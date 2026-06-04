Вучич е получил 130 подаръка на стойност 117 000 евро през 2025 година

Общата стойност на подаръците през 2025 година, обявени от президента на Сърбия пред Агенцията за предотвратяване на корупцията, надхвърля 117 000 евро, а списъкът включва луксозни протоколни подаръци, предмети на изкуството и лични подаръци, съобщава сръбския сайт "Нова економия", предаде БТА.

Освен стандартните, протоколни подаръци, които Вучич е получавал по време на срещи с други държавници, е имало и интересни предмети - спортни екипи с името на Вучич, негов портрет и дори песен, посветена на него.

Вучич е запазил за себе си един подарък на стойност 5000 динара, докато всички останали подаръци са публична собственост.

Подаръкът, лична собственост на Александър Вучич, е икона на Дева Мария с позлата в дървена рамка.

Посочено е, че причината за подаръка е „среща с президента на републиката“, но не и кой е подарил иконата.

Най-ценният подарък в този списък е часовник, предава "Нова економия".

На 9 май миналата година Вучич получи ръчен часовник „Победа-80“ от часовникарската фабрика „Антон Суханов“ в Санкт Петербург, произведен в лимитирана серия от 80 екземпляра за 80-годишнината от „Великата победа“, т.е. Деня на победата над фашизма. Както е посочено в каталога с подаръци на сръбския президент, часовникът е музеен експонат от изключително значение.

Надписът „80 години победа във Великата отечествена война 1941-1945 г.“ е гравиран върху капака на часовника, който се предлага с придружаваща лупа.

Приблизителната стойност на този подарък е цели осем милиона динара (68 000 евро).

Вторият ценен подарък е подвързано с кожа факсимиле на Мирославовото евангелие в дървена кутия с размери 60x36x13 сантиметра, чиято прогнозна стойност е 600 000 динара. Беше посочено, че подаръкът е получен по повод „приема при президента на Републиката“, но не са известни повече подробности.

На трето място е фигурата на великденско яйце върху мраморен постамент. Както е посочено, яйцето е в тъмносин цвят, с релефни детайли около иконите в сребро и злато, високо 20 сантиметра, с придружаващ сертификат, че са използвани сребро, емайл и мрамор. Подаръкът е връчен на Вучич на 8 май, на среща с руския патриарх Кирил по случай честването на 9 май в Москва. Стойността на този подарък е 400 000 динара.