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Иран: Няма видими резултати от преговорите със САЩ

Иран: Няма видими резултати от преговорите със САЩ

4 Юни, 2026 07:30 779 6

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Евентуална атака в Бейрут ще доведе до "възобновяване в голям мащаб на войната" в Близкия изток, предупреди иранският външен министър

Иран: Няма видими резултати от преговорите със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че засега няма видими резултати от преговорите със САЩ за слагане на край на конфликта, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона", каза вчера Арагчи в интервю за ливанската телевизия "Ал Маядин", съобщи иранската новинарска агенция Тасним. Той отбеляза, че са разменени съобщения за необходимостта от слагане на край на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на преговорите не е постигнат "никакъв осезаем напредък".

Евентуална атака в Бейрут ще доведе до "възобновяване в голям мащаб на войната" в Близкия изток, предупреди иранският външен министър.

По-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац предупреди, че въоръжените сили на страната му ще нанесат удари по южните предградия на ливанската столица, които са бастион на "Хизбула", в случай че проиранското движение продължи обстрела си срещу Израел.

Иран ще отговори "решително и пропорционално" на всяко американско или израелско нападение, като ще ги "накара да съжаляват", предупреди междувременно иранският главен преговарящ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от друга иранска новинарската агенция - ИСНА, предаде още Франс прес.

В изявление в социалната мрежа Екс Абас Арагчи също спомена за "решителен отговор" в случай на нови "враждебни действия". Той защити иранския обстрел по Кувейт, като, без да даде подробности, ги нарече "удари при самозащита по обекти, които на Съединените щати е разрешено да използват за атакуване на цивилни кораби и нарушаване на прекратяването на огъня".

Също вчера, по време на изслушване в Конгреса на САЩ, държавният секретар Марко Рубио каза, че големите операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки възобновяването на военните действия. Той дори спомена, че Съединените щати са постигнали победа срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    5 2 Отговор
    Няма да има успех, докато Украйна остава разменна монета в конкуренцията на САЩ с Русия и Китай.Този конвейер на измама и ограбване на Европа никога няма да спре.Нито САЩ, нито Русия, нито Китай искат просперитет за Европа.

    07:36 04.06.2026

  • 2 име

    6 1 Отговор
    И без това на кравар и на ционист не може да се вярва. Мятайте ракети и дронове по ционистите, в железния гевгир има място за още дупки.

    07:37 04.06.2026

  • 3 препъни камъка на преговорите със САЩ

    0 5 Отговор
    е ... обезоръжаването на Хизбула.

    Още от 1979 когато ислямистите свалиха иранския Шах, целия регион постоянно гори подпалван от проиранските Хамас, Хизбула и Хути.

    Коментиран от #6

    07:52 04.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 т-п тpoл copосoиден

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "препъни камъка на преговорите със САЩ":

    Ислямистите не идват "случайно" на власт с преврат. Тахния преврат е след преврата, организиран от кравари и наглосаксонци за премахването на премиера Мосадех, който е порязал мераците на кърлежите да смучат ирански петрол без да плащат. Оргонизиран е по съкия начин, по който бяха и събитията миналата и Януари тази година: плащат за безредици и насилие. В Сирия е същата работа. Района от Сирия до Иран, го палят наглосаксонците, ционистите и краварите. Само при арабите са успели да си инсталират послушни прокси монархии, но са на клечки и иранците им запалиха чергата.

    08:05 04.06.2026

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