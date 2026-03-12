Новини
Техеран изчаква "подходящ момент", за да накаже убийците на Али Хаменей

12 Март, 2026 06:44, обновена 12 Март, 2026 08:07 2 498 36

  • али хаменей-
  • иран-
  • отмъщение

Аятолахът бе убит в първия ден от войната със САЩ и Израел

Техеран изчаква "подходящ момент", за да накаже убийците на Али Хаменей - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран ще реши своевременно да накаже отговорните за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви иранският посланик в Русия Казем Джалали в интервю за РИА Новости.

„Решение за наказване на отговорните за това престъпление ще бъде взето в Техеран в подходящия момент“, каза той.

Мащабна израелско-американска операция срещу Иран започна на 28 февруари. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.

Още в първия ден от нападението върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит. Страната обяви 40-дневен траур. Иран отвърна на ударите си, като атакува израелска територия и американски военни цели в Близкия изток.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 23 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    28 3 Отговор
    Уудрий !

    06:51 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А ГДЕ

    27 4 Отговор
    СатанЯхууу?

    Коментиран от #22

    06:52 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Матиа фон Зигмунд

    25 3 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    06:53 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мдаа!🤔

    19 3 Отговор
    Сега те примират от страх, нека се поизмъчат!

    06:56 12.03.2026

  • 9 Чочо

    6 24 Отговор
    Как така да ги наказват? Те трябва да са им благодарни. Неадекватници.

    06:58 12.03.2026

  • 10 Моча в калта

    9 16 Отговор
    Новият колко ще изкара?

    06:59 12.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ккк

    3 15 Отговор
    И запя в хор арабския свят,,,спри не си отивай....

    07:03 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка

    6 12 Отговор
    Сигурно е че Иран ще отмъсти за американските атаки, като изпрати подводници и дронове срещу крайбрежията на САЩ и в Калифорния, а Русия засега само изчаква своя "подходящ момент", за да нахлуе в Аляска....

    07:17 12.03.2026

  • 17 Тити

    10 13 Отговор
    Иранците могат само да са наблюдатели.

    07:23 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Данко Харсъзина

    18 5 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    07:29 12.03.2026

  • 22 Отишъл..

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "А ГДЕ":

    е за гъби при Гъги Гъбев!

    07:32 12.03.2026

  • 23 Перчем

    8 3 Отговор
    Оранжевият ми перчем ще завещая за перуки.

    07:34 12.03.2026

  • 24 Свободен

    5 1 Отговор
    Този завалия сега няма да смее да излезе от Русия!

    07:34 12.03.2026

  • 25 Иванов

    13 4 Отговор
    Тази нощ свръхтежките ракети „Khorramshahr“ бяха изстрелвани непрекъснато и на множество вълни в продължение на повече от три часа срещу бази на САЩ и ционисткия режим.

    При тази опустошителна атака сателитният център „Хайла“ в южен Тел Авив, военните съоръжения в Беер Якуб, Западен Йерусалим и Хайфа, както и американските цели в Ербил и 5-та военноморска база, бяха подложени на интензивен огън от иранските въоръжени сили.

    Видеото показва свръхтежката балистична ракета „Хорамшахр“ и удара от множеството ѝ бойни глави.

    07:36 12.03.2026

  • 26 Шопо

    13 4 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мсълта да убиват Американци.
    Ако всеки муслиман убие по един Американец със САЩ е свършено

    07:36 12.03.2026

  • 27 Станев

    14 6 Отговор
    В голямо блато затънаха САЩ, ся се чудят как да излезнат от ситуацията, с Иран не само че нищо не успяха да направят, но на всичкото отгоре Иран не иска да спира войната и даже им поставя условия

    07:39 12.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Морския

    9 2 Отговор
    Американците си сложиха таралеж в гащите със офанзивата срещу чаршафите.

    07:51 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 кво

    3 5 Отговор
    ше наказва бе, чалмата е отговорен за многохилядните жертви на демонстрациите

    Коментиран от #34

    08:02 12.03.2026

  • 32 Ъъъ

    5 1 Отговор
    В общи линии, операция "Епичен гняв" се превърна в "Епичен провал".... 🤔

    08:16 12.03.2026

  • 33 гост

    1 5 Отговор
    САЩ да действа като Русия...Техеран да заприлича на Буча или Мариупол...

    Коментиран от #35, #36

    08:17 12.03.2026

  • 34 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "кво":

    Да ,ЦРУ каза че са убити 350 милиона протестиращи ,вервам,вервам.

    08:25 12.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

