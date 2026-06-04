Новини
България »
Мартин Димитров: Държавата сама допринася за инфлацията

Мартин Димитров: Държавата сама допринася за инфлацията

4 Юни, 2026 11:59 592 25

  • мартин димитров-
  • инфлация-
  • държава

Според него причината е в прекомерните държавни разходи през последните години

Мартин Димитров: Държавата сама допринася за инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има проблем с бюджетния дефицит, но не и основание за апокалиптични прогнози. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров, коментирайки финансовото състояние на страната и риска от процедура по свръхдефицит.

Според него основният проблем на управляващите не е самият дефицит, а липсата на ясен план за неговото ограничаване.

„Много е важно да се постави точна диагноза на ситуацията. Чертането на близо апокалиптична картина не е правилно. Има проблем с дефицита, но не можем да говорим за трагична ситуация“, каза Димитров.

Той добави, че според прогнозите на Европейската комисия дефицитът през следващата година се очаква да бъде значително по-нисък от оценките на правителството.

По думите му през последните седмици управляващите са представили различни идеи за ограничаване на разходите, но без ясна концепция.

„Проблемът е липсата на конкретен план за действие. Виждаме отделни мерки, които се обявяват, след което се променят или оттеглят. Това създава усещане за несигурност“, коментира депутатът.

Според него преди да се обсъждат нови заеми, трябва да бъдат предприети конкретни стъпки за намаляване на разходите и ограничаване на дефицита.

Реформи в администрацията и сектор „Сигурност“

Сред възможните решения Димитров вижда в оптимизиране на администрацията и промени в сектор „Сигурност“.

По думите му трябва да се направи анализ на незаетите щатни бройки и на системата за бонуси в държавната администрация.

„Има хиляди незаети щатни места, а средствата често се използват за бонуси. Това трябва да бъде реформирано и да има повече прозрачност“, заяви той.

Депутатът се обяви и за отпадане на автоматичните механизми за увеличение на възнагражденията в някои сектори.

„Автоматизмите трябва да отпаднат. Всяко увеличение трябва да бъде обсъждано открито в рамките на бюджета“, каза Димитров.

Според него част от инфлационния натиск идва и от прекомерните държавни разходи през последните години.

„Когато се теглят големи заеми и тези средства се наливат в икономиката, това увеличава търсенето и води до по-висока инфлация. Държавата също участва в покачването на цените“, коментира депутатът.

По думите му ограничаването на дефицита би имало и антиинфлационен ефект.

Мартин Димитров подкрепи идеята за временно замразяване на възнагражденията на хората, заемащи висши държавни длъжности.

„Първо трябва да започнем от депутатите и всички на висши държавни позиции. Това е знак за съпричастност към усилията за намаляване на дефицита“, заяви той.

По отношение на партийните субсидии депутатът се обяви за поетапно намаляване, като според него трябва да се намери баланс между икономиите и възможността политическите партии да функционират независимо от частни интереси.

Според Димитров България трябва да си постави за цел дефицитът да бъде сведен под 3% още през следващата година, а в по-дългосрочен план да се върви към балансиран бюджет.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инфлация има, защото

    8 2 Отговор
    няма Държава!
    Има територия!

    Коментиран от #11

    12:05 04.06.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    5 4 Отговор
    Така е. Държавата на Жилязкувците и Гюровците.

    Коментиран от #25

    12:06 04.06.2026

  • 3 хехе

    8 1 Отговор
    отпадналата необходимост пак вият на умряло и се опитват да дават тон за песен.

    12:07 04.06.2026

  • 4 малтин димитлоф

    7 0 Отговор
    тоя живот няма да имам и един ден работа

    Коментиран от #6

    12:08 04.06.2026

  • 5 Дориана

    10 3 Отговор
    Точно обратното . Повишението на цените и инфлацията започнаха точно при ППДБ. Настъпи пълзяща инфлация по време на тяхното управление и те не можаха да я спрат или ограничат. После продължиха с грешните стъпки заедно с Борисов и Пеевски вкараха България без да е подготвена и със скрит нереален дефицит в Еврозоната. Да не говорим, че отказаха Референдум за да чуят гласа на Народа. Сега бойкотират още от първия ден работата на Новото правителство и умишлено от политически егоизъм реално работят срещу Народа. Много се изложиха.

    Коментиран от #9, #17, #20, #23

    12:10 04.06.2026

  • 6 Абе да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "малтин димитлоф":

    Един ден и да не съм депутат, пак няма да работя.

    12:11 04.06.2026

  • 7 Ах ,ах нима

    8 0 Отговор
    Факти ,колко статии ще пуснете с този? Мартине, на бюджета за тази година вие му заложихте огромният дефицит след като принудихте банките и корпурациите да си внесат в бюджет 2025 предварително данъците за 2026.за да влезе България в еврозоната.Тази година те няма да внасят. Така ,че дефицита вие го заложихте. Отделно Бългалия няма пари ,а вие раздавахте.

    12:11 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Ху (By Who)

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Много сте права госпожа Дориана Грей.

    12:12 04.06.2026

  • 10 Ин друг

    9 0 Отговор
    Защо давате трибуна на този съсел? Когато подкрепяха Бойко и Пеевски по време на сглобката всичко беше наред,а сега вече само кусури търси.

    12:14 04.06.2026

  • 11 Дориана

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Инфлация има, защото":

    Инфлацията я предизвикаха и създадоха ППДБ и корумпирания модел на управление Борисов- Пеевски с техните съюзници ИТН и БСП. Сега Радев и неговата партия Прогресивна България ще сложат ред в държавата с крути мерки за ужас на опозицията.

    Коментиран от #22

    12:14 04.06.2026

  • 12 В сектор „Сигурност“ е заровено кучето

    5 0 Отговор
    От 2025 г. над два милиарда € повече за заплати

    12:14 04.06.2026

  • 13 Жан Бойко

    2 0 Отговор
    Еврика ! Тя държавата само това иска , за да ти ограби спестяванията: по високи цени , по високи данъци ! Същия кенеф като Латинска Америка и социализма в края !

    12:18 04.06.2026

  • 14 Прогресивна България

    6 3 Отговор
    ПП-ДБ нямат право са критикуват политиката на Генерал Румен Радев. Той се е доказал с над 10 успешни служебни правителства. А петроханците са се доказали със...сглобката с Тиквата и Шиши

    12:18 04.06.2026

  • 15 Факти

    4 3 Отговор
    Какъв е тоя дефицит от 7,5%, който обяви Радев? Нали щеше да съкращава дръжавния сектор и да намалява разходите? На излъганите честито.

    Коментиран от #18

    12:23 04.06.2026

  • 16 идиоти вън

    2 1 Отговор
    Дали има някой, който да вярва на тоя или да не споменава цялата му рода с много любов?’?!?!

    12:25 04.06.2026

  • 17 Пълни глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Инфлацията започна с ковида, след това веднага дойде войната на Русия с Украйна, Украйна прекрати доставките на газ, но благодарение на ПП се справихме с кризата. В момента при храните няма инфлация, просто цените са същите, които бяха преди 6 години. Най- скъпи са стоките в малките бакалии, веригите правят страхотни намаления. Услугите са скъпи, но можем да ги избягваме. А ти си една платена регресия!

    12:26 04.06.2026

  • 18 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Прочети коментари 5 и 7. И може да ти стане малко ясно.

    12:26 04.06.2026

  • 19 китаеца

    0 0 Отговор
    инфлацията е в резултат на всичко друго, но не и приемането ни в шиткойн-зоната на здрача за която всички вие драпахте по един или друг начин с действията/бездействието си. затуй яжте си бананите и не се занимавайте с дребнотемия, единственото което е важно в момента е на путин да му е гадно, че няма да му купуваме евтините гас и петрол щото сме диверсифицирани по евроатлантически. в крайна сметка сме има няма 5 милиона и не всички ще измрете от няква си инфлация нал тъй

    Коментиран от #21

    12:27 04.06.2026

  • 20 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Инфлация има от 4-5 години, а ПП-ДБ са управлявали общо 15 месеца. Как става тоя номер? Преди войната на Путин инфлация нямаше. По твоята логика ГЕРБ са били супер в трите си поредни правителства. Тая глава ти е за мислене, а не само за равновесие. Инфлацията ни я докара Путин защото взриви пазара на горива. Тъкмо я овладяхме и Тръмп отново я форсира.

    Коментиран от #24

    12:29 04.06.2026

  • 21 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "китаеца":

    Унгария с "евтините" нефт и газ на Путин изобщо няма инфлация 🤣 Изобщо не е по-голяма от нашата 🤣

    12:30 04.06.2026

  • 22 Какви крути

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    мерки. Тези бездарници 7 неграмотници един бюджет не могат да направят. Досега трябваше да е внесен в Парламента. Много по зле са от ГЕРБ. плашат хората, пускат слухове и после Радев ги опровергава. Да кажеш нещо за Боташ? Това е супер корупция. Вместо да са в затвора Радев, Гълъб Донев и Росен Христов, който го сключи, те се занимават с публични финанси.

    12:31 04.06.2026

  • 23 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    имаше 7 правителства, управлява над 20 месеца, докато ПП ДБ управляваха 14 месеца и то коалиционно.

    12:35 04.06.2026

  • 24 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    При ГЕРБ имаше корупция , мафия и зависими институции , които те създадоха, но сериозното ежедневно покачване на цените и пълзящата инфлация започнаха точно при управлението на ППДБ. Смешно е да се твърди, че Путин е виновен за инфлацията в България , а грешната политика, която предприеха ППДБ със спирането на руския газ за да се угоди на ЕС .

    12:36 04.06.2026

  • 25 Човече

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Не си съвсем точен - само на Желязковците, може би на Бойковците и на Пеевските макар последния да не е официално. Виж човече. Не е толкова сложно колкото се представя. Трябва значително намаление на администрацията. Хората са там за да не работят, там е всеки, който или е пред пенсия или няма кой знае какви умения няма какво да предложи още повече да генерира добавена стойност на пазара. Ефективността на администраторите е почти никаква. Стигаме до силовите структури. Обяснява се с горното и още с напълно излишния състав. Бройката е огромна без да има някаква полза от това. Особено състава на полицията. Там са всякакви колкото и да не ми се иска да го казвам утрепки и паразити от обществото. Там са тези, които са пречка и спъват и пречат на всякакъв законен и нормален процес на развитие на именно това общество, от което са всички те. Стигаме до системата на съдилищата и техните производни клон от държавната администрация. Огромен престъпен свят където парите са най важното и може би единственото средство за комуникация под формата на своеобразен търг и този, който даде най добрата оферта, плати най добрата цена си купува невинност и свобода.
    И всичкото това е електорат или беше електорат. Дали и сега е така не знам, но изглежда схемата не е променена. Трябва да се намалят или по скоро изсветлят и оптимизират всички обществени поръчки и разходи. Трябва да се повиши ефективността. Кражбите са в основата на всичко. Желанието на всички тези, които се добира

    12:37 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове