остава постоянна дори ако настоящите отбранителни мерки са напълно ефективни.

Според най-новите данни, публикувани от граничната полиция в Подласко воеводство, властите са регистрирали 204 опита за незаконно преминаване от Беларус от 1 януари, като всички лица, които са се опитали да преминат границата, са били незабавно задържани.

Това бележи рязък спад в сравнение със същия период на миналата година, когато бяха регистрирани над 10 000 опита, каза говорителят на Гранична полиция Катажина Зданович пред ПАП, отдавайки спада на комбинирания възпиращ ефект на стоманената ограда, специализираните войскови подразделения и електронните системи за наблюдение.


Полша
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  • 1 Беки овеня

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    Полските алкохолици ги е страх да не дадът фира като на 1 09 1939,и да си върнат доста откраднати територии както крадените украински територии

    11:50 04.06.2026

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