Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски с първо лятно попълнение

Левски с първо лятно попълнение

4 Юни, 2026 11:52 513 0

  • левски-
  • договор-
  • рейналдо-
  • футболист-
  • крисиума-
  • бразилия-
  • първа лига-
  • трансфери

Рейналдо подписа със "сините"

Левски с първо лятно попълнение - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски подписа договор с нападателя Рейналдо Насименто Саторно. Контрактът с бразилския футболист е до лятото на 2029 година, съобщиха от клуба.

Рейналдо Насименто Саторно е роден на 6 юни 2001 година в Крисиума (Бразилия). Той е юноша на местния „Крисиума“, с който подписва и първия си професионален договор в началото на 2019 година.

В началото на 2020 година преминава в друг бразилски клуб – „Атлетико“ (Паранензе), записвайки 40 мача с 2 гола. През лятото на 2021 година е преотстъпен на друг отбор от страната – „Сентро Спортиво Алгояно“, с чийто екип изиграва 24 мача и вкарва 1 гол.

През лятото на 2023 година е трансфериран в португалския „Санта Клара“.

В началото на 2024 година е преотстъпен на бразилския клуб „Гуарани“, където остава до края на годината записвайки 35 мача и 2 гола.

В началото на 2025 година преминава под наем в португалския „Алверка“, с чийто екип изиграва 13 мача и вкарва 2 гола.

През лятото на 2025 година е преотстъпен в друг клуб от Португалия – „Шавеш“, където изиграва 31 мача и вкарва 6 гола.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове