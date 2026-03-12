Техеран изчаква "подходящ момент", за да накаже убийците на Али Хаменей

Техеран ще реши своевременно да накаже отговорните за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, заяви иранският посланик в Русия Казем Джалали в интервю за РИА Новости.

„Решение за наказване на отговорните за това престъпление ще бъде взето в Техеран в подходящия момент“, каза той.

Мащабна израелско-американска операция срещу Иран започна на 28 февруари. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.

Още в първия ден от нападението върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей беше убит. Страната обяви 40-дневен траур. Иран отвърна на ударите си, като атакува израелска територия и американски военни цели в Близкия изток.