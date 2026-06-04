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Вучич е получил 130 подаръка на стойност 117 000 евро през 2025 година

Вучич е получил 130 подаръка на стойност 117 000 евро през 2025 година

4 Юни, 2026 10:10 510 10

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • подаръци

Вучич е запазил за себе си един подарък на стойност 5000 динара, докато всички останали подаръци са публична собственост

Вучич е получил 130 подаръка на стойност 117 000 евро през 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общата стойност на подаръците през 2025 година, обявени от президента на Сърбия пред Агенцията за предотвратяване на корупцията, надхвърля 117 000 евро, а списъкът включва луксозни протоколни подаръци, предмети на изкуството и лични подаръци, съобщава сръбския сайт "Нова економия", предаде БТА.

Освен стандартните, протоколни подаръци, които Вучич е получавал по време на срещи с други държавници, е имало и интересни предмети - спортни екипи с името на Вучич, негов портрет и дори песен, посветена на него.

Вучич е запазил за себе си един подарък на стойност 5000 динара, докато всички останали подаръци са публична собственост.

Подаръкът, лична собственост на Александър Вучич, е икона на Дева Мария с позлата в дървена рамка.

Посочено е, че причината за подаръка е „среща с президента на републиката“, но не и кой е подарил иконата.

Най-ценният подарък в този списък е часовник, предава "Нова економия".

На 9 май миналата година Вучич получи ръчен часовник „Победа-80“ от часовникарската фабрика „Антон Суханов“ в Санкт Петербург, произведен в лимитирана серия от 80 екземпляра за 80-годишнината от „Великата победа“, т.е. Деня на победата над фашизма. Както е посочено в каталога с подаръци на сръбския президент, часовникът е музеен експонат от изключително значение.

Надписът „80 години победа във Великата отечествена война 1941-1945 г.“ е гравиран върху капака на часовника, който се предлага с придружаваща лупа.

Приблизителната стойност на този подарък е цели осем милиона динара (68 000 евро).

Вторият ценен подарък е подвързано с кожа факсимиле на Мирославовото евангелие в дървена кутия с размери 60x36x13 сантиметра, чиято прогнозна стойност е 600 000 динара. Беше посочено, че подаръкът е получен по повод „приема при президента на Републиката“, но не са известни повече подробности.

На трето място е фигурата на великденско яйце върху мраморен постамент. Както е посочено, яйцето е в тъмносин цвят, с релефни детайли около иконите в сребро и злато, високо 20 сантиметра, с придружаващ сертификат, че са използвани сребро, емайл и мрамор. Подаръкът е връчен на Вучич на 8 май, на среща с руския патриарх Кирил по случай честването на 9 май в Москва. Стойността на този подарък е 400 000 динара.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце Тиквониййй

    3 0 Отговор
    Масленко, бре. Пишете за мен.

    Коментиран от #4

    10:12 04.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    абе то дет се бъзикаме тука...някоя копейка //местна//разбрах че не знае руски ,но поне спал ли е с рускиня?(АЗ съм @@@@ И сръбкиня)

    Коментиран от #7

    10:13 04.06.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор
    Хубаво е да получаваш подаръци и да те ласкаят, а колко подаръка народна пара замъкна за Папата, или торбички Била към Департамента, хрантутникът Ганчо.

    10:13 04.06.2026

  • 4 БатБоцко.

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце Тиквониййй":

    Масленко е.

    10:13 04.06.2026

  • 5 Слабо !

    4 1 Отговор
    Ако сърбите се бяха продали на натото като нас , Вучич какви големи подаръци можеше да получава ! Сега с тези 100 хиляди дори и гаража на вилата в Барселона не може да купи .

    10:21 04.06.2026

  • 6 Ъъъъ

    3 0 Отговор
    И както от това, чеВучич е получил подаръци?

    Стармър също е декларирал над 100 000 (€115 000) паунда в подаръци веднага след като е станал премиер...Или щото е Стармър, това не се брои, а?🤔

    10:22 04.06.2026

  • 7 Реалист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Може да са те минали сърбин и руснак . Вие на Прайда много не си знаете половете . Нищо лошо , само е евроатлантическо .

    Коментиран от #9

    10:23 04.06.2026

  • 8 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Ако дръпнем чертата, говорим за средна стойност на подарък под 1000 кинта!! Като съотнесем към поста и важността му, не е много! Бутилка изискано вино може да е много по скъпо! Среден клас часовник също! Според мен всичко е в рамките на разумното!! Все пак не може да подариш държавен ръководител нещо твърде евтино!

    10:27 04.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    @@@@@ съм и рускини , украинки и сръбкини!!!последната украинка ЗА 50 бакса се продаде///рускините държахА ЦЕНА ОТ 100///виж за сръбкинята..па е@ ал съм я в р от и пич ку

    10:31 04.06.2026

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