Мартин Димитров: Държавата сама допринася за инфлацията

България има проблем с бюджетния дефицит, но не и основание за апокалиптични прогнози. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров, коментирайки финансовото състояние на страната и риска от процедура по свръхдефицит.
Според него основният проблем на управляващите не е самият дефицит, а липсата на ясен план за неговото ограничаване.
„Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на близо апокалиптична картина не е правилно. Има проблем с дефицита, но не можем да говорим за трагична ситуация“, каза Димитров.
Той добави, че според прогнозите на Европейската комисия дефицитът през следващата година се очаква да бъде значително по-нисък от оценките на правителството.
По думите му през последните седмици управляващите са представили различни идеи за ограничаване на разходите, но без ясна концепция.
„Проблемът е липсата на конкретен план за действие. Виждаме отделни мерки, които се обявяват, след което се променят или оттеглят. Това създава усещане за несигурност“, коментира депутатът.
Според него преди да се обсъждат нови заеми, трябва да бъдат предприети конкретни стъпки за намаляване на разходите и ограничаване на дефицита.
Реформи в администрацията и сектор „Сигурност“
Сред възможните решения Димитров вижда в оптимизиране на администрацията и промени в сектор „Сигурност“.
По думите му трябва да се направи анализ на незаетите щатни бройки и на системата за бонуси в държавната администрация.
„Има хиляди незаети щатни места, а средствата често се използват за бонуси. Това трябва да бъде реформирано и да има повече прозрачност“, заяви той.
Депутатът се обяви и за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в някои сектори.
„Автоматизмите трябва да отпаднат. Всяко увеличение трябва да бъде обсъждано открито в рамките на бюджета“, каза Димитров.
Според него част от инфлационния натиск идва и от прекомерните държавни разходи през последните години.
„Когато се теглят големи заеми и тези средства се наливат в икономиката, това увеличава търсенето и води до по-висока инфлация. Държавата също участва в покачването на цените“, коментира депутатът.
По думите му ограничаването на дефицита би имало и антиинфлационен ефект.
Мартин Димитров подкрепи идеята за временно замразяване на възнагражденията на хората, заемащи висши държавни длъжности.
„Първо трябва да започнем от депутатите и всички на висши държавни позиции. Това е знак за съпричастност към усилията за намаляване на дефицита“, заяви той.
По отношение на партийните субсидии депутатът се обяви за поетапно намаляване, като според него трябва да се намери баланс между икономиите и възможността политическите партии да функционират независимо от частни интереси.
Според Димитров България трябва да си постави за цел дефицитът да бъде сведен под 3% още през следващата година, а в по-дългосрочен план да се върви към балансиран бюджет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инфлация има, защото
Има територия!
Коментиран от #11
12:05 04.06.2026
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #25
12:06 04.06.2026
3 хехе
12:07 04.06.2026
4 малтин димитлоф
Коментиран от #6
12:08 04.06.2026
5 Дориана
Коментиран от #9, #17, #20, #23
12:10 04.06.2026
6 Абе да бе
До коментар #4 от "малтин димитлоф":Един ден и да не съм депутат, пак няма да работя.
12:11 04.06.2026
7 Ах ,ах нима
12:11 04.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Ху (By Who)
До коментар #5 от "Дориана":Много сте права госпожа Дориана Грей.
12:12 04.06.2026
10 Ин друг
12:14 04.06.2026
11 Дориана
До коментар #1 от "Инфлация има, защото":Инфлацията я предизвикаха и създадоха ППДБ и корумпирания модел на управление Борисов- Пеевски с техните съюзници ИТН и БСП. Сега Радев и неговата партия Прогресивна България ще сложат ред в държавата с крути мерки за ужас на опозицията.
Коментиран от #22
12:14 04.06.2026
12 В сектор „Сигурност“ е заровено кучето
12:14 04.06.2026
13 Жан Бойко
12:18 04.06.2026
14 Прогресивна България
12:18 04.06.2026
15 Факти
Коментиран от #18
12:23 04.06.2026
16 идиоти вън
12:25 04.06.2026
17 Пълни глупости
До коментар #5 от "Дориана":Инфлацията започна с ковида, след това веднага дойде войната на Русия с Украйна, Украйна прекрати доставките на газ, но благодарение на ПП се справихме с кризата. В момента при храните няма инфлация, просто цените са същите, които бяха преди 6 години. Най- скъпи са стоките в малките бакалии, веригите правят страхотни намаления. Услугите са скъпи, но можем да ги избягваме. А ти си една платена регресия!
12:26 04.06.2026
18 Ах ,ах
До коментар #15 от "Факти":Прочети коментари 5 и 7. И може да ти стане малко ясно.
12:26 04.06.2026
19 китаеца
Коментиран от #21
12:27 04.06.2026
20 Факти
До коментар #5 от "Дориана":Инфлация има от 4-5 години, а ПП-ДБ са управлявали общо 15 месеца. Как става тоя номер? Преди войната на Путин инфлация нямаше. По твоята логика ГЕРБ са били супер в трите си поредни правителства. Тая глава ти е за мислене, а не само за равновесие. Инфлацията ни я докара Путин защото взриви пазара на горива. Тъкмо я овладяхме и Тръмп отново я форсира.
Коментиран от #24
12:29 04.06.2026
21 Факти
До коментар #19 от "китаеца":Унгария с "евтините" нефт и газ на Путин изобщо няма инфлация 🤣 Изобщо не е по-голяма от нашата 🤣
12:30 04.06.2026
22 Какви крути
До коментар #11 от "Дориана":мерки. Тези бездарници 7 неграмотници един бюджет не могат да направят. Досега трябваше да е внесен в Парламента. Много по зле са от ГЕРБ. плашат хората, пускат слухове и после Радев ги опровергава. Да кажеш нещо за Боташ? Това е супер корупция. Вместо да са в затвора Радев, Гълъб Донев и Росен Христов, който го сключи, те се занимават с публични финанси.
12:31 04.06.2026
23 Радев
До коментар #5 от "Дориана":имаше 7 правителства, управлява над 20 месеца, докато ПП ДБ управляваха 14 месеца и то коалиционно.
12:35 04.06.2026
24 Дориана
До коментар #20 от "Факти":При ГЕРБ имаше корупция , мафия и зависими институции , които те създадоха, но сериозното ежедневно покачване на цените и пълзящата инфлация започнаха точно при управлението на ППДБ. Смешно е да се твърди, че Путин е виновен за инфлацията в България , а грешната политика, която предприеха ППДБ със спирането на руския газ за да се угоди на ЕС .
12:36 04.06.2026
25 Човече
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Не си съвсем точен - само на Желязковците, може би на Бойковците и на Пеевските макар последния да не е официално. Виж човече. Не е толкова сложно колкото се представя. Трябва значително намаление на администрацията. Хората са там за да не работят, там е всеки, който или е пред пенсия или няма кой знае какви умения няма какво да предложи още повече да генерира добавена стойност на пазара. Ефективността на администраторите е почти никаква. Стигаме до силовите структури. Обяснява се с горното и още с напълно излишния състав. Бройката е огромна без да има някаква полза от това. Особено състава на полицията. Там са всякакви колкото и да не ми се иска да го казвам утрепки и паразити от обществото. Там са тези, които са пречка и спъват и пречат на всякакъв законен и нормален процес на развитие на именно това общество, от което са всички те. Стигаме до системата на съдилищата и техните производни клон от държавната администрация. Огромен престъпен свят където парите са най важното и може би единственото средство за комуникация под формата на своеобразен търг и този, който даде най добрата оферта, плати най добрата цена си купува невинност и свобода.
И всичкото това е електорат или беше електорат. Дали и сега е така не знам, но изглежда схемата не е променена. Трябва да се намалят или по скоро изсветлят и оптимизират всички обществени поръчки и разходи. Трябва да се повиши ефективността. Кражбите са в основата на всичко. Желанието на всички тези, които се добира
12:37 04.06.2026