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Бивш мексикански президент обвини Вашингтон, че прилага безскрупулни практики

Бивш мексикански президент обвини Вашингтон, че прилага безскрупулни практики

4 Юни, 2026 11:12 838 7

  • доналд тръмп-
  • андрес мануел лопес обрадор-
  • сащ-
  • мексико

Коментарите идват на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Мексико

Бивш мексикански президент обвини Вашингтон, че прилага безскрупулни практики - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият мексикански президент Андрес Мануел Лопес Обрадор обвини Вашингтон, че прилага "интервенционистки и безскрупулни практики", за да подкрепи десницата в Мексико и да отслаби неговото ляво политическо движение, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Коментарите идват на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Мексико, което сега се ръководи от президентката Клаудия Шейнбаум, която Лопес Обрадор похвали като "най-добрия президент, който Мексико е имало в наше време".

Една от най-популярните политически фигури в Мексико, Лопес Обрадор до голяма степен оставаше извън светлината на прожекторите, откакто напусна поста си през 2024 г., но това се промени с неговата категорична критика към американския президент Доналд Тръмп, публикувана в "Екс", посочва Ройтерс.

Тръмп се е променил от първия си мандат, каза Лопес Обрадор в петстраничното си писмо, описвайки тогавашния президент като кооперативен, прагматичен и отворен за диалог.

"Говорейки от личен опит и въз основа на това, което мога да докажа, днешният Тръмп е различен от този, с когото имах работа", написа той.

Той приписа промяната на Тръмп на това, което нарече "фалшиви приятели и съветници, както вътрешни, така и външни, които са го подвели към подли и зловещи авантюри".

Лопес Обрадор не притежава официална власт, но запазва значително политическо влияние, а изказването му представлява силно изразена подкрепа за Шейнбаум, негово политическо протеже.

Мексикански и американски официални лица не можаха да бъдат незабавно открити за коментар относно изказването на Лопес Обрадор.

След повече от година отношения с Вашингтон на сътрудничество, макар и често напрегнати, Шейнбаум изостри реториката си през последните дни, като засили призивите за защита на националния суверенитет.

Обвинителният акт на американското министерство на правосъдието от април срещу 10 мексикански длъжностни лица за предполагаеми връзки с трафика на наркотици се превърна в особено болезнена точка в отношенията.

Лопес Обрадор обвини американски длъжностни лица, че се опитват да подкопаят управляващата в Мексико партия "Морена", която той е основал, под претекста на борбата с миграцията и наркотероризма.

Той заключи:" За доброто на всички, нека другият Тръмп се завърне."


Мексико
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    6 1 Отговор
    Време е Мексико да си вземе всичко от южните земи на краварника.

    11:14 04.06.2026

  • 2 8888

    1 2 Отговор
    Путин прави така, всеки друг е добър, да обвинят русия...

    11:23 04.06.2026

  • 3 Анджо

    4 0 Отговор
    Значи не си вършат работата мексиканските власти. Мексико залива Америка с наркотици и емигранти. Цяла Южна Америка се управлява от нарко министри и си перът парите в САЩ . Тоя какво се оплаква тогава. Да си зададе въпроса защо бягат от мексико неговите граждани. Те даже американците закъсняха с тези мерки, въпреки ,че мисля ,че и целият политически елит на щатите са свързани нарко парите.

    11:31 04.06.2026

  • 4 Факти

    2 3 Отговор
    Вашингтон не е влязал с армията да анексира Мексико, нали? За какви безскрупулни практики говори тоя? Не вижда ли какво прави Путин в Украйна? Да се радва, че съседът му е военният хегемон в света, но в същото време е цивилизован.

    Коментиран от #6

    11:32 04.06.2026

  • 5 Ами убиите този тръмп

    2 0 Отговор
    И другия ше се появи бързо🤣🤣🤣🤣

    11:36 04.06.2026

  • 6 глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факти":

    Още през 1848 краварите крадат мексиканска земя. Тя включва сегашните щати Калифорния, Невада, Юта, Ню Мексико, по голямата част от Аризона, части от Колорадо, Оклахома, Канзас и Уайоминг.

    11:47 04.06.2026

  • 7 така така

    1 0 Отговор
    Стига с тези бивши!

    12:44 04.06.2026

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