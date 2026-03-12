Техеран изчаква "подходящ момент", за да накаже убийците на Али Хаменей

Техеран ще реши своевременно да накаже отговорните за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви иранският посланик в Русия Казем Джалали в интервю за РИА Новости.
„Решение за наказване на отговорните за това престъпление ще бъде взето в Техеран в подходящия момент“, каза той.
Мащабна израелско-американска операция срещу Иран започна на 28 февруари. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.
Още в първия ден от нападението върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит. Страната обяви 40-дневен траур. Иран отвърна на ударите си, като атакува израелска територия и американски военни цели в Близкия изток.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Онзи
06:51 12.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А ГДЕ
Коментиран от #22
06:52 12.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Матиа фон Зигмунд
06:53 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мдаа!🤔
06:56 12.03.2026
9 Чочо
06:58 12.03.2026
10 Моча в калта
06:59 12.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ккк
07:03 12.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка
07:17 12.03.2026
17 Тити
07:23 12.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Данко Харсъзина
07:29 12.03.2026
22 Отишъл..
До коментар #3 от "А ГДЕ":е за гъби при Гъги Гъбев!
07:32 12.03.2026
23 Перчем
07:34 12.03.2026
24 Свободен
07:34 12.03.2026
25 Иванов
При тази опустошителна атака сателитният център „Хайла“ в южен Тел Авив, военните съоръжения в Беер Якуб, Западен Йерусалим и Хайфа, както и американските цели в Ербил и 5-та военноморска база, бяха подложени на интензивен огън от иранските въоръжени сили.
Видеото показва свръхтежката балистична ракета „Хорамшахр“ и удара от множеството ѝ бойни глави.
07:36 12.03.2026
26 Шопо
Ако всеки муслиман убие по един Американец със САЩ е свършено
07:36 12.03.2026
27 Станев
07:39 12.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Морския
07:51 12.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 кво
Коментиран от #34
08:02 12.03.2026
32 Ъъъ
08:16 12.03.2026
33 гост
Коментиран от #35, #36
08:17 12.03.2026
34 Българин
До коментар #31 от "кво":Да ,ЦРУ каза че са убити 350 милиона протестиращи ,вервам,вервам.
08:25 12.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.